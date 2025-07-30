1 день

Влюбиться с первого взгляда

Этот день — как первая глава хорошей книги, которую невозможно отложить. Без спешки, без перегруза, зато с теплом, вкусом и правильными людьми рядом. Именно сегодня приходит понимание: Грузия — это не направление. Это состояние.

Вы выходите из самолёта — и вас буквально накрывает тёплый тбилисский воздух. Он пахнет свежим хлебом, специями, виноградной лозой и чем-то очень домашним. Это Тбилиси. Город, где умеют жить красиво, не торопясь и с удовольствием.

Прилёт и комфорт без лишних вопросов

Вы можете прилететь напрямую в Тбилиси или воспользоваться трансфером из Владикавказа (стоимость — от 3000 /чел). Если нужно — просто напишите, всё расскажу и подскажу лучший вариант.

В Тбилиси вас уже ждёт такси — трансфер из аэропорта включён в стоимость тура. Без ожиданий, торга и стресса: водитель отвезёт вас прямо в отель в самом сердце города. Исторический центр, красивые улицы, лучшие кафе — всё в шаговой доступности.

После заселения — свободное время. Можно отдохнуть после дороги, а можно сразу выйти прощупать город: зайти в атмосферную кофейню, выпить грузинский кофе, посидеть на террасе и просто посмотреть, как живёт Тбилиси.

В этот же день мы вместе зайдём поменять деньги на местную валюту.

Без суеты, непонятных обменников и а здесь нормальный курс? . Я покажу проверенное место, помогу сориентироваться — чтобы дальше вы чувствовали себя в стране уверенно и спокойно.

Первая встреча. Люди — главное в этом туре.

Вечером мы собираемся всей группой и знакомимся. Без неловких кругов и формальностей — легко, по-человечески, как будто вы уже давно знакомы.

Тур-лидер расскажет, как будет проходить наше путешествие, а вы поймёте главное: здесь собрались свои люди. Те, кто приехал не поставить галочки, а прожить эту неделю ярко, вкусно и с удовольствием.

Мы выйдем гулять по вечернему городу — когда он особенно красив: огни, узкие улочки, смех из ресторанов и ощущение, что вы здесь не турист, а гость.

Завершаем день приветственным ужином. Вино, грузинская кухня, разговоры, первые шутки и то самое чувство: кажется, это будет очень хороший тур.

Небольшой бонус по таймингу

Если вся группа прилетает до 16:00, мы в этот же день отправимся на лёгкую обзорную прогулку по Тбилиси. Без занудных лекций и дат — просто чтобы почувствовать город и понять, где вы оказались.

Это позволит на следующий день гулять уже свободно, уверенно и в своём ритме.

Про атмосферу и людей (важно прочитать)

Наши туры — 18+, мини-группы и живая, тёплая атмосфера. Мы собираем открытых, адекватных и дружелюбных людей, которым важно, с кем они путешествуют.

Здесь:

уважают границы

ценят лёгкость и юмор

умеют быть частью компании

Если кто-то сознательно нарушает атмосферу и мешает группе, организатор оставляет за собой право прекратить участие в туре (с возвратом средств за неиспользованные дни).

Мы делаем это не из строгости, а из любви к качеству путешествия.