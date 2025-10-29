Грузия – страна древностей и православных святынь, и мы покажем вам, пожалуй, самые впечатляющие из них. В Мцхете вы узнаете, как она стала религиозным центром Грузии и когда была её столицей.
Описание экскурсииМонастырь Джвари Начинают нашу прогулку А. Пушкин, М. Лермонтов, П. Чайковский, А. Дюма-отец, Л. Толстой и многие другие. Свернув с тропы, вы пройдёте по местам, где развивались события, описанные Лермонтовым в знаменитой поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века – отсюда вам откроется чарующий вид на Мцхету: « … где шумно сливаются, обнимая, словно две сестры, струи Арагвы и Куры. Светисховели Монастырь Мцхета Храмы Мцхеты. Вы посетите собор Светицховели (Столп Животворящий) – патриарший собор Грузинской православной церкви. Познакомьтесь с его историей и знаменательными событиями прошлого. Здесь захоронены святыни христианства – хитон Иисуса Христа и мантия Илии Пророка, а также мощи святого Андрея Первозванного. Женский монастырь Самтавро Затем прогулка к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его жены царицы Наны, а также мощи святого старца Гавриила Самтаврия. Вы также увидите куст ежевики, под которым она жила и проповедовала. Нино. «Ежевика», неоднократно вырубаемая варварами и возникающая вновь и вновь, считается чудотворной.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Джвари
- Светисховели Монастырь Мцхета
- Женский монастырь Самтавро
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Ужин
Место начала и завершения?
Вахтанг Горгасали №3
Когда и сколько длится?
Когда: Отправление происходит каждый день в 12:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mariya
29 окт 2025
Большое спасибо гиду Ривазу! Очень интересное сопровождение всей поездки (начиная с улиц Тбилиси до архитектурных деталей в монастырях Мцхеты) историческими и литературными фактами, стихотворениями и тонким юмором:) Энергетика и начитанность гида оставили вдвойне приятное впечатление от экскурсии. Персональная оценка на 100 баллов из 10!
Е
Елена
13 окт 2025
Были на экскурсии в Мцхета с Гидом Ревазом. Нам все очень понравилось. Реваз очень грамотный, обаятельный, с большим чувством юмора человек. Экскурсия проходила в, спокойном темпе, мы узнали много интересного. Спасибо, Реваз!
D
Deleted
13 окт 2025
Были на экскурсии в Мцхета с Гидом Ревазом. Нам все очень понравилось. Реваз очень грамотный, обаятельный, с большим чувством юмора человек. Экскурсия проходила в, спокойном темпе, мы узнали много интересного. Спасибо, Реваз!
К
Ксения
30 сен 2025
Великолепно провели время. Гид-Натали очень интересно делится историей, видно, что любит своё дело. Узнав, что у мамы день рождения, даже организовала мини праздник и подарила очень памятный подарок. От всей души самые сердечные благодарности!
Ю
Юлия
13 авг 2025
добротная экскурсия из разряда обязательных и недолгих. очень красивые места, которые стоит посмотреть, если вы в Тбилиси.
О
Ольга
25 июн 2025
Очень понравился маршрут. Мы любим, когда всё по делу, без лишних дегустаций и прочего.
С
Сергей
6 июн 2025
Е
Елена
3 июн 2025
Прекрасная экскурсия по древнему городу и Святым местам! Рекомендую!
А
Алексей
29 мая 2025
О
Ольга
19 мая 2025
Очень хорошо составлена экскурсия, грамотный гид Наталия. Будем и в следующий раз пользоваться вашими услугами!
