Я расскажу удивительные истории дворцов, площадей и садов, построенных во имя любви. Вы узнаете, как князья соревновались в доказательствах чувств к своей избраннице. Увидите детали на фасадах зданий, по которым можно прочесть, насколько сильно мужчина был влюблён. Насладитесь Старым Тбилиси и погрузитесь в его чарующую атмосферу.

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Ваш гид в Тбилиси

Майя Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Мы с вами прогуляемся по древним мощёным улочкам и заглянем в скрытый тбилисский дворик.

Вы увидите полуразрушенный храм, где до сих молятся, старинный дворец грузинских князей и невероятные особняки, построенные во имя и ради любви.

Узнаете, куда ходили тбилисские модницы и где они шили красивейшие платья, чтобы пленить своего избранника.

Услышите романтическую историю Грибоедова и удивитесь силе любви грузинской княжны.

Пройдётесь по живописному Розовому саду и, если захотите, насладитесь чашечкой ароматного кофе.