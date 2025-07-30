Настоящая Грузия. Не для всех: Тбилиси, Батуми, горы, каньоны, море. Тур 18+ в мини-группе

Описание тура

Грузия. Не для всех. Зато — навсегда.

Это путешествие не про посмотреть страну. Оно про почувствовать страну.

Это не экскурсионный тур с флажком и лекциями, от которых хочется зевать. Это путешествие 18+, для тех, кто любит жизнь, вкус, дорогу и людей.

Мы едем маленькой компанией, живём в своём ритме, пьем вино там, куда не водят группы, ужинаем с людьми, к которым просто так не попадают, и видим Грузию не открытками, а изнутри — через людей, эмоции и моменты.

Мы покажем Тбилиси без глянца, Кутаиси со сплетнями и характером, заповедные каньоны и пещеры, магнитные пески Уреки, Гомис Мта — деревню над облаками, и Батуми таким, каким его знают местные.

Мы не экономим на впечатлениях, людях и местах. Именно поэтому сюда не попадают случайные.

Если тебе близок формат по-настоящему, если ты устал от одинаковых маршрутов и хочешь глубины,если ты ищешь не страну, а состояние —добро пожаловать в Грузию, в которую влюбляются тихо и навсегда.

Это тур, где:

Программа тура по дням

1 день

Влюбиться с первого взгляда

Этот день — как первая глава хорошей книги, которую невозможно отложить. Без спешки, без перегруза, зато с теплом, вкусом и правильными людьми рядом. Именно сегодня приходит понимание: Грузия — это не направление. Это состояние.

Внимание! Если вам понравился тур, но даты не подходят, а в вашей компании 3 и более человек — свяжитесь с нами! Мы с удовольствием подберём удобные даты и соберём группу специально для вас, чтобы вы смогли насладиться путешествием в удобное для вас время! (при условии, что до путешествия не менее 4 недель)

Добро пожаловать в путешествие, которое точно останется с вами надолго.

Вы выходите из самолёта — и вас буквально накрывает тёплый тбилисский воздух. Он пахнет свежим хлебом, специями, виноградной лозой и чем-то очень домашним. Это Тбилиси. Город, где умеют жить красиво, не торопясь и с удовольствием.

Прилёт и комфорт без лишних вопросов

Вы можете прилететь напрямую в Тбилиси или воспользоваться трансфером из Владикавказа (стоимость — от 3000 /чел). Если нужно — просто напишите, всё расскажу и подскажу лучший вариант.

В Тбилиси вас уже ждёт такси — трансфер из аэропорта включён в стоимость тура. Без ожиданий, торга и стресса: водитель отвезёт вас прямо в отель в самом сердце города. Исторический центр, красивые улицы, лучшие кафе — всё в шаговой доступности.

После заселения — свободное время. Можно отдохнуть после дороги, а можно сразу выйти прощупать город: зайти в атмосферную кофейню, выпить грузинский кофе, посидеть на террасе и просто посмотреть, как живёт Тбилиси.

В этот же день мы вместе зайдём поменять деньги на местную валюту.

Без суеты, непонятных обменников и а здесь нормальный курс? . Я покажу проверенное место, помогу сориентироваться — чтобы дальше вы чувствовали себя в стране уверенно и спокойно.

Первая встреча. Люди — главное в этом туре.

Вечером мы собираемся всей группой и знакомимся. Без неловких кругов и формальностей — легко, по-человечески, как будто вы уже давно знакомы.

Тур-лидер расскажет, как будет проходить наше путешествие, а вы поймёте главное: здесь собрались свои люди. Те, кто приехал не поставить галочки, а прожить эту неделю ярко, вкусно и с удовольствием.

Мы выйдем гулять по вечернему городу — когда он особенно красив: огни, узкие улочки, смех из ресторанов и ощущение, что вы здесь не турист, а гость.

Завершаем день приветственным ужином. Вино, грузинская кухня, разговоры, первые шутки и то самое чувство: кажется, это будет очень хороший тур.

Небольшой бонус по таймингу

Если вся группа прилетает до 16:00, мы в этот же день отправимся на лёгкую обзорную прогулку по Тбилиси. Без занудных лекций и дат — просто чтобы почувствовать город и понять, где вы оказались.

