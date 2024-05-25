Мини-группа
до 1 чел.
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и религиозность
Начало: Проспект Шота Руставели, 25
«Расположенный в живописном посёлке Ахпат, монастырь внесён в список наследия ЮНЕСКО и представляет собой великолепный средневековый архитектурный комплекс»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
Групповая
до 15 чел.
К древним монастырям Армении - в небольшой группе
Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали 1
«Оба включены в список наследия ЮНЕСКО, и вы убедитесь, что не зря»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
24 июн в 09:00
€116 за человека
-
30%
Групповая
до 18 чел.
Групповая поездка в Армению: наследие ЮНЕСКО, природа и вкусная еда
Отправиться через красивые пейзажи к монастырям Ахтала, Ахпат и Санаин (всё включено)
Начало: На проспекте Руставели
«Расположенный в живописном посёлке Ахпат, монастырь внесён в список наследия ЮНЕСКО и представляет собой великолепный средневековый архитектурный комплекс»
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€42
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- kkato25 мая 2024Один незабываемый день из нашей поездки был действительно красивым и интересным, древние церкви Ахпати и Санахини, ресторан с вкусным ужином. Нам также очень понравилось проводить время за покупками на главной улице. Мы очень благодарны Зурабу, спасибо
- kkatia25 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия. Водитель был действительно крут Он показал нам лучшие места в Армении. 100% рекомендую эту фирму. Все было очень легко от начала до конца
- ТТатяна25 мая 2024Туристический тур очень удобен. Водитель и гид действительно хорошие и очень хорошие. Пожалуйста, местная кухня действительно впечатляет.
- aandreeva_o_v@mail.ru11 мая 2017Древняя столица и город-музей Мцхета (наследие ЮНЕСКО)Прекрасная экскурсия! Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Объекты ЮНЕСКО»
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