Описание экскурсии Величественная Грузия Вас ждет день, наполненный красотой и величием Кавказских гор. Мы отправимся в путешествие, которое начнется рано утром и займет около 10 часов. Мы посетим знаменитый храм Гергети, остановимся у живописного Жинвальского водохранилища и увидим величественную крепость Ананури. Этот маршрут подарит ощущение свободы и единения с природой. Он идеально подходит для тех, кто хочет увидеть настоящую Грузию в её горном обличии.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монумент 300 арагвинцев у Жинвальского водохранилища (по желанию)

Крепость Ананури

Военно-грузинская дорога и живописные горные пейзажи

Соединение двух арагви (река)

Ресторан (по желанию)

Арка Дружбы в Гудаури

Церковь Гергети в Казбеги (Святая Троица) подняться на гергети отдельно оплачивается, 60-80 лари Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Где начинаем и завершаем? Начало: Тбилиси. Мы приедем прямо по адресу встречи Завершение: Экскурсия завершается в том же месте, где и начинается - по указанному адресу сбора Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.