4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прикоснуться к аутентичной Грузии

Мы пересечем бурный речной поток по старому мосту и по древней тропе, высеченной в высоких скалах, пройдем к нескольким нежилым селам, расположенным на горных склонах. Время здесь будто остановилось: села выглядят точно так же, как и сто лет назад, во многих из них нет ни дорог, ни электричества. Вы увидите традиционную архитектуру и планировку села, рассмотрите резные деревянные домики, старинные диваны и камины, старинные плуги, повозки, стойла для лошадей и амбары.

Устройство сельского быта и секреты лечебных трав

Я расскажу вам о традиционном сельском быте Грузии: как пользовались инструментами по дереву, как хранили очаг и сбивали масло, делали сыр. Вы услышите древние легенды этих опустевших мест, узнаете, какие травы собирали в лесу местные жители и как эти травы применялись в народной медицине. Прогуливаясь по лесу и скалам, вы увидите каштаны, дикие грецкие орехи, апельсины, колхидский чабер, душицу кусты хмеля и много других полезных растений.

Пикник у горной речки

У горной речки или в старинном сельском дворике в лесу мы устроим небольшой пикник. А затем возвратимся обратно к дороге и по пути осмотрим заброшенный завод на склоне горы, откуда открывается потрясающий вид на долину Риони и огромные скалы.