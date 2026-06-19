Храм
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение древних святынь
- 📜 Узнавание старинных легенд
- 🎭 Прогулка по колоритным дворикам
- 🍷 Дегустация местного вина
- 🍽 Вкусная национальная кухня
- 🏛 Погружение в историю Грузии
Что можно увидеть
- Храм Джвари
- Светицховели
- Самтавро
- Тифлисские дворики
Описание экскурсии
Древняя столица Грузии, основанная правнуком Ноя
В сакральном городе Мцхета вы посетите храм 6 века Джвари — место его расположения описано Лермонтовым в произведении «Мцыри»: «Обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Побываете в храме Светицховели (Животворящий столб), возле которого я расскажу вам легенду о хитоне Христа. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. На экскурсии мы поговорим об истоках христианства в Грузии и самых значимых историко-религиозных событиях, которые повлияли на формирование менталитета и ценностей грузинского народа. По дороге в Тбилиси вы сможете перекусить в Салобио, знаменитом еще с советских времен месте, где прекрасно готовят блюда национальной кухни.
Тифлисские дворики
Сначала мы посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем вина и отправимся гулять по моему родному городу. Городу, который перенес множество набегов и впитал разные культуры, обретя собственный колорит и атмосферу. О двор Тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Идет по Сололаку Пупала (крашенная сумасшедшая), с игривой аристократической улыбкой ее прошлая красота светится под старым зонтом. Кика (глухонемой добрый сильный человек) в синем халате грузчика с алюминиевым тазом выбивает мелодию и старается что-то мычать, а детишки его дразнят, дергают за халат — он ловким движением ловит одного из них и дарит засаленные конфеты. Дама с крупными формами покоряет мужчин, слышится одобрительный свист. Чем ближе мейдан, тем уже становится улица Бейбутова. Из Европы мы сползаем в Азию. Балконы нависают как гроздья винограда, а фонтанчики зазывают охладиться…
Организационные детали
В стоимость не входит обед: приблизительная стоимость от 5 до 15 евро за человека.
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Отзывы и рейтинг
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Нике! Самый душевный гид в Тбилиси!
Это была не просто стандартная экскурсия по городу, а настоящее путешествие в прошлое