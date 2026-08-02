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— юрист и историк по образованию. Она не уходила в красивые легенды и сомнительные версии, а рассказывала именно о подтвержденных исторических событиях и фактах. Но делала это настолько интересно, понятно и увлекательно, что хотелось слушать каждое слово.



При этом экскурсия получилась невероятно легкой и увлекательной. Не было ощущения лекции или перегруженности информацией — наоборот, хотелось слушать еще и еще. Каждый рассказ был к месту, интересным и запоминающимся.



Отдельно хочется отметить человеческое отношение Кети. В группе были маленькие дети, и она заботилась о них, как настоящая мама: переживала, чтобы всем было комфортно, никого не потерять, чтобы никто не устал. Такая искренняя забота очень чувствуется и делает путешествие еще приятнее.



Спасибо огромное за профессионализм, любовь к своему делу, теплую атмосферу и замечательный день. Благодаря Кети поездка в Мцхету и Гори стала не просто экскурсией, а одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Грузии. Искренне рекомендуем всем, кому посчастливится попасть к ней на экскурсию!