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Монастыри Шиомгвиме, Зедазени и Кватахеви, развалины древних крепостей и уникальная панорама

Леван
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Леван – ваш гид
Невозможно представить Мцхету без древних святынь Джвари, Светицховели и Самтавро.

Но я приглашаю вас открыть другие, не менее интересные и значимые места в окрестностях города.

Вы прикоснётесь к истории христианизации Грузии, полюбуетесь видами Мцхеты и Тбилиси у монастыря Зедазени, проникнетесь душой Шиомгвиме, узнаете о судьбе монастыря Кватахеви и совершите трекинг к развалинам крепости древних правителей — питиахшей.
113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Тбилиси
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета

Что вас ожидает

Монастырь Зедазени — выше в горы
Экскурсия начнётся с монастыря Зедазени 6 века, до которого из-за меньшей известности и плохой дороги добирается мало путешественников. Между тем, именно отсюда начинается история грузинского монашества. Кроме погружения в историю здесь вас ждёт панорама не только Мцхеты и Джвари, но и Тбилиси.

Места, где живёт душа
В узком песчаном ущелье расположилась средневековая обитель Шиомгвиме, приезжая в которую, чувствуешь особое умиротворение. Здесь, у подножия отвесных скал, вы узнаете об ассирийском отце Шио, о тайнах и духовной жизни монастыря. Ещё одно место удивительного покоя и уединения — монастырь Кватахеви. Его стены, которым более 700 лет, расскажут о кровавом нашествии Тамерлана и любви царя Луарсаба и Тэкле Саакадзе, которые здесь венчались.

Истории у древних развалин
Гости Грузии знают Мцхету, как древнюю столицу Иберии, но её правители жили чуть дальше — в Армази. Вы отправитесь к развалинам этой резиденции дохристианских царей, чтобы узнать о грузинском язычестве и о событиях, произошедших здесь при жизни Святой Нино. Кроме того, вас ждёт небольшой трекинг по живописному ущелью к развалинам крепости питиахшей, где вы услышите историю этих могущественных феодалов и полюбуетесь панорамами (40 минут, подъём без экстрима).

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси. Я заберу вас из любого места по договорённости и отвезу обратно.
  • В экскурсии предусмотрено время для обеда в Мцхете (оплачивается отдельно).
  • В программе посещение монастырей, поэтому выберите подходящую одежду.
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета
Неизведанная Мцхета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леван
Леван
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. Грузия — как драгоценное ожерелье. Здесь каждый найдет для себя что то привлекательное. Эта страна с древнейшей историей. Кавказские горы — одни из самых красивых гор в мире. Их не описать словами, их надо видеть. Грузинская кухня — это рай для гурманов. Быть гостем в Грузии — это подарок судьбы. Я открою для вас нашу теплую, уютную, красивую и заботливую страну. Добро пожаловать!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 ноября 2018
Леван-интеллигентный ,спокойный молодой человек.Не смотря на то,что рассказчик он не очень,экскурсия все равно удалась.Немного не повезло с погодой,однако Леван показал нам красоту и величественность старинных храмов и монастырей,которые находятся буквально в облаках и добраться в те места самим просто невозможно.Шикарные виды старой Мцхеты,конечно ,впечатляют,прекрасные виды для фото.Завез перекусить в спокойное местечко с хорошей грузинской кухней,за обедом приятно общался с нами.В целом экскурсию порекомендую как обзорную,не слишком загруженную информацией,однако от этого не менее интересной.Спасибо.

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