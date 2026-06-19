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Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив храмы Мцхеты и пройдитесь по живописным дворикам Тбилиси в компании знающего гида
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот улицы ведет к новому открытию. В Мцхете, древней столице Грузии, вы окунетесь в мир религиозных святынь и легенд.

Храм
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Джвари, возвышающийся на слиянии двух рек, Светицховели с его захватывающей историей о хитоне Христа, и Самтавро, где покоятся мощи святых, ждут вас.

А далее, в Тбилиси, вы пройдете по уникальным дворикам, каждый из которых хранит собственную историю и атмосферу.

Эти дворики, где переплетаются истории и культуры, где каждый камень говорит о прошлом, а каждый поворот открывает неожиданные виды, приглашают вас на необычное путешествие.

Позвольте себе стать частью этой уникальной экскурсии, где история и современность встречаются, создавая неповторимое впечатление

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение древних святынь
  • 📜 Узнавание старинных легенд
  • 🎭 Прогулка по колоритным дворикам
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🍽 Вкусная национальная кухня
  • 🏛 Погружение в историю Грузии
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики

Что можно увидеть

  • Храм Джвари
  • Светицховели
  • Самтавро
  • Тифлисские дворики

Описание экскурсии

Древняя столица Грузии, основанная правнуком Ноя

В сакральном городе Мцхета вы посетите храм 6 века Джвари — место его расположения описано Лермонтовым в произведении «Мцыри»: «Обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Побываете в храме Светицховели (Животворящий столб), возле которого я расскажу вам легенду о хитоне Христа. Далее вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. На экскурсии мы поговорим об истоках христианства в Грузии и самых значимых историко-религиозных событиях, которые повлияли на формирование менталитета и ценностей грузинского народа. По дороге в Тбилиси вы сможете перекусить в Салобио, знаменитом еще с советских времен месте, где прекрасно готовят блюда национальной кухни.

Тифлисские дворики

Сначала мы посидим у меня на террасе, с которой виден весь Тифлис, выпьем вина и отправимся гулять по моему родному городу. Городу, который перенес множество набегов и впитал разные культуры, обретя собственный колорит и атмосферу. О двор Тифлиский, сколько драм, комедий ты отдал на откуп зрителю! Идет по Сололаку Пупала (крашенная сумасшедшая), с игривой аристократической улыбкой ее прошлая красота светится под старым зонтом. Кика (глухонемой добрый сильный человек) в синем халате грузчика с алюминиевым тазом выбивает мелодию и старается что-то мычать, а детишки его дразнят, дергают за халат — он ловким движением ловит одного из них и дарит засаленные конфеты. Дама с крупными формами покоряет мужчин, слышится одобрительный свист. Чем ближе мейдан, тем уже становится улица Бейбутова. Из Европы мы сползаем в Азию. Балконы нависают как гроздья винограда, а фонтанчики зазывают охладиться…

Организационные детали

В стоимость не входит обед: приблизительная стоимость от 5 до 15 евро за человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника
Ника — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1070 туристов
Потомственный тифлисец из древнего рода. Дом моих предков стоит на улице Асатиани. Мой прадед привёз из нашего поместья в Шулаверах Пиросмани, который воспитывался в нашей семье. Характер нордический. Женат.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Людмила
Мы хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу Нике. Это было очень интересное и наполненное знаниями и эмоциями путешествие по Тбилиси настоящему и прошлому. С заездом в один из древнейших грузинских городов
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– Мцхета посещением древних соборов.
Мы не только много узнали, мы многое почувствовали изнутри. Мы любовались красивейшими местами. Прекрасная поездка с умным, знающим и очень интересным человеком, любящим свою страну и город, переживающим за будущее. Это экскурсия с душой. Экскурсия, которая заставляет задумываться, сопереживать и радоваться. Однозначно рекомендую.

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М
Впечатления колоссальные, такой подачи материала по объёму и содержанию ещё не было. Знания истории Грузии, города Тбилиси, его улочек, людей живших здесь или когда- либо соприкоснувшихся с этим городом очень располагают слушать снова и снова. Отлично. Браво!
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М
Не экскурсия, а погружение в душу Тбилиси!
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Нике! Самый душевный гид в Тбилиси!
Это была не просто стандартная экскурсия по городу, а настоящее путешествие в прошлое
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и настоящее Грузии. Нас провели по самым атмосферным дворикам, о которых не пишут в путеводителях, и познакомили с историями знаковых для города личностей. Гид блестяще и с большой любовью рассказал об истории страны, традициях и менталитете грузинского народа.
Всё это было подано с таким тонким юмором и живыми историями из жизни коренного тифлисца, что время пролетело незаметно. Рассказ о Грузии был настолько живым, что казалось, ты сам стал частью этой истории. А в конце нас ждал настоящий сюрприз — визит в дом гида с потрясающим видом на город. Домашний коньяк, вино, волшебные запеченные яблоки по секретному рецепту и кофе с шоколодам… Это был не финал экскурсии, а прощание с другом.
Это тот самый случай, когда гид не просто работает, а делится частичкой своей любви к родному городу.
Если хотите не просто посмотреть достопримечательности,а прочувствовать Тбилиси на вкус, цвет и запах — вам сюда!
Такого искреннего, знающего и гостеприимного гида ещё нужно поискать. Спасибо за прекрасный день!

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И
Интересная и познавательная экскурсия с погружением в культуру и самобытность Грузии. Ника замечательный гид и прекрасный гостеприимный человек. Рекомендую
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Елена
Рекомендуем всем, кто хочет полюбить этот край и посмотреть на него глазами умного и много знающего человека, искренне желающего подарить вам все о Своей Родине, что Вы готовы взять. После встречи с ним мир становится чуть лучше. Спасибо, Ника!
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О
Экскурсия очень понравилась. Продуманное и хорошо организованное путешествие, много интересной информации и артефактов. Душевная прогулка по Тифлисским дворикам надолго останется в памяти. Спасибо, Ника!
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