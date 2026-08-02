Путешествие по Грузии начинается с посещения первой столицы - Мцхеты. Здесь вы увидите кафедральный собор Светицховели и монастырь Джвари.
Далее маршрут приведет вас в пещерный город Уплисцихе, где вы прогуляетесь по древним улицам и осмотрите старинные храмы. Завершится экскурсия в Гори, где вы посетите дом-музей Сталина и увидите его личные вещи. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек
Далее маршрут приведет вас в пещерный город Уплисцихе, где вы прогуляетесь по древним улицам и осмотрите старинные храмы. Завершится экскурсия в Гори, где вы посетите дом-музей Сталина и увидите его личные вещи. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древней Мцхеты
- ⛪ Осмотр собора Светицховели
- 🌄 Прекрасные виды из монастыря Джвари
- 🏰 Прогулка по пещерному городу Уплисцихе
- 🚂 Экскурсия в дом-музей Сталина
Что можно увидеть
- Мцхета
- Светицховели
- Джвари
- Уплисцихе
- Дом-музей Сталина
Описание экскурсии
- Город Мцхета. Это первая столица и религиозный центр Грузии. Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа.
- Монастырь Джвари. Место, где зародилось грузинское православие. А ещё из монастыря открываются прекрасные виды на Мцхету и слияние двух рек: Мтквари и Арагви.
- Дом-музей Сталина в Гори. Вы посетите дом, где родился и жил вождь. Осмотрите его личные вещи и бронированный железнодорожный вагон, которым он пользовался.
- Пещерный город Уплисцихе. Мы погуляем по древнему городу-крепости, высеченному в вулканических скалах. Вы увидите остатки старинных храмов, домов, улиц и площадей. Раскроете, как люди здесь жили и вели быт.
А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)
ежедневно в 09:10
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 32 раза на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:10
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 25764 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 552 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия была очень интересная и красивая!
Обычно мы заказываем экскурсии индивидуальные,чтобы дети чувствовали к себе внимание и им было проще погрузиться с сложную информацию. В этот раз сложилось иначе. У групповых
Обычно мы заказываем экскурсии индивидуальные,чтобы дети чувствовали к себе внимание и им было проще погрузиться с сложную информацию. В этот раз сложилось иначе. У групповых
Вам был полезен этот отзыв?
V
Все прошло отлично, огромное спасибо Kate, за хорошую организацию, интересный рассказ и позитивный настрой. Очень рекомендую.
Про маршрут:
1. хотелось бы больше времени уделить древнему городу Уплисцихе, чтобы там было свободное время
Про маршрут:
1. хотелось бы больше времени уделить древнему городу Уплисцихе, чтобы там было свободное время
Вам был полезен этот отзыв?
Гид Михаил провёл чудесную экскурсию! Попали не в сезон(январь), поэтому группа была совмещённая с англоговорящими туристами, но гид всегда всё дублировал на русском, хоть мы и всё понимали по-английски. В
Вам был полезен этот отзыв?
Хочется от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Кети за потрясающую экскурсию в Мцхету и Гори.
Честно говоря, впервые экскурсию для нас проводил профессиональный историк, и это ощущалось буквально во всем. Кэти
Честно говоря, впервые экскурсию для нас проводил профессиональный историк, и это ощущалось буквально во всем. Кэти
Вам был полезен этот отзыв?
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох Грузии - от древнейших дохристианских памятников до мест, связанных с важнейшими событиями более поздней
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень интересная экскурсия.
Гид Лана все подробно рассказала и показала. Очень насыщенная экскурсия.
Гид Лана все подробно рассказала и показала. Очень насыщенная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)»
-
40%
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборВечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Площадь европы
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
€21
€35 за человека
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборПо восточной Грузии из Тбилиси: Мцхета, Гори, Уплисцихе
От языческих культов до христианства и советского периода
Начало: У метро «Авлабари»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €250 за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€19 за человека
-35%
до 31 октября
€26 за человека