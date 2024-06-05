🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 70% скидка Групповая 10 часов 24 отзыва Вино и история Кахетии (групповая экскурсия) Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги Начало: На площади Свободы «Вы увидите 900-летний платан и продегустируете изготовленные традиционным способом вино, коньяк и чачу из винного погреба 19-го века» Расписание: ежедневно в 09:15 50 € 15 за человека

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 10 часов 64 отзыва Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам Начало: На проспекте Руставели «В стоимость экскурсии включены трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, услуги гида, мастер-класс по изготовлению чурчхелы, дегустация вин и местных сладостей» Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20 36 € 18 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 69% скидка Групповая 11 часов 184 отзыва Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси) «А в Манави оцените грузинские сникерсы — чурчхелу — и домашнее вино (35-40 минут)» Расписание: ежедневно в 09:10 45 € 14 за человека

🚗 На машине 45% скидка Групповая 10 часов 1539 отзывов Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи Начало: Возле метро Руставели «На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на маленькой частной винодельне: радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина, об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин» Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30 47 € 26 за человека

🚌 На автобусе 20% скидка Групповая 10 часов 36 отзывов Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края Начало: В районе серных бань «Это гектары виноградников, солнце и вино, древние храмы и самая длинная в Европе крепостная стена, сонные городишки и черепичные крыши» Расписание: ежедневно в 08:45 30 € 24 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 88 отзывов Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края Начало: По договоренности «Познакомитесь с винным производством, продегустируете вино и другие напитки и отведаете традиционные блюда кахетинской кухни» € 167 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 207 отзывов Популярное предложение Гамарджоба, Кахетия, винный край Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас «Вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, как вино наливают в цистерны и продегустируете 4 вида напитка-символа Грузии» € 174 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 23 отзыва Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул... «Дегустация Картлийских вин и чачи» € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 26 отзывов Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии «Именно он впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям» € 167 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 101 отзыв Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест Начало: К месту проведения «Также в музее вас ждет профессиональная дегустация одного или нескольких сортов вин, как домашних, так и производственных, а также мастер-класс по изготовлению грузинских сладостей» € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 119 отзывов Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23 «Я отвезу вас на винные заводы и винодельни (марани) Кахетии, чтобы вы познакомились с нюансами технологических процессов производства и воочию увидели, как и где выращивают виноград, как делают вино и чачу» € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 292 отзыва Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю Начало: По договорённости «В стоимость не включено:— Ваше питание во время путешествия— Входные билеты в музеи— Дегустации (цена зависит от дегустационного пакета выбранных вин)» € 180 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 327 отзывов Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы Начало: В районе метро «Руставели» «Дегустация 7 сортов вин, представителей самых разных микрозон Грузии (Кахетии, Имеретии, Картли, Рача, Лечхуми, Мукузани, Ахашени)» от € 52 за всё до 30 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции Начало: У вашего отеля от € 170 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 69 отзывов Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать Начало: Около филармонии (центр) «И конечно, вы продегустируете вино (4 вида): Белое по-европейски, Оранжевое, Красное Квеври и Красное по европейской технологии, закусывая сырами и сухофруктами» от € 16 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 59 отзывов Кахетия - солнечная, историческая, винная Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края Начало: У вашей гостиницы «Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны» € 285 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Групповая 10 часов 304 отзыва Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями Начало: В районе метро «Авлабар» «После дегустаций вин, по пути в Тбилиси, мы отвезем вас в дом грузинского фермера, где на обед вас будут ждать ароматные блюда традиционной кухни и прохладное домашнее вино под сопровождение тостов хозяина дома» Расписание: ежедневно в 09:00 € 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 74 отзыва В Кахетию за красотами и вином Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина Начало: У вашего отеля «Пообедаем в очень симпатичном ресторанчике на озере Илии, а дегустацию вин предлагаю провести прямо на заводе вин Киндзмараули, расположенном на территории старой крепости» € 160 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 103 отзыва По Тбилиси на автобусе с бокалом вина Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином Начало: на площади Европы «Вы посетите винный музей, где попробуете настоящую чачу, откроете для себя старые кварталы Тбилиси, по которым пройдёте пешком, а в ещё одном секретном месте узнаете всё о многовековых традициях грузинского виноделия» € 58 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 96 отзывов Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие Начало: Ваш адрес «Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде» от € 185 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Пьём вино и готовим грузинские блюда Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин Начало: В районе Хлебной площади «Затем вас ждёт дегустация четырёх грузинских вин региона Кахетия» € 29 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 44% скидка Групповая 10 часов 43 отзыва Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия Начало: На улице Shota Rustaveli «Дегустации вин и местных сладостей» Расписание: ежедневно в 09:15 34 € 19 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 48% скидка Групповая 10 часов 40 отзывов Популярное предложение Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей Начало: У Метехского моста «Первая остановка в Кахетии — два села, где вы попробуете домашнее вино, грузинский сникерс — чурчхелу и хлеб «дедас пури», который сможете сами испечь в традиционной пекарне» Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 31 € 16 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях Начало: По договоренности «В стоимость не включено:— ваше питание во время путешествия— входные билеты в музеи— дегустации (цена зависит от дегустационного пакета, выбранных гостями вин)» € 167 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе Начало: На Площади Свободы «Опытный сомелье поможет вам по-новому посмотреть на вино и познакомит вас с грузинскими традициями виноделия» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30 € 100 за человека

