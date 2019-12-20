16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие из Кутаиси в верхнюю Имеретию

Вы отправитесь из столицы древних колхов в сторону Гелати. По пути вас будут ждать панорамы Сванетии с Гелатского перевала — в ясную погоду можно разглядеть вершины Кавказского хребта: горы Шхару, Айламу, Самерцхле, Хвамли (куда по легенде приковали великана из грузинского эпоса Амирани). Проезжая через живописные села, вы попадете в курортную зону, верхнюю Имеретию. В регионе Окриба я расскажу о специфичном диалекте, обычаях и менталитете местных жителей, в чем-то похожих на рачинцев. Заодно поговорим об этническом разнообразии Грузии в целом — вы удивитесь, насколько могут отличаться культуры и традиции народностей, проживающих бок о бок на небольшой территории. У ледяного родника будет небольшая остановка, где вы сможете попить чистейшей воды, и после этого двинетесь дальше.

Все выше и выше!

С безымянного перевала вам откроются захватывающие дух виды на Рачинский хребет. Миновав бывшие советские курорты Орпири и Гелати, по проселочной серпантинной дороге вы подниметесь еще выше, на уровень, с которого Рача, Лечхуми и Имеретия с прилепившимися к склонам домиками и кукурузными полями предстанут перед вами во всем своем великолепии. А еще я отвезу вас к водопаду в живописном каньоне, очень похожему на Мартвильские, но не столь популярному (и в этом его прелесть!). Здесь у вас будет время, чтобы искупаться, посидеть-помечтать, осмотреться вокруг. А если захотите — пожарим на огне сыр и мясо.

В гости к сельским жителям

В расположенном неподалеку селе, в настоящем крестьянском домике вас будут ждать в гости местные жители. Они угостят вас имеретинскими винами Изабелла, Цоликоури и Цицка из домашнего погреба и предложат продегустировать Хванчкару, а также местные сыры и ароматные фрукты. Ткибульская котловина, где находится это место, — очень замкнутый и живописный уголок со своим микроклиматом. Здесь у вас получатся весьма атмосферные снимки на фоне сельских пейзажей: хижин на склонах гор и пашен с кукурузой и виноградом. А главное — вы взглянете на то, как устроен быт простых грузинских крестьян изнутри, и познаете знаменитое национальное гостеприимство!