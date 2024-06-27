Экскурсии от вашего отеля в Тбилиси

Найдено 31 экскурсия в категории «От вашего отеля» в Тбилиси, цены от €75, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние окрестности Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
63 отзыва
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Мцхета от язычества до христианства
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
63 отзыва
Мцхета: от древнего язычества до зарождения христианства в Грузии
Загляните в удивительный мир древнего Мцхета, где переплетаются истории царей, святых и архитектурных шедевров
Начало: У вашего отеля
10 июля в 08:30
12 июля в 08:30
от 119 за всё до 8 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
107 отзывов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 114103 за всё до 6 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
61 отзыв
Увлекательное путешествие по Кахетии: Телави, Сигнахи, Бодбе
Путешествие по Кахетии: Телави, Сигнахи, Цинандали и монастырь Бодбе. Узнайте об истории и вине региона. Включены услуги гида и водителя
Начало: У вашей гостиницы
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
285 за всё до 6 чел.
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
от 170128 за всё до 20 чел.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:00
20 июля в 08:00
от 228206 за всё до 6 чел.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
19 июля в 07:00
20 июля в 07:00
от 327295 за всё до 6 чел.
Казбек - «Страж Востока»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
20 июля в 08:30
21 июля в 08:30
от 219 за всё до 6 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
58 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
76 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Путешествие в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
160 за всё до 4 чел.
В Кахетию за красотами и вином
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 120 за всё до 7 чел.
Индивидуальный Тур в Казбеги
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальный Тур в Казбеги
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Казбеги - место, без которого невозможно представить Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
180 отзывов
Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии
Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
190 за всё до 6 чел.
Гамарджоба, Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
88 за всё до 12 чел.
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205185 за всё до 2 чел.
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Покинутые башни ущелья Трусо
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Покинутые башни ущелья Трусо
Посетить одно из красивейших мест Грузии с древними крепостями и минеральными источниками
Начало: Ваша гостиница
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
420 за всё до 18 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
35 отзывов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Вино и храмы Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
1 200 за всё до 10 чел.
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Дашбаши - истинные красоты Грузии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Дашбаши - истинные красоты Грузии
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$140 за всё до 6 чел.
Исторические пути и винные тайны: Открытие Квемо Картли
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Исторические пути и винные тайны: Открытие Квемо Картли
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$170 за всё до 6 чел.
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Индивидуальная
11 часов
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
15075 за человека
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Начало: У вашего отеля
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    27 июня 2024
    Путешествие по Военно-Грузинской дороге
    В Грузии мы были проездом, у нас был всего один день. Мы выбрали эту экскурсию у Зураба и не пожалели.
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    Были втроем с ребенком 10 лет. Посмотрели красоты Северного и Южного Кавказа, попили свежей минеральной воды, услышали грузинские песнопения в Ананури, заезжали в душевную церквушку на холме, были в парке уникальных скульптур, узнали много нового… Нас подвела авиакомпания, сильно задержала рейс, поэтому мы почти не спали в ночь перед экскурсией, но все равно очень довольны поездкой, спасибо, Зураб за интересные беседы! Ах да, хинкали в завершении экскурсии божественны)

  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Казбеги - место, без которого невозможно представить Грузию
    Ездили в это прекрасное и увлекательно путешествия с Зазей, Всем остались очень довольны, места которые посещали по пути радовали газ
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    и душу. А Заза давал интересную информацию. Что важно отметить, это было интересно и мне, и дочери (13 лет). Машина чистая, удобная. Вел очень аккуратно. Сделали много красивых фото! В следующей поездке, обязательно посетим с Зазей и другие экскурсии)

    Ездили в это прекрасное и увлекательно путешествия с Зазей, Всем остались очень довольны, места которые посещалиЕздили в это прекрасное и увлекательно путешествия с Зазей, Всем остались очень довольны, места которые посещалиЕздили в это прекрасное и увлекательно путешествия с Зазей, Всем остались очень довольны, места которые посещалиЕздили в это прекрасное и увлекательно путешествия с Зазей, Всем остались очень довольны, места которые посещали
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Мцхета от язычества до христианства
    Это была наша вторая экскурсия с Дмитрием. После первой (знакомство с Тифлисом) мы предвкушали интереснейшую поездку, и ожидания сбылись даже
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    сверх того. Поездка получилась почти паломнической: было воскресенье и церковный праздник. Дмитрий не только образованный, увлеченный, владеющий словом рассказчик, но и прекрасный организатор. Он так продумал наш маршрут, что во все храмы мы попадали наиболее удачным образом. Мы впечатлены мощью духовной культуры Грузии, её древней историей. Благодарны Дмитрию за погружение, увлеченность, личное обаяние. Обязательно рекомендуем его экскурсии друзьям, которые соберутся посетить Тбилиси

