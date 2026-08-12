95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тбилиси откроется вам не только как город улиц и храмов, но прежде всего — как город людей. В колоритных историях о царях и прачках, тулухчи и кинто оживёт дух старого Тифлиса. Экскурсия проведёт вас сквозь века: от дворцов и особняков до серных бань и Татарского майдана. Вы услышите о забытых профессиях и узнаете, как здесь переплетались разные культуры и верования.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- дворец Дареджан — символ царской эпохи
- особняк Сараджишвили с атмосферой зажиточного Тифлиса
- плато Метехи и церковь Або Тбилели на берегу Куры
- Татарский майдан — бывший рынок и сердце городской толчеи
- Серные бани и каньон — визитную карточку Тбилиси
- мечеть и церковь Сурб Геворк, стоящие бок о бок
- древний зорроастрийский храм Атешга
- Вифлеемский квартал и улицу Табидзе — уютные уголки Старого города
И узнаете:
- что означают старые тбилисские профессии: дабахачи, тулухчи, мушах и джамадари
- как различить типажи кинто и карачогели
- чем жила знать и простой народ — от царских дворцов до дворов прачек и ремесленников
- почему тбилисский говор узнают во всем мире
- как в городе мирно сосуществуют разные религии
Организационные детали
Начало экскурсии — от «Авлабари», завершение — в Сололаки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медея — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2823 туристов
В профессию гида я пришла из журналистики — была корреспондентом «Комсомолки в Грузии», «Аргументов и фактов», журнала «Русский клуб» и др. Когда много лет пишешь о родном городе, знаешь, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 200 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Болльшое спасибо Медее за замечательную интересную и познавателбную прогулку. Мы были вторем я и 2 детей 15.5 и почти 18 лет и Медея заинтересовала всех и каждому показала и рассказала истории. Обязательно порекомендуем друзьям и сами вернемся. Наслаждайтесь!
+2
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Н
Медея провела великолепную экскурсию для нашей группы из 5 человек. Увидели много интересных локаций, сделали массу фотографий Качественная подача материала, грамотная русская речь, комфортный темп, структурированная экскурсия. Никакого информационного мусора. Медея великолепный тактичный собеседник, эрудированный гид и просто интересный человек, не хотелось расставаться. От души рекомендуем! Спасибо, Медея, за чудесный насыщенный день в Тбилиси!
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Е
Спасибо огромное Медее за шикарную экскурсию! Даже экстремальный ветер не смог нам помешать насладиться видами с множества необычных смотровых площадок, куда сами бы мы никогда не зашли, и послушать бесконечное количество интересных историй и исторических фактов. Больше всего впечатлил отреставрированный дом 17го века с театром и колодцем. В очередной раз влюбились в Тбилиси.
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Прекрасный гид Медея. Все рассказала, все показала. сами бы мы не нашли такие места и не узнали историю Тбилиси. еще и посоветовала классный ресторан вблизи площади Свободы.
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К
Медея - очень приятный гид, прекрасно знающий город и умеющий интересно рассказать о нём! Много точек с красивыми видами, живописные улочки, разнообразие локаций и впечатлений, легенды и живые истории о тбилисских жителях. Маршрут отлично продуман! Мы очень довольны! Огромное спасибо!!!
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Тбилиси открылся нам с другой стороны благодаря данной экскурсии. Медея очень увлекательно рассказывает историю, мы узнали много интересных фактов о Тбилиси! Советуем данную экскурсию, чтобы получить подробное представление о городе.
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