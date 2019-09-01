4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения «Покинутые села западной Грузии» - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погода благоприятствует длительным прогулкам и пикникам на свежем воздухе.

Представьте себе место, где время остановилось. Где древние села, окруженные величественными горами, хранят истории прошлого.Эта экскурсия ведет вас через бурные реки и зеленые леса к покинутым селам западной Грузии, где

каждый камень и дом рассказывают свою уникальную историю. Вы увидите, как жили люди много лет назад, познакомитесь с традиционной грузинской архитектурой, узнаете о секретах лечебных трав, которые собирали местные жители. Ваш путь украсят потрясающие виды на горные склоны и долины, а завершится он небольшим пикником у горной речки. Это не просто экскурсия, это погружение в историю и культуру Грузии, возможность увидеть и почувствовать жизнь вне современного мира. Приготовьтесь к приключению, которое останется с вами на всю жизнь

Описание экскурсии

Прикоснуться к аутентичной Грузии

Мы пересечем бурный речной поток по старому мосту и по древней тропе, высеченной в высоких скалах, пройдем к нескольким нежилым селам, расположенным на горных склонах. Время здесь будто остановилось: села выглядят точно так же, как и сто лет назад, во многих из них нет ни дорог, ни электричества. Вы увидите традиционную архитектуру и планировку села, рассмотрите резные деревянные домики, старинные диваны и камины, старинные плуги, повозки, стойла для лошадей и амбары.

Устройство сельского быта и секреты лечебных трав

Я расскажу вам о традиционном сельском быте Грузии: как пользовались инструментами по дереву, как хранили очаг и сбивали масло, делали сыр. Вы услышите древние легенды этих опустевших мест, узнаете, какие травы собирали в лесу местные жители и как эти травы применялись в народной медицине. Прогуливаясь по лесу и скалам, вы увидите каштаны, дикие грецкие орехи, апельсины, колхидский чабер, душицу кусты хмеля и много других полезных растений.

Пикник у горной речки

У горной речки или в старинном сельском дворике в лесу мы устроим небольшой пикник. А затем возвратимся обратно к дороге и по пути осмотрим заброшенный завод на склоне горы, откуда открывается потрясающий вид на долину Риони и огромные скалы.

Организационные детали