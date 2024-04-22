Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме

Узнайте о зарождении грузинского православия и насладитесь видами на слияние рек Арагвы и Куры. Погрузитесь в атмосферу древней столицы Иверии
Мцхета - сердце грузинской истории. Здесь, в древней столице Иверии, начинается путь грузинского народа. Экскурсия предлагает погрузиться в мир легенд и историй о Сакартвело.

Вас ждёт посещение храма Джвари с его захватывающими видами и собора Светицховели, где хранится множество реликвий. Шиомгвиме, редко посещаемый туристами, удивит своей красотой и историей. Путешествие по аутентичным улочкам Мцхеты оставит незабываемые впечатления
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на слияние рек
  • 🏛 Посещение исторических храмов
  • 🕍 Уникальные рассказы о православии
  • 🚶‍♂️ Прогулка по аутентичным улочкам
  • 🍽 Возможность обеда в ресторане
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Ближайшие даты:
31
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Храм Джвари
  • Собор Светицховели
  • Монастырь Шиомгвиме

Описание экскурсии

«Обнявшись, будто две сестры»

Наша первая остановка — смотровая площадка у храма Джвари, где вас ждёт головокружительная панорама из тех самых стихов Лермонтова: вы полюбуетесь слиянием двух величественных рек — Арагвы и Куры и видами Мцхеты. Я расскажу вам, когда и как здесь возникло царство Иверия, и почему грузины именуют свою страну Сакартвело, по-русски она называется «Грузия», а по-английски «Georgia». А еще вы узнаете о двух версиях того, какой же монастырь упоминается в поэме «Мцыри». Вас также ждёт история о том, как зарождалась христианская вера на грузинской земле. Нескучный экскурс в историю православия продолжится в храме Джвари — месте, где когда-то был воздвигнут первый крест в Грузии, где и сегодня чувствуется древняя энергетика.

Главный собор Грузии

Вы отправитесь в сердце Мцхеты — собор Светицховели, где я покажу вам особо значимые иконы, ценные реликвии и места захоронений грузинских царей. Вы узнаете, как переводится название Светицховели, какие события связаны с этим святым местом, что за секреты кроются в архитектуре храма и почему его построили именно здесь. Также вам доставит удовольствие небольшая прогулка по аутентичным улочкам Мцхеты (кстати, здесь можно купить самую вкусную чурчхелу).

Шиомгвиме — почти тайное место

Следующая остановка — удивительно красивый монастырь с богатой историей, до которого, однако, редко добираются туристы. А по пути вас также ждёт уникальный вид на храм Джвари с другого, непривычного ракурса, который открывается одному из тысячи туристов. И конечно, по дороге вы узнаете самые разные интересные факты о Грузии: например, почему девочек так часто называют именем Нино, а мальчиков именем Георгий, и почему реки Арагва и Кура называются именно так.

Во время экскурсии можно устроить обед или ужин в старом добром ресторане «Салобие» в Мцхете. Кстати, о том, чем он знаменит, и как переводится его название, я вам тоже расскажу.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Обед в ресторане «Салобие» оплачивается дополнительно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
22 апр 2024
Огромная благодарность Мише за прекрасное путешествие, интересную информацию, наши замечательные впечатления, гостеприимство и вкусное вино!! Будем Вас с Оксаной вспоминать дома за бокалом Вашего вина теплыми и добрыми словами❤❤❤❤❤❤ И обязательно вернемся вновь!!
С
5 дек 2022
Очень интересная экскурсия! Чувствуется, что Миша хорошо знает историю Грузии и увлекательно рассказывает. Рекомендуем! Отдельное спасибо за вкусный обед!

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