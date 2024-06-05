Это не просто урок готовки, а целое путешествие в историю и культуру Грузии, ведь место проведения — дом 18 века, признанный памятником культурного наследия! Мы раскроем секреты приготовления хинкали и хачапури по-аджарски, поможем вам их слепить с соблюдением всех правил, а также угостим настоящим грузинским вином.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию с погружения в историю. Проведём вас по аутентичному двору и таинственным подземельям в реконструированном подвале нашего дома, где каждый камень хранит тайны прошлых эпох.
- Затем вас ждёт дегустация четырёх грузинских вин региона Кахетия. Вы попробуете ркацители, киндзмараули, твиши и саперави, познакомитесь с их историей и тонкостями производства. Также мы расскажем, с чем их лучше всего сочетать. Если захотите, угостим чачей.
- Время готовить! Используя наш многолетний опыт в кулинарии, мы научим вас делать известные блюда грузинской кухни — хинкали и хачапури по-аджарски. Вы окунётесь в мир легенд и традиций местной гастрономии и в завершение мастер-класса с удовольствием отведаете свои кулинарные творения.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
- В стоимость включено всё: мастер-класс, дегустация вин, экскурсия по историческим подземельям, письменный рецепт приготовленных блюд от кулинара.
- По желанию вы можете приобрести у нас бутылочку вина.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Хлебной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Gia — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 53 туристов
Мы — Гия и Светлана, жители живописного города Тбилиси. С радостью приглашаем вас посетить наш уютный дом, расположенный в историческом центре города. У нас вы сможете не только окунуться вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Мила
5 июня 2024
Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏
С
Светлана
3 июня 2024
Great experience with super friendly Georgian family.
We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes.
During cooking, we tasted several wines. Very tasty.
At the end, we
We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes.
During cooking, we tasted several wines. Very tasty.
At the end, we
в
василий
20 мая 2024
Большое спасибо за мастер класс, мы ходили семьёй с детьми, готовили хинкали и хачапури по аджарски. Нам всё очень понравилось. Очень гостеприимная семья, всё было очень понятно и достаточно просто,
И
Ирина
18 мая 2024
Ощущение, что пришел в гости к хорошим друзьям! Комфортно по семейному, дружелюбная обстановка, пьянящее вино)) и волшебное хачапури😍
Д
Дмитрий
15 мая 2024
Мы хотели провести вечер в доброй, ламповой обстановке с приветливыми жителями города Тбилиси. Гия и Светлана радушные хозяева. Встретили очень по домашнему, научили готовить популярные блюда Грузии, напоили вкуснейшим вином. Мы душевно провели время. Желаем им роста и процветания.
В
Валерия
13 мая 2024
С большой теплотой вспоминаем посещение 5 мая 2024 года Мастер класса в семье Светланы и Гии. Очень приятное общение за бокалом вина и разговором по душам. Светлана подробно рассказала рецепты
M
Marina
11 мая 2024
Всем рекоменлую, такого тепла и настроения Тбилиси вы не найдете нигде больше
Н
Наталия
5 мая 2024
Обучение проходит в удивительно теплой семейной атмосфере. Пришли на несколько часов и остались до позднего вечера.
Н
Настя
5 мая 2024
Все прошло просто супер
ольга
4 мая 2024
Мероприятие было для 2-х человек. Меня моей дочери. Нам обоим понравилось … прекрасное, гостериемное место. Света и Гия замечательнач пара … мы приятно провели время. .
Елена
3 мая 2024
Приятные милые люди. Дегустация разных вин, приготовление хинкали и хачипури за непринуждённой беседой очень расслабляет. С готовкой справились, всё получилось оооочень вкусно. Светлана педелилась секретами блюд, дома повторим. Гия рассказал про вино и проведёл дегустацию.
Алина
29 апр 2024
В субботу, 27 апреля мы были на экскурсии, хотя - нет, мы были в гостях у замечательной гостеприимной семьи Гиа и Светланы, в прекрасном светлом старинном доме в историческом центре
М
Максим
29 апр 2024
Если вы хотите хорошо пообедать или поужинать за гостеприимным грузинским столом, познакомиться с гостеприимностью жителей этой прекрасной страны, а еще и научится готовить самые популярные и очень вкусные грузинские блюда
И
Ирина
28 апр 2024
Огромная благодарность Светлане и Гиа за прекрасный мастер-класс! Всё получилось вкусно и красиво! Продегустировали несколько грузинских вин, пока готовили, и узнали много нового о них. Атмосфера получилась такая лёгкая и приятная, что время провели с огромным удовольствием! Идеально подходит, если охото научиться готовить известные грузинские блюда в приятной компании и с отличным грузинским вином!
Ю
Юлия
21 апр 2024
Спасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, так что с ним говорили на французском, со мной на русском языках! Все было так
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