95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы явственно ощущаете аромат грузинского хлеба «шоти», а также слышите «вайме», «вуйме», «генацвале», «чириме», поздравляю, вы — в Тбилиси! Давайте прогуляемся по его колоритным улочкам? Я расскажу вам о старых тбилисских профессиях, тбилисском говоре, во дворце Дареджан поговорим о царских династиях. А также в нашей программе будет несколько древних храмов, которые являются прекрасной илюстрацией многовекового сосуществования разных религий и культур.

Что вас ожидает

Главный колорит Тбилиси — его люди

Тифлис всегда был мультикультурным, многонациональным, многоконфессиональным. Главный его колорит — люди. Я расскажу вам о «тбилисском языке», по которому горожане узнают друг друга в любой точке мира. Покажу дворцы грузинских царей (существующий поныне и уже исчезнувший), дарбази — средневековый дом состоятельного горожанина. Вы увидите места, где жил рабочий люд. Я расскажу вам о старых тифлисских профессиях — дабахачи, мушах, тулухчи, джамадари. Научу вас различать два ярких типажа — карачогели и кинто. Мы смешаемся в средневековой толчее на Татарском майдане и вдохнем полной грудью запах серных бань. Пройдем по прохладным узким улочкам, где дети гоняют мяч (в том числе по ногам прохожих) и говорят считалочки.

Древние храмы и церкви

Наша экскурсия включит несколько древних храмов: христианские, мусульманский и даже языческий, зорроастрийский. Вы увидите храм Метехи, церковь Або Тбилели на берегу Куры, мечеть, церковь Сурб Геворк и зорроастрийский храм Атешга. Вы узнаете, как на протяжении многих веков здесь мирно уживались самые разные религии, и какая неповторимая атмосфера открытости и гостеприимства живет все это время в Тбилиси.

Комфортный маршрут прогулки

Мы начнем экскурсию от Авлабара и завершим в Сололаки. Вы посетите следующие объекты: