Гулять среди сванских башен, ходить в треккинги и прокатиться по горным серпантинам
Вы увидите сёла Тушетии, подниметесь к высокогорным сванским озёрам, понежитесь в минеральных бассейнах Боржоми и заночуете у подножия Казбека.
Созерцая, как белоснежные шапки гор отражаются в реках, а в башнях по вечерам зажигаются уютные огни, вы не заметите, как пролетит время, но частичка Грузии навсегда останется в вашем сердце.
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Организационные детали
Возможна организация трансфера при предварительной договорённости.
Программа тура по дням
Винные дегустации и дорога в Тушетию
Встречаемся в Тбилиси, знакомимся и сразу отправляемся в путь. По дороге в Тушетию мы заедем в город Кварели, в котором расположено несколько винных заводов. Вам расскажут о технологии изготовления продукта и проведут дегустацию. Затем посетим винный завод «Киндзмараули» — попробовав и пополнив запасы древнего напитка, мы продолжим путешествие.
Тушетия — это затерянный горный край на северо-востоке Грузии и самая
труднодоступная область. Мы направимся в неизведанный край через перевал Абано (самый высокий на Кавказе, его высота более 2980 метров). У вас впереди — 70 км крутого серпантина! Но по прибытии вы будете вознаграждены панорамой Омало — главного села Тушетии. Затем заселяемся в гостиницу, ужинаем и отправляемся отдыхать.
Восточная Тушетия
Позавтракав национальными блюдами, мы выезжаем исследовать живописные тушинские локации: посетим уединённое село Шенако, башенный комплекс Агуерта, высокогорное село Дикло и крепостной комплекс Старый.
Вечером возвращаемся в посёлок, наслаждаемся ужином из местных блюд и отдыхаем.
Ущелье Гомецари
Сегодня будем изучать западную Тушетию: после завтрака отправимся в ущелье Гомецари. Вы увидите высокогорные традиционные сёла Бочорна, Дочу, Верховани. После мы посетим долину Цовата, исследуем исторические руины Царо и Индурта.
Вечером — возвращение в Омало и ночёвка.
Поселения и башни западной Тушетии
Сегодня мы поедем в одно из старейших поселений региона — Дартло и увидим башенный комплекс Квавло. Далее посетим высокогорные сёла Парсма и Гиреви, комплексы Дакиурта и Чонтио. Если позволит уровень воды в реке, подберёмся к уединённой крепости Хэго.
Вечером — возвращение в Омало и ужин.
Переезд в Казбеги
Как подметил А. П. Чехов, эту дорогу надо «пережить», а окружающие пейзажи и
впечатления определённо того стоят! Подбадривать вас в долгом пути будет местная кухня — например, в городке Тианети мы остановимся, чтобы попробовать оригинальное блюдо «вяленый творог, обжаренный в топлёном масле». По дороге посетим живописную крепость Ананури на Жинвальском водохранилище, продегустируем минеральный нарзан и увидим слияние рек Белой и Чёрной Арагви. Также подъедем почти к истокам Арагви и посмотрим, как строят современную ГЭС.
Во второй половине вы уже будете любоваться суровыми горными вершинами со смотровой площадки «Дружба». Затем мы проедем Крестовый перевал и доберёмся до Степанцминды — поселения у подножия горы Казбек.
Ужин и ночёвка в Степанцминде.
Монастырь Гергети и Дарьяльское ущелье
Позавтракав, отправимся в гору исследовать суровую и очень живописную Троицкую церковь в Гергети, расположенную на высоте 2200 метров. Затем проедем через Дарьяльское ущелье к водопадам Гвелети.
Далее возьмём курс на ущелье Трусо, которое также называют ущельем 1000 гейзеров. Трудно передать эмоции от прогулки по здешним местам: вы увидите живописное минеральное озеро, быстрые реки и ледники!
