95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать Тбилиси через истории о его жителях

Медея
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Медея – ваш гид
Если вы явственно ощущаете аромат грузинского хлеба «шоти», а также слышите «вайме», «вуйме», «генацвале», «чириме», поздравляю, вы — в Тбилиси! Давайте прогуляемся по его колоритным улочкам? Я расскажу вам о старых тбилисских профессиях, тбилисском говоре, во дворце Дареджан поговорим о царских династиях.

А также в нашей программе будет несколько древних храмов, которые являются прекрасной илюстрацией многовекового сосуществования разных религий и культур.
€50
38 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча У метро Авлабар.
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У этой экскурсии95 отзывов
4.99
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи

Что вас ожидает

Главный колорит Тбилиси — его люди
Тифлис всегда был мультикультурным, многонациональным, многоконфессиональным. Главный его колорит — люди. Я расскажу вам о «тбилисском языке», по которому горожане узнают друг друга в любой точке мира. Покажу дворцы грузинских царей (существующий поныне и уже исчезнувший), дарбази — средневековый дом состоятельного горожанина. Вы увидите места, где жил рабочий люд. Я расскажу вам о старых тифлисских профессиях — дабахачи, мушах, тулухчи, джамадари. Научу вас различать два ярких типажа — карачогели и кинто. Мы смешаемся в средневековой толчее на Татарском майдане и вдохнем полной грудью запах серных бань. Пройдем по прохладным узким улочкам, где дети гоняют мяч (в том числе по ногам прохожих) и говорят считалочки.

Древние храмы и церкви
Наша экскурсия включит несколько древних храмов: христианские, мусульманский и даже языческий, зорроастрийский. Вы увидите храм Метехи, церковь Або Тбилели на берегу Куры, мечеть, церковь Сурб Геворк и зорроастрийский храм Атешга. Вы узнаете, как на протяжении многих веков здесь мирно уживались самые разные религии, и какая неповторимая атмосфера открытости и гостеприимства живет все это время в Тбилиси.

Комфортный маршрут прогулки
Мы начнем экскурсию от Авлабара и завершим в Сололаки. Вы посетите следующие объекты:

  • дворец Дареджан
  • особняк Сараджишвили
  • плато Метехи
  • церковь Або Тбилели
  • Татарский майдан
  • серные бани и каньон
  • мечеть
  • церковь Сурб Геворк
  • Атешга (зорроастрийский храм)
  • Вифлеемский квартал
  • улица Табидзе

Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи
Цари, прачки и тулухчи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У метро Авлабар..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Медея
Медея
В профессию гида я пришла из журналистики (корреспондент "Комсомолки в Грузии", "Аргументов и фактов", журнала "Русский клуб" и др).Когда много лет пишешь о родном городе, знаешь, что его волнует, чем он живет и дышит, вбираешь в себя уйму впечатлений, ярких и неповторимых, как цветное лоскутное одеяло. Хочешь рассказывать, делиться, удивлять, вдохновлять Грузией. Как жительница Тбилиси в 4-м поколении,чей прадед рыбачил на берегах Куры могу обещать путешествие в другое измерение - Тифлис...
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95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 октября 2019
Посетили эту экскурсию в сентябре 2019. Нам все понравилось. Медея рассказала нам, каким был быт жителей Тбилиси, как они жили раньше и как живут сейчас. Она также показала нам разные интересные уголки города, куда бы мы вряд ли догадались заглянуть самостоятельно.
25 сентября 2019
Две потрясающие экскурсии по Тбилиси ("Цари, прачки и тулухчи" и " Сололаки: парадные, салоны и пансионы"), которые провела для нас Медея, очаровательная женщина и высококлассный профессионал, оставили самые незабываемые впечатления. Несмотря на то что это был уже не первый наш визит в этот город, благодаря энциклопедическим знаниям, виртуозному владению словом, легкой и органичной подаче информации, а также тонкому личному обаянию прекрасной Медеи Тбилиси раскрылся для нас во всем своем великолепии и особой глубине. Спасибо, Медея, и до новых встреч!
7 сентября 2019
Интересная и содержательная экскурсия. Дети 9 и 6 лет с интересом и легкостью выдержали 3.5 часа)
11 августа 2019
С Медеей у нас прошла 4-х часовая экскурсия по городу.
Тбилиси это шкатулка с сюрпризами и ее нам помогла открыть Медея. Благодаря ей город открылся со всем с другой стороны, сами мы бы даже не догадались заглянуть на балкончик с красивым видом, наврятли мы бы сворачивали в маленькие и не изведанные улочки, где нас ждали необычные интерьеры. С помощью Медеи мы смогли окунутся в быт людей и погрузится в историю города.
Медея образованный и интелегентный человек, который любит свое дело и свою страну. И этой любовью и знаниями она делиться с нами.
Очень понравилась экскурсия! Не смотря на 35 градусную жару, время прошло интересно и незаметно.
Советуем экскурсию тем, кто хочет увидеть скрытые уголки прекрасного города!
Спасибо большое, Медея!
Lena
10 августа 2019
Спасибо дорогой Медее за замечательную и интересную экскурсию. Очень рекомендуем! Сами вы такой Тбилиси не увидите и не узнаете!
Вадим
20 июля 2019
Прекрасная экскурсия! Чувствуется что Медея очень любит свой город. И когда к этой любви прибавляются богатейшие знания и прекрасное владение словом, рождается магия. Даже наши, двое детей подростков, слушали её почти не отвлекаясь. К тому же Медея очень чуткий и внимательный слушатель. И поэтому, помимо огромного богажа информации, у нас осталось очень приятное ощущение от простого человеческого общения. И в итоге 4 часа, которые сначала казались долгими, прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендую всем.
13 июня 2019
Огромное спасибо Медее за восхитительную экскурсию. Будучи уже не первый раз в Тбилиси хотелось новых впечатлений и «изюминок» и благодаря экскурсии нам это удалось. Маршрут экскурсии был составлен очень продуманно - даже 32-х градусная жара осталась незамеченной. А сколько дивных мест мы увидели, тех мест, для посещения которых пришлось бы перечитать кучу информации. Медея сумела погрузить нас в атмосферу старого Тифлиса с его жителями и их укладом жизни, за это ей отдельное спасибо!
13 июня 2019
Экскурсия нам понравилась. Побывали на иаких улочках, о существовании которых сами бы не догодались. Медея очень доступно рассказывала о различных истормческих фактах и местах. Для тех кто хочет окунуться в прошлое Тбилиси-оч.рекомендую.
Елизавета
10 июня 2019
Медея замечательный гид, экскурсия очень интересная, маршрут небанальный, много авторской информации. Нам все понравилось!
17 мая 2019
Медина-Замечательный гид!!! Прекрасный город!!! Нам очень все понравилось ! Очень грамотно составлена экскурсия, рассказ был интересным и маршрут подобран удобный. Ещё раз спасибо огромное Медине !
Ещё 85 отзывов

Медея проводит ещё 1 экскурсию

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Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
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Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
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Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
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