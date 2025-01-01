Грузия — это вино, вкусная еда и веселье! Вы отправитесь в гости к виноделу, продегустируете несколько редких сортов грузинского вина и узнаете о традициях производства. А затем погрузитесь в атмосферу творчества и своими руками создадите два гастрономических шедевра — хачапури по-аджарски и хинкали. И конечно, продегустируете их в дружеской компании.

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Описание мастер-класса

Профессиональная винная дегустация

Добро пожаловать в аутентичный винный бар — в доме, которому более 100 лет! Вас встретит известный грузинский винодел. Под его чутким руководством вы продегустируете несколько уникальных сортов грузинских вин — как классических, так и редких, авторских купажей. Попробуете несколько сортов чачи. И конечно, узнаете об истории виноделия, секретах и тонкостях производства.

По желанию после дегустации винодел посоветует вам вино, которое оптимально сочетается с блюдами грузинской кухни.

Кулинарный мастер-класс

Отправимся в уютную кулинарную студию — вы научитесь готовить два знаковых блюда грузинской кухни. Опытный повар расскажет, как правильно подбирать пропорции и замешивать тесто для хинкали, как формировать «мешочки» и сохранить сок внутри. И конечно, как правильно их варить.

Хачапури по-аджарски будем готовить по традиционному рецепту с использованием свежих яиц и местного сыра. Повар поделится искусством приготовления идеального теста и покажет, как добиться знаменитого эффекта «солнца», когда яйцо в центре лодочки идеально дополняет мягкий сыр и золотистую корочку.

После мастер-класса в атмосфере грузинского гостеприимства вы сможете насладиться плодами своего труда!

Организационные детали