Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе

Мы отправимся в древнюю столицу Грузии - Мцхета, где посетим древние монастыри и храмы: монастырь...

Мы отправимся в древнюю столицу Грузии — Мцхета, где посетим древние монастыри и храмы: монастырь святого креста Джвари, кафедральный патриарший храм Светицховели и женский монастырь Самтавро.

После чего посетим Пещерный город Уплисцихе.
Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе

Что вы увидите 🤩

  • Храм Джвари
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Город Гори
  • Пещерный город Уплисцихе

Что вас ожидает:

    Мцхета — исторический и священный город Грузии
    В Мцхете мы посетим шедевр Грузинской архитектуры — центрально-куполный храм Джвари, построенный в Vl веке храм стоит на высокой горе, откуда открываются изумительные виды. Джвари — первый в Грузии памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
    Затем мы увидим Кафедральный собор Xl в. Светицховели. Здесь захоронен один из главных христианских святынь — хитон Господня. Далее нас ждёт женский монастырь Самтавро, где похоронен первый царь Мириан и его жена Нана. Во время правительства Мириана христианство стало государственной религией Грузии.
    Пещерный город Уплисцихе
    Город был построен более 3 тысяч лет тому назад! Уплисцихе был языческим городом, своим улицами, большими залами, с амфитеатром и с аптекой. Мы будем гулять, изучая переулки Уплисцихе — самого древнего города Грузии, высеченного в скале.

    Важная информация:

    • При желании можно посетить музей Сталина. Он родился и провел детство в городе Гори (мы проедем через него по дороге в Уплисцихе).
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    $120

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Обед
    • Билеты в музей
    Место начала и завершения
    Место проживания туриста
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По договоренности с туристом

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