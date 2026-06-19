Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот улицы ведет к новому открытию. В Мцхете, древней столице Грузии, вы окунетесь в мир религиозных святынь и легенд.Храм

Джвари, возвышающийся на слиянии двух рек, Светицховели с его захватывающей историей о хитоне Христа, и Самтавро, где покоятся мощи святых, ждут вас. А далее, в Тбилиси, вы пройдете по уникальным дворикам, каждый из которых хранит собственную историю и атмосферу. Эти дворики, где переплетаются истории и культуры, где каждый камень говорит о прошлом, а каждый поворот открывает неожиданные виды, приглашают вас на необычное путешествие. Позвольте себе стать частью этой уникальной экскурсии, где история и современность встречаются, создавая неповторимое впечатление

Описание экскурсии

Древняя столица Грузии, основанная правнуком Ноя

В сакральном городе Мцхета вы посетите храм 6 века Джвари — место его расположения описано Лермонтовым в произведении «Мцыри»: «Обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Побываете в храме Светицховели (Животворящий столб), возле которого я расскажу вам легенду о хитоне Христа. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. На экскурсии мы поговорим об истоках христианства в Грузии и самых значимых историко-религиозных событиях, которые повлияли на формирование менталитета и ценностей грузинского народа. По дороге в Тбилиси вы сможете перекусить в Салобио, знаменитом еще с советских времен месте, где прекрасно готовят блюда национальной кухни.

Тифлисские дворики

Сначала мы посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем вина и отправимся гулять по моему родному городу. Городу, который перенес множество набегов и впитал разные культуры, обретя собственный колорит и атмосферу. О двор Тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Идет по Сололаку Пупала (крашенная сумасшедшая), с игривой аристократической улыбкой ее прошлая красота светится под старым зонтом. Кика (глухонемой добрый сильный человек) в синем халате грузчика с алюминиевым тазом выбивает мелодию и старается что-то мычать, а детишки его дразнят, дергают за халат — он ловким движением ловит одного из них и дарит засаленные конфеты. Дама с крупными формами покоряет мужчин, слышится одобрительный свист. Чем ближе мейдан, тем уже становится улица Бейбутова. Из Европы мы сползаем в Азию. Балконы нависают как гроздья винограда, а фонтанчики зазывают охладиться…

Организационные детали

В стоимость не входит обед: приблизительная стоимость от 5 до 15 евро за человека.