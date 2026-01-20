Представьте, как вы замешиваете тесто для идеального хачапури, чувствуете аромат свежих специй, добавляемых в чашушули, и наблюдаете за тем, как пеламуши медленно томится до получения идеальной консистенции.
Все это возможно на
Все это возможно на
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍷 Аутентичные рецепты из первых рук
- 🍽 Приготовление традиционных грузинских блюд
- 🍇 Виноградный десерт пеламуши
- 👨🍳 Участие в мастер-классе с профессиональным шефом
- 🚗 Трансфер и сопровождение гида включены
- 👫 Идеально для компаний
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Кутаиси особенно благоприятна для путешествий и кулинарных открытий. Мероприятие проходит в помещении, что позволяет наслаждаться процессом в любое время года. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно участвовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой мастер-класс доступен, однако холодная погода может ограничить прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Хачапури
- Мчади
- Чашушули
- Пеламуши
Описание мастер-класса
Мы встретимся в Кутаиси и отправимся за город, где вы научитесь готовить несколько традиционных блюд — грузинских и локальных, имеретинских.
- Без хачапури нашу кухню представить невозможно. Наиболее распространённый вид этой ароматной выпечки родом из Имеретии. Как сделать правильное тесто и сочную начинку? Вам расскажут и покажут на мастер-классе.
- Также вам предстоит испечь на кеци (глиняная сковородка) кукурузные лепёшки мчади. В Западной Грузии они употребляются в качестве хлеба. А как замечательно они подходят к баклажанам с орехами! Проверите сами;)
- Дополнит гастрономическую программу приготовление ещё одного блюда — ароматного чашушули с курицей, зеленью и специями.
- Не забудем о сладеньком. Вас научат творить волшебный пеламуши. В чём секрет любимого грузинами десерта — узнаете при встрече.
- И всё это было бы неполным без священного напитка нашей земли — вина.
Организационные детали
- Трансфер, сопровождение гида и мастер-класс включены в стоимость
- Участников должно быть хотя бы двое
- Если вы хотите приготовить другие блюда, напишите мне — обсудим возможные варианты
- Экскурсию можно заказать на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамар — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1132 туристов
Здравствуйте! Я Тамар, профессиональный гид. Родилась и живу в Кутаиси, люблю его всей душой. Работала в историческом музее, вожу экскурсии с 2008 года, обожаю свою профессию. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошо провели время. Дом, в котором проходил мастер класс, представляет из себя реконструкцию традиционного грузинского дома. Вся выпечка готовилась в печи с использованием аутентичных керамических тарелок (кеци). Параллельно нам рассказывали
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Мы в полном восторге от нашей экскурсии! Гид забрала нас прямо из отеля и была всегда рядом, готовая помочь. Она оказалась невероятно приятным и знающим человеком, рассказала нам множество интересных
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Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала какие блюда едят сами местные жители, что готовят дома ежедневно, а что в основном
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О
Прекрасный гид Тамара встретила в центре города, посадила в машину и привезла в живописное место. Встретили в колоритном доме с живой печкой, где готовили вкусную еду. Очень добродушный приём всей команды. Очень вкусный насыщенный стол. Показали и рассказали все мелочи по приготовлению грузинской кухни.
Очень довольна. Обязательно рекомендую!
Очень довольна. Обязательно рекомендую!
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Тамар в данном случае организатор, которая отвозит вас в село Гелати, где в одном их хозяйств дело мастер-классов по местной кухне поставлено на широкую ногу. Можно даже переночевать (не в
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Отличное мероприятие!
Всё хорошо организовано: трансфер из отеля на место и обратно, мастер-класс, застолье, общение.
Само место расположения дома медитативное само по себе: вокруг лесок, вода на горы во все стороны и
Всё хорошо организовано: трансфер из отеля на место и обратно, мастер-класс, застолье, общение.
Само место расположения дома медитативное само по себе: вокруг лесок, вода на горы во все стороны и
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