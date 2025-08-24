Перезагрузка в Сванетии: индивидуальный тур с треккингом в горах
Доехать до самого высокогорного поселения Европы, посетить Мартвильский каньон и дойти до ледника
Начало: Кутаиси, место по договорённости, 9:00
24 авг в 09:00
28 авг в 09:00
€650 за всё до 5 чел.
2 разные Сванетии - Нижняя и Верхняя: индивидуальная поездка из Кутаиси в горы
Насладиться отдыхом на природе, изучить колоритный регион от и до, увидеть башни, церковь и замок
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
От моря до серных источников и гор: только вы и самые живописные уголки Грузии
Погулять по Батуми и Старому Тбилиси, заглянуть в Боржоми и ощутить атмосферу Кахетии и Казбеги
Начало: Аэропорт Кутаиси, время зависит от времени вашего ...
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
$650 за человека