Это позволит на следующий день гулять уже свободно, уверенно и в своём ритме.

Про атмосферу и людей (важно прочитать)

Наши туры — 18+, мини-группы и живая, тёплая атмосфера. Мы собираем открытых, адекватных и дружелюбных людей, которым важно, с кем они путешествуют.

Здесь:

  • уважают границы

  • ценят лёгкость и юмор

  • умеют быть частью компании

Если кто-то сознательно нарушает атмосферу и мешает группе, организатор оставляет за собой право прекратить участие в туре (с возвратом средств за неиспользованные дни).

Мы делаем это не из строгости, а из любви к качеству путешествия.

2 день

Тбилиси без скучных экскурсий

После завтрака мы выходим в город. Не бежать, а проживать Тбилиси — в запахах, деталях, ритме и настроении.

Этот день — про знакомство с городом таким, каким его любят местные. Через улочки, виды и истории.

Прогулка по Тбилиси

Мы гуляем по самым знаковым и при этом по-настоящему душевным местам столицы:

  • Старый город Лабиринт узких улочек, резные балконы, виноград над головой и кофе, который пахнет на всю улицу. Здесь хочется замедлиться, фотографировать и просто идти без цели.

  • Серные бани - та самая визитная карточка Тбилиси, с которой, по легенде, всё и началось. Место силы, пара и истории, которые не рассказывают в учебниках.

  • Мост Мира - современный, стеклянный, немного дерзкий — идеальный контраст старому городу и отличный символ Тбилиси: город, который умеет соединять эпохи.

  • Собор Сиони и улица Шардени - спокойствие, уют и жизнь без спешки: галереи, винные погреба, красивые кафе и ощущение, что время здесь течёт иначе.

Важно: это не экскурсия с датами и заученными фактами. Это живая прогулка, истории, разговоры и атмосфера — чтобы вам было интересно, а не хотелось сбежать.

Свободное время — Тбилиси в своём ритме

После прогулки у вас будет время пожить городом самостоятельно. А мы — рядом, чтобы подсказать, забронировать и направить.

В общем чате тура вы получите авторский гайд от местных.

Без туристических ловушек и банальных советов из интернета.

Там будут все явки и пароли:

  • где действительно вкусно поесть

  • в какие винные бары стоит идти вечером

  • куда заглянуть за атмосферой и красивыми видами

Если у вас есть индивидуальный запрос — концерты, театры, выставки, мастер-классы, локальные события или что-то нестандартное — просто дайте знать. Мы подскажем, забронируем и решим этот вопрос без лишних хлопот.

В нашем туре вы никогда не остаётесь один на один с городом. У вас всегда есть поддержка, идеи и доступ к тем местам, куда не водят обычные экскурсии.

Если обзорная прогулка была в первый день

В этом случае весь день — полностью свободный. Вы сами выбираете ритм, а мы помогаем с идеями и организацией.

Можно:

Поехать на дополнительные поездки по Грузии:

  • Казбеги — горы, свобода, Троицкая церковь и ощущение простора

  • Кахетия — вино, виноградники, старинные монастыри и долгие застолья

— Исследовать нетуристический Тбилиси — дворики, панорамы и места, куда редко доходят туристы;

— Или просто ничего не планировать: кофе утром, вино днём, красивые улицы, закаты и ощущение, что вы никуда не спешите.

Этот день — про свободу выбора. Про комфорт. Про город, который раскрывается тем, кто не торопится.

3 день

Древности, дорога и вино с характером

В 9:00 мы выезжаем из Тбилиси. И если быть честными — для многих именно этот день становится поворотным моментом всего путешествия.

Потому что дальше начинаются не просто красивые места, а те самые истории, которые потом вспоминают годами.

Мцхета и Джвари — тишина, масштаб и чувство я здесь

Мы заезжаем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Не в формате посмотрели — поехали, а чтобы спокойно побыть в месте, где чувствуется глубина страны.

Джвари — точка, где хочется замолчать. Слияние рек, ветер, простор и ощущение, что всё в жизни в этот момент встаёт на свои места. Те самые виды, которые не надо объяснять — они просто остаются внутри.

