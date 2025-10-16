Вас ждет день, наполненный красотой и величием Кавказских гор.
Мы посетим знаменитый храм Гергети, остановимся у живописного Жинвальского водохранилища и увидим величественную крепость Ананури. Этот маршрут подарит ощущение свободы и единения с природой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент 300 арагвинцев у Жинвальского водохранилища (по желанию)
- Крепость Ананури
- Военно-грузинская дорога и живописные горные пейзажи
- Соединение двух арагви (река)
- Ресторан (по желанию)
- Арка Дружбы в Гудаури
- Церковь Гергети в Казбеги (Святая Троица) подняться на гергети отдельно оплачивается, 60-80 лари
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Подняться на гергети
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси. Мы приедем прямо по адресу встречи
Завершение: Экскурсия завершается в том же месте, где и начинается - по указанному адресу сбора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катя
16 окт 2025
Увидели всё что хотели. Нам очень понравилось. Мераб очень приятный, много нам рассказал и было очень интересно. Мы провели прекрасный день!
