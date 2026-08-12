95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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М Маша Болльшое спасибо Медее за замечательную интересную и познавателбную прогулку. Мы были вторем я и 2 детей 15.5 и почти 18 лет и Медея заинтересовала всех и каждому показала и рассказала истории. Обязательно порекомендуем друзьям и сами вернемся. Наслаждайтесь! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Медея провела великолепную экскурсию для нашей группы из 5 человек. Увидели много интересных локаций, сделали массу фотографий Качественная подача материала, грамотная русская речь, комфортный темп, структурированная экскурсия. Никакого информационного мусора. Медея великолепный тактичный собеседник, эрудированный гид и просто интересный человек, не хотелось расставаться. От души рекомендуем! Спасибо, Медея, за чудесный насыщенный день в Тбилиси! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Спасибо огромное Медее за шикарную экскурсию! Даже экстремальный ветер не смог нам помешать насладиться видами с множества необычных смотровых площадок, куда сами бы мы никогда не зашли, и послушать бесконечное количество интересных историй и исторических фактов. Больше всего впечатлил отреставрированный дом 17го века с театром и колодцем. В очередной раз влюбились в Тбилиси. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дарья Прекрасный гид Медея. Все рассказала, все показала. сами бы мы не нашли такие места и не узнали историю Тбилиси. еще и посоветовала классный ресторан вблизи площади Свободы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Медея - очень приятный гид, прекрасно знающий город и умеющий интересно рассказать о нём! Много точек с красивыми видами, живописные улочки, разнообразие локаций и впечатлений, легенды и живые истории о тбилисских жителях. Маршрут отлично продуман! Мы очень довольны! Огромное спасибо!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет