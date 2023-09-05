1 чел.
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скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
«В завершении вас ждёт дегустация имеретинских вин в аутентичном погребе у местного винодела»
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
«По желанию, вы попробуете не только минеральную воду, но и отличное вино этого края, закусив хачапури»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
«В поездке вам предстоит открыть вкус и аромат одного из самых редких вин региона — Усахелаури»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрайлым5 сентября 2023Всем привет, 28 августа мы провели очень круто время с Серго, он стал нашим другом. Отличный гид и отличный человек, берите у него туры, вы точно не пожалеете👍👍👍
- ССергей31 августа 2023Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
- ТТогжан25 августа 2023очень красивые места, все понравилось
- ГГригорий7 августа 2022Несмотря на некоторые недостатки: маршрут бедноват для 7 часов, а Сергею ещё есть куда расти как гиду, я ему очень
- ННаталья8 мая 2022Нам очень понравилась экскурсия. Сергею большой лайк! Приветливый,позитивный и грамотный молодой человек. спасибо)
- иирина24 августа 2021Сергей очень приятный и образованный человек. У него есть ответы на все ваши вапросы. Что касается самой экскурсии - это
- ААлександр30 мая 2021Серго великолепный рассказчик и прекрасно знает историю и культуру Грузии. Мы посетили поистине невероятно красивые места, в которых можно прикоснуться
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Винные туры»
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