Интересные программы мастер-классы Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Кутаиси, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Грузинская кулинария в Кутаиси: от хачапури до пеламуши
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
45 за человека
Готовим шкмерули в горах Рачи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 220 за всё до 5 чел.
Гастрономический мастер-класс по-домашнему
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие в Кутаиси: от рынка до стола
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить пхали и сациви и насладитесь ужином с бокалом вина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы, вкуснейшая еда. Не ешьте перед экскурсией! Помимо того, что Вы приготовите сами, Вас угостят обедом из блюд местной кухни. Это очень вкусно!!!
    Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала какие блюда едят сами
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    местные жители, что готовят дома ежедневно, а что в основном только на праздники, помогала переводить в некоторых случаях на самом мастер-классе, а также делала фотографии по нашей просьбе. Само мероприятие было в гостях у грузинской семьи, которые сами делают вино, устаривают мастер-классы по приготовлению еды, а также дегустации. Хозяйка дома, очень приятная девушка рассказывала нам про местную кухню, как и из чего лучше готовить блюда, из чего их готовят традиционно и как в современном мире это упрощают. Мы готовили хинкали с мясом и с сыром, т. к. не все едят мясо, также имеретинские хачапури и кукурузные лепешки мчади. Во время готовки нас угощали вином и приготовили очень вкусный турецкий кофе. Все приготовление еды заняло около 2х часов, при том что тесто и начинку подготовили для нас заранее. Затем нам провели не большую экскурсию на домашнюю винодельню, мы попробовали вино, послушали рассказ о том как раньше делали вино и как это делают сейчас, понравившееся вино можно было купить и тут же при тебе его разливают, закрывают пробкой и клеят этикетку. Время пролетело незаметно. Рекомендуем к посещению)

    Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
  • П
    Полина
    22 апреля 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Мастер-класс был просто великолепен! Участие в нем стало настоящим погружением в атмосферу грузинской кухни. Домашние рецепты и профессиональное руководство помогли создать волшебство на тарелке. И, конечно, дегустация вин добавила неповторимый шарм этому кулинарному опыту. Благодарю и всем советую!
    Мастер-класс был просто великолепен! Участие в нем стало настоящим погружением в атмосферу грузинской кухни. Домашние рецептыМастер-класс был просто великолепен! Участие в нем стало настоящим погружением в атмосферу грузинской кухни. Домашние рецепты
  • I
    Irina
    18 февраля 2024
    Готовим шкмерули в горах Рачи
    Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Мастер-классы»

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  2. Готовим шкмерули в горах Рачи
  3. Гастрономический мастер-класс по-домашнему
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 220. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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