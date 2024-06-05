Винные экскурсии в Тбилиси

Найдено 72 экскурсии в категории «Винные туры» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
«Вы увидите 900-летний платан и продегустируете изготовленные традиционным способом вино, коньяк и чачу из винного погреба 19-го века»
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
64 отзыва
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
«В стоимость экскурсии включены трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, услуги гида, мастер-класс по изготовлению чурчхелы, дегустация вин и местных сладостей»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3618 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«А в Манави оцените грузинские сникерсы — чурчхелу — и домашнее вино (35-40 минут)»
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
10 часов
1539 отзывов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на маленькой частной винодельне: радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина, об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
4726 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
«Это гектары виноградников, солнце и вино, древние храмы и самая длинная в Европе крепостная стена, сонные городишки и черепичные крыши»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
«Познакомитесь с винным производством, продегустируете вино и другие напитки и отведаете традиционные блюда кахетинской кухни»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«Вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, как вино наливают в цистерны и продегустируете 4 вида напитка-символа Грузии»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Дегустация Картлийских вин и чачи»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Именно он впервые в Грузии начал производить вино по европейским технологиям»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Также в музее вас ждет профессиональная дегустация одного или нескольких сортов вин, как домашних, так и производственных, а также мастер-класс по изготовлению грузинских сладостей»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Я отвезу вас на винные заводы и винодельни (марани) Кахетии, чтобы вы познакомились с нюансами технологических процессов производства и воочию увидели, как и где выращивают виноград, как делают вино и чачу»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«В стоимость не включено:— Ваше питание во время путешествия— Входные билеты в музеи— Дегустации (цена зависит от дегустационного пакета выбранных вин
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
327 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурчхелы в винном баре Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинских винодельческих традиций с эксклюзивной дегустацией в Тбилиси. Откройте для себя местные сорта вин, сыров и чурчхелы
Начало: В районе метро «Руставели»
«Дегустация 7 сортов вин, представителей самых разных микрозон Грузии (Кахетии, Имеретии, Картли, Рача, Лечхуми, Мукузани, Ахашени)»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 52 за всё до 30 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Грузинское вино: дегустационный класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
69 отзывов
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
«И конечно, вы продегустируете вино (4 вида): Белое по-европейски, Оранжевое, Красное Квеври и Красное по европейской технологии, закусывая сырами и сухофруктами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 16 за всё до 10 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Вы пообедаете в лучшем ресторане Телави, а на винном заводе узнаете об особенностях грузинского виноделия и продегустируете напиток-символ страны»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«После дегустаций вин, по пути в Тбилиси, мы отвезем вас в дом грузинского фермера, где на обед вас будут ждать ароматные блюда традиционной кухни и прохладное домашнее вино под сопровождение тостов хозяина дома»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
В Кахетию за красотами и вином
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
«Пообедаем в очень симпатичном ресторанчике на озере Илии, а дегустацию вин предлагаю провести прямо на заводе вин Киндзмараули, расположенном на территории старой крепости»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
103 отзыва
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Начало: на площади Европы
«Вы посетите винный музей, где попробуете настоящую чачу, откроете для себя старые кварталы Тбилиси, по которым пройдёте пешком, а в ещё одном секретном месте узнаете всё о многовековых традициях грузинского виноделия»
16 июня в 18:00
58 за человека
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«Винный завод «Корпорация Киндзмараули» — личное знакомство с грузинским виноделием и процессом производства, возможность дегустации наверное лучших вин в их природной среде»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Пьём вино и готовим грузинские блюда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
«Затем вас ждёт дегустация четырёх грузинских вин региона Кахетия»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
29 за человека
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
10 часов
43 отзыва
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
«Дегустации вин и местных сладостей»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
48%
Групповая
10 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«Первая остановка в Кахетии — два села, где вы попробуете домашнее вино, грузинский сникерс — чурчхелу и хлеб «дедас пури», который сможете сами испечь в традиционной пекарне»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
3116 за человека
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«В стоимость не включено:— ваше питание во время путешествия— входные билеты в музеи— дегустации (цена зависит от дегустационного пакета, выбранных гостями вин
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
«Опытный сомелье поможет вам по-новому посмотреть на вино и познакомит вас с грузинскими традициями виноделия»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
100 за человека
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
«Кстати, вы раскроете, почему грузины так любят вино и что означают грузинские топонимы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«Здесь родина культурного виноградарства, здесь виноделием занимаются свыше 6000 лет, грузинское слово «г‘вино» практически на всех языках означает вино, а вдоль Алазанской долины стояли батареи зенитной артиллерии…»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
4 отзыва
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
«В конце пешей прогулки по желанию вы можете продегустировать вино — 6–8 сортов на выбор, столько же чачи, а также чай и кофе»
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
3633 за человека
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
10 часов
168 отзывов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«Вы загадаете желание у 900-летнего дерева и заглянете на дегустацию в винный погреб»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2519 за человека
Золотое кольцо Кахетии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«В столице региона вы вспомните персонажа из легендарного фильма, продегустируете вино из винного погреба Сехниашвили 19 века, увидите 1000-летний платан и дворец царя Ираклия II»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
5025 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
87 отзывов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8927 за человека
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
скидка
12%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Начало: На улице Коте Абхази
«Всего вы продегустируете 9 разновидностей вин и чачу и точно не останетесь разочарованными, ведь у нас представлены не заводские напитки»
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
1715 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
544 отзыва
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
16 отзывов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Солнечная Алазанская долина, возвышающийся над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улицы Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и вино»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Пещерный монастырь Давид-Гареджи, пустыня и грузинское вино
Отправиться в мини-группе на границу с Азербайджаном и погулять по древнему монастырскому комплексу
Начало: На площади Свободы
«Вы заедете на знаменитый винзавод Патардзеули и попробуете ароматное местное вино»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70 за человека
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«Вы попробуете Ркацители, Саперави, Хихви, Киндзмараули и другие сорта, узнаете, почему Алазанская долина так важна для виноделия и чем грузинское вино отличается от всего остального»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
🚶 Пешая
скидка
35%
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Ключ к Тбилиси - интерактивная групповая экскурсия с гидом-медиатором
Открыть неведомые тайны многоликого города, продегустировать вино и горячий хлеб
Начало: На площади Свободы
«Отправимся на дегустацию вин, произвёденных местными виноделами из лучших сортов грузинского винограда»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6039 за человека
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«дегустации без ограничения (чурчхела и грузинские сладости, хлеб в тандыре, грузинские деревенские сыры, вино минимум пяти сортов, чача, коньяк)»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
5025 за человека
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
«Это может быть экскурсия по помещениям с обзором архитектуры и истории, прогулка по винному комплексу 19 века, дегустации, различные эногастрономические мастер-классы, обзор квалификации и сортов вин»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 180 за всё до 8 чел.
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«Вы не найдете двух одинаковых вин, даже если они сделаны из одного сорта винограда»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
420 за всё до 4 чел.
По Тбилиси - пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
3.5 часа
72 отзыва
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
32 за человека
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Начало: 2 Freedom Square, Mtawminda, Georgia
«Опытный сомелье позволит Вам по новому посмотреть на вино, как на напиток и познакомит Вас с уникальными грузинскими традициями виноделия»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $110 за человека
Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина
Начало: Freedom Square 2
«Далее мы посетим две частные винодельни, где продегустируем по несколько известных грузинских вин изготавливаемых, как традиционным грузинским способом, так и по европейской технологии и настоящую ЧАЧУ +50°»
Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$158 за человека
По Кахетии с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
«Вино рекой, или застолье по-кахетински»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
🚗 На машине
Групповая
10 часов
26 отзывов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
«По дороге мы заедем на винный завод компании KTW (Kakhetian Traditional Winemaking), где вы попробуете редкие грузинские вина»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
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    гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
    Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
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    и познавательного. Поражаемся её самоотдаче, так как она всё успевала рассказывать и на русском, и на английском языке:) Интересно, что сумели заехать и на пешую прогулку, и в храм святой Нино, и конечно попробовать чурчхелу, шоти, вино и чачу. Изюминкой были фото с видом на Алазанскую долину. Единственный момент, который хочется посоветовать организатору - это продумать небольшой ланч в первой половине экскурсии. Единственный обед будет в 17:00, и к этому моменту мы сильно проголодались. В 11:00 есть мастер-класс и дегустация грузинского хлеба шоти, но этим наесться сложно. Было бы здорово вместе с шоти делать дополнительно какой-то перекус. Также мы не остались в большом восторге от вина, произведённом в винодельне Sekhnika, где проходит дегустация, но здесь на вкус и цвет - Грузия как раз и существует, чтобы найти то вино, которое нравится:)

