Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа подойдёт для новичков, людей без опыта походов, находящихся в хорошей физической форме. От участников требуется неконфликтность и возможность ходить несколько часов в день с рюкзаком весом 13-18 кг, также отсутствие болезней, несовместимых с горным туризмом. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком с рюкзаком (часто) или без него (на экскурсиях и восхождении). В дни похода нам предстоит проходить от 10 до 17 км. Набор высоты (по вертикали) — 300-900 метров в день. Несколько дней придётся провести в условиях ограниченного комфорта — без туалета и душа. Приготовление пищи, дежурство и установка палаток осуществляется силами участников под руководством гида. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат. В путешествии могут принимать участие дети от 10 лет в сопровождении родителей.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, необходим только действующий загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.
Мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе на 16-18 мест. В Грузии хорошие асфальтированные дороги. Во 2-й и 9-й день запланированы переезды на поезде, время в пути — 6 часов. Разместимся в вагоне 2-го класса с кондиционером, мягкими креслами, удобствами в вагоне и автоматом с чаем и кофе.
Добраться до Грузии можно самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси или самолётом до Еревана и затем на такси, маршрутке или поезде до Тбилиси.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес будут сообщены дополнительно) в 12:00. Если ваш рейс прилетает ночью, мы поможем с бронированием гостиницы
Завершение: Центральный ж. - д. вокзал Тбилиси в 23:20. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на ночные авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 02:00. Если вы захотите улететь на следующий день, мы поможем вам забронировать гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Тбилиси
Провёл 93 экскурсии для 14 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой.
Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!».
Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия.
Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!