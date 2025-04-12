Найдено 3 экскурсии в категории « Монастырь Джвари » в Мцхете, цены от $19. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 4 часа Индивидуальная до 1 чел. Мцхета: тайны истории Индивидуальная экскурсия по Мцхете подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города и его христианских святынь Начало: Начало экскурсии в месте размещения в Тбилиси $75 за экскурсию 4 часа Мини-группа до 1 чел. Мцхета - Джвари - Самтавро Путешествие в Мцхету - это возможность увидеть древние храмы и монастыри, которые оставили след в истории Грузии. Откройте для себя духовное наследие страны Начало: Вахтанг Горгасали №3 Расписание: Отправление происходит каждый день в 12:00. $19 за человека 2 часа Групповая до 17 чел. Тур в первую столицу Грузии - город Мцхета Откройте для себя древнюю Грузию: Мцхета, храмы Светицховели и Джвари, уникальный Уплисцихе и исторический Гори ждут вас Начало: Улица Коте Абхази, 1 Расписание: По понедельникам в 10:00. $130 за человека Другие экскурсии Мцхеты

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Монастырь Джвари»

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