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10%
Индивидуальная
5 часов
Загадки Мцхеты: Путешествие по древней столице Грузии с эксклюзивным гидом
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век)»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 114€103 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
«Вы узнаете историю храма Джвари – храма Святого Креста, построенного в VI в»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовная Мцхета, тайны Уплисцихе и целебный Боржоми: путешествие по Грузии
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: Тбилиси
«В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по Мцхета
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
«именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси-Мцхета: уникальное путешествие по древним легендам
Загляните в сердце Грузии с экскурсией по Тбилиси и Мцхете. Откройте для себя уникальные истории, архитектурные шедевры и духовные святыни
«Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
«Я расскажу вам о жизни этого сакрального места, некогда являющегося центром культурной и религиозной деятельности страны, а также открою таинственные истории, неизменно сопровождающие подобные древние обители»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €197 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме - путешествие в душу Грузии
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя сокровенные уголки Мцхеты, её храмы и монастыри, полные историй и легенд
«Наша первая остановка — смотровая площадка у храма Джвари, где вас ждёт головокружительная панорама из тех самых стихов Лермонтова: вы полюбуетесь слиянием двух величественных рек — Арагвы и Куры и видами Мцхеты»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
«В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сердце православной Грузии - Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия по Мцхете и замку Ананури. Узнайте о православных святынях, исторических памятниках и легендах Грузии
Начало: Заеду по месту жительства
«Бессменный батюшка в храме порой предается дреме, и тогда, чтобы не нарушить его хрупкий сон, мы меняем монетку на свечу и тихонько движемся в сторону большого постамента, где стоит простой деревянный крест»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Святыни Мцхеты и уникальные тбилисские дворики: погружение в историю
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив храмы Мцхеты и пройдитесь по живописным дворикам Тбилиси в компании знающего гида
«На экскурсии мы поговорим об истоках христианства в Грузии и самых значимых историко-религиозных событиях, которые повлияли на формирование менталитета и ценностей грузинского народа»
Завтра в 10:30
13 июня в 10:00
от €155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мцхета и Ананури: путешествие по святым местам и природе Грузии
Познайте сакральную Мцхету и крепость Ананури, исследуя грузинское православие и величественные ландшафты
«Около Мцхеты, на месте установления первого креста в Грузии, возвышается Храм Джвари: вы полюбуетесь местными ландшафтами и ощутите дух древности»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древних традиций и сакральной архитектуры, посетив Мцхета и замок Ананури в одной экскурсии
«Неподалеку от Мцхета находится еще одна религиозная святыня Грузии: храм 6 века Джвари, что в переводе означает «крест»»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Погружение в историю и культуру Грузии: Тбилиси и Мцхета за 4 часа
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
«Увидите храм Анчисхати — церковь Рождества Девы Марии, самую старую из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
«За невероятную концентрацию культовых религиозных памятников Мцхету называют «Вторым Иерусалимом»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный тур: Мцхета, Казбеги, Ананури - путешествие по душе Грузии
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
«Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
«Отсюда, как на ладони, видны древний престольный город Мцхета и кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви Светицховели, с которым связано множество легенд и произведений грузинской литературы»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
«Монастырь Зедазени — выше в горы»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Путешествие по древним храмам Мцхеты и пещерному городу Уплисцихе. Узнайте о важнейших вехах истории Грузии и легендарных правителях
Начало: Место вашего проживания
«У храма Джвари, гармонично вписанного в окружающий рельеф, поговорим о нем, как о символе христианской Грузии и первых этапах развития новой религии»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по времени: от древней Мцхеты до современного Тбилиси
Откройте для себя красоту и историю Грузии, путешествуя из древней Мцхеты в современный Тбилиси с индивидуальной экскурсией
Начало: у вашего отеля
«Этот древний город — колыбель христианства в Грузии, поэтому здесь вы увидите невероятные архитектурные шедевры религиозного толка»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям: история и кухня
Однодневное путешествие с шеф-поваром по Мцхете: древние монастыри, живописные виды и вкуснейший пикник с шашлыком
«Я расскажу главное об особенностях убранства грузинских храмов, самых почитаемых святых и религиозных традициях»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€174 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Тбилиси: погружение в историю и культуру столиц Иберии
Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне
«Следуя хронологии событий, вы сначала посетите древнюю столицу, сердце и душу страны, где христианство стало государственной религией на нашей земле»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Мцхете: Джвари, Светицховели и крепость Ананури
Комфортный автобус доставит вас до монастыря Джвари, города Мцхета, храма Светицховели и крепости Ананури. Профессиональный гид расскажет увлекательные истории
Начало: Метро Авлабари, Тбилиси
«Это самый главный храм в Грузии, облик которого сохранился с 1010 года»
Расписание: Ежедневно с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
от $90 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в древней Мцхете
Погрузитесь в атмосферу древней Мцхеты и получите профессиональные фотографии на память. Виды на монастырь Джвари и церковь Светицховели ждут вас
«Фотопрогулка начнётся на вершине горы у старинного монастыря Джвари»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:30
€170 за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Квест в Мцхета: поиск символа любви и долголетия - незабываемое приключение
Приглашаем вас в путешествие по историческому Мцхета, где вас ждут загадки, вино и грузинская музыка
Начало: Заедем за вами
«Вы побываете в монастыре Джвари на вершине горы, откуда открывается чудесный вид на Мцхету, и увидите храм Светицховели, где, по преданию, хранится Хитон Господень»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий28 мая 2024Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.
- оольга27 мая 2024Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!
- ММаксим23 мая 2024Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.
- ТТатьяна14 мая 2024Ника очень образованный и интересный рассказчик! Экскурсия понравилась и взрослым, и подростку.
- ЮЮлия11 мая 2024Брала экскурсию для семьи и передаю их отзыв. Зураб оказался отличным профессионалом в своей сфере. Он показал нам Джвари и Мцхету,
- ИИрина11 мая 2024Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
- GGennady8 мая 2024Отличная, познавательная экскурсия от Дианы на комфортабельном просторном минивэне! Наилучшие рекомендации!
- VVictoria4 мая 2024У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
- ГГУЛЬНАЗ3 мая 2024Спасибо большое Этери за познавательную экскурсию и приятное общение! Нам всем и всё понравилось! Мцхета удивительная!
- ВВиталий30 апреля 2024Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Святые места»
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