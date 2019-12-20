16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Взглянуть на самобытный регион с уровня, где гнездятся грифы и орлы

Sergei
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Sergei – ваш гид
Поездка в сельскую Имеретию — это еще один способ познать этнический колорит и фантастические пейзажи Грузии.

Спрятанный среди отвесных скал Цкалцитела, регион славится своим гостеприимством и умиротворяющей природой.

В путешествии вы окинете взглядом окрестности с самых разных уровней: от дна каньона до горных вершин.

В крестьянском домике попробуете верхнеимеретинские вина из погреба, сыры и фрукты.

А возле секретного водопада, ничуть не хуже Мартвильских, устроим мини-пикник с жаренным на огне сыром или мясом.
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш адрес в черте города
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У этой экскурсии16 отзывов
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Сны об Имеретии
Сны об Имеретии

Что вас ожидает

Путешествие из Кутаиси в верхнюю Имеретию
Вы отправитесь из столицы древних колхов в сторону Гелати. По пути вас будут ждать панорамы Сванетии с Гелатского перевала — в ясную погоду можно разглядеть вершины Кавказского хребта: горы Шхару, Айламу, Самерцхле, Хвамли (куда по легенде приковали великана из грузинского эпоса Амирани). Проезжая через живописные села, вы попадете в курортную зону, верхнюю Имеретию. В регионе Окриба я расскажу о специфичном диалекте, обычаях и менталитете местных жителей, в чем-то похожих на рачинцев. Заодно поговорим об этническом разнообразии Грузии в целом — вы удивитесь, насколько могут отличаться культуры и традиции народностей, проживающих бок о бок на небольшой территории. У ледяного родника будет небольшая остановка, где вы сможете попить чистейшей воды, и после этого двинетесь дальше.

Все выше и выше!
С безымянного перевала вам откроются захватывающие дух виды на Рачинский хребет. Миновав бывшие советские курорты Орпири и Гелати, по проселочной серпантинной дороге вы подниметесь еще выше, на уровень, с которого Рача, Лечхуми и Имеретия с прилепившимися к склонам домиками и кукурузными полями предстанут перед вами во всем своем великолепии. А еще я отвезу вас к водопаду в живописном каньоне, очень похожему на Мартвильские, но не столь популярному (и в этом его прелесть!). Здесь у вас будет время, чтобы искупаться, посидеть-помечтать, осмотреться вокруг. А если захотите — пожарим на огне сыр и мясо.

В гости к сельским жителям
В расположенном неподалеку селе, в настоящем крестьянском домике вас будут ждать в гости местные жители. Они угостят вас имеретинскими винами Изабелла, Цоликоури и Цицка из домашнего погреба и предложат продегустировать Хванчкару, а также местные сыры и ароматные фрукты. Ткибульская котловина, где находится это место, — очень замкнутый и живописный уголок со своим микроклиматом. Здесь у вас получатся весьма атмосферные снимки на фоне сельских пейзажей: хижин на склонах гор и пашен с кукурузой и виноградом. А главное — вы взглянете на то, как устроен быт простых грузинских крестьян изнутри, и познаете знаменитое национальное гостеприимство!

