Дворец торжественных обрядов в Тбилиси: история, архитектура и значениеДворец торжественных обрядов, он же Дворец Патаркацишвили, он же в народе Дворец бракосочетаний — здание конца советской эпохи, задуманное как дворец для светских торжественных церемоний, которое в 2002 году перешло в собственность бизнесмена и миллионера Бадри Патаркацишвили, было расширено и переформатировано в частную резиденцию и частный музей. В настоящее время (2023) остаётся частной резиденцией, в которую можно попасть при некотором везении.

Мы сможем посетить уникальные, закрытые для посетителей залы, увидеть необычную архитектуру и интерьеры, а также частную коллекцию картин и автомобилей! Все это в сопровождении рассказов опытного гида. Дворец торжественных обрядов — храм советского постмодернизма. Мы поговорим о том, как родилась идея создания объекта в стиле бионической архитектуры и что оно символизирует, также не обойдем стороной историю.

Начнем мы нашу экскурсию с осмотра здания снаружи. Выясним кто и зачем зачем решил в середине 80-х создать такое строение. Потом самое интересное — мы идем осматривать дворец изнутри! Мы увидим тематические залы, которые появились уже после того, как дворец перешел в частные руки. Кружимся в пестроте интерьеров от египетского зала до тбилисского дворика со своими сюрпризами. Но на этом не все. Мы пробираемся через тенистый сад и попадаем во второй дворец. Многие не знают о существовании второго дворца на территории, который скрывается в тенистом саду. Здесь мы сможем оценить частную коллекцию картин, среди которых представлены работы известных грузинских художников прошлого столетия. А после познакомимся с частной коллекцией автомобилей.

Эта экскурсия позволит заглянуть в потаенный уголок Тбилиси, в который не каждому удается попасть.