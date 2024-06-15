Встречаемся в Тбилиси, знакомимся и сразу отправляемся в путь. По дороге в Тушетию мы заедем в город Кварели, в котором расположено несколько винных заводов. Вам расскажут о технологии изготовления продукта и проведут дегустацию. Затем посетим винный завод «Киндзмараули» — попробовав и пополнив запасы древнего напитка, мы продолжим путешествие.

Тушетия — это затерянный горный край на северо-востоке Грузии и самая

труднодоступная область. Мы направимся в неизведанный край через перевал Абано (самый высокий на Кавказе, его высота более 2980 метров). У вас впереди — 70 км крутого серпантина! Но по прибытии вы будете вознаграждены панорамой Омало — главного села Тушетии. Затем заселяемся в гостиницу, ужинаем и отправляемся отдыхать.