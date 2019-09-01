4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Покинутые села западной Грузии

Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Представьте себе место, где время остановилось. Где древние села, окруженные величественными горами, хранят истории прошлого.

Эта экскурсия ведет вас через бурные реки и зеленые леса к покинутым селам западной Грузии, где
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каждый камень и дом рассказывают свою уникальную историю.

Вы увидите, как жили люди много лет назад, познакомитесь с традиционной грузинской архитектурой, узнаете о секретах лечебных трав, которые собирали местные жители.

Ваш путь украсят потрясающие виды на горные склоны и долины, а завершится он небольшим пикником у горной речки.

Это не просто экскурсия, это погружение в историю и культуру Грузии, возможность увидеть и почувствовать жизнь вне современного мира. Приготовьтесь к приключению, которое останется с вами на всю жизнь

4.4
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие горные пейзажи
  • 🏡 Аутентичная грузинская архитектура
  • 🌿 Сбор и использование лечебных трав
  • 🍇 Знакомство с традиционным сельским бытом
  • 🍽 Пикник у горной речки
  • 🛤 Прогулка по древним тропам

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшие месяцы для посещения «Покинутые села западной Грузии» - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погода благоприятствует длительным прогулкам и пикникам на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии
Покинутые села западной Грузии

Что можно увидеть

  • Старый мост
  • Резные деревянные домики
  • Заброшенный завод
  • Долина Риони

Описание экскурсии

Прикоснуться к аутентичной Грузии

Мы пересечем бурный речной поток по старому мосту и по древней тропе, высеченной в высоких скалах, пройдем к нескольким нежилым селам, расположенным на горных склонах. Время здесь будто остановилось: села выглядят точно так же, как и сто лет назад, во многих из них нет ни дорог, ни электричества. Вы увидите традиционную архитектуру и планировку села, рассмотрите резные деревянные домики, старинные диваны и камины, старинные плуги, повозки, стойла для лошадей и амбары.

Устройство сельского быта и секреты лечебных трав

Я расскажу вам о традиционном сельском быте Грузии: как пользовались инструментами по дереву, как хранили очаг и сбивали масло, делали сыр. Вы услышите древние легенды этих опустевших мест, узнаете, какие травы собирали в лесу местные жители и как эти травы применялись в народной медицине. Прогуливаясь по лесу и скалам, вы увидите каштаны, дикие грецкие орехи, апельсины, колхидский чабер, душицу кусты хмеля и много других полезных растений.

Пикник у горной речки

У горной речки или в старинном сельском дворике в лесу мы устроим небольшой пикник. А затем возвратимся обратно к дороге и по пути осмотрим заброшенный завод на склоне горы, откуда открывается потрясающий вид на долину Риони и огромные скалы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Кутаиси и обратно, мини-пикник в селе и услуги гида-проводника.
  • Другие личные расходы не входят в стоимость экскурсии.
  • Магазинов и интернета в селах нет, поэтому заранее берите с собой все, что вы обычно покупаете во время путешествия.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1467 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
Этой экскурсии мы очень ждали и не были разочарованы. Сергей приехал за нами в отель и целый день посвятил нам. Маршрут неизбитый, не туристический. Сперва мы увидели красоты природы за
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окном автомобиля, увидели пару водопадов, а когда немного спала жара, пошли в пеший поход в горы. И тут мы не закрывали рот от восхищения, горная тропа удивительно прекрасна! Дух захватывало от увиденной красоты! Дети были в восторге! Для детей поход был вполне по силам. Поднялись в высококогорную заброшенную деревню, прогулялись по улочкам, напились воды из родника, устроили небольшой пикник. В заброшенной деревне очень атмосферно и тихо, но очень трудно передвигаться из-за обилия разных колючек. Надо одевать туда одежду похуже, затяжки будут везде. В шортах лучше не ходить-исцарапаете все ноги. Обратно спускались по другой дороге- и это очень здорово, разнообразие. Опять красоты природы на каждом шагу. Домой приехали уже затемно. Очень довольны экскурсией- хотим в следующий приезд в Грузию снова пообщаться с Сергеем.

