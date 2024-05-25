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Достопримечательности входящие в список ЮНЕСКО в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Объекты ЮНЕСКО» в Тбилиси, цены от $42, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и религиозность
На автобусе
11 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и религиозность
Начало: Проспект Шота Руставели, 25
«Расположенный в живописном посёлке Ахпат, монастырь внесён в список наследия ЮНЕСКО и представляет собой великолепный средневековый архитектурный комплекс»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
К древним монастырям Армении - в небольшой группе
На машине
8 часов
Групповая
до 15 чел.
К древним монастырям Армении - в небольшой группе
Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали 1
«Оба включены в список наследия ЮНЕСКО, и вы убедитесь, что не зря»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
24 июн в 09:00
€116 за человека
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
На автобусе
11 часов
-
30%
Групповая
до 18 чел.
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
Отправиться через красивые пейзажи к монастырям Ахтала, Ахпат и Санаин (всё включено)
Начало: На проспекте Руставели
«Расположенный в живописном посёлке Ахпат, монастырь внесён в список наследия ЮНЕСКО и представляет собой великолепный средневековый архитектурный комплекс»
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€42€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • k
    kato
    25 мая 2024
    К древним монастырям Армении - в небольшой группе
    Один незабываемый день из нашей поездки был действительно красивым и интересным, древние церкви Ахпати и Санахини, ресторан с вкусным ужином. Нам также очень понравилось проводить время за покупками на главной улице. Мы очень благодарны Зурабу, спасибо
  • k
    katia
    25 мая 2024
    К древним монастырям Армении - в небольшой группе
    Мне очень понравилась экскурсия. Водитель был действительно крут Он показал нам лучшие места в Армении. 100% рекомендую эту фирму. Все было очень легко от начала до конца
    Мне очень понравилась экскурсия. Водитель был действительно крут
  • Т
    Татяна
    25 мая 2024
    К древним монастырям Армении - в небольшой группе
    Туристический тур очень удобен. Водитель и гид действительно хорошие и очень хорошие. Пожалуйста, местная кухня действительно впечатляет.
  • a
    andreeva_o_v@mail.ru
    11 мая 2017
    Древняя столица и город-музей Мцхета (наследие ЮНЕСКО)
    Прекрасная экскурсия! Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Объекты ЮНЕСКО»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Крепость Ананури
  8. Мост мира
  9. Собор Светицховели
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2025
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