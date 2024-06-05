Пьём вино и готовим грузинские блюда

Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Это не просто урок готовки, а целое путешествие в историю и культуру Грузии, ведь место проведения — дом 18 века, признанный памятником культурного наследия! Мы раскроем секреты приготовления хинкали и хачапури по-аджарски, поможем вам их слепить с соблюдением всех правил, а также угостим настоящим грузинским вином.
5
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Начнём экскурсию с погружения в историю. Проведём вас по аутентичному двору и таинственным подземельям в реконструированном подвале нашего дома, где каждый камень хранит тайны прошлых эпох.
  • Затем вас ждёт дегустация четырёх грузинских вин региона Кахетия. Вы попробуете ркацители, киндзмараули, твиши и саперави, познакомитесь с их историей и тонкостями производства. Также мы расскажем, с чем их лучше всего сочетать. Если захотите, угостим чачей.
  • Время готовить! Используя наш многолетний опыт в кулинарии, мы научим вас делать известные блюда грузинской кухни — хинкали и хачапури по-аджарски. Вы окунётесь в мир легенд и традиций местной гастрономии и в завершение мастер-класса с удовольствием отведаете свои кулинарные творения.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
  • В стоимость включено всё: мастер-класс, дегустация вин, экскурсия по историческим подземельям, письменный рецепт приготовленных блюд от кулинара.
  • По желанию вы можете приобрести у нас бутылочку вина.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Хлебной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Пьём вино и готовим грузинские блюда (Светлана)Пьём вино и готовим грузинские блюда (василий)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Дмитрий)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Дмитрий)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Дмитрий)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Валерия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Валерия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Валерия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Валерия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Наталия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Наталия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Наталия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Наталия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (ольга)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Алина)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Алина)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Максим)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Максим)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Максим)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)Пьём вино и готовим грузинские блюда (Юлия)
Мила
5 июня 2024
Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏
С
3 июня 2024
Great experience with super friendly Georgian family.
We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes.
During cooking, we tasted several wines. Very tasty.
At the end, we
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eat what we cook and it's was delicious.
Gia and his wife Svetlana was great hosts. We received recipes what we cooked.
Highly recommended this tour if you are looking something unique and authentic

Great experience with super friendly Georgian family.
в
20 мая 2024
Большое спасибо за мастер класс, мы ходили семьёй с детьми, готовили хинкали и хачапури по аджарски. Нам всё очень понравилось. Очень гостеприимная семья, всё было очень понятно и достаточно просто,
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во время приготовления нам рассказали очень интересные факты о Грузии, о семье. Мы пили домашнее вкусное вино. И прекрасным завершением были очень вкусные хинкали и хачапури. Теперь повторяем приготовление у себя дома. И после мастер класса мы спустились вниз дома и увидели артефакты старинного Тбилиси. Единственное о чем сожалеем что не сфотографировались с семьёй, домом и артефактами.

Большое спасибо за мастер класс, мы ходили семьёй с детьми, готовили хинкали и хачапури по аджарски.
И
18 мая 2024
Ощущение, что пришел в гости к хорошим друзьям! Комфортно по семейному, дружелюбная обстановка, пьянящее вино)) и волшебное хачапури😍
Д
15 мая 2024
Мы хотели провести вечер в доброй, ламповой обстановке с приветливыми жителями города Тбилиси. Гия и Светлана радушные хозяева. Встретили очень по домашнему, научили готовить популярные блюда Грузии, напоили вкуснейшим вином. Мы душевно провели время. Желаем им роста и процветания.
Мы хотели провести вечер в доброй, ламповой обстановке с приветливыми жителями города Тбилиси. Гия и СветланаМы хотели провести вечер в доброй, ламповой обстановке с приветливыми жителями города Тбилиси. Гия и СветланаМы хотели провести вечер в доброй, ламповой обстановке с приветливыми жителями города Тбилиси. Гия и Светлана
В
13 мая 2024
С большой теплотой вспоминаем посещение 5 мая 2024 года Мастер класса в семье Светланы и Гии. Очень приятное общение за бокалом вина и разговором по душам. Светлана подробно рассказала рецепты
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и показала тонкости приготовления национальных грузинских блюд. Благодаря чему даже 9-летний ребёнок все успешно приготовил. Глава семьи в непринуждённойобстановке угощал видами собственного производства. Всем рекомендуем посещение данного Мастер класса и сами ещё раз обязательно посетим семью Светланы и Гии для изучения новых рецептов.

