Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
Групповая экскурсия в Тбилиси

Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас

5
1 отзыв
Приглашаем вас присоединиться к увлекательному путешествию по важнейшим историческим местам Грузии.

Вас ожидает посещение Мцхеты, где вы увидите знаменитую церковь Светицховели и монастырь Джвари, обладающий великолепным видом на окрестности.

В Гори вы посетите Дом-музей Сталина, где представлены личные вещи и документы великого уроженца города.

Завершит ваше путешествие загадочный пещерный город Уплисцихе, в котором вы сможете ощутить атмосферу древности и величия прошлых цивилизаций.

Экскурсия включает комфортабельный трансфер и сопровождение русскоговорящего гида, который раскроет вам секреты каждого места.

Билеты в музеи и обед не включены в стоимость, что позволяет вам самостоятельно планировать дополнительные расходы
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
27
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мцхета

Первым делом отправимся в старую столицу Грузии и одно из самых известных исторических мест — Мцхету. Посетим церковь Светицховели и первый монастырь в стране — Джвари. Со смотровой площадки полюбуемся видом на город и поговорим о его истории.

Гори

Зайдём в Дом-музей Сталина. Личные вещи, фотографии, картины, документы, одна из копий посмертной маски и даже личный железнодорожный салон-вагон — всё это представлено в экспозиции, посвящённой жизни самого известного уроженца города.

Уплисцихе

Завершим экскурсию в знаменитом городе, вырубленном в скале. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, пофотографироваться и узнать богатую историю пещер, возникших на этом месте ещё до нашей эры.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги русскоговорящего гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в музей Сталина — 5–10 лари/чел.
  • Вход в Уплисцихе — 17 лари/чел.
  • Обед — по желанию

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед оперным театром
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
12 фев 2024
Отличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческими фактами, шутками, был любезен и дружелюбен - в общем, атмосфера была что надо. Вдобавок учил нас грузинским словечкам и очень страстно рассказывал об истории страны. Маршрут тоже хороший - однозначно Мцхета и Уплисцихе стоят посещения, да и в Гори получилось интересно провести время. Получился классный день, спасибо большое Джими!
Отличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческимиОтличная была экскурсия. С нами был другой гид - Джими, и он всех очаровал. Сыпал историческими

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеСвятые местаВыездныеНа весь деньГориМцхетаУплисцихеПопулярные местаМонастыри, церкви, храмыПо ГрузииМонастырь ДжвариСобор СветицховелиПещерыСССР

Похожие туры из Тбилиси

Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
63 отзыва
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Тбилиси, улица Абано, 15
Завтра
22 фев
23 фев
24 фев
$27 за человека
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
103 отзыва
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
Понять значение веры для Грузии и побывать в тысячелетнем пещерном городе язычников
По месту указания путешесвенника
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
175 за всё до 4 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
в районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
Завтра
26 фев
28 фев
29 фев
175 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM