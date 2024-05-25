k kato К древним монастырям Армении - в небольшой группе Один незабываемый день из нашей поездки был действительно красивым и интересным, древние церкви Ахпати и Санахини, ресторан с вкусным ужином. Нам также очень понравилось проводить время за покупками на главной улице. Мы очень благодарны Зурабу, спасибо

k katia К древним монастырям Армении - в небольшой группе Мне очень понравилась экскурсия. Водитель был действительно крут Он показал нам лучшие места в Армении. 100% рекомендую эту фирму. Все было очень легко от начала до конца

Т Татяна К древним монастырям Армении - в небольшой группе Туристический тур очень удобен. Водитель и гид действительно хорошие и очень хорошие. Пожалуйста, местная кухня действительно впечатляет.