С большой теплотой вспоминаем посещение 5 мая 2024 года Мастер класса в семье Светланы и Гии.С большой теплотой вспоминаем посещение 5 мая 2024 года Мастер класса в семье Светланы и Гии.С большой теплотой вспоминаем посещение 5 мая 2024 года Мастер класса в семье Светланы и Гии.С большой теплотой вспоминаем посещение 5 мая 2024 года Мастер класса в семье Светланы и Гии.
M
11 мая 2024
Всем рекоменлую, такого тепла и настроения Тбилиси вы не найдете нигде больше
Н
5 мая 2024
Обучение проходит в удивительно теплой семейной атмосфере. Пришли на несколько часов и остались до позднего вечера.
Обучение проходит в удивительно теплой семейной атмосфере. Пришли на несколько часов и остались до позднего вечера.Обучение проходит в удивительно теплой семейной атмосфере. Пришли на несколько часов и остались до позднего вечера.Обучение проходит в удивительно теплой семейной атмосфере. Пришли на несколько часов и остались до позднего вечера.Обучение проходит в удивительно теплой семейной атмосфере. Пришли на несколько часов и остались до позднего вечера.
Н
5 мая 2024
Все прошло просто супер
ольга
4 мая 2024
Мероприятие было для 2-х человек. Меня моей дочери. Нам обоим понравилось … прекрасное, гостериемное место. Света и Гия замечательнач пара … мы приятно провели время. .
Мероприятие было для 2-х человек. Меня моей дочери. Нам обоим понравилось … прекрасное, гостериемное место. Света
Елена
3 мая 2024
Приятные милые люди. Дегустация разных вин, приготовление хинкали и хачипури за непринуждённой беседой очень расслабляет. С готовкой справились, всё получилось оооочень вкусно. Светлана педелилась секретами блюд, дома повторим. Гия рассказал про вино и проведёл дегустацию.
Алина
29 апр 2024
В субботу, 27 апреля мы были на экскурсии, хотя - нет, мы были в гостях у замечательной гостеприимной семьи Гиа и Светланы, в прекрасном светлом старинном доме в историческом центре
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Тбилиси. За 2,5 часа мы познакомились, узнали много нового из многонациональной истории древнего Тбилиси, сами приготовили и с удовольствием с’ели хинкали и хачапури, а также продегустировали (несмотря на ранний час)), 6 видов вина и чачи. Хозяин с гордостью рассказал нам об истории своего замечательного дома и его реставрации своими силами. Наше маленькое (нас всего было трое и хозяева), но уютное застолье под незабываемые грузинские песни прошло весело и душевно! Хочу отметить уютную обстановку, милую сервировку и непринужденность. Хозяйка Светлана ответила на все наши вопросы, рассказала о тонкостях и изюминках рецептов национальных грузинских блюд и приправ. Мы делали хинкали и хачапури впервые, но под чутким руководством Светланы и, благодаря прекрасным тостам Гиа, у нас все отлично получилось. Короче говоря, у нас была утренняя экскурсия, поэтому к обеду мы были сыты, пьяны и очень довольны! Как будто мы побывали у старинных друзей! Я даже подозреваю, что если бы мы захотели, то остались бы еще надолго!)) Ведь грузинское гостеприимство не знает границ!
Очень рекомендую этот тур всем, кто хочет глубже вникнуть в особенности грузинского быта и менталитета, почувствовать настоящий дух Сакартвело! Ведь национальная кухня - это сердце народа! А грузинская кухня - это жемчужина мировой культуры!

