Индивидуальная
до 1 чел.
Мцхета: тайны истории
Индивидуальная экскурсия по Мцхете подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города и его христианских святынь
Начало: Начало экскурсии в месте размещения в Тбилиси
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$75 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Мцхета - Джвари - Самтавро
Путешествие в Мцхету - это возможность увидеть древние храмы и монастыри, которые оставили след в истории Грузии. Откройте для себя духовное наследие страны
Начало: Вахтанг Горгасали №3
Расписание: Отправление происходит каждый день в 12:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$19 за человека
Групповая
до 17 чел.
Тур в первую столицу Грузии - город Мцхета
Откройте для себя древнюю Грузию: Мцхета, храмы Светицховели и Джвари, уникальный Уплисцихе и исторический Гори ждут вас
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 10:00.
14 апр в 10:00
21 апр в 10:00
$130 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Монастырь Джвари»
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