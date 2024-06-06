Музеи и искусство Тбилиси

Найдено 80 экскурсий в категории «Музеи» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
«Здесь вы пообедаете, продегустируете редкие вина и посетите дом-музей грузинского князя Александра Чавчавадзе»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Музей Сталина в ГориВ городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля – главное здание комплекса – был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
«Вы увидите Бодбийский женский монастырь, преклоните колено пред могилой Святой Нино, местом, где исполняются мечты, последнюю резиденцию Кахетинских царей, усадьбу-музей князей Чавчавадзе»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«Услышите печальную историю любви художника Нико Пиросмани, а после, по желанию, познакомитесь с картинами этого грузинского примитивиста в местном музее»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
«Можно любоваться картинами в музее, разгадывать символизм скульптур, смотреть выдающуюся киноленту»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
«Оставив крепостные стены Старого Тбилиси, перейдём на площадь Свободы и прогуляемся по проспекту Руставели, где находятся многие государственные здания, дворцы, опера, театр, гимназия и музеи»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«А в местном музее вы сможете посмотреть картины известного грузинского художника Нико Пиросмани»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Тбилиси - магия вечернего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Тбилиси - магия вечернего города
Прогулка по проспекту Руставели в вечернем Тбилиси. Узнайте историю старинных зданий и окунитесь в магическую атмосферу города
Начало: Площадь Свободы у здания городского парламента - С...
«Музей современного искусства Церетели — вас удивят простые и ясные формы здания, но их легко объяснить предназначением дома на момент постройки, о котором я вам обязательно расскажу»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
100 за всё до 2 чел.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Вы проедете по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при большом желании можно будет посетить»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
101 отзыв
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Начнем тур с посещения музея виноделия в Тбилиси: вы услышите лекцию о производстве вина, узнаете самое интересное о грузинском виноделии, погрузитесь в древнюю историю этого великолепного напитка»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«По пути будут резиденция кахетинский царей, усадьба-музей Александра Чавчавадзе, первая столица Кахетинского царства и древний монастырский комплекс»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
«Время стены раскололо, но по-прежнему дворыЖдут Булата и Паоло вместе с Беллой — на пиры,Отбивая все атаки, непохожий на музей,Сберегает Сололаки дух поэтов и князей»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
115 за всё до 6 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
«Интерактивный Музей грузинского оружия»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 170 за всё до 20 чел.
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
«Гуляя по городу, путешественники часто упускают из вида музеи – и напрасно»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Музей-усадьба Чавчавадзе в Цинандали, где в тени деревьев вы услышите о древнем княжеском роде, о европеизации Грузии и о том, как усадьба стала резиденцией Романовых»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
«Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо»
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
150 за человека
Большой день в Кахетии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
«Здесь, в уютном, почти домашнем дворике вы продегустируете два вида вина и узнаете о принципах грузинского виноделия в музее»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
109 за человека
Ну как не полюбить Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
«Вы попробуете вина из квеври, а что это такое и чем отличается кахетинская технология от европейской, узнаете уже в краеведческом музее, прямо на раскопках»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
13098 за всё до 6 чел.
По Кахетии с кахетинцем
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
«Далее посетим крупнейший музей винограда, где представлено почти 2000 сортов»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 159 за всё до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
80 отзывов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
«Дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали — вотчина древнего княжеского рода»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: погружение в историю
Познакомьтесь с древнейшими сокровищами Грузии: Мцхета и Ананури ждут вас. Откройте величие истории и архитектуры
«Мцхета, как город-музей, интересен сам по себе»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
265 за всё до 6 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
112 отзывов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Во второй части поездки по желанию группы можно посетить музей Сталина в его родном городе Гори (это недалеко от Уплисцихе)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
75 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Мы проедем по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии — Шида Картли, где вы увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе его музей, который при большом желании можно посетить»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Входнные билеты не включены в стоимость:— музей Уджарма (10 лари/чел»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221199 за всё до 6 чел.
