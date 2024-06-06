1 чел.
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скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
Индивидуальная
5 часов
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: погружение в историю
Познакомьтесь с древнейшими сокровищами Грузии: Мцхета и Ананури ждут вас. Откройте величие истории и архитектуры
«Финальным пунктом нашего маршрута будет средневековый замок Ананури, древняя резиденция арагвских князей, находящаяся всего в 30 км»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€265 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
«Дом Писателей — бывший особняк Давида Сараджишвили»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€65 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
«Особняк мадам Бозарджанц, ставший декорацией Швейцарии в «Семнадцати мгновениях весны»»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€21 за человека
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€140 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Исследовать дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (мини-группа, всё включено)
Начало: В районе метро Руставели
«Замок соединил в себе 4 дивных компонента: виноградники, винодельню, замок и, конечно, историю»
€130 за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Разобраться в грузинской архитектуре и заглянуть за кулисы легендарного дворца (в группе)
Начало: У станции метро «300 Арагвинцев» (300 Aragveli)
«Дворец торжественных обрядов был построен в 1984 году грузинским архитектором Виктором Джорбенадзе»
Завтра в 11:30
22 июня в 12:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander6 июня 2024Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
- ААлёна5 июня 2024Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
- AAnastasiia4 июня 2024Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно. Динамично правильно спланирована. Гид создал непринуждённую обстановку в группе. Рекомендую
- ММария12 мая 2024Просто восхитительно! Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси! Спасибо!
- ААлександр2 мая 2024Марина — редкое сочетание глубины, структурности и легкости рассказа. Очень крутая экскурсия!
- ММаргарита1 мая 2024Спасибо большое Марине! Такого эрудированного и подкованного гида я давно не встречала! Экскурсия очень насыщенная и интересная не смотря на то, что не долгая по сравнению с остальными. Очень рада, что удалось попасть именно к Марине в Мухету!
- ААлексей24 апреля 2024Отличный вариант прогулки как для тех, кто в Тбилиси впервые и хочет познакомиться с Сололаки в формате неспешной прогулки, так
- ЕЕлена30 марта 2024Часто бываем в Тбилиси и много что видели, поэтому хотелось новый необычный маршрут. Выбрали фотопрогулку с Анастасией и остались очень
- VVIKTORIA2 ноября 2023Казбеги, замок Ананури и монастырь Гергети + дегустация вина и чачиОсталась очень довольна экскурсией. Увидели много живописных мест, гид очень интересно обо всем рассказывал, все было отлично организовано. Получила много классных впечатлений. Спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дворцы, замки и особняки»
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