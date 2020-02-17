34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с яркими образами города без утомительных лекций по истории

Роман
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Роман – представитель гидов
Эпохи Тбилиси живут не только в его достопримечательностях, но и по-своему раскрывается в местах, обычно остающихся на периферии внимания путешественников.

Я познакомлю вас с символами, без которых невозможно представить столицу Грузии, но значительную часть времени мы посвятим атмосферным и менее туристическим уголкам.

Возле старинных дворцов, древних храмов и ветхих, но очаровательных сооружений вы услышите мистические легенды и сложите более полную картину о самобытной архитектуре города, а со скрытых смотровых площадок откроете прекрасные новые ракурсы.
€20
10 за человека
скидка50%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У метро Авлабари
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У этой экскурсии34 отзыва
4.88
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси

Что вас ожидает

Яркая архитектура тбилисских зданий
Первым делом я покажу те самые колоритные здания, которыми пестрит Инстаграм путешествующих по Тбилиси. Вы увидите оригинальную часовую башню у театра марионеток Резо Габриадзе, где два раза в день (в 12:00 и 19:00) устраивают симпатичное кукольное представление. В знаменитом подъезде с калейдоскопом узнаете о жизни в аутентичных тифлисских домах и сможете сделать атмосферные фотографии на фоне резной веранды и разноцветных витражей. А чтобы у вас сложилось объемное впечатления о самобытной архитектуре Тбилиси, мы отправимся ко дворцу с изящным круговым балконом — Дареджан, где я расскажу романтическую легенду о грузинском царе.

Мосты Тбилиси как символы разных эпох
На экстравагантном мосту Мира, идеально гармонирующем со Старым городом, вы узнаете о скрытом послании, зашифрованном в его подсветке. На Сухом мосту, по сути блошином рынке, я познакомлю вас с предметами разных культур и народов, возможно даже, здесь вы отыщете позабытый предмет из детства. А старейшая переправа — мост Метехи — станет поводом вспомнить о трагических страницах в истории Тбилиси. Кроме того, в расположенном неподалеку молодом парке Рике я расскажу, как появились его неординарные постройки, и покажу амфитеатр, где любят выступать фольклорные музыканты, поэты и танцоры.

Древнейший храм города и исторические памятники
Конечно, в программе будут и такие культовые сооружения, без которых просто нельзя говорить о прошлом столицы и нравственных ценностях грузинского народа. Осматривая грандиозный монумент «Мать Картли», вы узнаете о роли женщины в истории страны. Возле Анчисхати — самой старой церкви из сохранившихся в Тбилиси (и второй во всей Грузии) — поговорим о религиозных традициях. В очертаниях величественной крепости Нарикала, ровеснице самого города, я помогу вам разглядеть череду событий, происходивших здесь на протяжении 1500 лет. А еще вы непременно спуститесь к скрытой жемчужине — водопаду в Инжировом ущелье, и услышите легенды о происхождении Тифлиса в квартале знаменитых серных бань.

🥘 В завершение, когда уже нагуляется аппетит, я порекомендую проверенные кафе и рестораны с вкусными национальными блюдами и прекрасными видами на окрестности.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси
Cкрытые сокровища Тбилиси

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей Грузии. Всегда учитываю предпочтения путешественников, рассказываю как исторические факты, так и захватывающие легенды и сказания. Знакомлю с современной Грузией, её традициями и обычаями. И, конечно, даю рекомендации по выбору и покупке вина и сувениров по приемлемым ценам. Экскурсию провожу я или человек из нашей команды профессиональных гидов.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Роман очень доброжелательный и вежливый гид, который с самого первого момента располагает и вызывает доверие.
По моему пожеланию мы изменили маршрут и прошлись по тем местам, которые мне были интересны больше всего. Экскурсия была лёгкая и веселая.
После экскурсии Роман прислал мне список мест, которые я могу сама посетить без гида, за что отдельное спасибо!
25 января 2020
Я хоть и видел большинство пройденных мест, но Роман открыл для меня их заново, при этом показав много мест новых и интересных. Отличный гид и отличная экскурсия, очень советую.
31 октября 2019
Хорошая экскурсия, спасибо.
29 октября 2019
То самое чувство когда гид прекрасно образованный рассказчик и параллельно веселый друг, который показывает тебе свой любимый город.
29 октября 2019
Экскурсия прошла налегке без утомительных лекции, как и было обещано. Роман сразу уловил наш настрой и сразу создал идеальный темп для проулки. Спасибо от всех членов нашей группы
27 октября 2019
Экскурсия нам очень понравилась, прошла на одном дыхании. Гид умеет завлечь интересно рассказывая. Маршрут так же составлен грамотно, много чего посмотрели. Для первого знакомства экскурсия идеально подходит
24 октября 2019
Нам очень понравилась компания Романа! Веселый и учтивый человек, что касается профессиональных навыков, он учтив, вежлив, образован, имеет хорошую повествовательную дикцию, родной город знает как свои пять пальцев. В целом для нас экскурсия получилась волшебной. СПАСИБО
23 октября 2019
Решила заказать экскурсию у Романа исходя из положительных отзывов. В итоге экскурсия прошла замечательно,нам понравился как маршрут так и подача информации. Тбилиси красивый город который должен посетить каждый.
21 октября 2019
Нам очень повезло с погодой, было солнечно и получилось увидеть Тбилиси во всей ее красе. Хотим поблагодарить замечательного человека и гида Романа, за то что заразил нас своей любовью к Тбилиси. Хотим пожелать много хороших клиентов и незабываемых приключений. С благодарностью Марина и Сергей
19 октября 2019
Нашей большой компанией побывали на экскурсии у Романа. Хотим выразить большую благодарность что в целом мы чувствовали себя с гидом как с давним другом, для нас это ключевой фактор. Я как организатор выбрал именно Романа по теплым и душевным отзывам. Навыки гида на высоте, чувствуется что человек с опытом и понимает нас с полуслова. Мы все передаем приветы с России, Казахстана, Украины и Молдавии.
Ещё 24 отзыва

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