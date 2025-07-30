Описание тура
Грузия. Не для всех. Зато — навсегда.
Это путешествие не про посмотреть страну. Оно про почувствовать страну.
Это не экскурсионный тур с флажком и лекциями, от которых хочется зевать. Это путешествие 18+, для тех, кто любит жизнь, вкус, дорогу и людей.
Мы едем маленькой компанией, живём в своём ритме, пьем вино там, куда не водят группы, ужинаем с людьми, к которым просто так не попадают, и видим Грузию не открытками, а изнутри — через людей, эмоции и моменты.
Мы покажем Тбилиси без глянца, Кутаиси со сплетнями и характером, заповедные каньоны и пещеры, магнитные пески Уреки, Гомис Мта — деревню над облаками, и Батуми таким, каким его знают местные.
Мы не экономим на впечатлениях, людях и местах. Именно поэтому сюда не попадают случайные.
Если тебе близок формат по-настоящему, если ты устал от одинаковых маршрутов и хочешь глубины,если ты ищешь не страну, а состояние —добро пожаловать в Грузию, в которую влюбляются тихо и навсегда.
Это тур, где:
Программа тура по дням
Влюбиться с первого взгляда
Этот день — как первая глава хорошей книги, которую невозможно отложить. Без спешки, без перегруза, зато с теплом, вкусом и правильными людьми рядом. Именно сегодня приходит понимание: Грузия — это не направление. Это состояние.
Внимание! Если вам понравился тур, но даты не подходят, а в вашей компании 3 и более человек — свяжитесь с нами! Мы с удовольствием подберём удобные даты и соберём группу специально для вас, чтобы вы смогли насладиться путешествием в удобное для вас время! (при условии, что до путешествия не менее 4 недель)
Добро пожаловать в путешествие, которое точно останется с вами надолго.
Вы выходите из самолёта — и вас буквально накрывает тёплый тбилисский воздух. Он пахнет свежим хлебом, специями, виноградной лозой и чем-то очень домашним. Это Тбилиси. Город, где умеют жить красиво, не торопясь и с удовольствием.
Прилёт и комфорт без лишних вопросов
Вы можете прилететь напрямую в Тбилиси или воспользоваться трансфером из Владикавказа (стоимость — от 3000 /чел). Если нужно — просто напишите, всё расскажу и подскажу лучший вариант.
В Тбилиси вас уже ждёт такси — трансфер из аэропорта включён в стоимость тура. Без ожиданий, торга и стресса: водитель отвезёт вас прямо в отель в самом сердце города. Исторический центр, красивые улицы, лучшие кафе — всё в шаговой доступности.
После заселения — свободное время. Можно отдохнуть после дороги, а можно сразу выйти прощупать город: зайти в атмосферную кофейню, выпить грузинский кофе, посидеть на террасе и просто посмотреть, как живёт Тбилиси.
В этот же день мы вместе зайдём поменять деньги на местную валюту.
Без суеты, непонятных обменников и а здесь нормальный курс? . Я покажу проверенное место, помогу сориентироваться — чтобы дальше вы чувствовали себя в стране уверенно и спокойно.
Первая встреча. Люди — главное в этом туре.
Вечером мы собираемся всей группой и знакомимся. Без неловких кругов и формальностей — легко, по-человечески, как будто вы уже давно знакомы.
Тур-лидер расскажет, как будет проходить наше путешествие, а вы поймёте главное: здесь собрались свои люди. Те, кто приехал не поставить галочки, а прожить эту неделю ярко, вкусно и с удовольствием.
Мы выйдем гулять по вечернему городу — когда он особенно красив: огни, узкие улочки, смех из ресторанов и ощущение, что вы здесь не турист, а гость.
Завершаем день приветственным ужином. Вино, грузинская кухня, разговоры, первые шутки и то самое чувство: кажется, это будет очень хороший тур.
Небольшой бонус по таймингу
Если вся группа прилетает до 16:00, мы в этот же день отправимся на лёгкую обзорную прогулку по Тбилиси. Без занудных лекций и дат — просто чтобы почувствовать город и понять, где вы оказались.
Это позволит на следующий день гулять уже свободно, уверенно и в своём ритме.
Про атмосферу и людей (важно прочитать)
Наши туры — 18+, мини-группы и живая, тёплая атмосфера. Мы собираем открытых, адекватных и дружелюбных людей, которым важно, с кем они путешествуют.
