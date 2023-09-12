Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Авторский тур в Тбилиси

Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону

5
1 отзыв
В программу нашего путешествия мы включили разнообразные локации: от городов до природных достопримечательностей, — чтобы вы могли исследовать Грузию в полном объёме. Будем пробовать национальную кухню и проведём целый день на море в Батуми.

Полюбуемся Казбеком и погуляем по живописному Мартвильскому каньону, заглянем в пещеры Прометея и познакомимся с винным регионом — Кахетией. Вы узнаете историю Тбилиси и Мцхеты и ощутите уютную атмосферу Сигнахи — города любви. А добраться будет легко: стартуем из Владикавказа. Также можно присоединиться к туру в Тбилиси и выбрать удобный город отъезда.
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Ближайшие даты:
17
июн
15
июл
19
авг
2
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. 1 ночь в Степанцминде в отеле «Uptown Boutique Kazbegi» или «Hotel Dari». 3 ночи в Тбилиси в отеле «Hotel Solo»/«Old city Boutique Hotel»/«Villa old sololaki»/«Royal Inn». 2 ночи в Батуми в отеле «Four seasons hotel»/«Hotel Absolute». Размещение 2-3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату. Отели могут быть заменены на аналогичные по уровню комфорта.

Питание. В стоимость включены завтраки (кроме 1). Обеды, ужины и 1 завтрак — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь до Степанцминды, Гергетская церковь

Встречаемся во Владикавказе и едем до границы с Грузией, после пересечения которой останется совсем немного до живописного посёлка Степанцминда. По прибытии поднимемся к Гергетской церкви 14-го века, откуда при ясной погоде вы полюбуетесь заснеженными вершинами Казбека — второй по величине горы в Грузии.

После разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали, хачапури и вино!

Путь до Степанцминды, Гергетская церковьПуть до Степанцминды, Гергетская церковьПуть до Степанцминды, Гергетская церковь
2 день

Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, Мцхета

Только представьте, как здорово проснуться с видом на горы! Завтракаем, пьём кофе на веранде, любуясь Казбеком, и отправляемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути будем останавливаться у достопримечательностей. Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и насладимся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем.

На обед заедем в посёлок Пасанаури, который считается родиной хинкали. Остановимся у места слияния Белой и Чёрной Арагви и побываем у крепости Ананури, которая сохранилась почти в первозданном виде — здесь ощущается дух Средневековья. Посетим Жинвальское водохранилище, а затем побываем в духовной столице Грузии — Мцхете. Побродим по мощёным улочкам, полюбуемся черепичными крышами, зайдём в древние храмы 5-6 веков. А на закате поднимемся к монастырю Джвари, откуда полюбуемся слиянием Арагви и Куры и посмотрим на Мцхету с высоты.

Вечером приедем в Тбилиси.

Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, МцхетаАрка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, МцхетаАрка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, МцхетаАрка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, Мцхета
3 день

Пешеходная экскурсия по Тбилиси

После вкусного завтрака идём гулять по Тбилиси. Начнём с площади Свободы, прогуляемся к старой Тбилисской стене, пройдёмся мимо серных бань, которые очень нравились А. С. Пушкину. Спустимся к современному парку Рике на левом берегу Куры — одному из любимых мест прогулок местных семей, похожему на большую выставку современного творчества под открытым небом. Самая известная достопримечательность — футуристический мост Мира оригинальной изогнутой формы — обязательно на нём сфотографируемся.

По желанию можно будет подняться на фуникулере к крепости Нарикала и памятнику «Мать-Грузия», откуда Тбилиси виден как на ладони. После обзорной экскурсии по городу у вас будет свободное время: можно прогуляться самостоятельно, а можно вместе со мной — я покажу вам секретные локации для атмосферных кадров.

Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
4 день

Дегустации, Кахетия и Сигнахи

Сегодня весь день проведём в Кахетии — краю вина. По пути остановимся, чтобы посмотреть, как пекут шотис-пури — традиционный грузинский хлеб в тандыре. Конечно, продегустируем его ещё тёплым. А ещё заедем к местным жителям в село Манави, где делают самую вкусную чурчхелу.