🚶 Пешая 68% скидка Групповая 3 часа 1 отзыв Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино Начало: На площади Свободы «Кстати, вы раскроете, почему грузины так любят вино и что означают грузинские топонимы» Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00 28 € 9 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства Начало: Тбилиси «Здесь родина культурного виноградарства, здесь виноделием занимаются свыше 6000 лет, грузинское слово «г‘вино» практически на всех языках означает вино, а вдоль Алазанской долины стояли батареи зенитной артиллерии…» € 180 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚤 На катере 8% скидка Мини-группа 3.5 часа 4 отзыва Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города Начало: На площади Vakhtang Gorgasali «В конце пешей прогулки по желанию вы можете продегустировать вино — 6–8 сортов на выбор, столько же чачи, а также чай и кофе» Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00 36 € 33 за человека

🚌 На автобусе 24% скидка Групповая 10 часов 168 отзывов Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи Начало: В районе Серных бань «Вы загадаете желание у 900-летнего дерева и заглянете на дегустацию в винный погреб» Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 25 € 19 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 50% скидка Групповая 10 часов 7 отзывов Золотое кольцо Кахетии Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси) «В столице региона вы вспомните персонажа из легендарного фильма, продегустируете вино из винного погреба Сехниашвили 19 века, увидите 1000-летний платан и дворец царя Ираклия II» Расписание: ежедневно в 09:10 50 € 25 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 70% скидка Групповая 10 часов 87 отзывов Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей Начало: На ул. Ованеса Туманяна Расписание: ежедневно в 09:00 89 € 27 за человека

12% скидка Мини-группа 1 час 1 отзыв Пьём вино в сердце Старого Тбилиси Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией Начало: На улице Коте Абхази «Всего вы продегустируете 9 разновидностей вин и чачу и точно не останетесь разочарованными, ведь у нас представлены не заводские напитки» 17 € 15 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 544 отзыва Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций Расписание: Каждый день в 09:00 от $ 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 16 отзывов Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3 «Солнечная Алазанская долина, возвышающийся над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улицы Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и вино» Расписание: Каждый день в 09:00 $ 25 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 6 отзывов Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу Начало: На площади Свободы «Вы заедете на знаменитый винзавод Патардзеули и попробуете ароматное местное вино» Расписание: ежедневно в 10:00 € 70 за человека

🚌 На автобусе 69% скидка Групповая 10 часов 6 отзывов Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино Начало: В районе площади Мейдан «Вы попробуете Ркацители, Саперави, Хихви, Киндзмараули и другие сорта, узнаете, почему Алазанская долина так важна для виноделия и чем грузинское вино отличается от всего остального» Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 45 € 14 за человека

🚶 Пешая 35% скидка Групповая 3.5 часа 2 отзыва Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб Начало: На площади Свободы «Отправимся на дегустацию вин, произвёденных местными виноделами из лучших сортов грузинского винограда» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 60 € 39 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 50% скидка Групповая 10 часов 6 отзывов Кахетия: в поисках сокровищ Грузии Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю Начало: В центре города «дегустации без ограничения (чурчхела и грузинские сладости, хлеб в тандыре, грузинские деревенские сыры, вино минимум пяти сортов, чача, коньяк)» Расписание: ежедневно в 08:45 50 € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони Начало: На площади Вахтанга Горгасали «Это может быть экскурсия по помещениям с обзором архитектуры и истории, прогулка по винному комплексу 19 века, дегустации, различные эногастрономические мастер-классы, обзор квалификации и сортов вин» от € 180 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада Начало: Заедем за вами «Вы не найдете двух одинаковых вин, даже если они сделаны из одного сорта винограда» € 420 за всё до 4 чел.

🚤 На катере Групповая 3.5 часа 72 отзыва По Тбилиси - пешком и на катере Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино Начало: У моста Метехи Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00 € 32 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 9 отзывов Винный променад по гостеприимному Тбилиси Начало: 2 Freedom Square, Mtawminda, Georgia «Опытный сомелье позволит Вам по новому посмотреть на вино, как на напиток и познакомит Вас с уникальными грузинскими традициями виноделия» Расписание: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 от $ 110 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 1 отзыв Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина Начало: Freedom Square 2 «Далее мы посетим две частные винодельни, где продегустируем по несколько известных грузинских вин изготавливаемых, как традиционным грузинским способом, так и по европейской технологии и настоящую ЧАЧУ +50°» Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 18:00 $ 158 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 36 отзывов По Кахетии с виноделом Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие Начало: У вашего места проживания «Вино рекой, или застолье по-кахетински» € 200 за всё до 6 чел.