Здесь:
уважают границы
ценят лёгкость и юмор
умеют быть частью компании
Если кто-то сознательно нарушает атмосферу и мешает группе, организатор оставляет за собой право прекратить участие в туре (с возвратом средств за неиспользованные дни).
Мы делаем это не из строгости, а из любви к качеству путешествия.
Тбилиси без скучных экскурсий
После завтрака мы выходим в город. Не бежать, а проживать Тбилиси — в запахах, деталях, ритме и настроении.
Этот день — про знакомство с городом таким, каким его любят местные. Через улочки, виды и истории.
Прогулка по Тбилиси
Мы гуляем по самым знаковым и при этом по-настоящему душевным местам столицы:
Старый город Лабиринт узких улочек, резные балконы, виноград над головой и кофе, который пахнет на всю улицу. Здесь хочется замедлиться, фотографировать и просто идти без цели.
Серные бани - та самая визитная карточка Тбилиси, с которой, по легенде, всё и началось. Место силы, пара и истории, которые не рассказывают в учебниках.
Мост Мира - современный, стеклянный, немного дерзкий — идеальный контраст старому городу и отличный символ Тбилиси: город, который умеет соединять эпохи.
Собор Сиони и улица Шардени - спокойствие, уют и жизнь без спешки: галереи, винные погреба, красивые кафе и ощущение, что время здесь течёт иначе.
Важно: это не экскурсия с датами и заученными фактами. Это живая прогулка, истории, разговоры и атмосфера — чтобы вам было интересно, а не хотелось сбежать.
Свободное время — Тбилиси в своём ритме
После прогулки у вас будет время пожить городом самостоятельно. А мы — рядом, чтобы подсказать, забронировать и направить.
В общем чате тура вы получите авторский гайд от местных.
Без туристических ловушек и банальных советов из интернета.
Там будут все явки и пароли:
где действительно вкусно поесть
в какие винные бары стоит идти вечером
куда заглянуть за атмосферой и красивыми видами
Если у вас есть индивидуальный запрос — концерты, театры, выставки, мастер-классы, локальные события или что-то нестандартное — просто дайте знать. Мы подскажем, забронируем и решим этот вопрос без лишних хлопот.
В нашем туре вы никогда не остаётесь один на один с городом. У вас всегда есть поддержка, идеи и доступ к тем местам, куда не водят обычные экскурсии.
Если обзорная прогулка была в первый день
В этом случае весь день — полностью свободный. Вы сами выбираете ритм, а мы помогаем с идеями и организацией.
Можно:
Поехать на дополнительные поездки по Грузии:
Казбеги — горы, свобода, Троицкая церковь и ощущение простора
Кахетия — вино, виноградники, старинные монастыри и долгие застолья
— Исследовать нетуристический Тбилиси — дворики, панорамы и места, куда редко доходят туристы;
— Или просто ничего не планировать: кофе утром, вино днём, красивые улицы, закаты и ощущение, что вы никуда не спешите.
Этот день — про свободу выбора. Про комфорт. Про город, который раскрывается тем, кто не торопится.
Древности, дорога и вино с характером
В 9:00 мы выезжаем из Тбилиси. И если быть честными — для многих именно этот день становится поворотным моментом всего путешествия.
Потому что дальше начинаются не просто красивые места, а те самые истории, которые потом вспоминают годами.
Мцхета и Джвари — тишина, масштаб и чувство я здесь
Мы заезжаем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Не в формате посмотрели — поехали, а чтобы спокойно побыть в месте, где чувствуется глубина страны.
Джвари — точка, где хочется замолчать. Слияние рек, ветер, простор и ощущение, что всё в жизни в этот момент встаёт на свои места. Те самые виды, которые не надо объяснять — они просто остаются внутри.
Маленький гастрономический секрет
По дороге — остановка в месте, которое не рекламируют. Там делают шаурму, ради которой местные готовы ехать из других районов.
Это тот самый вкус, после которого понимаешь: в этом путешествии вас ведут не по туристическим маршрутам, а по личным рекомендациям.
Имерети — туда, где вино делают для своих
Дальше — Имерети. Регион, где натуральное вино — не тренд, а часть жизни.
Здесь не принято продавать лучшее. Лучшее оставляют для друзей, семьи и гостей, которым доверяют.
После обеда мы приезжаем в Кутаиси — город старше Тбилиси почти на 700 лет. Он не пытается понравиться. Он просто живёт — и именно этим подкупает.
