Погрузитесь в удивительный мир Грузии, где история и природные красоты сочетаются воедино.
В этом увлекательном путешествии вы оставите шум Тбилиси позади и отправитесь в живописные уголки страны.
Посетите средневековую крепость Ананури, насладитесь
В этом увлекательном путешествии вы оставите шум Тбилиси позади и отправитесь в живописные уголки страны.
Посетите средневековую крепость Ананури, насладитесь
Описание экскурсии
Ищете возможность погрузиться в аутентичное очарование Грузии, забыть о шуме городов и насладиться природой и культурой? Присоединяйтесь к нашему однодневному путешествию, в котором мы пройдём через историческую крепость Ананури и поклонимся великолепному Казбегу. Откроем перед вами живописные уголки Грузии. За один день мы представим вам возможность погрузиться в богатую историей Грузию и оценить величественные горные пейзажи. Мы разработали идеальный маршрут, чтобы вы смогли насладиться всей прелестью Грузии, далеко от городской суеты. Что вас ждёт?
- Жинвальское водохранилище: погрузимся в атмосферу этого удивительного места с изумрудной водой.
- Крепость Ананури: исследуем эту средневековую крепость, единственную сохранившуюся в первозданном виде в Грузии. Поучимся истории и архитектуре этого великолепного места.
- Пасанаури: наблюдение за уникальным слиянием Белой и Чёрной Арагви.
- Гудаури: проедем через горнолыжный курорт Гудаури, где нас ждут чистый воздух и великолепные пейзажи. Посетим Арку дружбы народов и насладимся местными достопримечательностями.
Гергетис Самеба: посетим храм Святой Троицы XIV века, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбек. Исследуем это выдающееся произведение ландшафтной архитектуры и увидим чудотворную икону Божьей Матери. Важная информация:.
Гергетис Самеба: посетим храм Святой Троицы XIV века, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбек. Исследуем это выдающееся произведение ландшафтной архитектуры и увидим чудотворную икону Божьей Матери. Важная информация:.
• Гергетис Самеба: посетим храм Святой Троицы XIV века, который выделяется на фоне Кавказских гор и горы Казбек. Исследуем это выдающееся произведение ландшафтной архитектуры и увидим чудотворную икону Божьей Матери. Важная информация:
- Обратите внимание, что церковь Гергети находится на высоте 2170 метров над уровнем моря, поэтому погодные условия могут меняться.
- Рекомендуется взять с собой ветровку и фотоаппарат.
- Экскурсия проводится на комфортабельных машинах Mercedes Sprinter с кондиционером.
Ежедневно в 08:50.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водохранилище Жинвали
- Крепость Ананури
- Пасанаури
- Памятник дружбы народов
- Военно-грузинская дорога
- Гудаури
- Троицкий собор Гергети
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация мёда
- Транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Подъём к храму Святой Троицы Гергети на внедорожниках - 20 лари/чел.
- Питание
Место начала и завершения?
Tbilisi, Vakhtang Gorgasali Square (Meidan)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:50.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, что церковь Гергети находится на высоте 2170 метров над уровнем моря, поэтому погодные условия могут меняться
- Рекомендуется взять с собой ветровку и фотоаппарат
- Экскурсия проводится на комфортабельных машинах Mercedes Sprinter с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
12 окт 2025
Природа здесь просто невероятная, до слез красивая! Пейзажи, захватывающие дух. Экскурсовод Рузанна – настоящий профессионал, получилась очень увлекательная экскурсия. Маршрут был продуман до мелочей. И, конечно, дегустация: на этом маршруте пробовали мед. Все было на высшем уровне!
T
Timur
5 окт 2025
Казбеги - это восторг!
Прекрасная организация: менеджер Рузанна всё быстро подтвердила, гид Елена - отзывчивая и увлечённая, рассказы были интересные и ненавязчивые.
Природа невероятная, поездка прошла легко и насыщенно.
Обязательно стоит поехать!!
Прекрасная организация: менеджер Рузанна всё быстро подтвердила, гид Елена - отзывчивая и увлечённая, рассказы были интересные и ненавязчивые.
Природа невероятная, поездка прошла легко и насыщенно.
Обязательно стоит поехать!!
Н
Николай
26 сен 2025
О
Оксана
22 сен 2025
I
Ihor
21 сен 2025
Л
Лилия
18 сен 2025
В
Валерия
17 сен 2025
Мы были на экскурсии вчера и получили колоссальное удовольствие!
Особенно хотим поблагодарить нашего гида Нану — она не только поделилась глубокими знаниями об истории этих мест, но и сделала всю поездку
Особенно хотим поблагодарить нашего гида Нану — она не только поделилась глубокими знаниями об истории этих мест, но и сделала всю поездку
К
Кирилл
15 сен 2025
Т
Татьяна
12 сен 2025
Мы ездили в однодневный тур в Казбеги с гидом Рузанной, и это было замечательно! Она очень интересно рассказывала про историю и места, показывала красивые виды и всегда находила ответы на
M
Maryia
12 сен 2025
Были на экскурсии с гидом Рузанной. Мы с мамой в восторге от экскурсии. Описать словами красоту всего увиденного - просто невозможно. Это надо видеть своими глазами. Хочется выразить огромную благодарность гиду Рузанне. Благодаря ей эта экскурсия была интересной, познавательной и запомнится нам навсегда.
К
Катерина
10 сен 2025
А
Алина
1 сен 2025
Гид Нана лучшая! И как гид, и как человек! Очень интересно рассказывала, не магнитно. Программа за такие деньги очень насыщенная, с погодой еще повезло. Советую!
С
Сергей
25 авг 2025
Отличный гид. Много информации. Красивые виды.
М
Максим
21 авг 2025
Замечательная экскурсия! и она не была бы такой замечательной без экскурсовода -Рузанны!
Горы были потрясающие, все очень красиво, сервис очень собой хорош: хороший транспорт, хорошая организация мероприятия, Рузанна всегда на связи. Посмотрели Грузию с историей, получили удовольствие, спасибо))
Горы были потрясающие, все очень красиво, сервис очень собой хорош: хороший транспорт, хорошая организация мероприятия, Рузанна всегда на связи. Посмотрели Грузию с историей, получили удовольствие, спасибо))
Д
Диана
17 авг 2025
Входит в следующие категории Казбег
Похожие экскурсии из Казбег
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Казбеги. Там, где начинается небо
Начало: Тбилиси. Мы приедем прямо по адресу встречи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170
$200 за всё до 4 чел.
-
50%
Групповая
до 19 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Проспект Руставели, 36
Расписание: Каждый день в 09:00.
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$15
$30 за человека
Групповая
до 17 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 08:00.
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$130 за человека