Выездная индивидуальная экскурсия в древний город Мцхета, старую столицу восточной Грузии, Иверийского царства.
Вы увидите археологические раскопки Армази-Багинети, монастырь Джвари (Крестовый монастырь VI века), главный кафедральный собор Грузии – Светицховели, монастырь Самтавро и монастырь Шиомгвиме.
Описание экскурсииПросьба, заранее оплатить 20% Предоплату Спутника, так как в связи с проблемами банковской системы другие варианты (полная оплата- картой или на месте) не удобны. Приглашаю вас на однодневную экскурсию в живописный город Мцхета – древнейший торговый город и старую столицу восточной Грузии, Иверийского царства, основанный в V веке до н. э. Расположен он в 27 км. от современной столицы Тбилиси. Мцхета входит в список древнейших городов мира, а его культурные памятники находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию. В комплекс города-музея входят археологические раскопки Армази-Багинети, могильники, монастырь Джвари (Крестовый монастырь VI века), главный кафедральный собор Грузии – Светицховели XI века, монастырь Самтавро и монастырь Шиомгвиме VI века. Здесь у вас будет возможность не спеша осмотреть эти удивительные памятники архитектуры в сопровождении увлекательных рассказов гида, полюбоваться местной природой, сделать красивые фотографии, а также, по желанию, приобрести сувениры, грузинскую перегородчатую эмаль, специи, вина и национальные сладости.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний город Мцхета
- Археологические раскопки Армази-Багинети
- Монастырь Джвари (Крестовый монастырь VI века)
- Главный кафедральный собор Грузии - Светицховели XI века
- Монастырь Самтавро
- Монастырь Шиомгвиме VI века
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Обед
- Сувениры.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 янв 2025
Экскурсия прошла в теплой дружественной атмосфере! Побывали в основных, значимых местах. Андро сопроводил экскурсию подробными рассказами об исторических, культурных и политических аспектах посещаемых мест. Было интересно узнать о контексте современных политических Грузино-Российских отношений. Также Андро подарил нам экскурсию в храм под открытым небом З. Церетели! Большое спасибо!!
А
АРТУР
7 мая 2024
Mi uvideli vsjo čto bilo zajavleno v programme i daže boljshe.
Boljshoe spasibo gidu Natalje i voditelju - vsjo bilo zameshateljno, nesmotrja na siljnij dozdj.
a
andreeva_o_v@mail.ru
11 мая 2017
Прекрасная экскурсия! Рекомендуем.
