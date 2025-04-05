Индивидуальный тур из Кутаиси навстречу горным склонам, вековой архитектуре и древнегреческим мифам
Погулять по каньонам Мартвили и Окаце, вспомнить Прометея и аргонавтов, увидеть башни и святыни
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
5 апр в 08:00
12 апр в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Звёздная Грузия: индивидуальный тур с посещением обсерватории и курортного Боржоми
Насладиться пикником к горах, рассмотреть созвездия в телескоп и попробовать минералку-легенду
Начало: Кутаиси, точные место и время по договорённости
5 апр в 10:00
12 апр в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Малоизведанная грузинская Швейцария с выездом из Кутаиси: горная Рача только для вас
Полюбоваться пиками и альпийскими лугами, пройти по речному каньону, осмотреть древние башни и собор
Начало: Ваше место проживания в Кутаиси, точное время - по...
5 апр в 10:00
12 апр в 10:00
€350 за всё до 22 чел.
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