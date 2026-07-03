Найдено 3 тура в категории « Ущелья » в Сванетии, цены от 64 652 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности Канатная дорога 9 дней Сванетия: Горные трекинги с комфортом Пешие трекинги по горам: длина маршрута до 20 км, набор высоты до 1500 м в день «Сначала топаем вдоль зелёной долины, в ущелье которой бежит быстрая речка» от 86 200 ₽ за человека Джиппинг 5 дней Грузия - отдых - это искусство (Рача-Лечхуми-Сванети) Данный тур рассчитан на 5 дней, в программу которого входит: «Первым делом отправимся на водопад и ущелье Тхмори, особенно популярные в жаркие дни» от 64 652 ₽ за человека Джиппинг 8 дней Большое авторское путешествие по Грузии Авторский индивидуальный тур по Грузии • 8 дней. Откройте для себя Грузию такой, какой её знают только местные жители «Мы посетим знаменитые горные курорты Шови и Уцера, увидим живописный водопад Тхмори, прогуляемся по ущелью Крихи, где бурные горные реки, густые леса и кристально чистый воздух создают атмосферу полного единения с природой» от 159 475 ₽ за человека Все туры Сванетии

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