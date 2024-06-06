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скидка
20%
Авторский тур
7 дней
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6390051 120₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
550$523 за человека
Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Авторский тур
4 дня
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
Пообедать на частной винодельне, побывать в пещерном городе и увидеть Казбек во всей красе
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
16 июня в 10:00
5 июля в 08:00
$1 060 за всё до 2 чел.
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Начало: Тбилиси., 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём ...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3500022 750₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
скидка
35%
Авторский тур
2 дня
Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
Исследовать древние башни, поплутать по заброшенным улочкам и насладиться видами Кавказских гор
Начало: Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3680023 920₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
18 авг в 13:00
15 сен в 13:00
68 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Авторский тур
7 дней
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
Проснуться среди снежных вершин, посетить сванскую общину и подняться на джипах к подножию Шхары
Начало: Тбилиси, до 8:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
30 000₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Начало: Тбилиси/Батуми/Кутаиси, в течение дня
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9011067 583₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Авторский тур
8 дней
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
15 июня в 08:00
17 июня в 00:00
50 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
17 июня в 08:00
1 июля в 08:00
$1 025 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
10 июня в 00:00
17 июня в 00:00
58 000₽ за человека
скидка
30%
Авторский тур
5 дней
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи
Начало: Тбилиси, время встречи - по договорённости
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
170000119 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
31 авг в 16:00
€520 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя в 11:45
$810 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
480$432 за человека
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Начало: Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точк...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
$375 за человека
скидка
35%
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11256073 164₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
Авторский тур
3 дня
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$170 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
700$630 за человека
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
€180 за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, 12:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
7500067 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ЮЮлия27 мая 2024Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- ТТатьяна29 апреля 2024Очень интересное, содержательное и захватывающее путешествие. Особая благодарность нашему гиду Андро, который сумел объединить и сдружить нашу группу интереснейшими рассказами,
- aana28 апреля 20241. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию 2. Дорога места отель было просто супер 3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом. Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .
- ААнна17 апреля 2024Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
- ССергей25 марта 2024Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Групповые»
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- Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
- Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
- Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
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