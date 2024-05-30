1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Грузинская кулинария в Кутаиси: от хачапури до пеламуши
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
11 часов
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие в Кутаиси: от рынка до стола
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить пхали и сациви и насладитесь ужином с бокалом вина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы, вкуснейшая еда. Не ешьте перед экскурсией! Помимо того, что Вы приготовите сами, Вас угостят обедом из блюд местной кухни. Это очень вкусно!!!
- ИИрина20 мая 2024Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала какие блюда едят сами
- ППолина22 апреля 2024Мастер-класс был просто великолепен! Участие в нем стало настоящим погружением в атмосферу грузинской кухни. Домашние рецепты и профессиональное руководство помогли создать волшебство на тарелке. И, конечно, дегустация вин добавила неповторимый шарм этому кулинарному опыту. Благодарю и всем советую!
- IIrina18 февраля 2024Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Мастер-классы»
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