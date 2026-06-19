Мцхета не просто город в Грузии, это страница живой истории, которая вдохновляла поэтов и писателей прошлого.
Представьте себя путешественником во времени, исследующим древние улицы, где каждый уголок хранит тайны прошлого.
Ваше путешествие
Представьте себя путешественником во времени, исследующим древние улицы, где каждый уголок хранит тайны прошлого.
Ваше путешествие
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая значимость Мцхеты
- 🌄 Виды с храма Джвари
- 🕍 Посещение святых мест
- 👨👩👧👦 Индивидуальный подход
- 🚌 Комфортное транспортное обслуживание
- 💬 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Военно-грузинская дорога
- Храм Джвари
- Собор Светицховели
- Храм Самтавро
Описание экскурсии
Живописная Военно-Грузинская дорога. Проедем по пути, которым восхищались Пушкин, Лермонтов, Чайковский и многие другие.
Слияние двух рек. Поднимемся к храму Джвари 6 века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету и реки Арагви и Кура.
Собор Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь захоронены христианские святыни — хитон Иисуса Христа и мантия Ильи Пророка, и покоятся мощи Андрея Первозванного.
Храм Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги. Вы сможете прикоснуться к чудотворному ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала Святая Нина.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика — ваша команда гидов в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 13168 туристов
Я родилась в Тбилиси, но выбрала профессию гида не сразу: по образованию я экономист, работала учителем. Всё изменилось после экскурсии моего отца, который более 40 лет водит гостей по Грузии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Понравилась экскурсия с гидом Леваном. Из трёх гидов (не только с трипстера), экскурсии которых мы посещали за время нашей поездки, только он смог выстроить цельную картину истории Грузии и вписать
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А
Могу всем туристам, направляющимся в Мцхету, порекомендовать эту экскурсию с гидом Романом.
Очень интересный собеседник, отлично разбирающийся не только в теме экскурсии, но и во всем, что окружает по дороге. С
Очень интересный собеседник, отлично разбирающийся не только в теме экскурсии, но и во всем, что окружает по дороге. С
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Г
В путешествии в Джвари и Мцхету нашу компанию сопровождал прекрасный гид и рассказчик Елена. Путешествие началось с исполнения Еленой "Happy Birthday" на грузинском языке в честь одного из именинников. Было
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Вчера посетили Кахетию!
Снова нашим путеводителем был Роман!
Остались очень довольны. Восхитились красотами.
Советуем именно Романа. Очень эрудированный, высоко интеллектуальный, корректный человек.
Водитель авто Тото очень приятный, позитивный человек.
Если будем в Тбилиси, то только с ними.
Лика, благодарим вас за организацию. ❤️
Снова нашим путеводителем был Роман!
Остались очень довольны. Восхитились красотами.
Советуем именно Романа. Очень эрудированный, высоко интеллектуальный, корректный человек.
Водитель авто Тото очень приятный, позитивный человек.
Если будем в Тбилиси, то только с ними.
Лика, благодарим вас за организацию. ❤️
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Нам понравилось абсолютно все! Подача интересной информации была очень комфортной, Лика - замечательный рассказчик и знающий специалист Будем обязательно возвращаться чтобы узнавать и влюбляться еще больше в Грузию!!
Спасибо большое!!!!
Спасибо большое!!!!
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Н
Очень понравилась экскурсия в Мцхету с гидом Леваном. Храмы энергетически сильные, места силы. Леван все рассказывал четко, структурировано, интересно, ничего лишнего, все по теме и к месту, спасибо большое ему за интересную экскурсию!!!
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