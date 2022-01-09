Групповая
до 19 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Проспект Руставели, 36
Расписание: Каждый день в 09:00.
Завтра в 09:00
12 апр в 09:00
$19 за человека
Групповая
до 18 чел.
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Начало: Tbilisi, Freedom Square 4 (Courtyard by Marriott)
Расписание: Ежедневно в 08:50.
Завтра в 08:50
12 апр в 08:50
$20 за человека
Групповая
до 17 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 08:00.
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
$130 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей
Начало: Проспект Шота Руставели, 21, Тбилиси
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$140 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- IIren0259 января 2022Военно-грузинская дорога к подножию горы КазбегБыли на экскурсии 4.01 с гидом Сергеем. Впечатления незабываемые. Сергей- мастер своего дела. Увлекательно, доступно, с юмором вел свой рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Казбегам в категории «На весь день»
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