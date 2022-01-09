Экскурсии на 1 день в Казбегах

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Казбегах, цены от $19. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Однодневный тур в Казбеги
9 часов
Групповая
до 19 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Проспект Руставели, 36
Расписание: Каждый день в 09:00.
Завтра в 09:00
12 апр в 09:00
$19 за человека
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Начало: Tbilisi, Freedom Square 4 (Courtyard by Marriott)
Расписание: Ежедневно в 08:50.
Завтра в 08:50
12 апр в 08:50
$20 за человека
Однодневный тур в Казбеги
8 часов
Групповая
до 17 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 08:00.
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
$130 за человека
Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей
Начало: Проспект Шота Руставели, 21, Тбилиси
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$140 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Iren025
    9 января 2022
    Военно-грузинская дорога к подножию горы Казбег
    Были на экскурсии 4.01 с гидом Сергеем. Впечатления незабываемые. Сергей- мастер своего дела. Увлекательно, доступно, с юмором вел свой рассказ.
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    Сергей показал самые знаковые и красивые места. Во время экскурсии интересовался что еще хотелось бы посмотреть или услышать, учитывал все замечания. Спасибо огромное за интересную экскурсию и грузинское гостеприимство. Очень рекомендуем экскурсию вместе с гидом Сергеем!

Ответы на вопросы от путешественников по Казбегам в категории «На весь день»

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  4. Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей
Сколько стоит экскурсия по Казбегам в апреле 2025
Сейчас в Казбегах в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 19 до 140.
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