Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.

Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках

доступно и понятно для всех! Все было хорошо спланированно и организованно и прошло с лёгкостью. Очень рекомендую для ярких впечатлений и видов!

Водителю отдельная благодарность за аккуратное вождение. Остановки организованы грамотно - не было возможности сильно устать от дороги. Сначала посетили крепость Рабати (где сошлись разные культуры, непривычного вида для Грузии), после пещерный город Вардзия (впечатляет масштабом и реализацией), на обратном пути заехали в парк Боржоми (частично на реконструкции, но погулять было приятно).

М Маргарита

Спасибо большое Марине! Такого эрудированного и подкованного гида я давно не встречала! Экскурсия очень насыщенная и интересная не смотря на то, что не долгая по сравнению с остальными. Очень рада, что удалось попасть именно к Марине в Мухету!