В заключении дня поднимемся на развалины крепости Закатгора — отсюда открывается великолепная панорама реки Терек. В поэме «Демон» Лермонтов описывал именно это ущелье и людей, живших здесь. Затем — возвращение в Степанцминду, ужин и ночёвка.
Боржоми и Ахалцихе
Утром стартуем из Казбеги в сторону Боржоми. Осмотрим город с его лесопарком и попробуем знаменитую минеральную воду. Затем отправимся в Боржомское ущелье — вы увидите хвойные и лиственные леса на берегу реки Мтквари, вдохнёте насыщенный кислородом воздух.
Далее мы обязательно посетим серные бассейны в окружении елей и сосен. Зона обустроена необходимой инфраструктурой, а температура воды — +32-+34. Как не искупаться?!
Напоследок вас ждёт поездка в город Ахалцихе — мы заедем в средневековую крепость Рабат, наследие Османской Турции. Необычно, что в верхней её части соседствуют мечеть Ахмедийе и православная церковь. В завершении дня — ужин в семейной обстановке и ночёвка в Ахалцихе.
Путь в Сванетию, купание и Ингурская ГЭС
Сегодня вам предстоит длительный переезд в один из самых красивых регионов Грузии — Сванетию. Стартуем! По дороге встретим пять бюветов с минеральной водой разных вкусов и большой бассейн. Поплаваем под открытым небом, наберёмся сил и продолжим путь.
Дорога в Сванетию — это 6-7 часов впечатляющих пейзажей, 100 километров серпантина, ущелий и вечных снегов на вершинах гор. По дороге мы подъедем к крупнейшему сооружению в западной Грузии — Ингурской ГЭС. Со смотровой площадки можно увидеть величие самой крупной стройки второй половины 20 века страны — дамбу высотой около 300 метров.
Прибыв наконец в Местию, мы поужинаем и устроимся на ночлег.
Местия, озёра Корульди и деревня Мазери
После завтрака отправимся изучать красоты этого высокогорного региона: поднимемся на внедорожнике к озёрам Корульди на высоту 2740 метров, приблизившись к подножию величественной горы Ушба. Сделаем остановку у смотровой площадки — отсюда открывается завораживающий вид на Местию с её домами-башнями, уютно примостившимися под обрывистым склоном горы.
Далее возьмём курс к водопадам Мазери — доедем до одноимённого селения в общине Бечо и двинемся по живописной долине до реки Долра. Отсюда начнём пеший поход к четырём водопадам у подножья ледника Ушбы — путь составляет около пяти километров в одну сторону среди хвойных лесов с малиновыми и
ежевичными полянами.
Затем возвращаемся, ужинаем и ночуем в Местии.
Деревня Ушгули
Сегодня едем в Ушгули — навстречу прекрасным пейзажам, чистейшему горному воздуху и местной еде. Архитектурный ансамбль, включающий десятки башен, принёс Верхней Сванетии статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Село со всех сторон окружено ледниками и уходящими в небо седыми вершинами.
Перекусив сванским мясным пирогом кубдари в семейном ресторанчике, возьмём курс к горе и леднику Шхара, одному из крупнейших на Кавказе. После пешего покорения ледника (одевайтесь теплее!) возвратимся в Местию — вас ждёт вкусный национальный ужин и крепкий сон.
Переезд в Кутаиси
Сегодня мы прощаемся со Сванетией и выезжаем в Кутаиси через живописный перевал Загаро. По дороге заедем к массиву Хвамли — горе треугольной формы с плоской вершиной — и водопаду Рачха. Ближе к вечеру доберёмся до Кутаиси, заселимся в гостиницу и отправимся отдыхать.
Треккинг в Мегрелии
Утром выезжаем к живописному водопаду Ониоре. Тропинка к нему проходит
по дественным лесам Эгрского хребта. Протяжённость пешего маршрута — примерно
12 километров. Далее — дорога до Тбилиси. Приезжаем в столицу вечером и прощаемся — до новых встреч!
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, утроЗавершение: Тбилиси, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.