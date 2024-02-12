Приглашаем вас присоединиться к увлекательному путешествию по важнейшим историческим местам Грузии. Вас ожидает посещение Мцхеты, где вы увидите знаменитую церковь Светицховели и монастырь Джвари, обладающий великолепным видом на окрестности. В Гори вы посетите Дом-музей Сталина, где представлены личные вещи и документы великого уроженца города. Завершит ваше путешествие загадочный пещерный город Уплисцихе, в котором вы сможете ощутить атмосферу древности и величия прошлых цивилизаций. Экскурсия включает комфортабельный трансфер и сопровождение русскоговорящего гида, который раскроет вам секреты каждого места. Билеты в музеи и обед не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно планировать дополнительные расходы

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мцхета

Первым делом отправимся в старую столицу Грузии и одно из самых известных исторических мест — Мцхету. Посетим церковь Светицховели и первый монастырь в стране — Джвари. Со смотровой площадки полюбуемся видом на город и поговорим о его истории.

Гори

Зайдём в Дом-музей Сталина. Личные вещи, фотографии, картины, документы, одна из копий посмертной маски и даже личный железнодорожный салон-вагон — всё это представлено в экспозиции, посвящённой жизни самого известного уроженца города.

Уплисцихе

Завершим экскурсию в знаменитом городе, вырубленном в скале. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, пофотографироваться и узнать богатую историю пещер, возникших на этом месте ещё до нашей эры.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги русскоговорящего гида

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы