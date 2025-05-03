Треккинг в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Тбилиси, цены от $172, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Конные прогулки
8 дней
В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
Пешком исследовать горы Грузии, рассмотреть средневековые башни и завершить поход ужином и вином
Начало: Тбилиси, раннее утро
3 мая в 10:00
7 июн в 10:00
$2220 за человека
Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках
На машине
скидка
20%
2 дня
Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках
Отправиться на выходные в Казбегский национальный парк и отведать хинкали с видом на вершины
Начало: Тбилиси, площадь Первой Республики (Революции роз)...
14 июн в 07:15
21 июн в 07:15
215172 за человека
Удивительная и загадочная Хевсуретия: треккинг, горные ущелья и таинственные башни
На машине
2 дня
Удивительная и загадочная Хевсуретия: треккинг, горные ущелья и таинственные башни
Подняться к цветным озёрам, побывать в городе-призраке и погулять по высокогорном селе Шатили
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Тбилиси, точное врем...
16 июн в 08:00
18 июн в 08:00
500 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В объятия нетронутой природы: треккинг по Хевсурети и Тушетии в компании лошадей
  2. Перезагрузка в ущелье Джута: треккинг с ночёвкой в палатках
  3. Удивительная и загадочная Хевсуретия: треккинг, горные ущелья и таинственные башни
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Гудаури
  6. Уплисцихе
  7. Алазанская долина
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Нарикала
  10. Пещера Прометея
Сколько стоит тур в Тбилиси в январе 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 172 до 2220 со скидкой до 20%.
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