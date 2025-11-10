Грузинское вино и лекции о культуре • Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, наслаждаясь дегустацией четырех бокалов изысканного вина и традиционного шота чачи с профессиональной подачей. В уютной обстановке, где собираются настоящие ценители и любители вина, перед вами откроется уникальный мир культуры и истории Грузии.

Увлекательные лекции проведут вас через древние традиции, легенды и события, а также познакомят с современным образом жизни грузин. Это место станет вашим тёплым уголком, где каждый бокал расскажет свою историю и позволит буквально ее почувствовать. Что входит в тур • Уютное пространство для визуальных лекций.

Профессиональный лектор (с 12-летним опытом).

Увлекательные 40-45-минутные темы, такие как: вино, Тбилиси и его архитектура, грузинская мифология, Колхида и Золотое руно, религиозная мистическая стенная живопись Грузии и многое другое.

Лекции проводятся на английском языке.

Дегустация 4 бокалов вина (2 красных и 2 белых).

Дегустация одного шота чачи с профессиональной подачей.

• Дегустационная доска с сухофруктами. Что вас ожидает:

Образовательный и увлекательный интерактивный вечер.

Интересные групповые обсуждения.

Гостеприимная и уютная атмосфера.

• Профессиональный персонал. Важная информация:

Дегустация вина и чачи не включена в стоимость экскурсии.