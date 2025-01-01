Вино, хинкали и хачапури: гастрономическое путешествие в сердце грузинских традиций

Побывать на дегустации у профессионального винодела и научиться готовить традиционные блюда
Грузия — это вино, вкусная еда и веселье! Вы отправитесь в гости к виноделу, продегустируете несколько редких сортов грузинского вина и узнаете о традициях производства.

А затем погрузитесь в атмосферу творчества и своими руками создадите два гастрономических шедевра — хачапури по-аджарски и хинкали. И конечно, продегустируете их в дружеской компании.
5
4 отзыва
Вино, хинкали и хачапури: гастрономическое путешествие в сердце грузинских традиций
Вино, хинкали и хачапури: гастрономическое путешествие в сердце грузинских традиций
Вино, хинкали и хачапури: гастрономическое путешествие в сердце грузинских традиций
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание мастер-класса

Профессиональная винная дегустация

Добро пожаловать в аутентичный винный бар — в доме, которому более 100 лет! Вас встретит известный грузинский винодел. Под его чутким руководством вы продегустируете несколько уникальных сортов грузинских вин — как классических, так и редких, авторских купажей. Попробуете несколько сортов чачи. И конечно, узнаете об истории виноделия, секретах и тонкостях производства.

По желанию после дегустации винодел посоветует вам вино, которое оптимально сочетается с блюдами грузинской кухни.

Кулинарный мастер-класс

Отправимся в уютную кулинарную студию — вы научитесь готовить два знаковых блюда грузинской кухни. Опытный повар расскажет, как правильно подбирать пропорции и замешивать тесто для хинкали, как формировать «мешочки» и сохранить сок внутри. И конечно, как правильно их варить.

Хачапури по-аджарски будем готовить по традиционному рецепту с использованием свежих яиц и местного сыра. Повар поделится искусством приготовления идеального теста и покажет, как добиться знаменитого эффекта «солнца», когда яйцо в центре лодочки идеально дополняет мягкий сыр и золотистую корочку.

После мастер-класса в атмосфере грузинского гостеприимства вы сможете насладиться плодами своего труда!

Организационные детали

  • В стоимость входит: мастер-класс, дегустация вин и чачи, рецепты и подарки
  • На дегустации для детей и подростков будут предложены безалкогольные напитки
  • Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 12 лет
  • В подарок вы получите уникальный гайд с 10 традиционными грузинскими рецептами и гайд с лучшими местами Тбилиси
  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Л
1 янв 2025
Очень продуманная программа, хорошие исполнители: прекрасная Нино от души показывает как готовятся хинкали и хачапури, деликатно направляет в собственно изготовлении. Дегустация с Женей тоже не оставляет ощущения, что всё бегом
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и на потоке (как это нередко случается на дегустациях) - нет, всё деликатно, незазубренно, без гонки. В целом этот формат программ очень подходит семьям и группам, которые хотят нетрадиционно отметить праздник (как было, собственно, у нас). Мы были на программе за несколько часов до Нового года, всё было душевно, интересно и добро. Команда организаторов (Елена и Валерий) - как организаторы также сработали хорошо, на связь выходили сразу, отвечали на вопросы по делу и без штампов. Посещали в Тбилиси несколько экскурсий, в какой-то момент стали буквально бояться тех, где написано "команда организаторов", но здесь команда организаторов сработала так, как и должно быть.

М
25 дек 2024
Хочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница и красавица 👏👏👏Было вкусно и интересно! Горячо всем рекомендую!
Хочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница иХочу поблагодарить за прекрасный вечер! Марика супер классная, сомелье Женя бесподобная! Выше всяких похвал!!! Умница и
Аля
5 дек 2024
Очень приятный мастер-класс в уютном ресторане, рекомендую идти компанией, одному сложно съесть приготовленное) Но все бережно завернут с собой. Дегустация также отличная, попробовала несколько очень необычных сортов от небольших виноделов. Рекомендую
Очень приятный мастер-класс в уютном ресторане, рекомендую идти компанией, одному сложно съесть приготовленное) Но все бережноОчень приятный мастер-класс в уютном ресторане, рекомендую идти компанией, одному сложно съесть приготовленное) Но все бережноОчень приятный мастер-класс в уютном ресторане, рекомендую идти компанией, одному сложно съесть приготовленное) Но все бережно
E
26 ноя 2024
Все отлично
Все отлично

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