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
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    получилось. На вопросы по истории и современном быте в Грузии Лана отвечала охотно и подробно. Еда и напитки на дегустациях были очень вкусными. Отдельное спасибо хозяевам винодельни Sekhnika, которые сами рассказали о своём вине и технологии производства. Всегда приятно слушать увлеченных и опытных людей.

  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
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    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • А
    Анетта
    5 июня 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    Замечательная экскурсия, полная, интересная. Отдельное спасибо гиду - очень интересно рассказывает, с отличным чувством юмора)
  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
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    действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продeгустировали👍

  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:) прекрасная Алазанская Долина, ресторан
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    с видом на горы, монастырь, мощеные улицы города любви Сигнахи и, конечно же, прекрасная Нино, которая с интересом погружала нас в историю Грузии! Однозначно рекомендую!:)

    От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:)
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный, водитель профессиональный. Домой вернулись
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    примерно в 21/00. Обратно возвращались по живописному перевалу. Мы ожидали,что это будет алко тур, но ничего такого. Алкоголь в меру. Напиться не получится. Наш гид Владимир очень информативно рассказывает, интересно. Очень приятной неожиданностью было поздравление от гида и подарок в виде торта (у подруги был день рождения).

    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
    Грамотно построен маршрут, комфортные условия в транспорте, остались приятные воспоминания. Спасибо:)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Винные туры»

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  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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