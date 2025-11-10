Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, наслаждаясь дегустацией изысканного вина и традиционного шота чачи.
В уютной обстановке, где собираются настоящие ценители и любители вина, перед вами откроется уникальный мир культуры и истории Грузии.
Увлекательные лекции проведут вас через древние традиции, легенды и события, а также познакомят с современным образом жизни грузин.
Описание мастер-класса
Грузинское вино и лекции о культуре • Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, наслаждаясь дегустацией четырех бокалов изысканного вина и традиционного шота чачи с профессиональной подачей.
- Увлекательные лекции проведут вас через древние традиции, легенды и события, а также познакомят с современным образом жизни грузин. Это место станет вашим тёплым уголком, где каждый бокал расскажет свою историю и позволит буквально ее почувствовать. Что входит в тур • Уютное пространство для визуальных лекций.
- Профессиональный лектор (с 12-летним опытом).
- Увлекательные 40-45-минутные темы, такие как: вино, Тбилиси и его архитектура, грузинская мифология, Колхида и Золотое руно, религиозная мистическая стенная живопись Грузии и многое другое.
- Лекции проводятся на английском языке.
- Дегустация 4 бокалов вина (2 красных и 2 белых).
- Дегустация одного шота чачи с профессиональной подачей.
• Дегустационная доска с сухофруктами. Что вас ожидает:
- Образовательный и увлекательный интерактивный вечер.
- Интересные групповые обсуждения.
- Гостеприимная и уютная атмосфера.
• Профессиональный персонал. Важная информация:
Дегустация вина и чачи не включена в стоимость экскурсии.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сертифицированного гида
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Дегустация вина и чачи
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Владимира Месхишвили, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Дегустация вина и чачи не включена в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
