Уютный гастрономический мастер-класс в деревенском доме
Идеальный сырный пирог и кукурузные лепёшки из печи, сытный пикантный суп и старинный виноградный десерт — вы приготовите аутентичные блюда национальной кухни в аутентичной обстановке. Обзаведётесь рецептами «из первых рук». И отведаете с бокалом вина то, что у вас получилось. А получится бесподобно — по-другому у нас не бывает. И приезжайте компанией — вместе веселее!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся в Кутаиси и отправимся за город, где вы научитесь готовить несколько традиционных блюд — грузинских и локальных, имеретинских.
- Без хачапури нашу кухню представить невозможно. Наиболее распространённый вид этой ароматной выпечки родом из Имеретии. Как сделать правильное тесто и сочную начинку? Вам расскажут и покажут на мастер-классе.
- Также вам предстоит испечь на кеци (глиняная сковородка) кукурузные лепёшки мчади. В Западной Грузии они употребляются в качестве хлеба. А как замечательно они подходят к баклажанам с орехами! Проверите сами;)
- Дополнит гастрономическую программу приготовление ещё одного блюда — ароматного чашушули с курицей, зеленью и специями.
- Не забудем о сладеньком. Вас научат творить волшебный пеламуши. В чём секрет любимого грузинами десерта — узнаете при встрече.
- И всё это было бы неполным без священного напитка нашей земли — вина.
Организационные детали
- Трансфер, сопровождение гида и мастер-класс включены в стоимость
- Участников должно быть хотя бы двое
- Если вы хотите приготовить другие блюда, напишите мне — обсудим возможные варианты
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамар — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 353 туристов
Здравствуйте! Я Тамар, профессиональный гид. Родилась и живу в Кутаиси, люблю его всей душой. Работала в историческом музее, вожу экскурсии с 2008 года, обожаю свою профессию. До встречи!
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