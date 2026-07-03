Сванетия: Горные трекинги с комфортом
Пешие трекинги по горам: длина маршрута до 20 км, набор высоты до 1500 м в день
«Сначала топаем вдоль зелёной долины, в ущелье которой бежит быстрая речка»
от 86 200 ₽ за человека
Грузия - отдых - это искусство (Рача-Лечхуми-Сванети)
Данный тур рассчитан на 5 дней, в программу которого входит:
«Первым делом отправимся на водопад и ущелье Тхмори, особенно популярные в жаркие дни»
13 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 64 652 ₽ за человека
Большое авторское путешествие по Грузии
Авторский индивидуальный тур по Грузии • 8 дней. Откройте для себя Грузию такой, какой её знают только местные жители
«Мы посетим знаменитые горные курорты Шови и Уцера, увидим живописный водопад Тхмори, прогуляемся по ущелью Крихи, где бурные горные реки, густые леса и кристально чистый воздух создают атмосферу полного единения с природой»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
от 159 475 ₽ за человека
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