Организационные детали

  • Треть пути занимает поездка по проселочной дороге на внедорожнике. Трансфер входит в стоимость.
  • Не включено: еда и личные расходы
Сны об Имеретии
Сны об Имеретии
Сны об Имеретии
Сны об Имеретии
Сны об Имеретии
Сны об Имеретии
Сны об Имеретии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш адрес в черте города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 декабря 2019
Экскурсия прошла замечательно. Услугами Сергея рекомендуем воспользоваться. Ждать от погоды 16 декабря комфортных условий мы и не пытались ))), посему маршрут и насыщение экскурсии пришлось менять с учетом погоды, в этом нам очень помог Сергей.
15 ноября 2019
Взяли экскурсию с супругой на первый день прибывания в этой удивительной стране. Сергей забрал нас из отеля и мы поехали в Имеретию, по дороге нам рассказал о некоторых интересных фактах и о жизни в Грузии. Как и было в описании, мы оказались в месте где нет туристов от слова совсем. Посмотрели и искупались в водопаде, полазили по каньону, покушали каштаны)) Рекомендую взять удобную обувь, на маршруте могут быть мокрые места. По возвращении мы ужинали у семьи в местной деревне. Где мы поняли что такое местное гостеприимство. Также Сергей нам рассказал о своей жизни, откуда он родом. Что в последствии сподвигло нас отправится на север в горы, в Рачу. Но это уже совсем другая история... Сергею спасибо за экскурсию, за теплую встречу и за советы которые коренным образом изменили наши планы на этот отпуск в Грузии.
14 ноября 2019
Сергей, спасибо за экскурсию! Поездка оказалась увлекательной и познавательной. Сергей - спокойный, но очень заботливый гид, эрудированный человек, с которым приятно общаться. Очень хотелось бы побывать еще ни один раз в Имеретии!!
23 сентября 2019
Спасибо Сергею за романтичную, познавательную экскурсию!
Александр, Мария.
22 сентября 2019
Удивила компетентность гида, удалось увидеть природу и быт села, экскурсия для тех кто хочет понять Грузию
22 сентября 2019
Экскурсия была яркой в эмоциональном плане и запоминающейся. Аутентичный места и природа,которые удалось увидеть благодаря Сергею будут долго навевать приятные воспоминания. Обязательно возьмите с собой купальники,чтобы была возможность искупаться в водопадах! Это были необыкновенные ощущения! Также было здорово отобедать в настоящем деревенском доме,в гостеприимной грузинской семье. И в завершении -Гелатский монастырь на закате-сочетание величия и магии! Спасибо еще раз Сергею за яркие ,незабываемые впечатления!
31 августа 2019
Все очень понравилось. Благодаря Сергею побывали в сказочных местах, где не было ни одного человека. Пообедали в семье в деревне, было очень вкусно! Спасибо за прекрасный день!
3 августа 2019
Это была наша вторая экскурсия с Сергеем. Мы опять увидели природу Имеретии во всей красе, купались в водопаде, обедали в деревенском доме и не встретили за весь день ни одного туриста, потому что маршруты у Сергея не тривиальные, а абсолютно уникальные. И знания Сергея в области географии и истории своего края и своей страны делают экскурсию осмысленной и интересной.
26 июня 2019
Сергей действительно является экскурсоводом. У нас была еще экскурсия, от другого представителя данной отросли, которого стоит назвать- водителем, нежели экскурсоводом, поскольку он нас просто привез в несколько достопримечательностей показал где вход и ждал нас у выхода. Сергей наоборот, весь маршрут ходил с нами, это действительно был интересный поход по живописным местам. Стоит отметить, что во время маршрута вам не стоит спешить, поскольку все продуманно с запасом времени. Всем советую брать данную экскурсию, не пожалеете, маршрут легкий, безопасный и очень красивый!
Красивая горная природа, радушные местные жители и вкусности по всему маршруту, оставят приятные и незабываемые воспоминания о Грузи.
17 июня 2019
Заказали экскурсию за полтора дня до выбранной даты, подтвердили, оплатили. Потом была небольшая проблема в коммуникации с Сергеем, никак не удавалось связаться, но в итоге встретились, все хорошо. Хотелось походить по горам и посмотреть жизнь сельской Грузии и побывать в местах, куда не возят туристов пачками. Что ж, вполне все получилось. Купание в водопаде, рассказы о Грузии и привычках, повезло встретить местного парнишку и прокатиться на его лошади. Домашний хачапури был прекрасен, ещё на следующее утро доедали, целый с собой ещё завернула хозяйка. Бродили долго, совсем не усталось, даже хотелось бы ещё куда-нибудь подняться, но темп был весьма размерен. Приятный день вдали от суетного города с сельским колоритом. Горы прекрасны как и люди живущие здесь. Спасибо, Сергей
Ещё 6 отзывов

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