Описание тура
Здесь каждая улочка манит рассказать свои тайны.
Здесь до глубины души поражают гостеприимство и широта людских сердец.
Здесь вы почувствуете, что оказались в особом мире!
Вдохните свежий горный воздух, умойтесь родниковой водой, присядьте за большой стол, поднимите бокал терпкого вина И скажите: Я в Грузии, я там, где меня по-настоящему ждали!
- Увидеть величавую вершину Казбека
- Прогуляться по уютным улочкам колоритной Кахетии, вдыхая воздух любви
- Попробовать десяток разных вин и увезти домой пару бутылочек самого вкусного
- Прокатиться по канатной дороге над старым Тбилиси
- Узнать, что количество съеденных хинкалей может быть бесконечным
- Загадать желания в стенах старинных монастырей
- Увидеть, как сливаются белая и чёрная река
- Научиться произносить настоящие грузинские тосты
- Оставить своё сердце в горах Грузии, но ни секунды об этом не жалеть
Программа тура по дням
Здравствуй, Тбилиси
Встречаемся в аэропорту Тбилиси и отправляемся в отель, чтобы немного отдохнуть. Глаз уже вовсю цепляется за колоритные улочки, но не спешите;) После отдыха нас ждёт прогулка по старому городу, чтобы увидеть весь колорит и очарование Тбилиси!
Зайдём в церковь Метехи, выросшей из скалы. Проникнемся энергетикой этого места, а заодно полюбуемся на памятник Горгасалу. Прокатимся на канатке до крепости Нарикала. За 17 веков никому так и не удалось взять её боем! Удивительное место!
Далее отправимся на центральную площадь Мейдан и в Сионский собор. Здесь насладимся архитектурой и прогуляемся по саду. Заглянем в Театр марионеток, чтобы ощутить себя детьми, а затем через площадь Свободы к одному из лучших ресторанов города.
Пора насладиться грузинской кухней на приветственном ужине и познакомиться поближе!
Церковь Метехи
Памятник Горгасали
Площадь Европы
Крепость Нарикала
Площадь Мейдан
Сионский собор
Театр марионеток
Площадь Свободы
Вся мистика древней Мцхеты
Едем в сторону первой столицы Грузии — Мцхеты, чтобы увидеть храм Джавари. Он расположился в месте слияния двух рек — Кура и Арагви. Виды здесь просто потрясающие! Далее пройдёмся по самой Мцхете, заглянем в кафедральный собор Светицховели — место, пронизанное мистической атмосферой.
Вкусно пообедав в грузинском ресторане, переместимся в один из старейших женских монастырей Грузии — Самтавро. На его территории много древних артефактов, ради которых едут гости со всего света! Именно поэтому здесь хочется бродить часами.
Если позволит время, заглянем в Шио-Мгвимский мужской монастырь. Вечер проведём в Тбилиси, чтобы набраться сил после насыщенного впечатлениями дня!
Храм Джвари(вид на слияние рек Кура и Арагви)
Кафедрал Светицховели
Самтавро Шиомгвиме
Родина грузинского вина ждёт нас
Выезжаем из отеля, чтобы отправиться в Кахетию — на родину прекрасного грузинского вина! По дороге остановимся в соборе Ниноцминда, чьи стены больше напоминают средневековую крепость.
Далее заглянем на винодельню. Не зря ведь мы на родине грузинского вина? Продегустируем этот божественный напиток, прикупив пару бутылочек с собой. А как тут удержаться?
Перемещаемся в сторону Сигнахи — знаменитого города любви. По дороге обязательно остановимся в монастырь Бодбе. Полюбуемся видами на Алазанскую долину и обилие зелени — монастырь так и утопает в розовых кустах и кипарисах.
А дальше нас ждёт и сам Сигнахи — самый романтичный из городов Грузии. Говорят, пожениться здесь — мечта всех грузинских пар. И да, здесь даже Загс круглосуточный;) Прогуляемся по уютным улочкам и сделаем пару десятком фото у одноименной старинной крепости. Ночевать остаёмся здесь же.
Собор Ниноцминда
Винодельня
Монастырь Бодбе
Крепость Сигнахи
История Грузии в ее архитектуре
После вкусного завтрака выезжаем в сторону визитной карточки Кахетии — крепости Греми, которую часто называют грузинским замком. Греми так гармонично вписывается в местный ландшафт, что не влюбиться в это место просто невозможно!
