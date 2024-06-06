Замки, дворцы и особняки Тбилиси

Найдено 7 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Тбилиси, цены от €21, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
21 отзыв
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
5040 за человека
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури: погружение в историю
Познакомьтесь с древнейшими сокровищами Грузии: Мцхета и Ананури ждут вас. Откройте величие истории и архитектуры
«Финальным пунктом нашего маршрута будет средневековый замок Ананури, древняя резиденция арагвских князей, находящаяся всего в 30 км»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
265 за всё до 6 чел.
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
3 отзыва
Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
Прогулка по Сололаки подарит вам уникальные фотографии на фоне исторических особняков и уютных двориков. Ощутите дух старого Тбилиси и современности
Начало: На площади Свободы
«Дом Писателей — бывший особняк Давида Сараджишвили»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
65 за всё до 6 чел.
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
Увидеть особняк из «Семнадцати мгновений весны» и одно из самых оригинальных зданий Тбилиси
Начало: Недалеко от Вильнюсского парка
«Особняк мадам Бозарджанц, ставший декорацией Швейцарии в «Семнадцати мгновениях весны»»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
21 за человека
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Прикоснуться к эпохе, когда город пережил свой Ренессанс, слушая истории и легенды старых особняков
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
140 за всё до 10 чел.
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Путешествие по дворцам великих князей Грузии
Исследовать дворцы Прекрасной эпохи и отобедать на винодельне (мини-группа, всё включено)
Начало: В районе метро Руставели
«Замок соединил в себе 4 дивных компонента: виноградники, винодельню, замок и, конечно, историю»
130 за человека
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Экскурсия по Дворцу торжественных обрядов
Разобраться в грузинской архитектуре и заглянуть за кулисы легендарного дворца (в группе)
Начало: У станции метро «300 Арагвинцев» (300 Aragveli)
«Дворец торжественных обрядов был построен в 1984 году грузинским архитектором Виктором Джорбенадзе»
Завтра в 11:30
22 июня в 12:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
  • А
    Алёна
    5 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Хотелось бы поблагодарить за замечательную экскурсию, в особенности нашего гида Георгия,который отлично владеет материалом и излагает его на нескольких языках
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    доступно и понятно для всех! Все было хорошо спланированно и организованно и прошло с лёгкостью. Очень рекомендую для ярких впечатлений и видов!

  • A
    Anastasiia
    4 июня 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Зура просто прекрасный гид, отлично справился с двуязычной группой, рассказывал очень увлекательно, легко и с юмором, длительный путь прошел незаметно.
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    Водителю отдельная благодарность за аккуратное вождение. Остановки организованы грамотно - не было возможности сильно устать от дороги. Сначала посетили крепость Рабати (где сошлись разные культуры, непривычного вида для Грузии), после пещерный город Вардзия (впечатляет масштабом и реализацией), на обратном пути заехали в парк Боржоми (частично на реконструкции, но погулять было приятно).

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия прошла прекрасно. Динамично правильно спланирована. Гид создал непринуждённую обстановку в группе. Рекомендую
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
    Просто восхитительно! Невероятно интересно и удивительно, столько сюрпризов таит Тбилиси! Спасибо!
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Тбилиси)
    Марина — редкое сочетание глубины, структурности и легкости рассказа. Очень крутая экскурсия!
  • М
    Маргарита
    1 мая 2024
    Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Тбилиси)
    Спасибо большое Марине! Такого эрудированного и подкованного гида я давно не встречала! Экскурсия очень насыщенная и интересная не смотря на то, что не долгая по сравнению с остальными. Очень рада, что удалось попасть именно к Марине в Мухету!
  • А
    Алексей
    24 апреля 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Отличный вариант прогулки как для тех, кто в Тбилиси впервые и хочет познакомиться с Сололаки в формате неспешной прогулки, так
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    и для людей, которые хотят увидеть что-то новое в уже знакомом городе. Анастасия - отличный гид с четко спланированным маршрутом и интересными историями о жизни Тбилиси в целом, и Сололаки в частности.

  • Е
    Елена
    30 марта 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Часто бываем в Тбилиси и много что видели, поэтому хотелось новый необычный маршрут. Выбрали фотопрогулку с Анастасией и остались очень
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    довольны. Неспешно прошлись по всему району Сололаки, заглянули в самые красивые парадные старинных особняков, зашли во дворик с кадиллаком Берии, выпили чай в атмосферной кофейне, мило поболтали и поднялись на смотровую с потрясающими видами на Тбилиси! Анастасия сделала огромное количество красивых фотографий, за что отдельное спасибо 😊

  • V
    VIKTORIA
    2 ноября 2023
    Казбеги, замок Ананури и монастырь Гергети + дегустация вина и чачи
    Осталась очень довольна экскурсией. Увидели много живописных мест, гид очень интересно обо всем рассказывал, все было отлично организовано. Получила много классных впечатлений. Спасибо Вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  1. Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
  2. Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури (из Тбилиси)
  3. Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
  4. Сололаки сверху: прогулка вниз по склону
  5. Блеск и нищета Тифлиса 19 века: авторская экскурсия по району Сололаки
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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