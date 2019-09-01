4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия ведет вас через бурные реки и зеленые леса к покинутым селам западной Грузии, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие горные пейзажи
- 🏡 Аутентичная грузинская архитектура
- 🌿 Сбор и использование лечебных трав
- 🍇 Знакомство с традиционным сельским бытом
- 🍽 Пикник у горной речки
- 🛤 Прогулка по древним тропам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старый мост
- Резные деревянные домики
- Заброшенный завод
- Долина Риони
Описание экскурсии
Прикоснуться к аутентичной Грузии
Мы пересечем бурный речной поток по старому мосту и по древней тропе, высеченной в высоких скалах, пройдем к нескольким нежилым селам, расположенным на горных склонах. Время здесь будто остановилось: села выглядят точно так же, как и сто лет назад, во многих из них нет ни дорог, ни электричества. Вы увидите традиционную архитектуру и планировку села, рассмотрите резные деревянные домики, старинные диваны и камины, старинные плуги, повозки, стойла для лошадей и амбары.
Устройство сельского быта и секреты лечебных трав
Я расскажу вам о традиционном сельском быте Грузии: как пользовались инструментами по дереву, как хранили очаг и сбивали масло, делали сыр. Вы услышите древние легенды этих опустевших мест, узнаете, какие травы собирали в лесу местные жители и как эти травы применялись в народной медицине. Прогуливаясь по лесу и скалам, вы увидите каштаны, дикие грецкие орехи, апельсины, колхидский чабер, душицу кусты хмеля и много других полезных растений.
Пикник у горной речки
У горной речки или в старинном сельском дворике в лесу мы устроим небольшой пикник. А затем возвратимся обратно к дороге и по пути осмотрим заброшенный завод на склоне горы, откуда открывается потрясающий вид на долину Риони и огромные скалы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер из Кутаиси и обратно, мини-пикник в селе и услуги гида-проводника.
- Другие личные расходы не входят в стоимость экскурсии.
- Магазинов и интернета в селах нет, поэтому заранее берите с собой все, что вы обычно покупаете во время путешествия.
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Отзывы и рейтинг
Несмотря на скверную погоду, мы не отменили поездку, чему
Самостоятельно вы сюда не доберетесь.
Гид Серго приветлив, рассказывает