  • А
    Александр
    22 июня 2024
    Кахетия - солнечная, историческая, винная
    Очень понравилась экскурсия, организация и гид. У Алексея ответственный и профессиональный подход, ездит с водителем, помнит обо всех вопросах, внимательно относится
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    к пожеланиям, и главное с увлечением и страшно интересно рассказывает о своем родном крае. Ни один вопрос не остался без подробного ответа, он умеет интересно и грамотно рассуждать на любую тему, человек с широкой эрудицией и хорошо поставленной речью. Отлично провели время, кайфанули от видов, вина, еды и интересных разговоров. Кстати, никаких навязанных расходов. Это одна из самых лучших экскурсий, на которых мы были в разных странах, благодаря гиду, с удовольствием рекомендуем.

  • Р
    Руслан
    22 июня 2024
    Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
    Это была наша вторая экскурсия с Зурабом. Как я и писал прежде, Зураб - прекрасный, общительный, начитанный, очень хорошо знающий историю человек. Сама экскурсия очень интересная и классная, но тяжёлая! Рекомендую на все 100% и гида, и экскурсию.
    Это была наша вторая экскурсия с Зурабом. Как я и писал прежде, Зураб - прекрасный, общительныйЭто была наша вторая экскурсия с Зурабом. Как я и писал прежде, Зураб - прекрасный, общительныйЭто была наша вторая экскурсия с Зурабом. Как я и писал прежде, Зураб - прекрасный, общительныйЭто была наша вторая экскурсия с Зурабом. Как я и писал прежде, Зураб - прекрасный, общительный
  • Р
    Руслан
    22 июня 2024
    Путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Зураб отличный Гид. Как говорится, человек 100% на своём месте. Мы прекрасно провели время. Зураб нам много рассказывал про историю Грузии. Он очень начитанный, тактичный человек. Рекомендую и гида, и экскурсию.
    Зураб отличный Гид. Как говорится, человек 100% на своём местеЗураб отличный Гид. Как говорится, человек 100% на своём местеЗураб отличный Гид. Как говорится, человек 100% на своём месте
  • M
    Marina
    21 июня 2024
    Казбеги - место, без которого невозможно представить Грузию
    Хочу сказать спасибо большое экскурсоводу, Заза - просто добрейший души человек, поделился с нами интересными фактами, историей, а также угостил
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    вкусным вином). Очень комфортно мы доехали до Казбеги, несмотря на ветер и дождик, поднялись и посмотрели церковь Святой Троицы. Спасибо огромное!

    Хочу сказать спасибо большое экскурсоводу, Заза - просто добрейший души человек, поделился с нами интересными фактами
  • В
    Вероника
    18 июня 2024
    Индивидуальный Тур в Казбеги
    Мы ездили Казбеги с гидом Георгием. Все было великолепно! Георгий создает абсолютно комфортную атмосферу, ритм поездки очень удобный и полностью
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    подстраивается под желания туристов) Отдельно хочу добавить, Что у нас была накладка в нашем расписании и я обратилась с просьбой об экскурсии почти в полночь! Не смотря на такой короткий срок все было организовано четко, без опозданий и мы остались очень довольны! Армен и Георгий - большое Спасибо!

  • О
    Олег
    16 июня 2024
    Путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Огромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а также интереснейшие рассказы об истории Грузии!
    Огромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а такжеОгромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а также
  • P
    Phil
    16 июня 2024
    В Кахетию за красотами и вином
    Экскурсия с Нодари оказалась незабываемой. Он встретил нас вовремя и провез через множество интересных мест, включая соборы Бодбе и Ниноцминда,
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    а также городок Сигнаги. Кроме этого, запомнилась дегустация вин на местном заводе и вкусные чебуреки в маленьком кафе. Нодари с большим вниманием и профессионализмом показал нам не только красоты региона, но и предложил отличные гастрономические впечатления. Я с удовольствием порекомендую эту экскурсию всем, кто посещает Грузию.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Древние окрестности Тбилиси
  2. Мцхета от язычества до христианства
  3. Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
  4. Кахетия - солнечная, историческая, винная
  5. Поход в Биртвисские каньоны
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Собор Светицховели
  7. Монастырь Джвари
  8. Мост мира
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "От вашего отеля" можно забронировать 31 экскурсию от 75 до 1 200 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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