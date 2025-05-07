34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для прогулки по Тбилиси - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, температура комфортная для пеших прогулок, а вечера наполнены атмосферой летних фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, хотя холод и снег могут ограничить комфорт передвижения. Однако в это время меньше туристов, что позволит насладиться городом в более спокойной обстановке.

Эпохи Тбилиси живут не только в его достопримечательностях, но и в местах, обычно остающихся на периферии внимания путешественников.Символы столицы Грузии раскроются перед вами, а значительную часть времени вы проведете в

атмосферных и менее туристических уголках. Возле старинных дворцов, древних храмов и ветхих, но очаровательных сооружений услышите мистические легенды и сложите более полную картину о самобытной архитектуре города. Со скрытых смотровых площадок откроются прекрасные новые ракурсы

Описание экскурсии

Яркая архитектура тбилисских зданий

Первым делом я покажу самые колоритные здания. Вы увидите оригинальную часовую башню у театра марионеток Резо Габриадзе, где два раза в день (в 12:00 и 19:00) устраивают симпатичное кукольное представление. В знаменитом подъезде с калейдоскопом узнаете о жизни в аутентичных тифлисских домах и сможете сделать атмосферные фотографии на фоне резной веранды и разноцветных витражей. А чтобы у вас сложилось объемное впечатления о самобытной архитектуре Тбилиси, мы отправимся ко дворцу с изящным круговым балконом — Дареджан, где я расскажу романтическую легенду о грузинском царе.

Мосты Тбилиси как символы разных эпох

На экстравагантном мосту Мира, идеально гармонирующем со Старым городом, вы узнаете о скрытом послании, зашифрованном в его подсветке. Старейшая переправа — мост Метехи — станет поводом вспомнить о трагических страницах в истории Тбилиси. Кроме того, в расположенном неподалеку молодом парке Рике я расскажу, как появились его неординарные постройки, и покажу амфитеатр, где любят выступать фольклорные музыканты, поэты и танцоры.

Древнейший храм города и исторические памятники

Конечно, в программе будут и такие культовые сооружения, без которых просто нельзя говорить о прошлом столицы и нравственных ценностях грузинского народа. Осматривая грандиозный монумент «Мать Картли», вы узнаете о роли женщины в истории страны. Возле Анчисхати — самой старой церкви из сохранившихся в Тбилиси (и второй во всей Грузии) — поговорим о религиозных традициях. В очертаниях величественной крепости Нарикала, ровеснице самого города, я помогу вам разглядеть череду событий, происходивших здесь на протяжении 1500 лет. А еще вы непременно спуститесь к скрытой жемчужине — водопаду в Инжировом ущелье, и услышите легенды о происхождении Тифлиса в квартале знаменитых серных бань.

🥘 В завершение, когда уже нагуляется аппетит, я порекомендую проверенные кафе и рестораны с вкусными национальными блюдами и прекрасными видами на окрестности.

Организационные детали