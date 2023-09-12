Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Полюбуемся Казбеком и погуляем по живописному Мартвильскому каньону, заглянем в пещеры Прометея и познакомимся с винным регионом — Кахетией. Вы узнаете историю Тбилиси и Мцхеты и ощутите уютную атмосферу Сигнахи — города любви. А добраться будет легко: стартуем из Владикавказа. Также можно присоединиться к туру в Тбилиси и выбрать удобный город отъезда.
июн
июл
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 200 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. 1 ночь в Степанцминде в отеле «Uptown Boutique Kazbegi» или «Hotel Dari». 3 ночи в Тбилиси в отеле «Hotel Solo»/«Old city Boutique Hotel»/«Villa old sololaki»/«Royal Inn». 2 ночи в Батуми в отеле «Four seasons hotel»/«Hotel Absolute». Размещение 2-3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату. Отели могут быть заменены на аналогичные по уровню комфорта.
Питание. В стоимость включены завтраки (кроме 1). Обеды, ужины и 1 завтрак — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Путь до Степанцминды, Гергетская церковь
Встречаемся во Владикавказе и едем до границы с Грузией, после пересечения которой останется совсем немного до живописного посёлка Степанцминда. По прибытии поднимемся к Гергетской церкви 14-го века, откуда при ясной погоде вы полюбуетесь заснеженными вершинами Казбека — второй по величине горы в Грузии.
После разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали, хачапури и вино!
Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, Мцхета
Только представьте, как здорово проснуться с видом на горы! Завтракаем, пьём кофе на веранде, любуясь Казбеком, и отправляемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути будем останавливаться у достопримечательностей. Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и насладимся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем.
На обед заедем в посёлок Пасанаури, который считается родиной хинкали. Остановимся у места слияния Белой и Чёрной Арагви и побываем у крепости Ананури, которая сохранилась почти в первозданном виде — здесь ощущается дух Средневековья. Посетим Жинвальское водохранилище, а затем побываем в духовной столице Грузии — Мцхете. Побродим по мощёным улочкам, полюбуемся черепичными крышами, зайдём в древние храмы 5-6 веков. А на закате поднимемся к монастырю Джвари, откуда полюбуемся слиянием Арагви и Куры и посмотрим на Мцхету с высоты.
Вечером приедем в Тбилиси.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
После вкусного завтрака идём гулять по Тбилиси. Начнём с площади Свободы, прогуляемся к старой Тбилисской стене, пройдёмся мимо серных бань, которые очень нравились А. С. Пушкину. Спустимся к современному парку Рике на левом берегу Куры — одному из любимых мест прогулок местных семей, похожему на большую выставку современного творчества под открытым небом. Самая известная достопримечательность — футуристический мост Мира оригинальной изогнутой формы — обязательно на нём сфотографируемся.
По желанию можно будет подняться на фуникулере к крепости Нарикала и памятнику «Мать-Грузия», откуда Тбилиси виден как на ладони. После обзорной экскурсии по городу у вас будет свободное время: можно прогуляться самостоятельно, а можно вместе со мной — я покажу вам секретные локации для атмосферных кадров.
Дегустации, Кахетия и Сигнахи
Сегодня весь день проведём в Кахетии — краю вина. По пути остановимся, чтобы посмотреть, как пекут шотис-пури — традиционный грузинский хлеб в тандыре. Конечно, продегустируем его ещё тёплым. А ещё заедем к местным жителям в село Манави, где делают самую вкусную чурчхелу.
Посетим монастырь Бодбе, ставший знаменитым благодаря Святой Нино, и полюбуемся завораживающими видами на Алазанскую долину, которые открываются от этой святыни. Затем вас ждёт Сигнахи, который называют городом любви — в местном ЗАГСе можно заключить союз всего за несколько минут. Почувствуем итальянский флёр, глядя на красные черепичные крыши, мощёные улочки и резные балкончики. Здесь же пообедаем, а на обратном пути заедем в Кварели, где находится много виноделен. Вы посмотрите, как выдерживали вино в квеври и, конечно, его продегустируете.
В конце сентября-начале октября сможем поучаствовать в празднике сбора урожая — Ртвели. Поможем собрать ягоды на виноградниках, потопчем их, как это делают для получения вина, и после повеселимся на традиционном грузинском застолье! Вечером вернёмся в Тбилиси.
Пещеры Прометея, каньон Окаце, Мартвильский каньон
Рано утром выезжаем из Тбилиси. Нас ждёт длительный переезд — около 3-4 часов до первой локации — пещер Прометея. Побродим по каменным лабиринтам, узнаем, почему они так называются и как они образовались, насладимся свето-музыкальным шоу.
Следующая остановка — каньон Окаце. Совершим треккинг к каньону (около 4 км). При желании часть пути (2 км) можно проехать на джипах. Прогуляемся по мостикам над каньоном и насладимся живописными видами.
После побываем в Мартвильском каньоне. Прокатимся на лодке по его изумрудной воде и полюбуемся отвесными скалами. Вечером приедем в Батуми и разместимся в отеле.
Пляжный отдых
Сегодня устроим настоящий релакс и насладимся пляжным отдыхом. Неспешно позавтракаем и отправимся на побережье кайфовать от тёплого песка и ласковых волн. А если захочется более активно провести время, во второй половине дня можно отправиться на обзорную экскурсию по Батуми. Также, при желании, вечером можно арендовать яхту и устроить прощальную вечеринку на борту (за доплату).
Отъезд
С новыми силами и идеями можно возвращаться домой.
Варианты обратного пути:
1. Доехать на скоростном поезде или на машине до Тбилиси и улететь оттуда;
2. Трансфер Батуми — Владикавказ с обратным вылетом из Владикавказа (лучше, чтобы вылет был на следующий день);
3. Обратный вылет из Батуми.
Можно продлить свой отдых и остаться в Батуми ещё на несколько дней.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки (кроме 1 дня)
- Трансфер из Владикавказа в Степанцминду, трансферы в рамках экскурсий по программе тура
- Проживание в 3*-4* отелях
- Винная дегустация в винном погребе
- Входные билеты в национальные парки
- Подъём на смотровую площадку на гору Казбек
- Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону
- Сопровождение профессиональным местным гидом в рамках обзорной экскурсии по Тбилиси и в Кахетию
- Сопровождение организатором тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владикавказа или Тбилиси и обратно
- Обеды, ужины и 1 завтрак (не включены в стоимость, но предусмотрены на маршруте)
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 10 000 руб