Винные экскурсии в Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Кутаиси, цены от €98, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
«В завершении вас ждёт дегустация имеретинских вин в аутентичном погребе у местного винодела»
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
11598 за всё до 6 чел.
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
«По желанию, вы попробуете не только минеральную воду, но и отличное вино этого края, закусив хачапури»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 180 за всё до 20 чел.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
«В поездке вам предстоит открыть вкус и аромат одного из самых редких вин региона — Усахелаури»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арайлым
    5 сентября 2023
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Всем привет, 28 августа мы провели очень круто время с Серго, он стал нашим другом. Отличный гид и отличный человек, берите у него туры, вы точно не пожалеете👍👍👍
  • С
    Сергей
    31 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
  • Т
    Тогжан
    25 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    очень красивые места, все понравилось
  • Г
    Григорий
    7 августа 2022
    Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
    Несмотря на некоторые недостатки: маршрут бедноват для 7 часов, а Сергею ещё есть куда расти как гиду, я ему очень
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    благодарен за то что он сумел показать дух настоящей Грузии, организовал внеплановое посещение виноделен и познакомил с интересными людьми, спасибо Сергей

  • Н
    Наталья
    8 мая 2022
    Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
    Нам очень понравилась экскурсия. Сергею большой лайк! Приветливый,позитивный и грамотный молодой человек. спасибо)
  • и
    ирина
    24 августа 2021
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Сергей очень приятный и образованный человек. У него есть ответы на все ваши вапросы. Что касается самой экскурсии - это
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    в основном природные обьекты: водопады и пейзажи. Кого интересует рыба, можно посетить рыбную ферму. Попробывали вино- хорошое, но очень дорогое 😜. По моей просьбе Сергей нам показал несколько объектов непредвиденных в программе. Отдельное удовольствие! Берите эту экскурсию как основание и добавляйте ваши пожилания😊

  • А
    Александр
    30 мая 2021
    В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
    Серго великолепный рассказчик и прекрасно знает историю и культуру Грузии. Мы посетили поистине невероятно красивые места, в которых можно прикоснуться
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    к истории. Древние селения, дозорные башни, множество площадок, откуда открывается великолепный вид на горы и ущелья… красивейшие водопады - всё это в сопровождении рассказов Серго действительно захватывает дух! Мы очень благодарны Вам за проведённую экскурсию! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кутаиси: древний город и каньон после заката
  2. Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
  3. В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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