Что вас ожидает:

Начнется наш Винный тур из небольшого путешествия из Кутаиси. На комфортном транспорте нашего туристического агентства мы отправимся из Кутаиси в живописный уголок Грузии, который знают и помнят во всем мире, а именно, город-курорт Цхалтубо (его часто называют грузинским Баден-Баденом) и его окрестности, и посетим Двор всемирно известного писателя и киносценариста Отиа Иоселиани, где находится его исторический Дом-Музей. В погребе Дома-Музея созревает 5 видов вина. Здесь производят пиво и чачу, проводят различные мастер-классы. Здесь вам расскажут о жизни и творчестве великого мастера слова и пера, об истории поместья и истории создания вин.

Хинкали — воплощение грузинского характера

Хинкали — национальное грузинское блюдо родом из Пшави, Мтиулети (горные области Грузии), сродни сибирским пельменям, но имеют неповторимый, незабываемый вкус, воплощающий грузинский характер — огненный, насыщенный, непередаваемый. Хинкали обязательно надо есть руками. «Высшим пилотажем» считается съесть хинкали и не проронить ни капли вкуснейшего сока на тарелку. А после еды Вы обязательно оближите пальчики, и не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Кстати, не забудьте пересчитать количество складочек на хинкали. У настоящей хозяйки их не меньше 6-ти. В Грузии говорят: чем больше складочек, тем лучше хозяйка!

Дегустация грузинского вина и хинкали

После того, как приготовленные собственноручно вами хинкали будут готовы, начнется самое вкусное — дегустация. Вам предложат попробовать чудесные грузинские брендовые вина «Цицка-Цолакаури», «Чхавери», «Оцханурский Саперави», каждое из которых имеет незабываемый аромат, неповторимый вкус и многовековую историю. Эти вина производят в Этнографическом погребе (Марани) поместья писателя.

Важная информация: