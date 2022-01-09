Найдено 4 экскурсии в категории « На весь день » в Казбегах, цены от $19. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

9 часов Групповая до 19 чел. Однодневный тур в Казбеги Начало: Проспект Руставели, 36 Расписание: Каждый день в 09:00. $19 за человека 11 часов Групповая до 18 чел. Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии Начало: Tbilisi, Freedom Square 4 (Courtyard by Marriott) Расписание: Ежедневно в 08:50. $20 за человека 8 часов Групповая до 17 чел. Однодневный тур в Казбеги Начало: Улица Коте Абхази, 1 Расписание: По понедельникам в 08:00. $130 за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей Начало: Проспект Шота Руставели, 21, Тбилиси $140 за экскурсию Другие экскурсии Казбег Последние отзывы на экскурсии I Iren025 Военно-грузинская дорога к подножию горы Казбег читать дальше Сергей показал самые знаковые и красивые места. Во время экскурсии интересовался что еще хотелось бы посмотреть или услышать, учитывал все замечания. Спасибо огромное за интересную экскурсию и грузинское гостеприимство. Очень рекомендуем экскурсию вместе с гидом Сергеем! Были на экскурсии 4.01 с гидом Сергеем. Впечатления незабываемые. Сергей- мастер своего дела. Увлекательно, доступно, с юмором вел свой рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Казбегам в категории «На весь день»

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