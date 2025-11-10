Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Георгий Ваш гид в Казбегах Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-17 человек Когда По понедельникам в 08:00. $130 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00

Описание экскурсии Однодневный тур к границе с Россией в город Степанцминда (Казбеги) по Русско-Грузинской военной дороге с остановкой у Жинвальского водохранилища, крепости Ананури. Остановимся также у реки Арагви, побываем на горнолыжном курорте Гудаури, остановка у Арки дружбы русского и грунского народа и последняя остановка в городе Степанцминда или же, как все называют, город Казбег! С Казбеги поездка на специальных внедорожниках к храму Святой Троицы, который находится на высоте 2130 метров.

По понедельникам в 08:00. Выбрать дату