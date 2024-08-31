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Авторский тур
9 дней
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
«Программа подойдёт для новичков, людей без опыта походов, находящихся в хорошей физической форме»
31 авг в 16:00
€520 за человека
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Начало: Тбилиси/Батуми, 09:00
«Насладимся походной романтикой, а на следующий день прогуляемся до озера на высоте 2500 метров»
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
€180 за человека
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Авторский тур
4 дня
Мини-группой в край гор и легенд: путешествие по Сванетии с хайкингом и сплавом
Увидеть сванские башни, поучаствовать в несложных пеших походах и рафтинге по горной реке
Начало: Тбилиси/Кутаиси, точное место - по договорённости,...
10 июля в 08:00
26 июля в 08:00
439$396 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Многодневные походы»
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