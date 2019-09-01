4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Необычное путешествие в горы за целебными травами и потрясающим грузинским колоритом

Sergei
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Sergei – ваш гид
Мы отправимся к высоким склонам гор, где ветер колышет альпийское разнотравье.

Когда-то здесь кипела жизнь: люди пасли коз и овец, собирали урожаи ржи и пшеницы, выращивали знаменитые сорта винограда, вина из которых покорили весь мир! Вы познакомитесь с традиционной архитектурой и бытом грузинских сел, насладитесь потрясающими горными пейзажами и научитесь собирать лечебные травы.
От 80 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 9 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча В вашем отеле
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии

Что вас ожидает

Прикоснуться к аутентичной Грузии
Мы пересечем бурный речной поток по старому мосту и по древней тропе, высеченной в высоких скалах, пройдем к нескольким нежилым селам, расположенным на горных склонах. Время здесь будто остановилось: села выглядят точно так же, как и сто лет назад, во многих из них нет ни дорог, ни электричества. Вы увидите традиционную архитектуру и планировку села, рассмотрите резные деревянные домики, старинные диваны и камины, старинные плуги, повозки, стойла для лошадей и амбары.

Устройство сельского быта и секреты лечебных трав
Я расскажу вам о традиционном сельском быте Грузии: как пользовались инструментами по дереву, как хранили очаг и сбивали масло, делали сыр. Вы услышите древние легенды этих опустевших мест, узнаете, какие травы собирали в лесу местные жители и как эти травы применялись в народной медицине. Прогуливаясь по лесу и скалам, вы увидите каштаны, дикие грецкие орехи, апельсины, колхидский чабер, душицу кусты хмеля и много других полезных растений.

Пикник у горной речки
У горной речки или в старинном сельском дворике в лесу мы устроим небольшой пикник. А затем возвратимся обратно к дороге и по пути осмотрим заброшенный завод на склоне горы, откуда открывается потрясающий вид на долину Риони и огромные скалы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Кутаиси и обратно, мини-пикник в селе и услуги гида-проводника.
  • Другие личные расходы не входят в стоимость экскурсии.
  • Магазинов и интернета в селах нет, поэтому заранее берите с собой все, что вы обычно покупаете во время путешествия.
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 сентября 2019
Этой экскурсии мы очень ждали и не были разочарованы. Сергей приехал за нами в отель и целый день посвятил нам. Маршрут неизбитый, не туристический. Сперва мы увидели красоты природы за окном автомобиля, увидели пару водопадов, а когда немного спала жара, пошли в пеший поход в горы. И тут мы не закрывали рот от восхищения, горная тропа удивительно прекрасна! Дух захватывало от увиденной красоты! Дети были в восторге! Для детей поход был вполне по силам. Поднялись в высококогорную заброшенную деревню , прогулялись по улочкам, напились воды из родника, устроили небольшой пикник. В заброшенной деревне очень атмосферно и тихо, но очень трудно передвигаться из-за обилия разных колючек. Надо одевать туда одежду похуже, затяжки будут везде. В шортах лучше не ходить-исцарапаете все ноги. Обратно спускались по другой дороге- и это очень здорово, разнообразие. Опять красоты природы на каждом шагу. Домой приехали уже затемно. Очень довольны экскурсией- хотим в следующий приезд в Грузию снова пообщаться с Сергеем.
3 августа 2019
Это не просто экскурсия, а настоящий поход по красивейшим местам: горы, речки, водопады, горные цветы и травы...За время экскурсии не встретили ни одного туриста, так что места действительно не туристические. И Сергей очень грамотно планирует последовательность маршрутов. А также он отлично знает историю и географию Грузии, что делает экскурсию очень интересной.
27 июня 2019
Сергей очень хороший человек и гид, приятний собиседник та интересный розказчик.Он организовал лучший день за все мое время в Грузии. Однозначно рекомендую. Вам захочется отправится в тур снова.
28 апреля 2019
Всем кто желает узнать Грузию не с банальной туристической стороны, а проникнуться настоящей атмосферой быта жителей горных сёл, Категорически советую эту экскурсию!
Несмотря на скверную погоду, мы не отменили поездку, чему в последствии были очень рады. Гид Сергей и его очаровательный водитель дополняли академическую экскурсию шутками и историями из личного опыта. Что делало повествование ещё более интересным и увлекательным. При этом информативно насыщенным. О маршруте рассказывать не буду (никаких спойлеров, сами посмотрите), отмечу разнообразие локаций и возможность их изучения, а так же остановки для фото в понравившемся месте. Бесценный опыт! Сергей показывал разные травы, некоторые мы собрали и вечером попили вкусный чай). С трогательной нежностью рассказывал о традициях и особенностях жизни в таких отдалённых уголках. А случайная встреча с местными жителями и приглашение в их дом , стала желанным сюрпризом и добавила впечатлений. Смешным и милым получился мини-пикник. О, я и не знала что так люблю печенье)
Наша экскурсия продлилась чуть дольше запланированного и очаровательный Сергей рассказал нам структуру словообразования грузинского языка и особенности национальной кухни.
Резюмируя, советую обратить внимание на эту экскурсию. Но будьте готовы, что ходить придётся много и высоко. Зато впечатления сложатся в отдельное путешествие, отличное от любой поездки на экскурсионном автобусе!
С благодарностью и добрыми воспоминаниями Наташа и Настя апрель 2019

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