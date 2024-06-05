читать дальше

(реально!), то вам сюда:)

Мы пошли на мастер-класс с женой. Немного поискали дом (Google Maps почему-то показал точку назначения немного в стороне), но походить по старым улицам Тбилиси тоже вполне себе приятное развлечение.

Мастер-класс мы начали с дегустации вина, все познакомились, хозяева рассказали про историю своего дома. Затем Светлана организовала приготовление хинкали.

Не смотря на кажущуюся сложность приготовления такого известного блюда, под присмотром Светланы у всех все получилось достаточно быстро. По ходу приготовления Гиа предлагал попробовать разные виды вина, так что к моменту готовности хинкали мы все уже были в отличном настроении и очень хотели попробовать, что же у нас получилось.

В общей сложности, через час - полтора после начала мастер-класса, мы уже наслаждались традиционными грузинскими хинкали собственного приготовления. Очень вкусно!

Затем был спокойный полноценный обед, после которого Светлана нам напомнила, что следующим блюдом, которое мы сейчас приготовим, будет хачапури по аджарски…

Сначала мы даже засомневались в своих силах, но мастерство Светланы повторило наш успех: не сложно, быстро и очень вкусно!

По ходу происходящего мы продолжали вместе с Гиа дегустировать вино, поднимали тосты и узнавали что-то новое для себя о вине и кухне Грузии, о ее людях и обычаях.



В общей общей сложности, мы провели на мастер-классе 3 часа, наш обед немного затянулся за беседами, но нас никто не торопил и мы полностью насладились проведенным временем.



Нам все очень понравилось.

Гиа и Светлана очень радушные хозяева, большое им спасибо за этот приятный день!