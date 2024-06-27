1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мцхета: от древнего язычества до зарождения христианства в Грузии
Загляните в удивительный мир древнего Мцхета, где переплетаются истории царей, святых и архитектурных шедевров
Начало: У вашего отеля
10 июля в 08:30
12 июля в 08:30
от €119 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 114€103 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по Кахетии: Телави, Сигнахи, Бодбе
Путешествие по Кахетии: Телави, Сигнахи, Цинандали и монастырь Бодбе. Узнайте об истории и вине региона. Включены услуги гида и водителя
Начало: У вашей гостиницы
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
от 170€128 за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:00
20 июля в 08:00
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
19 июля в 07:00
20 июля в 07:00
от 327€295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
20 июля в 08:30
21 июля в 08:30
от €219 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон
Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный Тур в Казбеги
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии
Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
€88 за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205€185 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мцхета и Боржоми индивидуальный тур
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Покинутые башни ущелья Трусо
Посетить одно из красивейших мест Грузии с древними крепостями и минеральными источниками
Начало: Ваша гостиница
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€420 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
11 часов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вино и храмы Кахетии
Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии
Начало: Ваш отель в черте города
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€1 200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дашбаши - истинные красоты Грузии
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Исторические пути и винные тайны: Открытие Квемо Картли
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$250 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
150€75 за человека
Индивидуальная
10 часов
Грузинское застолье и рыбалка на горном озере (всё включено)
Провести день на живописном озере Тамариси, наслаждаясь идиллической природой и потрясающей едой
Начало: У вашего отеля
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина27 июня 2024В Грузии мы были проездом, у нас был всего один день. Мы выбрали эту экскурсию у Зураба и не пожалели.
- ААнастасия24 июня 2024Ездили в это прекрасное и увлекательно путешествия с Зазей, Всем остались очень довольны, места которые посещали по пути радовали газ
- ЕЕлена23 июня 2024Это была наша вторая экскурсия с Дмитрием. После первой (знакомство с Тифлисом) мы предвкушали интереснейшую поездку, и ожидания сбылись даже
- ААлександр22 июня 2024Очень понравилась экскурсия, организация и гид. У Алексея ответственный и профессиональный подход, ездит с водителем, помнит обо всех вопросах, внимательно относится
- РРуслан22 июня 2024Это была наша вторая экскурсия с Зурабом. Как я и писал прежде, Зураб - прекрасный, общительный, начитанный, очень хорошо знающий историю человек. Сама экскурсия очень интересная и классная, но тяжёлая! Рекомендую на все 100% и гида, и экскурсию.
- РРуслан22 июня 2024Зураб отличный Гид. Как говорится, человек 100% на своём месте. Мы прекрасно провели время. Зураб нам много рассказывал про историю Грузии. Он очень начитанный, тактичный человек. Рекомендую и гида, и экскурсию.
- MMarina21 июня 2024Хочу сказать спасибо большое экскурсоводу, Заза - просто добрейший души человек, поделился с нами интересными фактами, историей, а также угостил
- ВВероника18 июня 2024Мы ездили Казбеги с гидом Георгием. Все было великолепно! Георгий создает абсолютно комфортную атмосферу, ритм поездки очень удобный и полностью
- ООлег16 июня 2024Огромное спасибо Зурабу за интересную поездку по Военно-Грузинской дороге! Столько великолепных видов и мест, а также интереснейшие рассказы об истории Грузии!
- PPhil16 июня 2024Экскурсия с Нодари оказалась незабываемой. Он встретил нас вовремя и провез через множество интересных мест, включая соборы Бодбе и Ниноцминда,
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От вашего отеля»
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