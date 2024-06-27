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🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 63 отзыва Мцхета: от древнего язычества до зарождения христианства в Грузии Загляните в удивительный мир древнего Мцхета, где переплетаются истории царей, святых и архитектурных шедевров Начало: У вашего отеля от € 119 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 107 отзывов Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища Начало: От вашего отеля в пределах Старого города от 114 € 103 за всё до 6 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 56 отзывов Поход в Биртвисские каньоны: история и природа Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси € 129 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции Начало: У вашего отеля от 170 € 128 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 17 отзывов Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке Начало: У вашего отеля в пределах Старого города от 228 € 206 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 27 отзывов Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города от 327 € 295 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 11 часов 47 отзывов Казбек - «Страж Востока» Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы Начало: У вашего отеля от € 219 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 58 отзывов Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города от 228 € 206 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 76 отзывов По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов Начало: У вашего отеля в пределах Старого города от 221 € 199 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 75 отзывов Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города от 228 € 206 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 60 отзывов Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека Начало: У вашего отеля € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 76 отзывов В Кахетию за красотами и вином Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина Начало: У вашего отеля € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Южная Грузия: Элизабетталь и Дашбашский каньон Побывать в поселении немецких колонистов, увидеть необычный каньон и окунуться в мир горных пейзажей Начало: У вашего отеля от € 120 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Индивидуальный Тур в Казбеги Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с календарем $ 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 180 отзывов Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое Начало: У вашего отеля € 190 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь... € 88 за всё до 12 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля 205 € 185 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Мцхета и Боржоми индивидуальный тур Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с календарем $ 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с Календарем $ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Пещерный город Вардзия, самобытный Рабат и минеральный Боржоми Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с Календарем $ 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Покинутые башни ущелья Трусо Посетить одно из красивейших мест Грузии с древними крепостями и минеральными источниками Начало: Ваша гостиница € 420 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 35 отзывов Казбеги: природные богатства Грузии Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге Начало: Возле вашей гостиницы € 200 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 17 отзывов Вино и храмы Кахетии Автомобильная экскурсия по Восточной Грузии Начало: Ваш отель в черте города € 1 200 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с календарем $ 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Дашбаши - истинные красоты Грузии Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с календарем $ 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов Исторические пути и винные тайны: Открытие Квемо Картли Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с календарем $ 170 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов Западная Грузия: Захватывающие Пещеры Прометея и удивительный Каньон Мартвили Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с Календарем $ 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 50% скидка Групповая 4 часа Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено) Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00 150 € 75 за человека