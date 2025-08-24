Отдых на море, экскурсии и природные чудеса: Кутаиси, Батуми и чёрные пляжи Уреки
Посетить пещеру Прометея, исследовать улочки Батуми и расслабиться на побережье
Начало: Аэропорт Кутаиси, встретим в любое время
Завтра в 10:00
31 авг в 08:00
€630 за человека
Скрытые уголки Сванетии: индивидуальный мини-тур по Колхидскому заповеднику и маленьким городам
Посетить заброшенный курорт Анаклия и побывать на пляже с магнитным песком в Уреки
Начало: Кутаиси, 11:00
26 авг в 11:00
2 сен в 11:00
$180 за человека
Экспресс-перезагрузка в горах и у моря с выездом из Кутаиси: только для вашей компании
Рассмотреть монастыри, переночевать на высоте более 2500 метров и отдохнуть на пляже в Кобулети
Начало: Кутаиси, ваше место проживания, время по договорён...
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
€350 за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «С отдыхом на море»
Самые популярные туры этой рубрики в Кутаиси
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кутаиси в августе 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "С отдыхом на море" можно забронировать 3 тура от 180 до 630.
Забронируйте тур в Кутаиси на 2025 год по теме «С отдыхом на море», цены от €180. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь