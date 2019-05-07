  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Побывать в духовном центре Грузии и погрузиться в атмосферу столицы

Nika
Задать вопрос
Nika – ваш гид
В древней столице вы посетите самые важные святыни города: храм Джвари, Светицховели и Самтавро, проследите религиозный путь Грузии и услышите старинные легенды.

А в современной столице вас ждет прогулка по знаменитым дворикам, в которых вокруг вас разыграются сцены великого Данелии, ноктюрны Параджанова, появятся лица героев Филлини и Челентано...

ведь Тбилиси — это театр! Вы будете зрителями, а я — заместителем режиссера и голосом за кадром.
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Что вас ожидает

Древняя столица Грузии, основанная правнуком Ноя
В сакральном городе Мцхета вы посетите храм 6 века Джвари — место его расположения описано Лермонтовым в произведении «Мцыри»: «Обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Побываете в храме Светицховели (Животворящий столб), возле которого я расскажу вам легенду о хитоне Христа. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. На экскурсии мы поговорим об истоках христианства в Грузии и самых значимых историко-религиозных событиях, которые повлияли на формирование менталитета и ценностей грузинского народа. По дороге в Тбилиси вы сможете перекусить в Салобио, знаменитом еще с советских времен месте, где прекрасно готовят блюда национальной кухни.

Тифлисские дворики
Сначала мы посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем вина и отправимся гулять по моему родному городу. Городу, который перенес множество набегов и впитал разные культуры, обретя собственный колорит и атмосферу. О двор Тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Идет по Сололаку Пупала (крашенная сумасшедшая), с игривой аристократической улыбкой ее прошлая красота светится под старым зонтом. Кика (глухонемой добрый сильный человек) в синем халате грузчика с алюминиевым тазом выбивает мелодию и старается что-то мычать, а детишки его дразнят, дергают за халат — он ловким движением ловит одного из них и дарит засаленные конфеты. Дама с крупными формами покоряет мужчин, слышится одобрительный свист. Чем ближе мейдан, тем уже становится улица Бейбутова. Из Европы мы сползаем в Азию. Балконы нависают как гроздья винограда, а фонтанчики зазывают охладиться…

Организационные детали

В стоимость не входит обед: приблизительная стоимость от 5 до 15 евро за человека.

Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nika
Nika
Потомственный Тифлисец из древнего рода. Дом моих предков стоит на улице Асатиани. Мой прадед привез из нашего поместья в Шулаверах Пиросмани, который воспитывался в нашей семье. Мне 55 лет, характер нордический, женат.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Продуманное и хорошо организованное путешествие, много интересной информации и артефактов. Душевная прогулка по Тифлисским дворикам надолго останется в памяти. Спасибо, Ника!

Исторические экскурсии в Мцхете

Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный УплисцихеАрхитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный УплисцихеАрхитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
скидка15%
€125
107 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Монастырь Шиомгвиме, храмы Джвари, Самтавро и Светицховели, а также пещерный город Уплисцихе находятся в древнейших культурно-исторических очагах Грузии. Здесь творилась история Иберийского царства, строились античные храмы, а позже – воздвигались первые христианские соборы. В путешествии по этим величественным и древним местам я расскажу о важнейших вехах в жизни грузинского народа, о легендарных правителях и тех ценностях, которые легли в основу традиций, высоко почитаемых и поныне.
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
скидка15%
€95
81 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Всего двадцать километров от Тбилиси — и вы переноситесь на 25 столетий назад. Это возможно в Мцхете — небольшом городке, где чувствуется дыхание вечности. Здесь вы вслед за Лермонтовым полюбуетесь слиянием двух сестёр, рек Арагви и Куры, найдёте следы древнего города Армазисцихе и проследите путь грузинского христианства в монастырях Джвари и Светицховели — в последнем хранятся великие христианские реликвии.
Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водойСердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водойСердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
160 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Открыть красоту природы, оценить богатство истории и постичь основы религиозной культуры
Нет ни одного гостя, который не приехал бы в Грузию и не задал вопрос: «а далеко ли Мцхета?» Нет, дорогие путешественники. Совсем небольшая и яркая поездка по Военно-Грузинской дороге — и вы в совершенно другом мире. Мире зарождения православия, старинных легенд о похищении и чудесном возвращении реликвий, средневековых замков и княжеских времен, исторических сражений и удивительных архитектурных решений. Это будет красивое путешествие к истокам современной культуры и традиций Грузии, к богатому прошлому нашего народа и, конечно, головокружительным видам, воспетым во многих произведениях классиков.
По святым местам Грузии: Мцхета и Шио-МгвимеПо святым местам Грузии: Мцхета и Шио-МгвимеПо святым местам Грузии: Мцхета и Шио-Мгвиме
скидка25%
€144
108 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Соприкоснуться с христианскими святынями в Мцхете и монастырском комплексе Шио-Мгвиме
Еще в IV веке Грузия стала христианской страной, когда на эту землю пришла проповедовать христианскую веру святая равноапостольная Нина. Во время экскурсии вы сможете соприкоснуться со святынями, хранящимися в соборах и церквях города Мцхета и монастырского комплекса Шио-Мгвиме.
Город-музей Мцхета и средневековый замок АнануриГород-музей Мцхета и средневековый замок АнануриГород-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
132 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Древнейшие храмы, крепости и замки Грузии
Мцхета — один из старейших городов-крепостей на территории Грузии, который с 4-го века до н.э являлся политическим центром Иберийского царства. Даже если у вас всего пара свободных дней, один из них непременно стоит уделить этому сакральному месту, чтобы почувствовать мощь древних религиозных построек, узнать о насыщенной истории грузинской земли и увидеть своими глазами те красоты, которые не уставали воспевать многие поэты и писатели.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокамМцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокамМцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
От 135 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Путешествие в древнюю историю Грузии
Вас ждёт путешествие по той Грузии, которая получила мировую известность и подтвердила предположения о высоком культурном уровне населения Иберийского царства, а также его тесной связи со странами эллинистического мира и Римской средиземноморской державой. Вы побываете в духовной столице — Мцхете, таинственном монастыре Шиомгвиме и древнем пещерном городе Уплисцихе. Обращение к истокам грузинской культуры, традиций и религии поможет вам лучше понять нашу страну и оценить богатство ее удивительной истории.

Выбирайте и другие экскурсии в Мцхете

Необычные маршрутыИндивидуальныеИстория и архитектураСо скидкойОбзорныеВ другой городГастрономическиеВсеЗа городомНа автомобилеКвесты