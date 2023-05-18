Что вас ожидает

Город Мцхета. Это первая столица и религиозный центр Грузии. Вы услышите её историю и посетите главную достопримечательность — кафедральный собор Светицховели, где находится хитон Христа.

Монастырь Джвари. Место, где зародилось грузинское православие. А ещё из монастыря открываются прекрасные виды на Мцхету и слияние двух рек: Мтквари и Арагви.

Дом-музей Сталина в Гори. Вы посетите дом, где родился и жил вождь. Осмотрите его личные вещи и бронированный железнодорожный вагон, которым он пользовался.

Пещерный город Уплисцихе. Мы погуляем по древнему городу-крепости, высеченному в вулканических скалах. Вы увидите остатки старинных храмов, домов, улиц и площадей. Раскроете, как люди здесь жили и вели быт.

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