На 9 мая – туры в Кутаиси

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Кутаиси, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сванетия: история в окружении гор
На машине
3 дня
4 отзыва
Сванетия: история в окружении гор
Сванетия - труднодоступный регион Грузии. За три дня вы увидите сванские башни, дворец Дадиани, высокогорную общину Ушгули, ледник и многое другое
Начало: Кутаиси, 9:00
10 мар в 08:00
11 мар в 08:00
20 000 ₽ за человека
Малоизведанная грузинская Швейцария: горная Рача только для вас
На машине
2 дня
Малоизведанная грузинская Швейцария: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
€350 за всё до 22 чел.
Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
На машине
2 дня
Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Насладиться пикником к горах, рассмотреть созвездия в телескоп и попробовать минералку-легенду
Начало: Кутаиси, точные место и время по договорённости
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
€300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    29 августа 2024
    Сванетия: история в окружении гор
    Спасибо большое, Давид! Отличная поездка! Сванетия уникальна!
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Сванетия: история в окружении гор
    Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉). Экскурсия проходила по
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    описанному маршруту. Обязательно из Местии посетите Ушгули! В Ушгули можно арендовать лошадь для прогулки, к сожалению, мы были там в снег и дождь, кататься желания не было, но впечатления у нас от погоды не испортились! Перед началом экскурсии Давид забрал у удобной нам точки, а также в конце отвез на вокзал. Советуем эту экскурсию!

    Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)Большое спасибо Давиду за проведенную экскурсию! Сванетия - это неописуемая красота (а еще красивее она в хорошую погоду😉)
  • С
    Сергей
    19 октября 2023
    Сванетия: история в окружении гор
    Всё понравилось. Спасибо
    Всё понравилось. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «На 9 мая»

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  3. Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Сколько стоит тур в Кутаиси в марте 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кутаиси на 2025 год на 9 мая, 4 ⭐ отзыва, цены от 300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май