Следующая остановка — село Алаверди. Это одно из самых колоритных мест Закавказья! Кажется, что здесь время будто остановилось ещё в прошлом веке.
Отобедаем неподалёку и перемещаемся в монастырь Новая Шуамта. Здесь полюбуемся на старинные фрески, на удивление хорошо сохранившиеся. Последняя остановка на сегодня — крепость Уджарма, где каждый камушек так и дышит историей.
Немного уставшие, но счастливые, возвращаемся в Тбилиси. Завтра новый день и новая страница наших воспоминаний о Грузии!
Крепость Греми
Алаверди
Монастырь Новая Шуамта
Крепость Уджарма
Новый день - новый приключения
Едем в крепость Ананури. Её называют самым загадочным сооружением в Грузии. Почему? Узнаете, увидев её;)
Совсем рядом с крепостью расположилось живописное Жинвальское водохранилище — потрясающее место с ярко-бирюзовой водой. В этот момент вы уже подумаете, что красивее не бывает, но Впереди у нас место слияния двух рек — белой и черной Арагви.
Своими глазами увидите, как эти две реки текут в одном русле и не смешиваются. Чудо? Чудо, да и только!
Приходим в себя от увиденных красот и едем дальше! Заглянем в маленький, но уютный город-курорт Степанцминда (Казбеги). Он весь так и утопает в объятиях гор, главная из которых — Казбек, здесь как на ладони.
Так и хочется поднять бокал вина, вдыхая вкусный густой воздух и любуясь на эту красоту. А почему бы и да? Вечером собираемся за финальным ужином, чтобы сполна поделиться пережитыми эмоциями!
Ананури
Жинвальское водохранилище
Слияние белой и черной Арагви
Степанцминда (Казбеги)
До скорых встреч
На шестой день нашего тура по Грузии мы отправимся на увлекательную прогулку по Тбилиси. Будем наслаждаться атмосферой города, гуляя по его живописным улицам и бульварам. Мы заглянем в тайные дворы, где скрываются очаровательные уголки, полные истории и традиций.
Наше путешествие приведет нас на местный рынок, где можно будет купить уникальные сувениры, привезя домой частичку этой удивительной страны.
Едем в аэропорт, чтобы отправиться домой и поскорее поделиться с близкими теплотой, которой так много теперь в нашем сердце!
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях высокого уровня (5 ночей). Двухместное размещение в номерах, возможно одноместное размещение за доплату
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно. В рекомендованное время: прилёт до 14:00, вылет назад после 19:00
- Посещение всех мест по программе: Церковь Метехи, Памятник Горгасали, Площадь Европы, Полёт на канатной дороге, Крепость Нарикала, Площадь Мейдан, Сионский собор, Театр марионеток, Площадь Свободы, Храм Джвари, Город Мцхета, Кафедрал Светицховели, Самтавро, Собор Ниноцминда, Винодельня, Монастырь Бодбе, Город Сигнахи, Прогулка по городу любви, Крепость Сигнахи, Крепость Греми, Алаверди, Монастырь Новая Шуамта, Крепость Уджарма, Ананури, Жинвальское водохранилище, Слияние белой и черной Арагви, Степанцминда (Казбеги)
- Питание по программе. Мы включили в тур 5 вкусных завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина. В остальное время предлагаем выбрать питание в местных ресторанах, чтобы попробовать все разнообразие местной кухни на свой вкус. Это наиболее оптимальный вариант, исходя из опросов наших предыдущих участников
- Сопровождение лидером группы 24/7. Наш турлидер будет с вами с момента встречи в аэропорту до момента посадки вас на обратный рейс
- Местный русскоговорящий гид, который так рассказывает историю, что вам захочется приезжать сюда снова и снова
- Классная компания людей на одной волне. В наши туры удивительным образом притягиваются восхитительные люди, которые сходятся как пазлы и продолжают дружить и путешествовать вместе
- Все внутренние перемещения по стране + топливный сбор
- Подбор авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Одноместное размещение в номерах
- Дополнительное питание вне программы
- Личные расходы (подарки, сувениры)
Визы
нет