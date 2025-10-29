Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Грузия – страна древностей и православных святынь, и мы покажем вам, пожалуй, самые впечатляющие из них. В Мцхете вы узнаете, как она стала религиозным центром Грузии и когда была её столицей. 5 10 отзывов

Ushba Travel Ваш гид в Мцхете Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 10 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-15 человек Когда Отправление происходит каждый день в 12:00. $19 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Монастырь Джвари Начинают нашу прогулку А. Пушкин, М. Лермонтов, П. Чайковский, А. Дюма-отец, Л. Толстой и многие другие. Свернув с тропы, вы пройдёте по местам, где развивались события, описанные Лермонтовым в знаменитой поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века – отсюда вам откроется чарующий вид на Мцхету: « … где шумно сливаются, обнимая, словно две сестры, струи Арагвы и Куры. Светисховели Монастырь Мцхета Храмы Мцхеты. Вы посетите собор Светицховели (Столп Животворящий) – патриарший собор Грузинской православной церкви. Познакомьтесь с его историей и знаменательными событиями прошлого. Здесь захоронены святыни христианства – хитон Иисуса Христа и мантия Илии Пророка, а также мощи святого Андрея Первозванного. Женский монастырь Самтавро Затем прогулка к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его жены царицы Наны, а также мощи святого старца Гавриила Самтаврия. Вы также увидите куст ежевики, под которым она жила и проповедовала. Нино. «Ежевика», неоднократно вырубаемая варварами и возникающая вновь и вновь, считается чудотворной.

Отправление происходит каждый день в 12:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастырь Джвари

Светисховели Монастырь Мцхета

Женский монастырь Самтавро Что включено Услуги гида

Комфортабельный микроавтобус

Бутылка воды Что не входит в цену Ужин Место начала и завершения? Вахтанг Горгасали №3 Когда и сколько длится? Когда: Отправление происходит каждый день в 12:00. Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.