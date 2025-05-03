8 дней
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином
Начало: Тбилиси, раннее утро
3 мая в 10:00
7 июн в 10:00
$2220 за человека
скидка
20%
2 дня
Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках
Отправиться на выходные в Казбегский национальный парк и отведать хинкали с видом на вершины
Начало: Тбилиси, площадь Первой Республики (Революции роз)...
14 июн в 07:15
21 июн в 07:15
215€172 за человека
2 дня
Удивительная и загадочная Хевсуретия: треккинг, горные ущелья и таинственные башни
Подняться к цветным озёрам, побывать в городе-призраке и погулять по высокогорном селе Шатили
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Тбилиси, точное врем...
16 июн в 08:00
18 июн в 08:00
€500 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Треккинг и походы»
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