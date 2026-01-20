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только на праздники, помогала переводить в некоторых случаях на самом мастер-классе, а также делала фотографии по нашей просьбе.

Само мероприятие было в гостях у грузинской семьи, которые сами делают вино, устаривают мастер-классы по приготовлению еды, а также дегустации. Хозяйка дома, очень приятная девушка рассказывала нам про местную кухню, как и из чего лучше готовить блюда, из чего их готовят традиционно и как в современном мире это упрощают. Мы готовили хинкали с мясом и с сыром, т. к. не все едят мясо, также имеретинские хачапури и кукурузные лепешки мчади. Во время готовки нас угощали вином и приготовили очень вкусный турецкий кофе. Все приготовление еды заняло около 2х часов, при том что тесто и начинку подготовили для нас заранее. Затем нам провели не большую экскурсию на домашнюю винодельню, мы попробовали вино, послушали рассказ о том как раньше делали вино и как это делают сейчас, понравившееся вино можно было купить и тут же при тебе его разливают, закрывают пробкой и клеят этикетку.

Время пролетело незаметно. Рекомендуем к посещению)