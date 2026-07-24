2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Монастырь Шиомгвиме, храмы Джвари, Самтавро и Светицховели, а также пещерный город Уплисцихе находятся в древнейших культурно-исторических очагах Грузии.
Здесь творилась история Иберийского царства, строились античные храмы, а позже – воздвигались первые читать дальшеуменьшить
христианские соборы.
В путешествии по этим величественным и древним местам я расскажу о важнейших вехах в жизни грузинского народа, о легендарных правителях и тех ценностях, которые легли в основу традиций, высоко почитаемых и поныне.
У храма Джвари, гармонично вписанного в окружающий рельеф, поговорим о нем, как о символе христианской Грузии и первых этапах развития новой религии. Именно здесь вы увидите знаменитую картину слияния двух рек – Арагви и Куры. Я расскажу о легендарных праотцах картвельских племен и возникновении Мцхеты – одного из древнейших городских поселений и столицы Иберии. В Самтавро узнаете о деятельности первого христианского царя Грузии Мириана, похороненного на территории церкви. Посетите Светицховели, где я познакомлю вас с историей появления его культовых реликвий – хитона Христа и мощей Андрея Первозванного, а также расскажу о знаменитом роде Багратиони, представители которого покоятся в кафедральном соборе. Кроме того, в программе будет первая монашеская община – Шиомгвиме, где вы услышите о тринадцати ассирийских отцах, о том, как это место стало центром культурного возрождения, и о причинах, по которым обитель так любили грузинские цари.
Скальный Уплисцихе – назад в античность
По дороге к пещерному городу, по желанию, мы сделаем остановку в Гори, где вы сможете посетить дома-музей Сталина, после чего отправимся в Уплисцихе. Гуляя по территории античного памятника скальной архитектуры, вы узнаете о роли крепости 6 века до н. э., сыгравшей заметную роль в политической и культурной жизни страны в средние века. Побеседуем о структуре высеченных в скале помещений и самом решении – соорудить поселение именно такого типа, а также порассуждаем, какой была жизнь его обитателей – во что верили дохристианские народы, как организовывали пространство, что провозглашали высшими ценностями и как языческие идеи постепенно уступали новому религиозному пути.
Организационные детали
Экскурсия проходит на минивэне Toyota Sienna. Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: питание во время путешествия, входные билеты в Уплисцихе и музей Сталина
Я встречу вас в Тбилиси и после экскурсии отвезу обратно
После экскурсии я готов вас отвезти к Тбилисскому морю к мемориалу Зураба Церетели «Летопись истории Грузии», а в тёплый сезон мы также сможем искупаться
По вашему желанию программу экскурсии можно корректировать
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Я встречу вас у вашего отеля или другого удобного места в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гоча — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 957 туристов
Родился и вырос в Тбилиси. Всегда интересовался историей своей страны и старался углублять знания в этой области. Со временем мой интерес перерос в хобби, а затем и в профессию. Уже читать дальшеуменьшить
много лет работаю с путешественниками с большим энтузиазмом, знакомлю с культурой гостеприимной Грузии. Провожу частные туры по разным маршрутам: Мцхета, Ананури, Казбеги, Кахети, Гори, Уплисцихе, Боржоми, Вардзия и не только. В поездках со мной всегда можно вносить изменения в маршрут по вашему желанию. Также я даю столько времени, сколько вам будет нужно для фотосессий и любования пейзажами. Приезжайте в гости!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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петр
замечательная экскурсия и просто восхитительный Гоча!! вся экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, что очень актуально, экскурсия гибкая, Гоча подстраивается под пожелания, проходит с замечательным юмором (выучили секретное слово Кинзо, с ударением на о, будем пользоваться). очень интересные факты которые не узнаешь из интернета. Рекомендуем однозначно!!!!
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Victoria
У нас прошло шикарное путешествие!! Гоча был очень гостеприимен и прошел шикарное путешествие для меня и моих родителей! Очень рекомендую
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Наталья
Замечательная и очень насыщенная программа для одного дня! Не только познакомились с необходимыми хитами Грузии, но и увидели фантастические места, где кроме нас вообще никого не было(!), вкусно и быстро читать дальшеуменьшить
поели по пути с видом на Джвари. Очень высокий темп передвижений, который позволяет увидеть максимум за отведённое время. Спокойный водитель, информативный и ненавязчивый рассказчик, - Гоча сделал это путешествие незабываемым. Спасибо! Владимир и Наталья.
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М
Михаил
Достойная, познавательная экскурсия. Особая благодарность Гоче. Насыщенно, интересно с колоритом и подарками. Пройти все за 8 часов не возможно, ездили почти 12, по нашей просьбе даже купались в Тбилисском море. Удобный автомобиль. Все для индивидуальных экскурсий. Масса положительных эмоций и впечатлений.
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Юрий
Благодаря прекрасной организации гидом данной экскурсии, очень насыщенной, мы на 100% выполнили заявленную программу и даже больше!) Данная экскурсия никого не может оставить равнодушным. Мы ещё долго будем вспоминать, читать, узнавать.
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Юля
Ездили на экскурсию в мае, очень понравилась поездка, специально выбирала чтобы в один день побывать не только в Мцхете, очень понравился монастырь Шиомгвиме, малолюдное и приятное место. Спасибо большое.
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