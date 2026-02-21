Невозможно представить Мцхету без древних святынь Джвари, Светицховели и Самтавро. Но вас ждёт открытие других, не менее интересных и значимых мест в окрестностях города. Вы прикоснётесь к истории христианизации Грузии, полюбуетесь видами Мцхеты и Тбилиси у монастыря Зедазени, проникнетесь душой Шиомгвиме, узнаете о судьбе монастыря Кватахеви и совершите трекинг к развалинам крепости древних правителей - питиахшей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Зедазени — выше в горы

Экскурсия начнётся с монастыря Зедазени 6 века, до которого из-за меньшей известности и плохой дороги добирается мало путешественников. Между тем, именно отсюда начинается история грузинского монашества. Кроме погружения в историю здесь вас ждёт панорама не только Мцхеты и Джвари, но и Тбилиси.

Места, где живёт душа

В узком песчаном ущелье расположилась средневековая обитель Шиомгвиме, приезжая в которую, чувствуешь особое умиротворение. Здесь, у подножия отвесных скал, вы узнаете об ассирийском отце Шио, о тайнах и духовной жизни монастыря. Ещё одно место удивительного покоя и уединения — монастырь Кватахеви. Его стены, которым более 700 лет, расскажут о кровавом нашествии Тамерлана и любви царя Луарсаба и Тэкле Саакадзе, которые здесь венчались.

Истории у древних развалин

Гости Грузии знают Мцхету, как древнюю столицу Иберии, но её правители жили чуть дальше — в Армази. Вы отправитесь к развалинам этой резиденции дохристианских царей, чтобы узнать о грузинском язычестве и о событиях, произошедших здесь при жизни Святой Нино.

Организационные детали