Маленький гастрономический секрет

По дороге — остановка в месте, которое не рекламируют. Там делают шаурму, ради которой местные готовы ехать из других районов.

Это тот самый вкус, после которого понимаешь: в этом путешествии вас ведут не по туристическим маршрутам, а по личным рекомендациям.

Имерети — туда, где вино делают для своих

Дальше — Имерети. Регион, где натуральное вино — не тренд, а часть жизни.

Здесь не принято продавать лучшее. Лучшее оставляют для друзей, семьи и гостей, которым доверяют.

После обеда мы приезжаем в Кутаиси — город старше Тбилиси почти на 700 лет. Он не пытается понравиться. Он просто живёт — и именно этим подкупает.

Заселяемся в отель, немного отдыхаем и готовимся к вечеру, который невозможно повторить даже при всём желании.

Прогулка по Кутаиси: фонтан, легенды и городские сплетни

Мы прогуляемся по центру Кутаиси, выйдем на главную площадь с легендарным фонтаном Колхиды — одним из самых узнаваемых символов города.

Но это будет не просто прогулка.

Кутаиси — город с характером и прошлым. Здесь до сих пор любят рассказывать истории, обсуждать старые времена и делиться сплетнями бандитского Кутаиси — с юмором, иронией и тем самым грузинским шармом.

Это не то, что пишут в путеводителях. Это то, что передают устно — своим.

Вечер, на который нельзя купить билет

В этот вечер мы едем не на дегустацию. Мы едем в гости.

К девушке-виноделу, которая:

  • не ведёт соцсети ради продаж

  • не принимает группы по расписанию

  • открывает двери только по рекомендации

Сюда не приводят туристов. Сюда попадают по доверию.

И именно поэтому этот вечер каждый раз получается разным — со смехом, разговорами до ночи, спонтанными тостами, песнями и танцами.

Вас ждёт:

  • домашний ужин и холодные закуски

  • редкие авторские вина, которых нет в магазинах

  • кухня, приготовленная не для меню, а для людей

  • ощущение, что вы стали частью чего-то очень настоящего

Обычно после этого вечера люди говорят: Если бы не было больше ничего — уже стоило ехать.

4 день

Море, солнце и Батуми без прикрас

После насыщенных дней путешествий самое время переключиться. Выдохнуть. Замедлиться. Поймать солнце и солёный воздух.

Но это не день лежака. Это Батуми — а значит, скучно не будет.

Утро — полностью ваше

Этот день начинается без будильников и обязательств. Вы выбираете ритм сами.

Можно:

Пляжный режим — растянуться на шезлонге — искупаться в тёплом Чёрном море — попробовать кукурузу, сваренную в морской воде, или свежие фрукты прямо с прилавков.

Для тех, кто любит поострее - Батуми умеет добавлять адреналин:

  • гидроциклы — скорость и брызги

  • водные лыжи — для уверенных и смелых

  • парашют над морем — панорамы, которые запоминаются надолго

Все активности — по желанию и оплачиваются отдельно.

Или полный релакс Остаться в отеле, неспешно позавтракать, почитать, поспать — иногда это лучшее решение.

Зелёная пауза (по настроению)

Если захочется тени и прохлады — Батумский ботанический сад. Зелёный рай над морем, где легко потеряться во времени и мыслях.

Встречаемся в 17:00 — Батуми раскрывается

К вечеру мы снова собираемся вместе и отправляемся на прогулку по Батуми (участие — по желанию).

Этот город умеет быть разным: немного дерзким, немного романтичным и очень живым.

Прогулку проведёт харизматичная местная жительница — человек, который знает не только официальную историю, но и все городские тайны, сплетни и легенды Батуми с начала 20 века.

Без сухих фактов. С историями, которые обычно рассказывают шёпотом.

Что увидим и о чём узнаем:

Площадь Пьяцца - маленькая Италия в сердце Батуми: музыка, вино, свет и ощущение вечного праздника.

Площадь Европы - исторический центр города и статуя Медеи с золотым руном — переплетение мифов, власти, любви и амбиций.

Али и Нино - история любви, рассказанная в движении. Две фигуры, которые каждый вечер сходятся и расходятся — очень красиво и немного щемяще.

