Я расскажу удивительные истории дворцов, площадей и садов, построенных во имя любви. Вы узнаете, как князья соревновались в доказательствах чувств к своей избраннице. Увидите детали на фасадах зданий, по которым можно прочесть, насколько сильно мужчина был влюблён. Насладитесь Старым Тбилиси и погрузитесь в его чарующую атмосферу.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Мы с вами прогуляемся по древним мощёным улочкам и заглянем в скрытый тбилисский дворик.
Вы увидите полуразрушенный храм, где до сих молятся, старинный дворец грузинских князей и невероятные особняки, построенные во имя и ради любви.
Узнаете, куда ходили тбилисские модницы и где они шили красивейшие платья, чтобы пленить своего избранника.
Услышите романтическую историю Грибоедова и удивитесь силе любви грузинской княжны.
Пройдётесь по живописному Розовому саду и, если захотите, насладитесь чашечкой ароматного кофе.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Георгия Атонели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 516 туристов
Я филолог и журналист, получившая две международные награды в туризме. Живу в Тбилиси в 6-м поколении. Приглашаю вас в солнечную Грузию — страну вина и гостеприимства. Вас ждут индивидуальные иЗадать вопрос
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