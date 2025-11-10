Описание экскурсииОднодневный тур к границе с Россией в город Степанцминда (Казбеги) по Русско-Грузинской военной дороге с остановкой у Жинвальского водохранилища, крепости Ананури. Остановимся также у реки Арагви, побываем на горнолыжном курорте Гудаури, остановка у Арки дружбы русского и грунского народа и последняя остановка в городе Степанцминда или же, как все называют, город Казбег! С Казбеги поездка на специальных внедорожниках к храму Святой Троицы, который находится на высоте 2130 метров.
По понедельникам в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Река Арагви
- Деревня Пасанаури
- Горнолыжный курорт Гудаури
- Арка дружбы народов
- Город Степанцминда (Казбеги)
- Храм Святой Троицы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Стоимость билетов и аттракционов
Место начала и завершения?
Улица Коте Абхази, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