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
103 отзыва
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Начало: на площади Европы
«Вы посетите винный музей, где попробуете настоящую чачу, откроете для себя старые кварталы Тбилиси, по которым пройдёте пешком, а в ещё одном секретном месте узнаете всё о многовековых традициях грузинского виноделия»
16 июня в 18:00
58 за человека
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«В национальном музее мы познакомимся с творчеством Пиросмани и Гудиашвили, насладимся наверное самым завораживающим видом на расположенные на крутом утесе дома с красной черепицей»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
«Заглянете в дома-колодцы, где спрятались магазины-музеи чачи, вина и чая»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Достояние Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
«Обед, входные билеты в музеи и дегустация вина в цену не входят»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 219 за всё до 6 чел.
Один день из жизни Пиросмани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
«Дом-музей Пиросмани на маленькой улице, где художник провёл последние годы жизни»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450405 за всё до 10 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«В стоимость не включено:— ваше питание во время путешествия— входные билеты в музеи— дегустации (цена зависит от дегустационного пакета, выбранных гостями вин)»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Эстафета гидов: о Грузии - от местных жителей
Исследовать театр марионеток, посетить музей оружия и познакомиться с местной кухней в мини-группе
Начало: На Площади Свободы
«Контактный музей оружия и традиционных костюмов»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
100 за человека
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«Здесь, в музее князя Александра Чавчавадзе (тестя Грибоедова), вы попробуете знаменитое одноименное вино и познакомитесь с методами кахетинского виноделия»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
4 отзыва
Старый Тбилиси: пешая экскурсия, прогулка на катере и грузинское вино
Откроем вам историю, красоту и вкус нашего тёплого города
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
3633 за человека
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
70 отзывов
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
«В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$27 за человека
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
33 отзыва
Путешествие по святыням Грузии: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари
Исследуйте сердце грузинской истории и культуры, посещая древние города и святыни, ставшие символами страны
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$28 за человека
Кахетия от К до Я
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180171 за всё до 4 чел.
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
«И весь этот лабиринт эклектики — настоящий музей под открытым небом со своей особенной атмосферой»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
23 за человека
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
«Во время экскурсии вы посетите музей в его честь, где собраны предметы, принадлежавшие Сталину»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Один день в Грузии. Путешествие в группе
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Вход в музей Сталина — 15 лари»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8727 за человека
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
«Мы посетим музей Сталина, который состоит из трех блоков: самого музея, дома и личного железнодорожного вагона Сталина»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 180 за всё до 8 чел.
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«При желании можно будет также заглянуть в этнографический музей, где вы осмотрите древнейшие экспонаты, работы всем известного художника Нико Пиросамни и услышите правдивую романтическую историю из сюжета песни «Миллион алых роз»»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
420 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Один день в Грузии. Путешествие в группе
    Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
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    целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету. Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО.

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
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    гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
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    что ты приехал к близкому родственнику, который не смотря на жару, длительность поездки, высокие подъемы и спуски, с большим удовольствием показывает красоты и материальную историю родной страны, сопровождая информативный исторический экскурс красивым русским языком. Интеллигентность и легкость в общении, насыщенность исторической информацией и ее грамотная подача, оптимально построенные маршруты, позволят Вам комфортно, информативно,красиво и вкусно (места аутентичной кухни) провести время в познании Грузии.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант
  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    Отличная экскурсия, спасибо!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
    прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
    Экскурсия очень понравилась. Майко замечательный рассказчик. Чувствуется глубокое знание истории и любовь к Тбилиси. Она буквально болеет душой за сохранение исторических мест, души Тифлиса. Будем рекомендовать
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тбилиси - город, где живет Муза
    Мы с женой Очень рекомендуем Исая! Он - СУПЕР! Один из лучших гидов и людей в мире! Дмитрий и Елена!
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Кахетия - сокровищница грузинского вина
    Все было отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
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  3. Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
  4. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  5. Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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