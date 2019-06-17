2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе

Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей

Gocha
Задать вопрос
Gocha – ваш гид
Монастырь Шиомгвиме, храмы Джвари, Самтавро и Светицховели, а также пещерный город Уплисцихе находятся в древнейших культурно-исторических очагах Грузии.

Здесь творилась история Иберийского царства, строились античные храмы, а позже – воздвигались первые христианские соборы.

В путешествии по этим величественным и древним местам я расскажу о важнейших вехах в жизни грузинского народа, о легендарных правителях и тех ценностях, которые легли в основу традиций, высоко почитаемых и поныне.
€125
107 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Встреча Место вашего проживания
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе

Что вас ожидает

Главные памятники Мцхеты
У храма Джвари, гармонично вписанного в окружающий рельеф, поговорим о нем, как о символе христианской Грузии и первых этапах развития новой религии. Именно здесь вы увидите знаменитую картину слияния двух рек – Арагви и Куры. Я расскажу о легендарных праотцах картвельских племен и возникновении Мцхеты – одного из древнейших городских поселений и столицы Иберии. В Самтавро узнаете о деятельности первого христианского царя Грузии Мириана, похороненного на территории церкви. Посетите Светицховели, где я познакомлю вас с историей появления его культовых реликвий – хитона Христа и мощей Андрея Первозванного, а также расскажу о знаменитом роде Багратиони, представители которого покоятся в кафедральном соборе. Кроме того, в программе будет первая монашеская община – Шиомгвиме, где вы услышите о тринадцати ассирийских отцах, о том, как это место стало центром культурного возрождения, и о причинах, по которым обитель так любили грузинские цари.

Скальный Уплисцихе – назад в античность
По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе. Гуляя по территории античного памятника скальной архитектуры, вы узнаете о роли крепости 6 века до н.э., сыгравшей заметную роль в политической и культурной жизни страны в средние века. Побеседуем о структуре высеченных в скале помещений и самом решении – соорудить поселение именно такого типа, а также порассуждаем, какой была жизнь его обитателей – во что верили дохристианские народы, как организовывали пространство, что провозглашали высшими ценностями и как языческие идеи постепенно уступали новому религиозному пути.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: питание во время путешествия, входные билеты в Уплисцихе и музей Сталина.
  • Я встречу вас в Тбилиси и после экскурсии отвезу обратно.
  • Экскурсия проводится на автомобиле Subaru Forester.
  • После экскурсии я также готов вас отвезти к Тбилисскому морю и Лисьему озеру, где в теплый сезон вы сможете искупаться.
  • Каждый гость получит от меня маленький подарок – домашнюю натуральную чурчхелу.
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gocha
Gocha
Здравствуйте! Меня зовут Гоча, я родился и вырос в Тбилиси. Всегда интересовался историей своей страны и старался углублять свои знания в этой области. Со временем мой интерес перерос в хобби, а затем и в профессию. Уже несколько лет работаю с путешественниками с большим энтузиазмом, знакомлю с культурой гостеприимной Грузии. Провожу частные туры по разным маршрутам: Мцхета, Ананури, Казбеги, Кахети, Гори, Уплисцихе, Борджоми, Вардзия и не только. В поездках со мной всегда можно вносить изменения в маршрут по вашему желанию, я также даю столько времени, сколько вам будет нужно для фотосессий и любования пейзажами! Приезжайте в гости!
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 июня 2019
Достойная, познавательная экскурсия. Особая благодарность Гоче. Насыщенно, интересно с колоритом и подарками. Пройти все за 8 часов не возможно, ездили почти 12 , по нашей просьбе даже купались в Тбилисском море. Удобный автомобиль. Все для индивидуальных экскурсий.
Масса положительных эмоций и впечатлений.
15 мая 2019
Ездили на экскурсию в мае, очень понравилась поездка, специально выбирала чтобы в один день побывать не только в Мцхете, очень понравился монастырь Шиомгвиме, малолюдное и приятное место. Спасибо большое.

Исторические экскурсии в Мцхете

Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
скидка15%
€95
81 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Всего двадцать километров от Тбилиси — и вы переноситесь на 25 столетий назад. Это возможно в Мцхете — небольшом городке, где чувствуется дыхание вечности. Здесь вы вслед за Лермонтовым полюбуетесь слиянием двух сестёр, рек Арагви и Куры, найдёте следы древнего города Армазисцихе и проследите путь грузинского христианства в монастырях Джвари и Светицховели — в последнем хранятся великие христианские реликвии.

Выбирайте и другие экскурсии в Мцхете

ИндивидуальныеИстория и архитектураСо скидкойОбзорныеВ другой городГастрономическиеВсеЗа городомНа автомобиле