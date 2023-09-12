Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. 1 ночь в Степанцминде в отеле «Uptown Boutique Kazbegi» или «Hotel Dari». 3 ночи в Тбилиси в отеле «Hotel Solo»/«Old city Boutique Hotel»/«Villa old sololaki»/«Royal Inn». 2 ночи в Батуми в отеле «Four seasons hotel»/«Hotel Absolute». Размещение 2-3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату. Отели могут быть заменены на аналогичные по уровню комфорта.

Питание. В стоимость включены завтраки (кроме 1). Обеды, ужины и 1 завтрак — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.