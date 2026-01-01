1 день

Здравствуй, Тбилиси

Встречаемся в аэропорту Тбилиси и отправляемся в отель, чтобы немного отдохнуть. Глаз уже вовсю цепляется за колоритные улочки, но не спешите;) После отдыха нас ждёт прогулка по старому городу, чтобы увидеть весь колорит и очарование Тбилиси!

Зайдём в церковь Метехи, выросшей из скалы. Проникнемся энергетикой этого места, а заодно полюбуемся на памятник Горгасалу. Прокатимся на канатке до крепости Нарикала. За 17 веков никому так и не удалось взять её боем! Удивительное место!

Далее отправимся на центральную площадь Мейдан и в Сионский собор. Здесь насладимся архитектурой и прогуляемся по саду. Заглянем в Театр марионеток, чтобы ощутить себя детьми, а затем через площадь Свободы к одному из лучших ресторанов города.

Пора насладиться грузинской кухней на приветственном ужине и познакомиться поближе!

Церковь Метехи

Памятник Горгасали

Площадь Европы

Крепость Нарикала

Площадь Мейдан

Сионский собор

Театр марионеток

Площадь Свободы

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