По пути узнаем:

  • как Батуми связан со Сталиным и Булгаковым

  • где крутились тайные романы

  • какие улицы до сих пор хранят дух свободы и запретной любви

Закат с воды. Морская прогулка

А дальше — самый романтичный момент дня.

Мы выходим в море на катере. Город остаётся за спиной, впереди — волны, простор и закат.

Можно:

  • просто наслаждаться видами

  • сделать красивые кадры

  • или, если хочется — встать за штурвал и почувствовать себя капитаном

С воды Батуми выглядит особенно эффектно: огни города, порт, горы в лёгкой дымке и море, окрашенное закатными оттенками.

Иногда к лодке подплывают дельфины — и если нам повезёт, этот момент станет одним из самых трогательных в путешествии.

Вечер — как вы захотите

После морской прогулки — свободное время.

Мы подскажем лучшие места, где можно:

  • попробовать аджарскую кухню

  • поесть свежие морепродукты

  • выпить хорошего вина или чачи

  • или просто долго сидеть у моря без планов

Этот день — про удовольствие. Про свободу выбора. Про Батуми, который запоминается не зданиями, а ощущением.

Внимание! Порядок дней, которые мы проводим в Батуми, может меняться. Некоторые локации и активности зависят от погодных условий, поэтому возможны корректировки в программе.

Мы заранее благодарим вас за понимание и гибкость — всё делается для того, чтобы каждая прогулка и впечатление прошли максимально комфортно и запомнились только с лучшей стороны.

5 день

Красивая точка. Сердце Аджарии

Выезд в 09:00.

Сегодня день, в котором всё складывается воедино. Природа, история, дорога и то самое грузинское ощущение полноты жизни.

Мы отправляемся вглубь Аджарских гор — туда, где за каждым поворотом открываются виды, где древние камни хранят легенды, а горы словно подводят итог всему путешествию.

Крепость Гонио — по желанию

Первая остановка — крепость Гонио (посещение по желанию). Место, где когда-то шли римские легионы и где, по преданию, покоится апостол Матфей.

Это не просто стены. Это тишина, пропитанная тысячелетиями, и ощущение, что история здесь не в книгах — она под ногами.

Вход — 10 лари, посещение по желанию.

Водопад Махунцети — энергия гор

Дальше — водопад Махунцети. Мощный, живой, шумный.

Здесь:

  • прохлада и свежий горный воздух

  • зелень, от которой невозможно отвести взгляд

  • и ощущение силы природы, которая не старается быть красивой — она просто есть

Отличное место, чтобы остановиться, вдохнуть и сохранить этот момент.

Немного адреналина (по желанию)

Для тех, кому хочется завершить путешествие ярко, в Аджарии есть возможность добавить экстрима (по желанию и за дополнительную плату):

Рафтинг по горной реке — пороги, скорость и живые эмоции

Зиплайн над ущельем — короткий, но очень запоминающийся полёт

Никаких обязательств — только если откликается.

Мост царицы Тамары — связь эпох

Одна из самых атмосферных точек дня — мост царицы Тамары. Древний арочный мост, построенный без единого гвоздя.

Он соединяет не только берега, но и времена. Переходя по нему, будто на мгновение оказываешься в другой эпохе — спокойной, сильной и величественной.

Финал, как это умеют только в Грузии

И завершать путешествие мы будем правильно — настоящим грузинским застольем.

Вас ждёт:

  • щедрый стол

  • домашнее вино

  • фольклорное шоу с песнями и танцами

  • уютная атмосфера, горы вокруг и тосты со смыслом

Это не про поставить точку. Это про сказать: спасибо — стране, дороге, людям и моментам.

Возвращение

Прибытие в аэропорт Батуми — ориентировочно к 18:00.

А если не хочется, чтобы это заканчивалось

Ты можешь:

— остаться ещё на несколько дней у моря без планов, без спешки, с утренним кофе и закатами

Или — продолжить путешествие с нами:

  • в горную, свободную Сванетию, где время будто замирает

  • а затем — в уютную Рачу на дегустацию легендарных вин, включая любимое вино Сталина (даты уточняйте отдельно)

Это был не просто тур. Это было путешествие, которое ты прожил для себя.

