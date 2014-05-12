Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

В активном приключении вас ждут ночи под звёздным небом, треккинги по живописным долинам и перевалам, экскурсии по знаменитым городам и даже отдых на морском побережье! Вы увидите покрытые снегом вершины и сверкающий на солнце ледник, побродите по уютным улочкам горных деревушек, посмотрите на древние сванские башни. Вместе мы покорим Корульди, полюбуемся озёрами, исследуем Тбилиси и центр Сванетии — Местию. Вы ощутите на себе безграничное грузинское гостеприимство и силу национальных традиций и, конечно, насладитесь аппетитными местными блюдами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа подойдёт для новичков, людей без опыта походов, находящихся в хорошей физической форме. От участников требуется неконфликтность и возможность ходить несколько часов в день с рюкзаком весом 13-18 кг, также отсутствие болезней, несовместимых с горным туризмом.

На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком с рюкзаком (часто) или без него (на экскурсиях и восхождении). В дни похода нам предстоит проходить от 10 до 17 км. Набор высоты (по вертикали) — 300-900 метров в день. Несколько дней придётся провести в условиях ограниченного комфорта — без туалета и душа.

Приготовление пищи, дежурство и установка палаток осуществляется силами участников под руководством гида.

Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.

В путешествии могут принимать участие дети от 10 лет в сопровождении родителей.

Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, необходим только действующий загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.

Мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе на 16-18 мест. В Грузии хорошие асфальтированные дороги.

Во 2-й и 9-й день запланированы переезды на поезде, время в пути — 6 часов. Разместимся в вагоне 2-го класса с кондиционером, мягкими креслами, удобствами в вагоне и автоматом с чаем и кофе.

Добраться до Грузии можно самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси или самолётом до Еревана и затем на такси, маршрутке или поезде до Тбилиси.