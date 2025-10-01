Казбеги Тур — это путешествие, которое совершает большинство гостей Грузии.
Казбеги — жемчужина Грузии, которая в последнее время стала очень популярной благодаря своей нетронутой красоте.
Казбеги — жемчужина Грузии, которая в последнее время стала очень популярной благодаря своей нетронутой красоте.
Описание экскурсии
С этим туром вы посетите все достопримечательности Казбегского района. Мы остановимся на самых живописных смотровых площадках, от которых захватывает дух. Унаем историю Грузии со времен её образования до наших дней. Попробуем национальные блюда и дары нашей богатой страны. Совершим восхождение в горы и насладимся умиротворёнными пейзажами Сакартвело! После этой экскурсии вы влюбитесь в Грузию и будете возвращаться сюда каждый год! Что вас ждёт? Начнём день с посещения Жинвальского водохранилища. Жинвальская плотина была построена в 1980-х годах, потому что Тбилиси быстро рос и нуждался в новом водоснабжении. В результате мы имеем прекрасное озеро, где останавливаемся, чтобы насладиться прекрасным видом на воду и окружающие разноцветные леса. После этого мы продолжим исследовать знаменитую крепость Ананури XVII века, известную своей удивительной историей. Много раз подвергавшийся нападению на протяжении веков, он по-прежнему стоит крепко и привлекает каждого гостя. Затем мы отправимся по захватывающей дух военной дороге Грузии в Гудаури, где увидим Монумент Дружбы. Здесь у вас также будет возможность получить незабываемые впечатления от полёта на параплане над Кавказскими горами. Наконец мы направимся в Степанцминду, также известную как Казбеги, здесь вы пересядете на внедорожник 4WD (за доп. плату), чтобы подняться к потрясающему монастырю Гергети под горой высотой 5047 метров, который был построен в XIV веке. Раньше Гергети был уединённым монастырем. С тех пор монахи живут здесь круглый год, даже при температуре -35 градусов по Цельсию! Важная информация:
Во время экскурсии остановимся в ресторане (цена не включена).
Каждый день в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Замок Ананури
- Река - Чёрная и Белая Арагви
- Горнолыжный курорт Гудаури - «Памятник Дружбы»
- Минеральные источники
- Казбеги - Степанцминда
- Гергетская Троицкая церковь
Что включено
- Услуги профессионального двухязычного гида (английский и русский)
- Комфортабельный микроавтобус с кондиционером
- Трансфер из Тбилиси и обратно
Что не входит в цену
- Поездка на внедорожнике - 20 лари/чел.
- Завтрак и обед
Место начала и завершения?
Проспект Руставели, 36
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии остановимся в ресторане (цена не включена)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
1 окт 2025
Великолепный гид Стефан, интересно рассказывал о стране, культуре, традициях, языке. Места, которые посетили выше всяких похвал. 100% всем рекомендую
Г
Гульназ
26 июл 2025
Все понравилось, четкая организация тура
А
Алина
5 июл 2025
Ездили в мае на экскурсию. Казбеги было видно как на ладони! Прекрасный автобус и самый смешной экскурсовод Стефан! Большое спасибо всем организаторам! Мы остались очень довольны данной поездкой. Рекомендую!
А
Аня
10 июн 2025
С
Светлана
5 июн 2025
Все четко. Времени перед Казбеком всего 30 минут. Это мало. Ну хотя бы час. Водохранилище очень красивое. Вся дорога оень красивая, просто сказка. У Анаури толпы народу. Большое спасибо за чудесный день!!!
Л
Лариса
27 мая 2025
Благодарю за прекрасно проведенное время в экскурсии на Казбеги! Обаятельный экскурсовод Николас, прекрасные локации, вкуснейший обед в ютном ресторанчике на берегу Арагви, супер профи водитель и конечно же главная наша любовь Казбеги, показавший свою снежную вершину-папаху, сделали наш отдых незабываемым. Спасибо Dream Tours!
Г
Гульнара
21 мая 2025
Очень понравилась экскурсия Казбеги. Особенно хотела отметить профессионализм года Ника, который интересно и подробно рассказывал историю и традиции Грузии. Экскурсия была на двух языках и гид ко всем был очень внимательный, отвечал на все вопросы. Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида!!!
Ю
Юлия
12 мая 2025
Всё отлично, поездка понравилась. Спасибо. Есть одно пожелание - подключить микрофон, на последнем ряду автобуса не всегда можно было расслышать рассказ экскурсовода.
И
Ирина
5 мая 2025
Поездка прошла отлично, гид вёл рассказ на русском и английском. Информации было достаточно, давал и время просто полюбоваться пейзажами в тишине. Завораживающие виды гор!
Входит в следующие категории Казбег
Похожие экскурсии из Казбег
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Казбеги. Там, где начинается небо
Начало: Тбилиси. Мы приедем прямо по адресу встречи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170
$200 за всё до 4 чел.
-
50%
Групповая
до 18 чел.
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Начало: Tbilisi, Vakhtang Gorgasali Square (Meidan)
Расписание: Ежедневно в 08:50.
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
$20
$40 за человека
Групповая
до 17 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 08:00.
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$130 за человека