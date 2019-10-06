95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главный колорит Тбилиси — его люди Тифлис всегда был мультикультурным, многонациональным, многоконфессиональным. Главный его колорит — люди. Я расскажу вам о «тбилисском языке», по которому горожане узнают друг друга в любой точке мира. Покажу дворцы грузинских царей (существующий поныне и уже исчезнувший), дарбази — средневековый дом состоятельного горожанина. Вы увидите места, где жил рабочий люд. Я расскажу вам о старых тифлисских профессиях — дабахачи, мушах, тулухчи, джамадари. Научу вас различать два ярких типажа — карачогели и кинто. Мы смешаемся в средневековой толчее на Татарском майдане и вдохнем полной грудью запах серных бань. Пройдем по прохладным узким улочкам, где дети гоняют мяч (в том числе по ногам прохожих) и говорят считалочки.
Древние храмы и церкви Наша экскурсия включит несколько древних храмов: христианские, мусульманский и даже языческий, зорроастрийский. Вы увидите храм Метехи, церковь Або Тбилели на берегу Куры, мечеть, церковь Сурб Геворк и зорроастрийский храм Атешга. Вы узнаете, как на протяжении многих веков здесь мирно уживались самые разные религии, и какая неповторимая атмосфера открытости и гостеприимства живет все это время в Тбилиси.
Комфортный маршрут прогулки Мы начнем экскурсию от Авлабара и завершим в Сололаки. Вы посетите следующие объекты:
дворец Дареджан
особняк Сараджишвили
плато Метехи
церковь Або Тбилели
Татарский майдан
серные бани и каньон
мечеть
церковь Сурб Геворк
Атешга (зорроастрийский храм)
Вифлеемский квартал
улица Табидзе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У метро Авлабар..
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
В профессию гида я пришла из журналистики (корреспондент "Комсомолки в Грузии", "Аргументов и фактов", журнала "Русский клуб" и др).Когда много лет пишешь о родном городе, знаешь, что его волнует, чем он живет и дышит, вбираешь в себя уйму впечатлений, ярких и неповторимых, как цветное лоскутное одеяло. Хочешь рассказывать, делиться, удивлять, вдохновлять Грузией.
Как жительница Тбилиси в 4-м поколении,чей прадед рыбачил на берегах Куры могу обещать путешествие в другое измерение - Тифлис...
Посетили эту экскурсию в сентябре 2019. Нам все понравилось. Медея рассказала нам, каким был быт жителей Тбилиси, как они жили раньше и как живут сейчас. Она также показала нам разные интересные уголки города, куда бы мы вряд ли догадались заглянуть самостоятельно.
Виталий
25 сентября 2019
Две потрясающие экскурсии по Тбилиси ("Цари, прачки и тулухчи" и " Сололаки: парадные, салоны и пансионы"), которые провела для нас Медея, очаровательная женщина и высококлассный профессионал, оставили самые незабываемые впечатления. Несмотря на то что это был уже не первый наш визит в этот город, благодаря энциклопедическим знаниям, виртуозному владению словом, легкой и органичной подаче информации, а также тонкому личному обаянию прекрасной Медеи Тбилиси раскрылся для нас во всем своем великолепии и особой глубине. Спасибо, Медея, и до новых встреч!
Елизавета
7 сентября 2019
Интересная и содержательная экскурсия. Дети 9 и 6 лет с интересом и легкостью выдержали 3.5 часа)
Tatiana
11 августа 2019
С Медеей у нас прошла 4-х часовая экскурсия по городу.
Тбилиси это шкатулка с сюрпризами и ее нам помогла открыть Медея. Благодаря ей город открылся со всем с другой стороны, сами мы бы даже не догадались заглянуть на балкончик с красивым видом, наврятли мы бы сворачивали в маленькие и не изведанные улочки, где нас ждали необычные интерьеры. С помощью Медеи мы смогли окунутся в быт людей и погрузится в историю города.
Медея образованный и интелегентный человек, который любит свое дело и свою страну. И этой любовью и знаниями она делиться с нами.
Очень понравилась экскурсия! Не смотря на 35 градусную жару, время прошло интересно и незаметно.
Советуем экскурсию тем, кто хочет увидеть скрытые уголки прекрасного города!
Спасибо большое, Медея!
Lena
10 августа 2019
Спасибо дорогой Медее за замечательную и интересную экскурсию. Очень рекомендуем! Сами вы такой Тбилиси не увидите и не узнаете!
Вадим
20 июля 2019
Прекрасная экскурсия! Чувствуется что Медея очень любит свой город. И когда к этой любви прибавляются богатейшие знания и прекрасное владение словом, рождается магия. Даже наши, двое детей подростков, слушали её почти не отвлекаясь. К тому же Медея очень чуткий и внимательный слушатель. И поэтому, помимо огромного богажа информации, у нас осталось очень приятное ощущение от простого человеческого общения. И в итоге 4 часа, которые сначала казались долгими, прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендую всем.
Наталья
13 июня 2019
Огромное спасибо Медее за восхитительную экскурсию. Будучи уже не первый раз в Тбилиси хотелось новых впечатлений и «изюминок» и благодаря экскурсии нам это удалось. Маршрут экскурсии был составлен очень продуманно - даже 32-х градусная жара осталась незамеченной. А сколько дивных мест мы увидели, тех мест, для посещения которых пришлось бы перечитать кучу информации. Медея сумела погрузить нас в атмосферу старого Тифлиса с его жителями и их укладом жизни, за это ей отдельное спасибо!
Оксана
13 июня 2019
Экскурсия нам понравилась. Побывали на иаких улочках, о существовании которых сами бы не догодались. Медея очень доступно рассказывала о различных истормческих фактах и местах. Для тех кто хочет окунуться в прошлое Тбилиси-оч.рекомендую.
Елизавета
10 июня 2019
Медея замечательный гид, экскурсия очень интересная, маршрут небанальный, много авторской информации. Нам все понравилось!
Кристина
17 мая 2019
Медина-Замечательный гид!!! Прекрасный город!!! Нам очень все понравилось ! Очень грамотно составлена экскурсия, рассказ был интересным и маршрут подобран удобный. Ещё раз спасибо огромное Медине !
Для тбилисца Сололаки — как сундук с драгоценностями, куда он время от времени заглядывает с замиранием сердца. Здесь сохранились уникальные улицы, особняки в стиле модерн, парадные с росписью конца XIX — начала XX века. И все живо и будто было вчера... Эта прогулка для тех, кто уже изучил основные достопримечательности Тбилиси и хочет стать более продвинутым знатоком города.
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.