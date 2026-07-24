2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

христианские соборы. В путешествии по этим величественным и древним местам я расскажу о важнейших вехах в жизни грузинского народа, о легендарных правителях и тех ценностях, которые легли в основу традиций, высоко почитаемых и поныне.

Описание экскурсии

Главные памятники Мцхеты

У храма Джвари, гармонично вписанного в окружающий рельеф, поговорим о нем, как о символе христианской Грузии и первых этапах развития новой религии. Именно здесь вы увидите знаменитую картину слияния двух рек – Арагви и Куры. Я расскажу о легендарных праотцах картвельских племен и возникновении Мцхеты – одного из древнейших городских поселений и столицы Иберии. В Самтавро узнаете о деятельности первого христианского царя Грузии Мириана, похороненного на территории церкви. Посетите Светицховели, где я познакомлю вас с историей появления его культовых реликвий – хитона Христа и мощей Андрея Первозванного, а также расскажу о знаменитом роде Багратиони, представители которого покоятся в кафедральном соборе. Кроме того, в программе будет первая монашеская община – Шиомгвиме, где вы услышите о тринадцати ассирийских отцах, о том, как это место стало центром культурного возрождения, и о причинах, по которым обитель так любили грузинские цари.

Скальный Уплисцихе – назад в античность

По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе. Гуляя по территории античного памятника скальной архитектуры, вы узнаете о роли крепости 6 века до н. э., сыгравшей заметную роль в политической и культурной жизни страны в средние века. Побеседуем о структуре высеченных в скале помещений и самом решении – соорудить поселение именно такого типа, а также порассуждаем, какой была жизнь его обитателей – во что верили дохристианские народы, как организовывали пространство, что провозглашали высшими ценностями и как языческие идеи постепенно уступали новому религиозному пути.

Организационные детали