6 день

Гурия: от моря - к облакам

Старт в 09:00. Сегодня у нас день, который сложно уложить в голове — потому что за несколько часов вы побываете у моря, в тропиках, в горах и буквально над облаками.

Это Грузия в своём лучшем виде: контрастная, щедрая, живая и очень настоящая.

Начинаем с местного рынка

Первый заезд — на локальный рынок. Не туристический, а тот самый — для своих.

Здесь можно:

  • купить фермерские продукты

  • выбрать специи, сыры, соусы

  • взять съедобные и не только сувениры

  • и просто понаблюдать за жизнью региона

Мы подскажем, что действительно стоит брать, а что — нет. Без навязчивых продавцов и сомнительных покупок.

Уреки — магнитные пески и полный чил

Дальше — Уреки. Место с уникальными магнитными песками, куда приезжают за здоровьем, морем и ощущением полного расслабления.

Здесь:

  • пляж

  • море

  • солнце

  • и режим ничего не надо

По желанию:

  • сапы

  • водные мотоциклы

  • или просто лежать, купаться и никуда не спешить

Сегодня это не про активность. Это про удовольствие.

Обед в Озургети — сердце Гурии

К обеду заезжаем в Озургети — душу региона Гурия.

Нас ждёт домашняя таверна, где готовят не для туристов, а как для родных.

На столе:

  • ароматные хачапури по-гурийски

  • домашние тушёные и запечённые блюда

  • свежие салаты

  • грузинское вино и тосты, без которых здесь не садятся за стол

Просто. Сытно. Очень вкусно. И с ощущением, что вас здесь ждали.

Гомис Мта — над облаками

А дальше — подъём туда, где меняется всё.

Гомис Мта — горная деревня на высоте около 2100 метров. Место, где:

  • облака стелются под ногами

  • воздух становится другим

  • а время будто останавливается

Нас ждут:

  • живописные серпантины

  • альпийские луга

  • долины с цветами

  • и тишина, в которой слышно только ветер

Это один из тех моментов путешествия, которые не хочется ни с кем обсуждать — хочется просто прожить.

Пикник с видом на небо

Наверху мы устраиваем настоящий грузинский пикник.

Домашние сыры, свежие фрукты, вино, чача и тост — за момент, который хочется оставить внутри навсегда.

По желанию:

  • прогулка верхом на лошадях

  • квадроциклы для тех, кому хочется драйва и ветра

Все активности — по желанию и за дополнительную плату.

Возвращение в Батуми

После заката мы начинаем спуск и возвращаемся в Батуми ориентировочно в 22:00-23:00.

Усталые, но очень наполненные. С горным ветром в волосах, закатами в памяти и ещё одной сильной главой этого путешествия.

Этот день — про масштаб. Про свободу. Про ощущение: я здесь, и это по-настоящему.

Внимание! Порядок дней, которые мы проводим в Батуми, может меняться. Некоторые локации и активности зависят от погодных условий, поэтому возможны корректировки в программе.

Мы заранее благодарим вас за понимание и гибкость — всё делается для того, чтобы каждая прогулка и впечатление прошли максимально комфортно и запомнились только с лучшей стороны.

7 день

Вглубь Западной Грузии

Утром мы выезжаем из Кутаиси и отправляемся в Самегрело — регион, где Грузия становится дикой, сочной и очень настоящей.

Самегрело — регион, где всё живое, сочное и честное:реки режут скалы, леса прячут каньоны,а кухня такая яркая, что её невозможно забыть.

Пещера Прометея — подземный мир

Первая остановка — пещера Прометея. Место, которое сложно описать словами — его нужно увидеть.

Вы спускаетесь под землю и оказываетесь в настоящем подземном царстве: сталактиты и сталагмиты фантастических форм, озёра, подсвеченные мягким разноцветным светом, пространства, где кажется, что время остановилось.

Маршрут — около 1,5 км, идётся легко и очень зрелищно. При желании можно доплыть на лодке по подземной реке — спокойно, красиво и немного мистически (дополнительная опция).

По легенде, именно здесь был прикован Прометей, подаривший людям огонь. И, честно, в этом месте в легенды верится без усилий.

