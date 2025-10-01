С этим туром вы посетите все достопримечательности Казбегского района. Мы остановимся на самых живописных смотровых площадках, от которых захватывает дух. Унаем историю Грузии со времен её образования до наших дней. Попробуем национальные блюда и дары нашей богатой страны. Совершим восхождение в горы и насладимся умиротворёнными пейзажами Сакартвело! После этой экскурсии вы влюбитесь в Грузию и будете возвращаться сюда каждый год! Что вас ждёт? Начнём день с посещения Жинвальского водохранилища. Жинвальская плотина была построена в 1980-х годах, потому что Тбилиси быстро рос и нуждался в новом водоснабжении. В результате мы имеем прекрасное озеро, где останавливаемся, чтобы насладиться прекрасным видом на воду и окружающие разноцветные леса. После этого мы продолжим исследовать знаменитую крепость Ананури XVII века, известную своей удивительной историей. Много раз подвергавшийся нападению на протяжении веков, он по-прежнему стоит крепко и привлекает каждого гостя. Затем мы отправимся по захватывающей дух военной дороге Грузии в Гудаури, где увидим Монумент Дружбы. Здесь у вас также будет возможность получить незабываемые впечатления от полёта на параплане над Кавказскими горами. Наконец мы направимся в Степанцминду, также известную как Казбеги, здесь вы пересядете на внедорожник 4WD (за доп. плату), чтобы подняться к потрясающему монастырю Гергети под горой высотой 5047 метров, который был построен в XIV веке. Раньше Гергети был уединённым монастырем. С тех пор монахи живут здесь круглый год, даже при температуре -35 градусов по Цельсию! Важная информация:

Во время экскурсии остановимся в ресторане (цена не включена).