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Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни

Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Представьте, как вы замешиваете тесто для идеального хачапури, чувствуете аромат свежих специй, добавляемых в чашушули, и наблюдаете за тем, как пеламуши медленно томится до получения идеальной консистенции.

Все это возможно на
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нашем мастер-классе в Кутаиси, где вы не только научитесь готовить аутентичные блюда грузинской кухни, но и сможете отведать их в аутентичной обстановке. Вам будут доступны рецепты «из первых рук», которые позволят воссоздать вкус Грузии у себя дома.

Встречайте новых друзей, наслаждайтесь вкусом своих кулинарных творений с бокалом изысканного вина и забирайте с собой не только воспоминания, но и навыки, которые удивят ваших близких.

Приглашаем вас принять участие в этом уникальном кулинарном приключении, которое обогатит ваш отдых в Кутаиси новыми впечатлениями и знаниями. Приезжайте компанией - вместе веселее и интереснее

5
12 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Аутентичные рецепты из первых рук
  • 🍽 Приготовление традиционных грузинских блюд
  • 🍇 Виноградный десерт пеламуши
  • 👨‍🍳 Участие в мастер-классе с профессиональным шефом
  • 🚗 Трансфер и сопровождение гида включены
  • 👫 Идеально для компаний

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Кутаиси особенно благоприятна для путешествий и кулинарных открытий. Мероприятие проходит в помещении, что позволяет наслаждаться процессом в любое время года. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно участвовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой мастер-класс доступен, однако холодная погода может ограничить прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни

Что можно увидеть

  • Хачапури
  • Мчади
  • Чашушули
  • Пеламуши

Описание мастер-класса

Мы встретимся в Кутаиси и отправимся за город, где вы научитесь готовить несколько традиционных блюд — грузинских и локальных, имеретинских.

  • Без хачапури нашу кухню представить невозможно. Наиболее распространённый вид этой ароматной выпечки родом из Имеретии. Как сделать правильное тесто и сочную начинку? Вам расскажут и покажут на мастер-классе.
  • Также вам предстоит испечь на кеци (глиняная сковородка) кукурузные лепёшки мчади. В Западной Грузии они употребляются в качестве хлеба. А как замечательно они подходят к баклажанам с орехами! Проверите сами;)
  • Дополнит гастрономическую программу приготовление ещё одного блюда — ароматного чашушули с курицей, зеленью и специями.
  • Не забудем о сладеньком. Вас научат творить волшебный пеламуши. В чём секрет любимого грузинами десерта — узнаете при встрече.
  • И всё это было бы неполным без священного напитка нашей земли — вина.

Организационные детали

  • Трансфер, сопровождение гида и мастер-класс включены в стоимость
  • Участников должно быть хотя бы двое
  • Если вы хотите приготовить другие блюда, напишите мне — обсудим возможные варианты
  • Экскурсию можно заказать на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамар
Тамар — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1132 туристов
Здравствуйте! Я Тамар, профессиональный гид. Родилась и живу в Кутаиси, люблю его всей душой. Работала в историческом музее, вожу экскурсии с 2008 года, обожаю свою профессию. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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2
1
Александр
Хорошо провели время. Дом, в котором проходил мастер класс, представляет из себя реконструкцию традиционного грузинского дома. Вся выпечка готовилась в печи с использованием аутентичных керамических тарелок (кеци). Параллельно нам рассказывали
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интересные факты о Грузии и блюдах, которые были представлены на столе. Все было очень вкусным. Территория участка располагает к послеобеденному отдыху на свежем воздухе. Мастер класс можно смело рекомендовать, если хотите погрузиться в особенности быта жителей Грузии.

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Niko
Мы в полном восторге от нашей экскурсии! Гид забрала нас прямо из отеля и была всегда рядом, готовая помочь. Она оказалась невероятно приятным и знающим человеком, рассказала нам множество интересных
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историй о Грузии, местной кухне и виноделии, а также поделилась массой полезных советов.

Особенное впечатление произвела хозяйка, под чутким руководством которой мы научились готовить наши первые хинкали и хачапури. Гид с радостью фотографировала нас, переводила и подсказывала, создавая поистине теплую и дружескую атмосферу.