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Н
Всем кто желает узнать Грузию не с банальной туристической стороны, а проникнуться настоящей атмосферой быта жителей горных сёл, Категорически советую эту экскурсию!
Несмотря на скверную погоду, мы не отменили поездку, чему
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в последствии были очень рады. Гид Сергей и его очаровательный водитель дополняли академическую экскурсию шутками и историями из личного опыта. Что делало повествование ещё более интересным и увлекательным. При этом информативно насыщенным. О маршруте рассказывать не буду (никаких спойлеров, сами посмотрите), отмечу разнообразие локаций и возможность их изучения, а так же остановки для фото в понравившемся месте. Бесценный опыт! Сергей показывал разные травы, некоторые мы собрали и вечером попили вкусный чай). С трогательной нежностью рассказывал о традициях и особенностях жизни в таких отдалённых уголках. А случайная встреча с местными жителями и приглашение в их дом, стала желанным сюрпризом и добавила впечатлений. Смешным и милым получился мини-пикник. О, я и не знала что так люблю печенье)
Наша экскурсия продлилась чуть дольше запланированного и очаровательный Сергей рассказал нам структуру словообразования грузинского языка и особенности национальной кухни.
Резюмируя, советую обратить внимание на эту экскурсию. Но будьте готовы, что ходить придётся много и высоко. Зато впечатления сложатся в отдельное путешествие, отличное от любой поездки на экскурсионном автобусе!
С благодарностью и добрыми воспоминаниями Наташа и Настя апрель 2019

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Юлия
Друзья, если вы ищите НЕобычный и НЕтуристический маршрут (без толп туристов), чтоб увидеть прекрасные виды, рельеф и пейзаж Грузии, вам НУЖНА эта экскурсия.
Самостоятельно вы сюда не доберетесь.
Гид Серго приветлив, рассказывает
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в меру и не перегружает деталями.
На прогулку берите удобную обувь, шляпу/кепку, очки в солнечную погоду.
Наверху жарко и очень красиво.
Маршрут по сложности 2-3 уровень с небольшими восхождениями, для трудно передвигающихся людей не подойдет.
Чудесная, аутентичная экскурсия к местам, где раньше жили люди на возвышенности.
Гида сердечно благоДарим❤️.

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Н
Это не просто экскурсия, а настоящий поход по красивейшим местам: горы, речки, водопады, горные цветы и травы… За время экскурсии не встретили ни одного туриста, так что места действительно не туристические. И Сергей очень грамотно планирует последовательность маршрутов. А также он отлично знает историю и географию Грузии, что делает экскурсию очень интересной.
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Б
Сергей очень хороший человек и гид, приятний собиседник та интересный розказчик. Он организовал лучший день за все мое время в Грузии. Однозначно рекомендую. Вам захочется отправится в тур снова.
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П
Рекомендовать не могу, от экскурсии отказались. Самое главное из отзыва: списывайтесь с Сергеем, интересуетесь всеми моментами, сам он вам их не расскажет. Отзывы в основном положительные, поэтому думаю, если вас
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все устроит до поездки, хорошо проведёте время.

Сергею однозначно нужно работать с качеством сервиса: более располагающе общаться до момента экскурсии, сообщать о том, на какой машине поедем и т. д.. В машине было неприятно находиться, хоть номинально там и было "чисто" (пыльные тканевые сидения, запах).
Самое главное, настроение в машине было неприветливым (с нашей стороны сказался сюрприз в виде состояния салона, что сказалось со стороны Сергея -- не знаю). Рассказать о предстоящем путешествии попросил Сергея сам, на что получил краткий ответ с добавкой "ну вы читали". Вероятно, в течение экскурсии информацию пришлось бы также вытягивать.
На основании этих двух факторов, решили отказаться от поездки, потеряв предоплату.

После нашей экскурсии длиной в 5 минут, Сергей в сообщениях начал додумывать, что "мы поссорились и решили выставить гида виноватым", и благодарить за то, что мы обеспечили ему выходной. Также порекомендовал путешествовать без девушек (спасибо за совет)! Выглядит непрофессионально, хоть и ситуация для Сергея была не самая удачная.

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