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Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)

Погрузитесь в историю Грузии за один день! Посетите древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина в Гори. Группа до 15 человек
Путешествие по Грузии начинается с посещения первой столицы - Мцхеты. Здесь вы увидите кафедральный собор Светицховели и монастырь Джвари.

Далее маршрут приведет вас в пещерный город Уплисцихе, где вы прогуляетесь по древним улицам и осмотрите старинные храмы. Завершится экскурсия в Гори, где вы посетите дом-музей Сталина и увидите его личные вещи. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек
5
552 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древней Мцхеты
  • ⛪ Осмотр собора Светицховели
  • 🌄 Прекрасные виды из монастыря Джвари
  • 🏰 Прогулка по пещерному городу Уплисцихе
  • 🚂 Экскурсия в дом-музей Сталина
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)

Что можно увидеть

  • Мцхета
  • Светицховели
  • Джвари
  • Уплисцихе
  • Дом-музей Сталина

Описание экскурсии

  • Город Мцхета. Это первая столица и религиозный центр Грузии. Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа.
  • Монастырь Джвари. Место, где зародилось грузинское православие. А ещё из монастыря открываются прекрасные виды на Мцхету и слияние двух рек: Мтквари и Арагви.
  • Дом-музей Сталина в Гори. Вы посетите дом, где родился и жил вождь. Осмотрите его личные вещи и бронированный железнодорожный вагон, которым он пользовался.
  • Пещерный город Уплисцихе. Мы погуляем по древнему городу-крепости, высеченному в вулканических скалах. Вы увидите остатки старинных храмов, домов, улиц и площадей. Раскроете, как люди здесь жили и вели быт.

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)

ежедневно в 09:10

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 32 раза на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€26
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:10
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 25764 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 552 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
501
4
26
3
18
2
4
1
3
Василиса
Экскурсия была очень интересная и красивая!
Обычно мы заказываем экскурсии индивидуальные,чтобы дети чувствовали к себе внимание и им было проще погрузиться с сложную информацию. В этот раз сложилось иначе. У групповых
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экскурсий есть минус в отсутствии большего времени для самостоятельного рассмотрения деталей каждого места и в отсутствии возможности взаимодействовать с гидом, из за его занятости другими членами группы.
Однако, в этот раз нам повезло.
У нас был прекрасный экскурсовод Кэти,которая вела рассказ на 2х языках: русском и Английском,при чем, английский был очень четкий, понятный, такой академический,что даже мой сын 7 класс не всегда нуждался в переводе. Кэти уделяла внимание каждому заданному вопросу и от взрослых и от детей. Было видно,что человек любит то,что делает!
Самое интересное для меня это посещение монастыря Джвари, храма Светицховели и пещерного города. Дом - музей Сталина - место на 1 раз.

Благодарим Кэти за наш замечательный день!

Экскурсия была очень интересная и красивая!
Экскурсия была очень интересная и красивая!
Экскурсия была очень интересная и красивая!
Экскурсия была очень интересная и красивая!
Экскурсия была очень интересная и красивая!
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V
Все прошло отлично, огромное спасибо Kate, за хорошую организацию, интересный рассказ и позитивный настрой. Очень рекомендую.
Про маршрут:
1. хотелось бы больше времени уделить древнему городу Уплисцихе, чтобы там было свободное время
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и можно было поизучать самостоятельно.
2. я понимаю, что остановка «магазины» важна, но она очень утомительна и забирает много времени от интересной экскурсии. просьба к организаторам, поставить ее в конец программы, чтобы люди уже спокойно покупали что им нужно и не задерживали часть группы.

в целом ощущение от экскурсии - замечательное! 🙏

Все прошло отлично, огромное спасибо Kate, за хорошую организацию, интересный рассказ и позитивный настрой. Очень рекомендую.
Все прошло отлично, огромное спасибо Kate, за хорошую организацию, интересный рассказ и позитивный настрой. Очень рекомендую.
Все прошло отлично, огромное спасибо Kate, за хорошую организацию, интересный рассказ и позитивный настрой. Очень рекомендую.
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Анастасия
Гид Михаил провёл чудесную экскурсию! Попали не в сезон(январь), поэтому группа была совмещённая с англоговорящими туристами, но гид всегда всё дублировал на русском, хоть мы и всё понимали по-английски. В
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целом, он очень беспокоился о нашем комфорте. Михаил - очень образованный человек, знает про свою страну всё, было очень интересно его слушать. Он - олицетворение грузинского гостеприимства, показал нам эту страну с самой лучшей стороны. Касаемо самой экскурсии - маршрут хорошо продуман, никаких неудобств не было. Джвари, музей Сталина, Уплисцихе и Мцхета - безумно живописные и запоминающиеся места. Всем рекомендую эту экскурсию❤️