В субботу, 27 апреля мы были на экскурсии, хотя - нет, мы были в гостях уВ субботу, 27 апреля мы были на экскурсии, хотя - нет, мы были в гостях у
М
29 апр 2024
Если вы хотите хорошо пообедать или поужинать за гостеприимным грузинским столом, познакомиться с гостеприимностью жителей этой прекрасной страны, а еще и научится готовить самые популярные и очень вкусные грузинские блюда
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(реально!), то вам сюда:)
Мы пошли на мастер-класс с женой. Немного поискали дом (Google Maps почему-то показал точку назначения немного в стороне), но походить по старым улицам Тбилиси тоже вполне себе приятное развлечение.
Мастер-класс мы начали с дегустации вина, все познакомились, хозяева рассказали про историю своего дома. Затем Светлана организовала приготовление хинкали.
Не смотря на кажущуюся сложность приготовления такого известного блюда, под присмотром Светланы у всех все получилось достаточно быстро. По ходу приготовления Гиа предлагал попробовать разные виды вина, так что к моменту готовности хинкали мы все уже были в отличном настроении и очень хотели попробовать, что же у нас получилось.
В общей сложности, через час - полтора после начала мастер-класса, мы уже наслаждались традиционными грузинскими хинкали собственного приготовления. Очень вкусно!
Затем был спокойный полноценный обед, после которого Светлана нам напомнила, что следующим блюдом, которое мы сейчас приготовим, будет хачапури по аджарски…
Сначала мы даже засомневались в своих силах, но мастерство Светланы повторило наш успех: не сложно, быстро и очень вкусно!
По ходу происходящего мы продолжали вместе с Гиа дегустировать вино, поднимали тосты и узнавали что-то новое для себя о вине и кухне Грузии, о ее людях и обычаях.

В общей общей сложности, мы провели на мастер-классе 3 часа, наш обед немного затянулся за беседами, но нас никто не торопил и мы полностью насладились проведенным временем.

Нам все очень понравилось.
Гиа и Светлана очень радушные хозяева, большое им спасибо за этот приятный день!

Если вы хотите хорошо пообедать или поужинать за гостеприимным грузинским столом, познакомиться с гостеприимностью жителей этойЕсли вы хотите хорошо пообедать или поужинать за гостеприимным грузинским столом, познакомиться с гостеприимностью жителей этойЕсли вы хотите хорошо пообедать или поужинать за гостеприимным грузинским столом, познакомиться с гостеприимностью жителей этой
И
28 апр 2024
Огромная благодарность Светлане и Гиа за прекрасный мастер-класс! Всё получилось вкусно и красиво! Продегустировали несколько грузинских вин, пока готовили, и узнали много нового о них. Атмосфера получилась такая лёгкая и приятная, что время провели с огромным удовольствием! Идеально подходит, если охото научиться готовить известные грузинские блюда в приятной компании и с отличным грузинским вином!
Ю
21 апр 2024
Спасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, так что с ним говорили на французском, со мной на русском языках! Все было так
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легко и непринужденно!! Невероятный восторг! Ощущение, будто мы приехали к нашей семье ❤️ вместе готовили, пили 4 вида вина, чачу и говорили обо всем на свете! Спасибо большое Гиа и Светлане за радушный прием, шутки, и теплую атмосферу! ❤️❤️❤️ что касается самого мастер класса, все было интересно, легко и главное вкусно!! Прекрасный день и мы обязательно будем рекомендовать мастер класс!! Спасибо! Желаем Вам процветания!!

И отдельное спасибо за подарочки!! Что невероятно приятно и оставляет только теплые воспоминания 🥰🥰

Спасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, такСпасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, такСпасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, такСпасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, такСпасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, такСпасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, такСпасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, такСпасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, такСпасибо большое за мастер класс!! Невозможно описать словами, как нам понравилось!! Мой молодой человек француз, так

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