Посетим монастырь Бодбе, ставший знаменитым благодаря Святой Нино, и полюбуемся завораживающими видами на Алазанскую долину, которые открываются от этой святыни. Затем вас ждёт Сигнахи, который называют городом любви — в местном ЗАГСе можно заключить союз всего за несколько минут. Почувствуем итальянский флёр, глядя на красные черепичные крыши, мощёные улочки и резные балкончики. Здесь же пообедаем, а на обратном пути заедем в Кварели, где находится много виноделен. Вы посмотрите, как выдерживали вино в квеври и, конечно, его продегустируете.

В конце сентября-начале октября сможем поучаствовать в празднике сбора урожая — Ртвели. Поможем собрать ягоды на виноградниках, потопчем их, как это делают для получения вина, и после повеселимся на традиционном грузинском застолье! Вечером вернёмся в Тбилиси.

Дегустации, Кахетия и СигнахиДегустации, Кахетия и СигнахиДегустации, Кахетия и СигнахиДегустации, Кахетия и СигнахиДегустации, Кахетия и СигнахиДегустации, Кахетия и Сигнахи
5 день

Пещеры Прометея, каньон Окаце, Мартвильский каньон

Рано утром выезжаем из Тбилиси. Нас ждёт длительный переезд — около 3-4 часов до первой локации — пещер Прометея. Побродим по каменным лабиринтам, узнаем, почему они так называются и как они образовались, насладимся свето-музыкальным шоу.

Следующая остановка — каньон Окаце. Совершим треккинг к каньону (около 4 км). При желании часть пути (2 км) можно проехать на джипах. Прогуляемся по мостикам над каньоном и насладимся живописными видами.
После побываем в Мартвильском каньоне. Прокатимся на лодке по его изумрудной воде и полюбуемся отвесными скалами. Вечером приедем в Батуми и разместимся в отеле.

Пещеры Прометея, каньон Окаце, Мартвильский каньонПещеры Прометея, каньон Окаце, Мартвильский каньонПещеры Прометея, каньон Окаце, Мартвильский каньон
6 день

Пляжный отдых

Сегодня устроим настоящий релакс и насладимся пляжным отдыхом. Неспешно позавтракаем и отправимся на побережье кайфовать от тёплого песка и ласковых волн. А если захочется более активно провести время, во второй половине дня можно отправиться на обзорную экскурсию по Батуми. Также, при желании, вечером можно арендовать яхту и устроить прощальную вечеринку на борту (за доплату).

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
7 день

Отъезд

С новыми силами и идеями можно возвращаться домой.
Варианты обратного пути:
1. Доехать на скоростном поезде или на машине до Тбилиси и улететь оттуда;
2. Трансфер Батуми — Владикавказ с обратным вылетом из Владикавказа (лучше, чтобы вылет был на следующий день);
3. Обратный вылет из Батуми.
Можно продлить свой отдых и остаться в Батуми ещё на несколько дней.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки (кроме 1 дня)
  • Трансфер из Владикавказа в Степанцминду, трансферы в рамках экскурсий по программе тура
  • Проживание в 3*-4* отелях
  • Винная дегустация в винном погребе
  • Входные билеты в национальные парки
  • Подъём на смотровую площадку на гору Казбек
  • Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону
  • Сопровождение профессиональным местным гидом в рамках обзорной экскурсии по Тбилиси и в Кахетию
  • Сопровождение организатором тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа или Тбилиси и обратно
  • Обеды, ужины и 1 завтрак (не включены в стоимость, но предусмотрены на маршруте)
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 10 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое время
Завершение: Владикавказ/Тбилиси/Батуми, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Оксана
12 сен 2023
Замечательное путешествие, продуманный маршрут, комфорт, море впечатлений. Организатор тура, Александра, всем уделяла внимание, адаптировала тур с учётом пожелания, всегда была рядом, тихо решала все вопросы, не нарушая нашего комфорта. Прокатились по всей Грузии, побывали в горах, пещерах, каньонах, на море, посидели теплой компанией в ресторанах, отлично провели время! Рекомендую!!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыВинные туры7-дневные турыВечерниеПещерыКаньоныПрирода и пейзажиВинодельни

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