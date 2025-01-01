А затем погрузитесь в атмосферу творчества и своими руками создадите два гастрономических шедевра — хачапури по-аджарски и хинкали. И конечно, продегустируете их в дружеской компании.
Описание мастер-класса
Профессиональная винная дегустация
Добро пожаловать в аутентичный винный бар — в доме, которому более 100 лет! Вас встретит известный грузинский винодел. Под его чутким руководством вы продегустируете несколько уникальных сортов грузинских вин — как классических, так и редких, авторских купажей. Попробуете несколько сортов чачи. И конечно, узнаете об истории виноделия, секретах и тонкостях производства.
По желанию после дегустации винодел посоветует вам вино, которое оптимально сочетается с блюдами грузинской кухни.
Кулинарный мастер-класс
Отправимся в уютную кулинарную студию — вы научитесь готовить два знаковых блюда грузинской кухни. Опытный повар расскажет, как правильно подбирать пропорции и замешивать тесто для хинкали, как формировать «мешочки» и сохранить сок внутри. И конечно, как правильно их варить.
Хачапури по-аджарски будем готовить по традиционному рецепту с использованием свежих яиц и местного сыра. Повар поделится искусством приготовления идеального теста и покажет, как добиться знаменитого эффекта «солнца», когда яйцо в центре лодочки идеально дополняет мягкий сыр и золотистую корочку.
После мастер-класса в атмосфере грузинского гостеприимства вы сможете насладиться плодами своего труда!
Организационные детали
- В стоимость входит: мастер-класс, дегустация вин и чачи, рецепты и подарки
- На дегустации для детей и подростков будут предложены безалкогольные напитки
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 12 лет
- В подарок вы получите уникальный гайд с 10 традиционными грузинскими рецептами и гайд с лучшими местами Тбилиси
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49