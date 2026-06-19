Мои заказы

Мцхета - путешествие в прошлое

Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Мцхета не просто город в Грузии, это страница живой истории, которая вдохновляла поэтов и писателей прошлого.

Представьте себя путешественником во времени, исследующим древние улицы, где каждый уголок хранит тайны прошлого.

Ваше путешествие
читать дальшеуменьшить

начнется с знаменитой военно-грузинской дороги, воспеваемой в произведениях великих литераторов.

Затем вы подниметесь к храму Джвари, откуда открывается завораживающий вид на слияние рек Арагвы и Куры.

В городе Мцхета вас ждет посещение собора Светицховели, где хранятся величайшие святыни христианства, и храма Самтавро с могилами первых грузинских христиан.

Экскурсия предоставит не только знания, но и возможность прикоснуться к живой истории, увидеть чудотворный ежевичник, который неоднократно возрождался из пепла.

Это путешествие в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления и позволит по-новому взглянуть на историю христианства и культуру Грузии

5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая значимость Мцхеты
  • 🌄 Виды с храма Джвари
  • 🕍 Посещение святых мест
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Индивидуальный подход
  • 🚌 Комфортное транспортное обслуживание
  • 💬 Профессиональный гид
Мцхета - путешествие в прошлое
Мцхета - путешествие в прошлое
Мцхета - путешествие в прошлое

Что можно увидеть

  • Военно-грузинская дорога
  • Храм Джвари
  • Собор Светицховели
  • Храм Самтавро

Описание экскурсии

Живописная Военно-Грузинская дорога. Проедем по пути, которым восхищались Пушкин, Лермонтов, Чайковский и многие другие.

Слияние двух рек. Поднимемся к храму Джвари 6 века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету и реки Арагви и Кура.

Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь захоронены христианские святыни — хитон Иисуса Христа и мантия Ильи Пророка, и покоятся мощи Андрея Первозванного.

Храм Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги. Вы сможете прикоснуться к чудотворному ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала Святая Нина.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика
Лика — ваша команда гидов в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
читать дальшеуменьшить

Увидев восхищение в глазах туристов, я решила начать всё с чистого листа. Сегодня я и моя команда проводим экскурсии по Тбилиси и восточной Грузии: Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Нижней и Внутренней Картли. Мы касаемся истории, архитектуры, религии, традиций и современной жизни. Наше преимущество в том, что мы — коренные жители, свободно владеем грузинским языком, все с высшим образованием и огромной любовью к Родине. Каждый из нас — настоящий экскурсовод, а не просто сопровождающий. Мы стремимся показать вам истинную Грузию: её гостеприимство, колорит и характер народа — не сухими фактами, а живыми историями, которые остаются в сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
1
2
1
А
Понравилась экскурсия с гидом Леваном. Из трёх гидов (не только с трипстера), экскурсии которых мы посещали за время нашей поездки, только он смог выстроить цельную картину истории Грузии и вписать
читать дальшеуменьшить

в неё посещённые нами на экскурсии объекты, а также ответил на некоторые вопросы, на которые не смогли ответить другие гиды. Гид ведёт машину параллельно с рассказом, однако это не повлияло ни на качество рассказа, ни на скорость передвижения.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Могу всем туристам, направляющимся в Мцхету, порекомендовать эту экскурсию с гидом Романом.
Очень интересный собеседник, отлично разбирающийся не только в теме экскурсии, но и во всем, что окружает по дороге. С
читать дальшеуменьшить

большим интересом слушали его даже дети, которые обычно стремятся отключиться от лишней информации наушниками. И даже на следующий день обсуждали то, что им рассказывали на экскурсии.
Много исторической информации, а также думаю, что будет очень познавательно для православных верующих (и это хорошо, так как экскурсия по храмам)
Посетили три очень важных для истории Грузии монастыря - Джвари, Светицховели и Самтавро.
Хороший аккуратный и вежливый водитель на микроавтобусе Мерседес.

Могу всем туристам, направляющимся в Мцхету, порекомендовать эту экскурсию с гидом Романом.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
В путешествии в Джвари и Мцхету нашу компанию сопровождал прекрасный гид и рассказчик Елена. Путешествие началось с исполнения Еленой "Happy Birthday" на грузинском языке в честь одного из именинников. Было
читать дальшеуменьшить

очень приятно. Экскурсия была неспешной и прочувствованной. Мы никуда не торопились и,благодаря Елене, могли наслаждаться каждым мгновением поездки. Но это не означает, что мы получали мало информации. Умело построенный ход экскурсии помог нам усвоить максимальное количество материала. На все наши вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Расставались с Еленой с огромным чувством благодарности и надеждой увидеться еще раз.

В путешествии в Джвари и Мцхету нашу компанию сопровождал прекрасный гид и рассказчик Елена. Путешествие началось
В путешествии в Джвари и Мцхету нашу компанию сопровождал прекрасный гид и рассказчик Елена. Путешествие началось
В путешествии в Джвари и Мцхету нашу компанию сопровождал прекрасный гид и рассказчик Елена. Путешествие началось
В путешествии в Джвари и Мцхету нашу компанию сопровождал прекрасный гид и рассказчик Елена. Путешествие началось
В путешествии в Джвари и Мцхету нашу компанию сопровождал прекрасный гид и рассказчик Елена. Путешествие началось
Вам был полезен этот отзыв?
Софья
Вчера посетили Кахетию!
Снова нашим путеводителем был Роман!
Остались очень довольны. Восхитились красотами.
Советуем именно Романа. Очень эрудированный, высоко интеллектуальный, корректный человек.
Водитель авто Тото очень приятный, позитивный человек.
Если будем в Тбилиси, то только с ними.
Лика, благодарим вас за организацию. ❤️
Вчера посетили Кахетию!
Вчера посетили Кахетию!
Вчера посетили Кахетию!
Вчера посетили Кахетию!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Нам понравилось абсолютно все! Подача интересной информации была очень комфортной, Лика - замечательный рассказчик и знающий специалист Будем обязательно возвращаться чтобы узнавать и влюбляться еще больше в Грузию!!
Спасибо большое!!!!
Нам понравилось абсолютно все! Подача интересной информации была очень комфортной, Лика - замечательный рассказчик и знающий
Нам понравилось абсолютно все! Подача интересной информации была очень комфортной, Лика - замечательный рассказчик и знающий
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась экскурсия в Мцхету с гидом Леваном. Храмы энергетически сильные, места силы. Леван все рассказывал четко, структурировано, интересно, ничего лишнего, все по теме и к месту, спасибо большое ему за интересную экскурсию!!!
Очень понравилась экскурсия в Мцхету с гидом Леваном. Храмы энергетически сильные, места силы. Леван все рассказывал
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мцхеты

Похожие экскурсии на «Мцхета - путешествие в прошлое»

Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
На машине
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие
16 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от €140 за всё до 6 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
На автобусе
10 часов
11 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
Узнайте тайны первой столицы Грузии, посетите древний Уплисцихе и дом-музей Сталина. Комфортная поездка на микроавтобусе с опытным гидом
Начало: У собора Светицховели
Расписание: ежедневно в 09:50
Сегодня в 09:50
Завтра в 09:50
€60 за человека
Святые места Мцхеты
На машине
5 часов
-
10%
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места Мцхеты
Мцхета - древний город, хранящий историю православия в Грузии. Посетите монастыри Джвари и Самтавро, собор Светицховели и Шио-Мгвимский монастырь
Начало: У вашего места проживания
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €144€160 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Тбилиси и Мцхета
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от €230 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мцхете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мцхете
от €240 за группу