Заселяемся в отель, немного отдыхаем и готовимся к вечеру, который невозможно повторить даже при всём желании.
Прогулка по Кутаиси: фонтан, легенды и городские сплетни
Мы прогуляемся по центру Кутаиси, выйдем на главную площадь с легендарным фонтаном Колхиды — одним из самых узнаваемых символов города.
Но это будет не просто прогулка.
Кутаиси — город с характером и прошлым. Здесь до сих пор любят рассказывать истории, обсуждать старые времена и делиться сплетнями бандитского Кутаиси — с юмором, иронией и тем самым грузинским шармом.
Это не то, что пишут в путеводителях. Это то, что передают устно — своим.
Вечер, на который нельзя купить билет
В этот вечер мы едем не на дегустацию. Мы едем в гости.
К девушке-виноделу, которая:
не ведёт соцсети ради продаж
не принимает группы по расписанию
открывает двери только по рекомендации
Сюда не приводят туристов. Сюда попадают по доверию.
И именно поэтому этот вечер каждый раз получается разным — со смехом, разговорами до ночи, спонтанными тостами, песнями и танцами.
Вас ждёт:
домашний ужин и холодные закуски
редкие авторские вина, которых нет в магазинах
кухня, приготовленная не для меню, а для людей
ощущение, что вы стали частью чего-то очень настоящего
Обычно после этого вечера люди говорят: Если бы не было больше ничего — уже стоило ехать.
Море, солнце и Батуми без прикрас
После насыщенных дней путешествий самое время переключиться. Выдохнуть. Замедлиться. Поймать солнце и солёный воздух.
Но это не день лежака. Это Батуми — а значит, скучно не будет.
Утро — полностью ваше
Этот день начинается без будильников и обязательств. Вы выбираете ритм сами.
Можно:
Пляжный режим — растянуться на шезлонге — искупаться в тёплом Чёрном море — попробовать кукурузу, сваренную в морской воде, или свежие фрукты прямо с прилавков.
Для тех, кто любит поострее - Батуми умеет добавлять адреналин:
гидроциклы — скорость и брызги
водные лыжи — для уверенных и смелых
парашют над морем — панорамы, которые запоминаются надолго
Все активности — по желанию и оплачиваются отдельно.
Или полный релакс Остаться в отеле, неспешно позавтракать, почитать, поспать — иногда это лучшее решение.
Зелёная пауза (по настроению)
Если захочется тени и прохлады — Батумский ботанический сад. Зелёный рай над морем, где легко потеряться во времени и мыслях.
Встречаемся в 17:00 — Батуми раскрывается
К вечеру мы снова собираемся вместе и отправляемся на прогулку по Батуми (участие — по желанию).
Этот город умеет быть разным: немного дерзким, немного романтичным и очень живым.
Прогулку проведёт харизматичная местная жительница — человек, который знает не только официальную историю, но и все городские тайны, сплетни и легенды Батуми с начала 20 века.
Без сухих фактов. С историями, которые обычно рассказывают шёпотом.
Что увидим и о чём узнаем:
Площадь Пьяцца - маленькая Италия в сердце Батуми: музыка, вино, свет и ощущение вечного праздника.
Площадь Европы - исторический центр города и статуя Медеи с золотым руном — переплетение мифов, власти, любви и амбиций.
Али и Нино - история любви, рассказанная в движении. Две фигуры, которые каждый вечер сходятся и расходятся — очень красиво и немного щемяще.
По пути узнаем:
как Батуми связан со Сталиным и Булгаковым
где крутились тайные романы
какие улицы до сих пор хранят дух свободы и запретной любви
Закат с воды. Морская прогулка
А дальше — самый романтичный момент дня.
Мы выходим в море на катере. Город остаётся за спиной, впереди — волны, простор и закат.
Можно:
просто наслаждаться видами
сделать красивые кадры
или, если хочется — встать за штурвал и почувствовать себя капитаном
С воды Батуми выглядит особенно эффектно: огни города, порт, горы в лёгкой дымке и море, окрашенное закатными оттенками.
Иногда к лодке подплывают дельфины — и если нам повезёт, этот момент станет одним из самых трогательных в путешествии.
Вечер — как вы захотите
После морской прогулки — свободное время.
