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Мцхета — исторический и священный город Грузии

В Мцхете мы посетим шедевр Грузинской архитектуры — центрально-куполный храм Джвари, построенный в Vl веке храм стоит на высокой горе, откуда открываются изумительные виды. Джвари — первый в Грузии памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы увидим Кафедральный собор Xl в. Светицховели. Здесь захоронен один из главных христианских святынь — хитон Господня. Далее нас ждёт женский монастырь Самтавро, где похоронен первый царь Мириан и его жена Нана. Во время правительства Мириана христианство стало государственной религией Грузии.

Пещерный город Уплисцихе

Город был построен более 3 тысяч лет тому назад! Уплисцихе был языческим городом, своим улицами, большими залами, с амфитеатром и с аптекой. Мы будем гулять, изучая переулки Уплисцихе — самого древнего города Грузии, высеченного в скале.

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