После этого нас ждал великолепный обед, где мы насладились замечательным домашним вином. Гид провела увлекательную экскурсию по винному погребу, сделав наш день еще более интересным и насыщенным.

Эта экскурсия оставила у нас только самые приятные впечатления. Однозначно рекомендуем!

Мы в полном восторге от нашей экскурсии! Гид забрала нас прямо из отеля и была всегда
Мы в полном восторге от нашей экскурсии! Гид забрала нас прямо из отеля и была всегда
Мы в полном восторге от нашей экскурсии! Гид забрала нас прямо из отеля и была всегда
Мы в полном восторге от нашей экскурсии! Гид забрала нас прямо из отеля и была всегда
Мы в полном восторге от нашей экскурсии! Гид забрала нас прямо из отеля и была всегда
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Ирина
Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала какие блюда едят сами местные жители, что готовят дома ежедневно, а что в основном
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только на праздники, помогала переводить в некоторых случаях на самом мастер-классе, а также делала фотографии по нашей просьбе.
Само мероприятие было в гостях у грузинской семьи, которые сами делают вино, устаривают мастер-классы по приготовлению еды, а также дегустации. Хозяйка дома, очень приятная девушка рассказывала нам про местную кухню, как и из чего лучше готовить блюда, из чего их готовят традиционно и как в современном мире это упрощают. Мы готовили хинкали с мясом и с сыром, т. к. не все едят мясо, также имеретинские хачапури и кукурузные лепешки мчади. Во время готовки нас угощали вином и приготовили очень вкусный турецкий кофе. Все приготовление еды заняло около 2х часов, при том что тесто и начинку подготовили для нас заранее. Затем нам провели не большую экскурсию на домашнюю винодельню, мы попробовали вино, послушали рассказ о том как раньше делали вино и как это делают сейчас, понравившееся вино можно было купить и тут же при тебе его разливают, закрывают пробкой и клеят этикетку.
Время пролетело незаметно. Рекомендуем к посещению)

Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
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О
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили в колоритном доме с живой печкой, где готовили вкусную еду. Очень добродушный приём всей команды. Очень вкусный насыщенный стол. Показали и рассказали все мелочи по приготовлению грузинской кухни.
Очень довольна. Обязательно рекомендую!
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили
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Ильдар
Тамар в данном случае организатор, которая отвозит вас в село Гелати, где в одном их хозяйств дело мастер-классов по местной кухне поставлено на широкую ногу. Можно даже переночевать (не в
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рамках этой поездки, конечно). Классический эко сельский агротуризм, дя которого даже исторический дом 19 века перевезли с другой деревни. У нас была небольшая группа семья 3 человека и мы без спешки поучаствовали в готовке трех блюд, а потом сели за накрытый стол на котором было много еще чего очень вкусного. Большую часть нам даже завернули с собой. Хорошо поговорили с хозяйками и Тамар про кухню, блюда, Имеретию. Гостеприимно, доброжелательно. В общем рекомендую, хотя, даже несмотря на обилие еды, цена кажется несколько завышенной. И да, обратно такси вам вызовут за ваш счет.

Тамар в данном случае организатор, которая отвозит вас в село Гелати, где в одном их хозяйств
Тамар в данном случае организатор, которая отвозит вас в село Гелати, где в одном их хозяйств
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Никита
Отличное мероприятие!
Всё хорошо организовано: трансфер из отеля на место и обратно, мастер-класс, застолье, общение.
Само место расположения дома медитативное само по себе: вокруг лесок, вода на горы во все стороны и
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на Гелатский монастырь. Старый аутентичный дом с предметами интерьера из далёкого прошлого.
Для мастер-класса всё заранее подготовлено, потому можно неспешно приготовить яства. Мы готовили мчади, имерули и рулетики из баклажанов.
Стол просто ломится от всевозможной (и всегда вкусной) еды и всё это под местное вино. Отлично провели время за разговорами и едой.

Единственный момент, который хотелось бы отметить, это то, что хотелось бы большего вовлечения в сам процесс приготовления либо охватить большее количество блюд. К примеру, предоставить возможность гостям обжарить те же баклажаны, а не только готовить смесь для их обмазки.

Отличное мероприятие!
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