Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами

Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии

В активном приключении вас ждут ночи под звёздным небом, треккинги по живописным долинам и перевалам, экскурсии по знаменитым городам и даже отдых на морском побережье! Вы увидите покрытые снегом вершины и сверкающий на солнце ледник, побродите по уютным улочкам горных деревушек, посмотрите на древние сванские башни. Вместе мы покорим Корульди, полюбуемся озёрами, исследуем Тбилиси и центр Сванетии — Местию.

Вы ощутите на себе безграничное грузинское гостеприимство и силу национальных традиций и, конечно, насладитесь аппетитными местными блюдами.
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа подойдёт для новичков, людей без опыта походов, находящихся в хорошей физической форме. От участников требуется неконфликтность и возможность ходить несколько часов в день с рюкзаком весом 13-18 кг, также отсутствие болезней, несовместимых с горным туризмом.
На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком с рюкзаком (часто) или без него (на экскурсиях и восхождении). В дни похода нам предстоит проходить от 10 до 17 км. Набор высоты (по вертикали) — 300-900 метров в день. Несколько дней придётся провести в условиях ограниченного комфорта — без туалета и душа.
Приготовление пищи, дежурство и установка палаток осуществляется силами участников под руководством гида.
Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
В путешествии могут принимать участие дети от 10 лет в сопровождении родителей.

Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна, необходим только действующий загранпаспорт. С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.

Мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе на 16-18 мест. В Грузии хорошие асфальтированные дороги.
Во 2-й и 9-й день запланированы переезды на поезде, время в пути — 6 часов. Разместимся в вагоне 2-го класса с кондиционером, мягкими креслами, удобствами в вагоне и автоматом с чаем и кофе.

Добраться до Грузии можно самолётом до Владикавказа, затем на такси до Тбилиси или самолётом до Еревана и затем на такси, маршрутке или поезде до Тбилиси.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес будут сообщены дополнительно) в 12:00. Если ваш рейс прилетает ночью, мы поможем с бронированием гостиницы
Завершение: Центральный ж. - д. вокзал Тбилиси в 23:20. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на ночные авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 02:00. Если вы захотите улететь на следующий день, мы поможем вам забронировать гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🚌На автобусе🧒Можно с детьми🔭Обзорные🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажи👣Многодневные походы

Похожие туры в Тбилиси

Большое путешествие по Грузии: Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Большое путешествие по Грузии: Тбилиси, Боржоми, Кутаиси и Сванетия
Проплыть по каньону на лодке, побывать в пещерном городе и расслабиться в термальных источниках
Тбилиси, выбирайте рейсы с прилётом не позднее 17:...
12 мая
14 июня
37 000 за 1 человека
Пешая прогулка по Тбилиси
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 13 чел.
Организатор экскурсии Eduard
Eduard
5
1 отзыв
Пешая прогулка по Тбилиси
А давайте познакомимся с Тбилиси
Площадь Вахтанга Горгасали sing «I Love Tbilisi»
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
$33 за 1 человека
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и древняя столица г. Мцхета
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии WST
WST
5
1 отзыв
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и древняя столица г. Мцхета
Мы предлагаем уникальную возможность посетить столицу Тбилиси
Коте Абхази 44
$35 за 1 человека
Мцхета - древняя столица Грузии
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Мамука
Мамука
Нет отзывов
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии сегодня является одной из немногих исторических достопримечательностей
ул Коте Абхази 40 или по договору с туристами
16 янв
17 янв
18 янв
19 янв
$120 за всё до 8 чел.
Знакомство с Грузией за 7 дней
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Анзор
Анзор
Нет отзывов
Знакомство с Грузией за 7 дней
Вы увидите старый Тбилиси, Мцхету, от куда начинается история религии Грузии
ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
$840 за 1 человека
Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Тамара
Тамара
Нет отзывов
Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
Мцхета - древняя столица Грузии. Это святое место для каждого грузина
По договоренности
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
$100 за всё до 3 чел.
Две столицы за один день
7 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Туроператор
Туроператор
4.4
14 отзывов
Две столицы за один день
Целый день на индивидуальной экскурсии по двум столицам Грузии
Метро Авлабари
$65 за 1 человека
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
3 дня
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Туроператор
Туроператор
Нет отзывов
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии
Ваш отель
$170 за 1 человека
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Клуб
Клуб
Нет отзывов
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Тбилиси - столица и один из самых крупных городов Грузии, с богатейшей историей
Трансфер из отеля к месту начала экскурсии
Сегодня
Завтра
16 янв
17 янв
$35 за 1 человека
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
7 дней 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Travel
Travel
Нет отзывов
Групповой автобусный тур из аэропорта Тбилиси по Грузии
Восьмидневный групповой тур по Грузии, где вас ждет ознакомительная экскурсия
По согласованию с туристом
от $521 за 1 человека
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
8 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
Нет отзывов
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Всего за 8 дней вы сможете посетить самые красивые места Грузии
ул. Вахтанг Горгасали, 1
$555 за 1 человека
Легендарные пейзажи и история: Казбег - Ананури - Гудаури (Личный тур)
11 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
Нет отзывов
Легендарные пейзажи и история: Казбег - Ананури - Гудаури (Личный тур)
Познакомьтесь с древней историей Грузии и ее нереальными горными пейзажами
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
от $159 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