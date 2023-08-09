Эксклюзивная экскурсия по Дворцу торжественных обрядов на частной территории
Приглашаю вас на эксклюзивную экскурсию, которая позволит увидеть закрытые для посетителей места. Вы посетите Дворец торжественных обрядов. Это впечатляющая постройка, сочетающая советский постмодернизм и бионическую архитектуру. Вы узнаете его историю и символическое значение. У вас будет возможность оценить частную коллекцию картин грузинских художников прошлого столетия.
Кроме того, коллекция автомобилей, которую вы тоже обязательно увидите, обещает добавить шарма и уникальности этой экскурсии.
Кроме того, коллекция автомобилей, которую вы тоже обязательно увидите, обещает добавить шарма и уникальности этой экскурсии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дворец торжественных обрядов
- Внутренние интерьеры здания
- Старинную мебель 18-20 веков
- Сад с необычными жителями
- Второй дворец
- Частная коллекция картин
- Частная коллекция автомобилей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дворец торжественных обрядов в Тбилиси: история, архитектура и значениеДворец торжественных обрядов, он же Дворец Патаркацишвили, он же в народе Дворец бракосочетаний — здание конца советской эпохи, задуманное как дворец для светских торжественных церемоний, которое в 2002 году перешло в собственность бизнесмена и миллионера Бадри Патаркацишвили, было расширено и переформатировано в частную резиденцию и частный музей. В настоящее время (2023) остаётся частной резиденцией, в которую можно попасть при некотором везении.
Мы сможем посетить уникальные, закрытые для посетителей залы, увидеть необычную архитектуру и интерьеры, а также частную коллекцию картин и автомобилей! Все это в сопровождении рассказов опытного гида. Дворец торжественных обрядов — храм советского постмодернизма. Мы поговорим о том, как родилась идея создания объекта в стиле бионической архитектуры и что оно символизирует, также не обойдем стороной историю.
Начнем мы нашу экскурсию с осмотра здания снаружи. Выясним кто и зачем зачем решил в середине 80-х создать такое строение. Потом самое интересное — мы идем осматривать дворец изнутри! Мы увидим тематические залы, которые появились уже после того, как дворец перешел в частные руки. Кружимся в пестроте интерьеров от египетского зала до тбилисского дворика со своими сюрпризами. Но на этом не все. Мы пробираемся через тенистый сад и попадаем во второй дворец. Многие не знают о существовании второго дворца на территории, который скрывается в тенистом саду. Здесь мы сможем оценить частную коллекцию картин, среди которых представлены работы известных грузинских художников прошлого столетия. А после познакомимся с частной коллекцией автомобилей.
Эта экскурсия позволит заглянуть в потаенный уголок Тбилиси, в который не каждому удается попасть.
по средам в 12:00 и воскресеньям в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение двух дворцов и сада на частной территории
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Доп. расходов не предусмотрено
- Место начала и завершения?
- 21 Bochorma St
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам в 12:00 и воскресеньям в 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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