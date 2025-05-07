34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Эпохи Тбилиси живут не только в его достопримечательностях, но и в местах, обычно остающихся на периферии внимания путешественников.
Символы столицы Грузии раскроются перед вами, а значительную часть времени вы проведете в читать дальшеуменьшить
атмосферных и менее туристических уголках.
Возле старинных дворцов, древних храмов и ветхих, но очаровательных сооружений услышите мистические легенды и сложите более полную картину о самобытной архитектуре города. Со скрытых смотровых площадок откроются прекрасные новые ракурсы
Лучшее время для прогулки по Тбилиси - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, температура комфортная для пеших прогулок, а вечера наполнены атмосферой летних фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, хотя холод и снег могут ограничить комфорт передвижения. Однако в это время меньше туристов, что позволит насладиться городом в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Театра марионеток Резо Габриадзе
Подъезд с калейдоскопом
Дворец Дареджан
Мост Мира
Мост Метехи
Парк Рике
Мать Картли
Анчисхати
Крепость Нарикала
Водопад в Инжировом ущелье
Серные бани
Описание экскурсии
Яркая архитектура тбилисских зданий
Первым делом я покажу самые колоритные здания. Вы увидите оригинальную часовую башню у театра марионеток Резо Габриадзе, где два раза в день (в 12:00 и 19:00) устраивают симпатичное кукольное представление. В знаменитом подъезде с калейдоскопом узнаете о жизни в аутентичных тифлисских домах и сможете сделать атмосферные фотографии на фоне резной веранды и разноцветных витражей. А чтобы у вас сложилось объемное впечатления о самобытной архитектуре Тбилиси, мы отправимся ко дворцу с изящным круговым балконом — Дареджан, где я расскажу романтическую легенду о грузинском царе.
Мосты Тбилиси как символы разных эпох
На экстравагантном мосту Мира, идеально гармонирующем со Старым городом, вы узнаете о скрытом послании, зашифрованном в его подсветке. Старейшая переправа — мост Метехи — станет поводом вспомнить о трагических страницах в истории Тбилиси. Кроме того, в расположенном неподалеку молодом парке Рике я расскажу, как появились его неординарные постройки, и покажу амфитеатр, где любят выступать фольклорные музыканты, поэты и танцоры.
Древнейший храм города и исторические памятники
Конечно, в программе будут и такие культовые сооружения, без которых просто нельзя говорить о прошлом столицы и нравственных ценностях грузинского народа. Осматривая грандиозный монумент «Мать Картли», вы узнаете о роли женщины в истории страны. Возле Анчисхати — самой старой церкви из сохранившихся в Тбилиси (и второй во всей Грузии) — поговорим о религиозных традициях. В очертаниях величественной крепости Нарикала, ровеснице самого города, я помогу вам разглядеть череду событий, происходивших здесь на протяжении 1500 лет. А еще вы непременно спуститесь к скрытой жемчужине — водопаду в Инжировом ущелье, и услышите легенды о происхождении Тифлиса в квартале знаменитых серных бань.
🥘 В завершение, когда уже нагуляется аппетит, я порекомендую проверенные кафе и рестораны с вкусными национальными блюдами и прекрасными видами на окрестности.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мейдан в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1626 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей читать дальшеуменьшить
Грузии. Всегда учитываю предпочтения путешественников, рассказываю как исторические факты, так и захватывающие легенды и сказания. Знакомлю с современной Грузией, её традициями и обычаями. И, конечно, даю рекомендации по выбору и покупке вина и сувениров по приемлемым ценам. Экскурсию провожу я или человек из нашей команды профессиональных гидов.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 143 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
130
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10
3
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3
Анна
Были с друзьями на экскурсии 02.05.25. Гид Левани сразу очаровал всех,очень весёлый, обаятельный, интересно рассказывает и показывает, обладает обширными историческими знаниями, отвечает на любой вопрос. Экскурсия прошла очень легко и весело. Спасибо!!! Обязательно буду рекомендовать!!!!!
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В
Варвара
Я уже бывала в Грузии и выбирала экскурсоводов по хорошим рекомендациям, но даже в таком сравнении, команда Романа самая лучшая! Во первых хочется отметить человеческие качества, мне действительно помогли со читать дальшеуменьшить
многими интересующими вопросами. Во вторых конечно же профессионализм, гид Леван настоящий патриот своей страны. Побывали в таких локациях о которых даже в интернете не писали. Приятным бонусом несколько раз угостили вкусным вином и чачей. Одним словом восторг. Всем рекомендую!)))
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Д
Диана
Замечательный маршрут по извилыстым улочкам, где самые главные достопримечательности открываются с необычного ракурса! Роман прекрасный разказчик и обращал наше внимание на маленькие детали из которых и складывается любовь к городу. Интересно, читать дальшеуменьшить
что мы в первый день прошлись по тем же самым местам, но самостоятельно. Половину локаций пропустили! Поэтому обязательно нужно ходить с гидом - покажет всё скрытое и даст самую основную информацию!
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К
Катя
Это была самая яркая и запоминающаяся экскурсия по Тбилиси. Георгий был не только замечательным рассказчиком, но так же очень внимательным у моим пожеланиям, темпу и объёму информации. С удовольствием сделаю с ним экскурсии в следущий раз. ✨
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Владимир
Отличную экскурсию провёл гид Роман. Эрудированный, отличный рассказчик и любящий своё дело человек. Мы люди не молодые и Роман подстроился под наши возможности, провёл неспешную и интересную экскурсию с посещением уникальных исторических мест в старом городе. Можем смело рекомендовать этого гида для будущих туристов, желающих посетить Тбилиси.
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Анастасия
Экскурсия прошла замечательно! Особенно понравилось, что Роман рассказывал не только про историю, но и про особенности жизни людей. Экскурсия прошла интересно и легко.
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