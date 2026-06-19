Мцхета не просто город в Грузии, это страница живой истории, которая вдохновляла поэтов и писателей прошлого.Представьте себя путешественником во времени, исследующим древние улицы, где каждый уголок хранит тайны прошлого.Ваше путешествие

начнется с знаменитой военно-грузинской дороги, воспеваемой в произведениях великих литераторов. Затем вы подниметесь к храму Джвари, откуда открывается завораживающий вид на слияние рек Арагвы и Куры. В городе Мцхета вас ждет посещение собора Светицховели, где хранятся величайшие святыни христианства, и храма Самтавро с могилами первых грузинских христиан. Экскурсия предоставит не только знания, но и возможность прикоснуться к живой истории, увидеть чудотворный ежевичник, который неоднократно возрождался из пепла. Это путешествие в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления и позволит по-новому взглянуть на историю христианства и культуру Грузии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от €240 за группу

Описание экскурсии

Живописная Военно-Грузинская дорога. Проедем по пути, которым восхищались Пушкин, Лермонтов, Чайковский и многие другие.

Слияние двух рек. Поднимемся к храму Джвари 6 века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету и реки Арагви и Кура.

Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь захоронены христианские святыни — хитон Иисуса Христа и мантия Ильи Пророка, и покоятся мощи Андрея Первозванного.

Храм Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги. Вы сможете прикоснуться к чудотворному ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала Святая Нина.

Организационные детали