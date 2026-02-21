Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Невозможно представить Мцхету без древних святынь Джвари, Светицховели и Самтавро. Но вас ждёт открытие других, не менее интересных и значимых мест в окрестностях города.
Вы прикоснётесь к истории христианизации Грузии, полюбуетесь видами Мцхеты и Тбилиси у монастыря Зедазени, проникнетесь душой Шиомгвиме, узнаете о судьбе монастыря Кватахеви и совершите трекинг к развалинам крепости древних правителей - питиахшей
Экскурсия начнётся с монастыря Зедазени 6 века, до которого из-за меньшей известности и плохой дороги добирается мало путешественников. Между тем, именно отсюда начинается история грузинского монашества. Кроме погружения в историю здесь вас ждёт панорама не только Мцхеты и Джвари, но и Тбилиси.
Места, где живёт душа
В узком песчаном ущелье расположилась средневековая обитель Шиомгвиме, приезжая в которую, чувствуешь особое умиротворение. Здесь, у подножия отвесных скал, вы узнаете об ассирийском отце Шио, о тайнах и духовной жизни монастыря. Ещё одно место удивительного покоя и уединения — монастырь Кватахеви. Его стены, которым более 700 лет, расскажут о кровавом нашествии Тамерлана и любви царя Луарсаба и Тэкле Саакадзе, которые здесь венчались.
Истории у древних развалин
Гости Грузии знают Мцхету, как древнюю столицу Иберии, но её правители жили чуть дальше — в Армази. Вы отправитесь к развалинам этой резиденции дохристианских царей, чтобы узнать о грузинском язычестве и о событиях, произошедших здесь при жизни Святой Нино.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Тбилиси. Я заберу вас из любого места по договорённости и отвезу обратно
В экскурсии предусмотрено время для обеда в Мцхете (оплачивается отдельно)
В программе посещение монастырей, поэтому выберите подходящую одежду
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1931 туриста
Грузия невелика по размеру, но удивительно многогранна. Она подарит вам новые впечатления, яркие эмоции и тёплые воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова. Грузия — словно драгоценное ожерелье, где читать дальшеуменьшить
каждая жемчужина хранит свою историю. Уже почти 10 лет, работая в туризме и имея сертификат гида, я собираю эти истории одну за другой, постоянно пополняя свои знания о стране, её культуре, традициях и людях.
Для меня проведение экскурсий — одно из самых интересных занятий. Я с удовольствием показываю красивые места, рассказываю увлекательные истории и радуюсь искренним эмоциям гостей. В своих экскурсиях стараюсь создать атмосферу яркого путешествия, чтобы вы не просто увидели Грузию, а почувствовали её душу. Кавказские горы, древняя история, гостеприимство и знаменитая грузинская кухня — всё это ждёт вас. Добро пожаловать в нашу тёплую, красивую и уютную страну!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Даша
Шикарные виды, очень комфортная экскурсия, Леван подстроился под наш темп и всё прошло замечательно) Сама экскурсия тоже очень толковая- мы посетили все важные места Мцхеты, послушали интересную, хорошо выстроенную экскурсию, нафотографировались и получили большое удовольствие)
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D
Daria
Очень понравилась экскурсия. Леван очень знающий и внимательный гид. При встрече мы рассказали ему свои ожидания он слегка видоизменил маршрут и сделал его специально под наш запрос. Это никак не читать дальшеуменьшить
отразилось на качестве материала, а наоборот позволило нам лучше понять страну в которой мы оказались впервые. Одновременно с этим мы посетили и менее туристические маршруты и пообедали в отличном местном ресторане. Всегда приятно иметь дело с человеком который знает и любит то, что делает. Мы задавали очень много вопросов по истории и стране даже не относящиеся к маршруту и Леван мгновенно выдавал ответы и еще массу новой для нас информации. Буду рекомендовать любой тур с Леваном всем своим друзьям.
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David
Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He was flexible and the attractions were empty except for us. читать дальшеуменьшить
For those who are interested in seeing important but overlooked historical and cultural attractions. Our party was quite satisfied.
"Настоятельно рекомендуем. Гид обладает великолепными знаниями об истории объектов, которые мы видели по пути. Гид был гибким, и в местах достопримечательностей не было никого кроме нас. Для тех, кто интересуется посещением важных, но часто недооцененных исторических и культурных достопримечательностей. Наша компания осталась довольна."
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Марина
Леван-интеллигентный,спокойный молодой человек. Не смотря на то,что рассказчик он не очень,экскурсия все равно удалась. Немного не повезло с погодой,однако Леван показал нам красоту и величественность старинных храмов и монастырей,которые находятся читать дальшеуменьшить
буквально в облаках и добраться в те места самим просто невозможно. Шикарные виды старой Мцхеты,конечно,впечатляют,прекрасные виды для фото. Завез перекусить в спокойное местечко с хорошей грузинской кухней,за обедом приятно общался с нами. В целом экскурсию порекомендую как обзорную,не слишком загруженную информацией,однако от этого не менее интересной. Спасибо.