Гид Михаил провёл чудесную экскурсию! Попали не в сезон(январь), поэтому группа была совмещённая с англоговорящими туристами,
Гид Михаил провёл чудесную экскурсию! Попали не в сезон(январь), поэтому группа была совмещённая с англоговорящими туристами,
Гид Михаил провёл чудесную экскурсию! Попали не в сезон(январь), поэтому группа была совмещённая с англоговорящими туристами,
Гид Михаил провёл чудесную экскурсию! Попали не в сезон(январь), поэтому группа была совмещённая с англоговорящими туристами,
Гид Михаил провёл чудесную экскурсию! Попали не в сезон(январь), поэтому группа была совмещённая с англоговорящими туристами,
Гид Михаил провёл чудесную экскурсию! Попали не в сезон(январь), поэтому группа была совмещённая с англоговорящими туристами,
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Тимур
Хочется от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Кети за потрясающую экскурсию в Мцхету и Гори.

Честно говоря, впервые экскурсию для нас проводил профессиональный историк, и это ощущалось буквально во всем. Кэти
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— юрист и историк по образованию. Она не уходила в красивые легенды и сомнительные версии, а рассказывала именно о подтвержденных исторических событиях и фактах. Но делала это настолько интересно, понятно и увлекательно, что хотелось слушать каждое слово.

При этом экскурсия получилась невероятно легкой и увлекательной. Не было ощущения лекции или перегруженности информацией — наоборот, хотелось слушать еще и еще. Каждый рассказ был к месту, интересным и запоминающимся.

Отдельно хочется отметить человеческое отношение Кети. В группе были маленькие дети, и она заботилась о них, как настоящая мама: переживала, чтобы всем было комфортно, никого не потерять, чтобы никто не устал. Такая искренняя забота очень чувствуется и делает путешествие еще приятнее.

Спасибо огромное за профессионализм, любовь к своему делу, теплую атмосферу и замечательный день. Благодаря Кети поездка в Мцхету и Гори стала не просто экскурсией, а одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Грузии. Искренне рекомендуем всем, кому посчастливится попасть к ней на экскурсию!

Хочется от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Кети за потрясающую экскурсию в Мцхету и Гори.
Хочется от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Кети за потрясающую экскурсию в Мцхету и Гори.
Хочется от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Кети за потрясающую экскурсию в Мцхету и Гори.
Хочется от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Кети за потрясающую экскурсию в Мцхету и Гори.
Хочется от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Кети за потрясающую экскурсию в Мцхету и Гори.
Хочется от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Кети за потрясающую экскурсию в Мцхету и Гори.
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Denis
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох Грузии - от древнейших дохристианских памятников до мест, связанных с важнейшими событиями более поздней
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истории.

Особенно сильное впечатление произвели древняя Мцхета и пещерный город Уплисцихе. Удивительное место, где можно буквально прикоснуться к истории и увидеть, как люди жили многие столетия назад. Не менее интересными оказались места, связанные с зарождением христианства в Грузии. Красота окружающих пейзажей и богатое историческое наследие оставляют очень яркие впечатления.

Отдельная благодарность гиду. Материал подавался подробно, интересно и доступно для каждого участника группы. Было видно глубокое знание темы и искреннее желание поделиться историей и культурой страны.

Также очень понравилось посещение музея Сталина. Особенно запомнилась работа музейного гида. Информация подавалась спокойно, профессионально и без навязывания оценок. Вместо готовых выводов посетителям предлагались факты и исторические сведения, на основании которых каждый мог самостоятельно сформировать своё мнение. Такой подход вызывает уважение и делает экскурсию действительно познавательной.

В целом экскурсия организована на высоком уровне, маршрут продуман отлично, а впечатления остались исключительно положительные. Грузия оставляет очень тёплые эмоции, а такие экскурсии только усиливают желание лучше узнать эту удивительную страну. Остался очень доволен поездкой и с удовольствием рекомендую эту экскурсию другим путешественникам. ★★★★★

Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох
Очень насыщенная и прекрасно организованная экскурсия. За один день удалось увидеть сразу несколько совершенно разных эпох
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С
Очень интересная экскурсия.
Гид Лана все подробно рассказала и показала. Очень насыщенная экскурсия.
Очень интересная экскурсия.
Очень интересная экскурсия.
Очень интересная экскурсия.
Очень интересная экскурсия.
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Входит в следующие категории Тбилиси

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