Цхалтубо — город, застывший во времени

Следующая остановка — Цхалтубо. Когда-то это был один из самых престижных курортов Советского Союза. Сюда приезжали лечиться, отдыхать и жить красивой жизнью.

Сегодня Цхалтубо — это особая атмосфера: полузаброшенные санатории, тишина, широкие аллеи и ощущение, будто город поставили на паузу.

Мы прогуляемся по его территории и заглянем в заброшенный санаторий Медея - колонны, мозаики, пустые залы и эхо прошлого. Место, которое цепляет не красотой, а настроением. Здесь не хочется шуметь — хочется смотреть и чувствовать.

Важно: доступ к санаторию зависит от сезона и решений местных властей. Если Медея будет закрыта, мы скорректируем маршрут и покажем альтернативные локации с похожей атмосферой.

Мартвильский каньон — открытка в реальности

Дальше — Мартвильский каньон, одно из самых кинематографичных мест Западной Грузии.

Бирюзовая река Абаша прорезала скалы, создав причудливые лабиринты. Мы прокатимся на лодке по изумрудной воде — вокруг отвесные стены, мох, плющ и абсолютное ощущение сказки.

Здесь:

  • тихо

  • свежо

  • красиво до мурашек

И да — фото будут такие, что потом вас обязательно спросят: Это вообще реально?

Водопад Кинчха — сила воды

Следующая точка — водопад Кинчха. Мощный, шумный, живой.

Здесь хочется просто постоять, почувствовать прохладу, вдохнуть влажный воздух и осознать, насколько разной может быть Грузия всего за один день.

Обед по-мегрельски

После всех впечатлений — обед в Самегрело, в местной таверне у реки.

Мегрельская кухня — это:

  • насыщенно

  • остро

  • очень сырно

  • и совсем не диетично (но невероятно вкусно)

Мегрельские хачапури, эларджи, аджика — готовьтесь открыть для себя Грузию с новой, яркой стороны.

К морю. Переезд в Батуми

После насыщенного дня мы отправляемся в Батуми — город, где Грузия встречается с морем.

Дорога займёт около 2 часов. По прибытии — размещение в комфортном отеле, ужин (по желанию) и свободное время.

Можно:

  • выйти прогуляться к морю

  • поймать закат

  • выпить бокал вина

  • или просто выдохнуть и осознать, сколько всего уже прожито

Важно знать

Все билеты на местные достопримечательности оплачиваются отдельно и по желанию — вы всегда выбираете комфортный для себя формат.

Этот день — про контраст. Про дикую природу и морской город. Про вау за вау.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту в Грузии
  • Сопровождение опытного местного гида и тур-лидера: без скучных лекций и заученных текстов - живое общение, истории, контекст и помощь 24/7
  • Проживание 6 ночей в комфортабельных отелях 2/3-местное размещение. Номера категорий Double / Twin / Triple - уют, чистота и удачные локации
  • Завтраки со 2-го дня тура (шведский стол). Свежие продукты и комфортное начало каждого утра
  • Приветственный ужин в первый вечер. Знакомство, тёплая атмосфера и правильное начало путешествия
  • Гала-ужин на аутентичной винодельне. Авторские вина, домашняя кухня, музыка, танцы и доступ туда, куда не водят массовые группы
  • Настоящее грузинское застолье с обедом в Аджарии. Щедро, вкусно и по всем традициям - с тостами и видом на горы
  • Пикник на Гомис-Мта (2100 м над уровнем моря). Вино, сыры, фрукты и один из самых красивых видов этого путешествия
  • Авторская обзорная программа по всему маршруту. Лучшие локации + места для своих, без галопа и обязательных остановок для галочки
  • Прогулка на катере в Батуми. Море, закат, панорама города и возможность почувствовать себя капитаном
  • Полное туристическое сопровождение на протяжении всего тура. Мы рядом, решаем вопросы и заботимся о деталях, чтобы вы просто отдыхали
  • Фото - и видеоконтент на память. Съёмка на дрон и iphone 16 Pro Max - живые кадры, которые захочется пересматривать и делиться
Что не входит в цену
  • Авиабилеты. Вы прилетаете в удобное для вас время и город. При необходимости подскажем оптимальные варианты перелёта и трансфера
  • Питание, не указанное в программе. Кроме завтраков и включённых ужинов/застолий, питание оплачивается самостоятельно. В экскурсионные дни мы предлагаем организованные обеды (по желанию) - вы можете присоединиться или взять перекус с собой. Средний чек обеда: 750-1500 на человека, в зависимости от выбранных блюд и формата
  • Медицинская страховка
  • Входные билеты на локации (по желанию). Вы сами решаете, какие места посещать - никакой обязаловки. Актуальные ориентировочные цены: Мартвильский каньон - 20 Gel Прогулка на лодке по каньону - 20 Gel Пещера Прометея - 25 Gel Водопад Кинчха - 25 Gel Батумский ботанический сад - 20 Gel. Стоимость указана по состоянию на 01.02.2026. В случае изменений мы обязательно предупредим заранее
  • Личные расходы. Сувениры, дополнительные напитки, спа, развлечения и всё, что хочется взять просто потому что
  • Одноместное размещение +16000 рублей к стоимости тура
Пожелания к путешественнику

