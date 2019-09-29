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Легенды и древности святой Мцхеты — автомобильный тур

Лика
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Лика – представитель гидов
Мцхета — город, который был столицей Иберийского царства с IV века до н. э. по V век. Этот город и его окрестности являются культовым и святым местом для каждого грузина, т.к. именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св. Нины. Во время экскурсии мы окунемся в мир легенд и древностей этого города.
От 75 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Путешествие в прошлое
Путешествие в прошлое

Что вас ожидает

  • Наша прогулка начнется с известной военно-грузинской дороги, которой восхищались А. Пушкин, М. Лермонтов, П. Чайковский, А. Дюма-отец, Л. Толстой и многие другие.
  • Свернув с дороги мы проедем по местам, где развивались события, описанные Лермонтовым в известной поэме «Мцыри» и поднимемся к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету: «…там, где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…»
  • В городе Мцхета мы посетим собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного.
  • Далее мы прогуляемся к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. У вас будет возможность увидеть и прикоснуться к ежевичному кусту, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, является чудотворным.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит сопровождение гида и транспортное обслуживание.
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте.
  • Расплатиться за экскурсию возможно в лари (местной валюте) по курсу евро/лари в день экскурсии.
  • Во время экскурсии мы посещаемся храмы и монастыри, поэтому просим одеться соответствующе. Девушкам надо захватить платки, не надевать шорты и короткие юбки, закрыть плечи.
  • Если вы не можете посетить экскурсию или вас будет меньше, чем указано в билете, очень прошу предупреждать меня заранее.
Путешествие в прошлое
Путешествие в прошлое
Путешествие в прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленный в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 сентября 2019
Тур нам понравился, гид очень профессиональный и знающий. Мы наслаждались поэзией, которую она прочитала во время тура.

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