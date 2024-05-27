Перезагрузка – туры в Тбилиси

Найдено 12 туров в категории «Перезагрузка» в Тбилиси, цены от 180 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000 за человека
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
11 июня в 14:30
24 июня в 14:30
86 100 за человека
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
180 за человека
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250 за человека
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
Гулять среди сванских башен, ходить в треккинги и прокатиться по горным серпантинам
Начало: Тбилиси, утро
27 июня в 08:00
10 сен в 08:00
$2 900 за всё до 6 чел.
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
Начало: Г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
30 000 за человека
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
800$680 за всё до 6 чел.
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Время только для себя: женский тур с медитациями, цветочным мастер-классом и практиками
Побывать на традиционном застолье, создать букет своими руками и научиться готовить хинкали
Начало: Тбилиси, площадь Свободы, утро
12 июля в 10:00
26 июля в 08:00
$1 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Никита, спасибо за тур! Размещение в отелях было супер комфортное, программа насыщенная и интересная, трансфер быстрый, таможня без проблем. Также отдельное спасибо
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    за местных гидов и рекомендации, куда сходить и где покушать в Тбилиси. Никита очень ответственный и отзывчивый парень, всегда на связи и готов помочь) Рекомендую этот тур, останетесь довольны)

  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой
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    и грамотной, и время в дороге и в локациях было хорошо сбалансировано, так что мы с дочкой успели много посмотреть, походить, попробовать, но не устали. Наши замечательные организаторы очень хорошо изучили страну и показали нам и популярные места, и, например, Чиатуру, до которой мало кто доезжает, а место этого более чем достойно. Но самое главное - это теплота и доброта, которыми нас ребята окружили, как будто мы приехали в гости к друзьям. В общем, я знаю, с кем я в следующий раз буду ездить по Грузии.

  • М
    Мария
    24 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Тур, мне понравился и рекомендовать могу, но с оговорками. Вначале, что понравилось: 1. Гид Заза очень хороший. Супер просто! Талантливый
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    рассказчик и харизматичный человек. Его экскурсия по Тбилиси - выше всяких похвал (т. е. понравилась даже моему мужу:)) Но если ему по какой-то причине не нравится ваш вопрос - он просто игнорирует. 2. Очень хорошая организация, продуманы были даже мелкие детали. 3. Прекрасная гостиница (сочетание цена/качество) в самом центре 4. Хорошо подобраны рестораны, очень вкусная еда при сравнительно невысокой стоимости. 5. Очень понравилась дегустация вина, не просто наливали, но и подробно рассказывали. Отдельное спасибо прекрасному водителю Магомеду. Однако оценку я все-таки снижаю по двум причинам: во-первых из описания экскурсии было непонятно, что по военно-грузинской дороге мы едем без гида. Одна из причин, почему я выбрала именно этот тур, это возможность проехать по этой дороге днем. Я надеялась на интересный рассказ. Да, водитель что-то комментировал, но рассказ гида и комментарии водителя - это разные вещи. Во-вторых, последний день тура, как оказалось, был у нас свободный и мы доплатили, чтоб присоединиться к другой половине нашей группы - группа была "сборная солянка", у кого-то последний день, у кого - середина тура. Но это - норм. Докупили экскурсию к пещерному городу Уплесцихи. По дороге гид рассказывал. Заехали в Гори, здесь тоже рассказ был интересный. Но наконец главное место маршрута - Уплесцихи. Здесь гид сказал, что извините, внутрь я с Вами не пойду - нога болит, туалет направо, кафе- налево, через час жду вас у выхода. Пещерный город смотрели самостоятельно. Половину интересных вещей так и не увидели. Вечером залезла в интернет и прочитала, чем так знаменито это место, почему уникально и что именно мы не увидели. Да, я понимаю, что нога может заболеть у каждого, но даже в кафе на наши вопросы - а почему там такой потолок и т. д. Заза почему-то не стал отвечать. Просто не захотел, игнорировал и все. А про потолки можно было многое рассказать. Пришлось самой в интернете искать. Короче, деньги заплатили, а экскурсии не было. Я думаю, что если такое непредвиденное случилось - гид резко заболел, надо было как минимум аудиогиды предложить группе (они в музее вроде были, сразу не сообразила и не взяла, а потом возвращаться уже не хотелось). Короче, я так и не поняла причину - возможно что-то совсем личное - но про пещерный город гид говорить практически не захотел. А жаль, место супер интересное ….

  • Ю
    Юлиана
    6 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Хороший тур, организаторы внимательны к замечаниям и пожеланиям. Хорошая насыщенная программа. Отель в Тбилиси в отличном месте. Все было очень интересно. Отдельно хочется отметить водителя Магомеда - прекрасный профессионал и очень отзывчивый человек! Рекомендую
  • С
    Светлана
    5 октября 2023
    Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
    Поездка отличная, маршрут встроен прекрасно, гид интересно рассказывает, все очень понравилось! Бонусом предоставили размещение в Армхи за день до начала тура) Благодарю Зару и её команду за прекрасную организацию отдыха😊

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Перезагрузка»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
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  3. В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
  4. Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
  5. Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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