Мы очень ценим добрых, открытых и коммуникабельных людей, готовых к новым открытиям и созданию тёплой, дружелюбной атмосферы в нашей группе. Вместе нам будет легче наслаждаться путешествием, обмениваться впечатлениями и создавать незабываемые воспоминания!

Просим всех уважать друг друга, поддерживать позитив и быть внимательными к чувствам окружающих. Если кто-то ведёт себя неадекватно и нарушает доброжелательную атмосферу, организатор оставляет за собой право принять решение о прекращении участия в туре с возвратом средств за неиспользованные дни.

Давайте вместе сделаем это путешествие лёгким, приятным и по-настоящему волшебным!

Визы

Для граждан Российской Федерации в 2025 году въезд в Грузию осуществляется без визы.

Требования для въезда:

  • Загранпаспорт: действующий на момент въезда.

Важные ограничения:

  • Абхазия и Южная Осетия: въезд в Грузию через эти территории запрещён. Наличие в загранпаспорте отметок о посещении этих регионов может повлечь отказ во въезде.

Рекомендации:

  • Проверка срока действия паспорта: убедитесь, что ваш загранпаспорт действителен на момент въезда.

  • Медицинская страховка: с 01.01.2026 является обязательной.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Я Аня — человек, который превращает обычные поездки в настоящие истории. С 2015 года я живу туризмом: начинала в родном Питере, показывая его атмосферу гостям со всего мира. А в
2022 решилась на своё — запустила первый авторский тур. С тех пор не могу остановиться! Придумываю маршруты, шлифую детали, делаю так, чтобы каждое путешествие цепляло за душу. Сейчас я живу в солнечном, колоритном Тбилиси (влюблена в него по уши!), свободно говорю на русском и английском, потихоньку осваиваю грузинский и армянский. Что я делаю? Создаю туры, в которых хочется остаться подольше. Это не просто «галопом по Европам» — это приключения с душой: уютные компании, продуманные до мелочей маршруты, местная кухня, секретные локации и вайб, который не передать на фото. У меня классная команда — ребята, которые так же, как и я, влюблены в путешествия. Вместе мы организуем туры, где всё — на уровне: от жилья до еды. Но главное — атмосфера. Та, которую не купишь и не подделаешь. Если ты ищешь не просто отпуск, а настоящее переживание — ты по адресу. Присоединяйся к моим турам и давай вместе откроем мир с новой стороны. Обещаю: будет красиво, вкусно, безопасно и по-настоящему!

<p><strong>Прилететь можно в Тбилиси, Владикавказ или Ереван. </strong> Кто прилетает во <strong>Владикавказ</strong>, на такси от аэропорта до Казбеги через таможню - около 1 часа, стоимость - около 3 тыс. руб. с человека. Забираем вас из Казбеги в первый день тура около 12:00.</p><p>Кто прилетает в <strong>Тбилиси</strong>, встречаем в аэропорту и заселяем в отель. Кто приезжает из <strong>Еревана</strong>, встречаемся в Тбилиси. </p><p>После тура желающие могут остаться в <strong>Батуми</strong> отдохнуть на море или с гидом вернуться в <strong>Тбилиси</strong>.</p>