Мы подскажем лучшие места, где можно:
попробовать аджарскую кухню
поесть свежие морепродукты
выпить хорошего вина или чачи
или просто долго сидеть у моря без планов
Этот день — про удовольствие. Про свободу выбора. Про Батуми, который запоминается не зданиями, а ощущением.
Внимание! Порядок дней, которые мы проводим в Батуми, может меняться. Некоторые локации и активности зависят от погодных условий, поэтому возможны корректировки в программе.
Мы заранее благодарим вас за понимание и гибкость — всё делается для того, чтобы каждая прогулка и впечатление прошли максимально комфортно и запомнились только с лучшей стороны.
Красивая точка. Сердце Аджарии
Выезд в 09:00.
Сегодня день, в котором всё складывается воедино. Природа, история, дорога и то самое грузинское ощущение полноты жизни.
Мы отправляемся вглубь Аджарских гор — туда, где за каждым поворотом открываются виды, где древние камни хранят легенды, а горы словно подводят итог всему путешествию.
Крепость Гонио — по желанию
Первая остановка — крепость Гонио (посещение по желанию). Место, где когда-то шли римские легионы и где, по преданию, покоится апостол Матфей.
Это не просто стены. Это тишина, пропитанная тысячелетиями, и ощущение, что история здесь не в книгах — она под ногами.
Вход — 10 лари, посещение по желанию.
Водопад Махунцети — энергия гор
Дальше — водопад Махунцети. Мощный, живой, шумный.
Здесь:
прохлада и свежий горный воздух
зелень, от которой невозможно отвести взгляд
и ощущение силы природы, которая не старается быть красивой — она просто есть
Отличное место, чтобы остановиться, вдохнуть и сохранить этот момент.
Немного адреналина (по желанию)
Для тех, кому хочется завершить путешествие ярко, в Аджарии есть возможность добавить экстрима (по желанию и за дополнительную плату):
— Рафтинг по горной реке — пороги, скорость и живые эмоции
— Зиплайн над ущельем — короткий, но очень запоминающийся полёт
Никаких обязательств — только если откликается.
Мост царицы Тамары — связь эпох
Одна из самых атмосферных точек дня — мост царицы Тамары. Древний арочный мост, построенный без единого гвоздя.
Он соединяет не только берега, но и времена. Переходя по нему, будто на мгновение оказываешься в другой эпохе — спокойной, сильной и величественной.
Финал, как это умеют только в Грузии
И завершать путешествие мы будем правильно — настоящим грузинским застольем.
Вас ждёт:
щедрый стол
домашнее вино
фольклорное шоу с песнями и танцами
уютная атмосфера, горы вокруг и тосты со смыслом
Это не про поставить точку. Это про сказать: спасибо — стране, дороге, людям и моментам.
Возвращение
Прибытие в аэропорт Батуми — ориентировочно к 18:00.
А если не хочется, чтобы это заканчивалось
Ты можешь:
— остаться ещё на несколько дней у моря без планов, без спешки, с утренним кофе и закатами
Или — продолжить путешествие с нами:
в горную, свободную Сванетию, где время будто замирает
а затем — в уютную Рачу на дегустацию легендарных вин, включая любимое вино Сталина (даты уточняйте отдельно)
Это был не просто тур. Это было путешествие, которое ты прожил для себя.
Гурия: от моря - к облакам
Старт в 09:00. Сегодня у нас день, который сложно уложить в голове — потому что за несколько часов вы побываете у моря, в тропиках, в горах и буквально над облаками.
Это Грузия в своём лучшем виде: контрастная, щедрая, живая и очень настоящая.
Начинаем с местного рынка
Первый заезд — на локальный рынок. Не туристический, а тот самый — для своих.
Здесь можно:
купить фермерские продукты
выбрать специи, сыры, соусы
взять съедобные и не только сувениры
и просто понаблюдать за жизнью региона
Мы подскажем, что действительно стоит брать, а что — нет. Без навязчивых продавцов и сомнительных покупок.
Уреки — магнитные пески и полный чил
Дальше — Уреки. Место с уникальными магнитными песками, куда приезжают за здоровьем, морем и ощущением полного расслабления.
Здесь:
пляж
море
солнце
и режим ничего не надо
По желанию:
сапы
водные мотоциклы
или просто лежать, купаться и никуда не спешить
Сегодня это не про активность. Это про удовольствие.
Обед в Озургети — сердце Гурии
К обеду заезжаем в Озургети — душу региона Гурия.
Нас ждёт домашняя таверна, где готовят не для туристов, а как для родных.
