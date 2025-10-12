Ищете возможность погрузиться в аутентичное очарование Грузии, забыть о шуме городов и насладиться природой и культурой? Присоединяйтесь к нашему однодневному путешествию, в котором мы пройдём через историческую крепость Ананури и поклонимся великолепному Казбегу. Откроем перед вами живописные уголки Грузии. За один день мы представим вам возможность погрузиться в богатую историей Грузию и оценить величественные горные пейзажи. Мы разработали идеальный маршрут, чтобы вы смогли насладиться всей прелестью Грузии, далеко от городской суеты. Что вас ждёт?

Жинвальское водохранилище: погрузимся в атмосферу этого удивительного места с изумрудной водой.

Крепость Ананури: исследуем эту средневековую крепость, единственную сохранившуюся в первозданном виде в Грузии. Поучимся истории и архитектуре этого великолепного места.

Пасанаури: наблюдение за уникальным слиянием Белой и Чёрной Арагви.

Гудаури: проедем через горнолыжный курорт Гудаури, где нас ждут чистый воздух и великолепные пейзажи. Посетим Арку дружбы народов и насладимся местными достопримечательностями.

Гергетис Самеба: посетим храм Святой Троицы XIV века, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбек. Исследуем это выдающееся произведение ландшафтной архитектуры и увидим чудотворную икону Божьей Матери. Важная информация:.

