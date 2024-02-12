Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Приглашаем вас присоединиться к увлекательному путешествию по важнейшим историческим местам Грузии.
Вас ожидает посещение Мцхеты, где вы увидите знаменитую церковь Светицховели и монастырь Джвари, обладающий великолепным видом на окрестности.
В Гори вы посетите Дом-музей Сталина, где представлены личные вещи и документы великого уроженца города.
Завершит ваше путешествие загадочный пещерный город Уплисцихе, в котором вы сможете ощутить атмосферу древности и величия прошлых цивилизаций.
Экскурсия включает комфортабельный трансфер и сопровождение русскоговорящего гида, который раскроет вам секреты каждого места.
Билеты в музеи и обед не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно планировать дополнительные расходы
Вас ожидает посещение Мцхеты, где вы увидите знаменитую церковь Светицховели и монастырь Джвари, обладающий великолепным видом на окрестности.
В Гори вы посетите Дом-музей Сталина, где представлены личные вещи и документы великого уроженца города.
Завершит ваше путешествие загадочный пещерный город Уплисцихе, в котором вы сможете ощутить атмосферу древности и величия прошлых цивилизаций.
Экскурсия включает комфортабельный трансфер и сопровождение русскоговорящего гида, который раскроет вам секреты каждого места.
Билеты в музеи и обед не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно планировать дополнительные расходы
Ближайшие даты:
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23
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мцхета
Первым делом отправимся в старую столицу Грузии и одно из самых известных исторических мест — Мцхету. Посетим церковь Светицховели и первый монастырь в стране — Джвари. Со смотровой площадки полюбуемся видом на город и поговорим о его истории.
Гори
Зайдём в Дом-музей Сталина. Личные вещи, фотографии, картины, документы, одна из копий посмертной маски и даже личный железнодорожный салон-вагон — всё это представлено в экспозиции, посвящённой жизни самого известного уроженца города.
Уплисцихе
Завершим экскурсию в знаменитом городе, вырубленном в скале. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, пофотографироваться и узнать богатую историю пещер, возникших на этом месте ещё до нашей эры.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги русскоговорящего гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в музей Сталина — 5–10 лари/чел.
- Вход в Уплисцихе — 17 лари/чел.
- Обед — по желанию
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Перед оперным театром
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Christos — ваша команда гидов в Тбилиси
Меня зовут Христос, и я гид по Грузии с 7-летним опытом работы. Я специализируюсь на Тбилиси и предоставляю туристические услуги по всей стране. Горжусь помогать путешественникам открывать удивительные места и культуру Грузии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
12 фев 2024
Отличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческими фактами, шутками, был любезен и дружелюбен - в общем, атмосфера была что надо. Вдобавок учил нас грузинским словечкам и очень страстно рассказывал об истории страны. Маршрут тоже хороший - однозначно Мцхета и Уплисцихе стоят посещения, да и в Гори получилось интересно провести время. Получился классный день, спасибо большое Джими!
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