На столе:
ароматные хачапури по-гурийски
домашние тушёные и запечённые блюда
свежие салаты
грузинское вино и тосты, без которых здесь не садятся за стол
Просто. Сытно. Очень вкусно. И с ощущением, что вас здесь ждали.
Гомис Мта — над облаками
А дальше — подъём туда, где меняется всё.
Гомис Мта — горная деревня на высоте около 2100 метров. Место, где:
облака стелются под ногами
воздух становится другим
а время будто останавливается
Нас ждут:
живописные серпантины
альпийские луга
долины с цветами
и тишина, в которой слышно только ветер
Это один из тех моментов путешествия, которые не хочется ни с кем обсуждать — хочется просто прожить.
Пикник с видом на небо
Наверху мы устраиваем настоящий грузинский пикник.
Домашние сыры, свежие фрукты, вино, чача и тост — за момент, который хочется оставить внутри навсегда.
По желанию:
прогулка верхом на лошадях
квадроциклы для тех, кому хочется драйва и ветра
Все активности — по желанию и за дополнительную плату.
Возвращение в Батуми
После заката мы начинаем спуск и возвращаемся в Батуми ориентировочно в 22:00-23:00.
Усталые, но очень наполненные. С горным ветром в волосах, закатами в памяти и ещё одной сильной главой этого путешествия.
Этот день — про масштаб. Про свободу. Про ощущение: я здесь, и это по-настоящему.
Вглубь Западной Грузии
Утром мы выезжаем из Кутаиси и отправляемся в Самегрело — регион, где Грузия становится дикой, сочной и очень настоящей.
Самегрело — регион, где всё живое, сочное и честное:реки режут скалы, леса прячут каньоны,а кухня такая яркая, что её невозможно забыть.
Пещера Прометея — подземный мир
Первая остановка — пещера Прометея. Место, которое сложно описать словами — его нужно увидеть.
Вы спускаетесь под землю и оказываетесь в настоящем подземном царстве: сталактиты и сталагмиты фантастических форм, озёра, подсвеченные мягким разноцветным светом, пространства, где кажется, что время остановилось.
Маршрут — около 1,5 км, идётся легко и очень зрелищно. При желании можно доплыть на лодке по подземной реке — спокойно, красиво и немного мистически (дополнительная опция).
По легенде, именно здесь был прикован Прометей, подаривший людям огонь. И, честно, в этом месте в легенды верится без усилий.
Цхалтубо — город, застывший во времени
Следующая остановка — Цхалтубо. Когда-то это был один из самых престижных курортов Советского Союза. Сюда приезжали лечиться, отдыхать и жить красивой жизнью.
Сегодня Цхалтубо — это особая атмосфера: полузаброшенные санатории, тишина, широкие аллеи и ощущение, будто город поставили на паузу.
Мы прогуляемся по его территории и заглянем в заброшенный санаторий Медея - колонны, мозаики, пустые залы и эхо прошлого. Место, которое цепляет не красотой, а настроением. Здесь не хочется шуметь — хочется смотреть и чувствовать.
Важно: доступ к санаторию зависит от сезона и решений местных властей. Если Медея будет закрыта, мы скорректируем маршрут и покажем альтернативные локации с похожей атмосферой.
Мартвильский каньон — открытка в реальности
Дальше — Мартвильский каньон, одно из самых кинематографичных мест Западной Грузии.
Бирюзовая река Абаша прорезала скалы, создав причудливые лабиринты. Мы прокатимся на лодке по изумрудной воде — вокруг отвесные стены, мох, плющ и абсолютное ощущение сказки.
Здесь:
тихо
свежо
красиво до мурашек
И да — фото будут такие, что потом вас обязательно спросят: Это вообще реально?
Водопад Кинчха — сила воды
Следующая точка — водопад Кинчха. Мощный, шумный, живой.
Здесь хочется просто постоять, почувствовать прохладу, вдохнуть влажный воздух и осознать, насколько разной может быть Грузия всего за один день.
Обед по-мегрельски
После всех впечатлений — обед в Самегрело, в местной таверне у реки.
Мегрельская кухня — это:
насыщенно
остро
очень сырно
и совсем не диетично (но невероятно вкусно)
Мегрельские хачапури, эларджи, аджика — готовьтесь открыть для себя Грузию с новой, яркой стороны.
К морю. Переезд в Батуми
После насыщенного дня мы отправляемся в Батуми — город, где Грузия встречается с морем.
Дорога займёт около 2 часов. По прибытии — размещение в комфортном отеле, ужин (по желанию) и свободное время.
Можно:
выйти прогуляться к морю
поймать закат
выпить бокал вина
или просто выдохнуть и осознать, сколько всего уже прожито
Важно знать
Все билеты на местные достопримечательности оплачиваются отдельно и по желанию — вы всегда выбираете комфортный для себя формат.
Этот день — про контраст. Про дикую природу и морской город. Про вау за вау.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту в Грузии
- Сопровождение опытного местного гида и тур-лидера: без скучных лекций и заученных текстов - живое общение, истории, контекст и помощь 24/7
- Проживание 6 ночей в комфортабельных отелях 2/3-местное размещение. Номера категорий Double / Twin / Triple - уют, чистота и удачные локации
- Завтраки со 2-го дня тура (шведский стол). Свежие продукты и комфортное начало каждого утра
- Приветственный ужин в первый вечер. Знакомство, тёплая атмосфера и правильное начало путешествия
- Гала-ужин на аутентичной винодельне. Авторские вина, домашняя кухня, музыка, танцы и доступ туда, куда не водят массовые группы
- Настоящее грузинское застолье с обедом в Аджарии. Щедро, вкусно и по всем традициям - с тостами и видом на горы
- Пикник на Гомис-Мта (2100 м над уровнем моря). Вино, сыры, фрукты и один из самых красивых видов этого путешествия
- Авторская обзорная программа по всему маршруту. Лучшие локации + места для своих, без галопа и обязательных остановок для галочки
- Прогулка на катере в Батуми. Море, закат, панорама города и возможность почувствовать себя капитаном
- Полное туристическое сопровождение на протяжении всего тура. Мы рядом, решаем вопросы и заботимся о деталях, чтобы вы просто отдыхали
- Фото - и видеоконтент на память. Съёмка на дрон и iphone 16 Pro Max - живые кадры, которые захочется пересматривать и делиться
Что не входит в цену
- Авиабилеты. Вы прилетаете в удобное для вас время и город. При необходимости подскажем оптимальные варианты перелёта и трансфера
- Питание, не указанное в программе. Кроме завтраков и включённых ужинов/застолий, питание оплачивается самостоятельно. В экскурсионные дни мы предлагаем организованные обеды (по желанию) - вы можете присоединиться или взять перекус с собой. Средний чек обеда: 750-1500 на человека, в зависимости от выбранных блюд и формата
- Медицинская страховка
- Входные билеты на локации (по желанию). Вы сами решаете, какие места посещать - никакой обязаловки. Актуальные ориентировочные цены: Мартвильский каньон - 20 Gel Прогулка на лодке по каньону - 20 Gel Пещера Прометея - 25 Gel Водопад Кинчха - 25 Gel Батумский ботанический сад - 20 Gel. Стоимость указана по состоянию на 01.02.2026. В случае изменений мы обязательно предупредим заранее
- Личные расходы. Сувениры, дополнительные напитки, спа, развлечения и всё, что хочется взять просто потому что
- Одноместное размещение +16000 рублей к стоимости тура
Пожелания к путешественнику
Мы очень ценим добрых, открытых и коммуникабельных людей, готовых к новым открытиям и созданию тёплой, дружелюбной атмосферы в нашей группе. Вместе нам будет легче наслаждаться путешествием, обмениваться впечатлениями и создавать незабываемые воспоминания!
Просим всех уважать друг друга, поддерживать позитив и быть внимательными к чувствам окружающих. Если кто-то ведёт себя неадекватно и нарушает доброжелательную атмосферу, организатор оставляет за собой право принять решение о прекращении участия в туре с возвратом средств за неиспользованные дни.
Давайте вместе сделаем это путешествие лёгким, приятным и по-настоящему волшебным!
Визы
Для граждан Российской Федерации в 2025 году въезд в Грузию осуществляется без визы.
Требования для въезда:
Загранпаспорт: действующий на момент въезда.
Важные ограничения:
Абхазия и Южная Осетия: въезд в Грузию через эти территории запрещён. Наличие в загранпаспорте отметок о посещении этих регионов может повлечь отказ во въезде.
Рекомендации:
Проверка срока действия паспорта: убедитесь, что ваш загранпаспорт действителен на момент въезда.
Медицинская страховка: с 01.01.2026 является обязательной.