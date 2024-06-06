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скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Неподалёку в селе Пока посетим монастырь, посвящённый любимице страны — вы познакомитесь с несколькими монахинями, которые восстанавливают здесь культуру сыроделия, делают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
550$523 за человека
Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Начало: Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
«Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Тбилиси»
10 июня в 10:00
17 июня в 08:00
$590 за человека
Авторский тур
4 дня
Из Владикавказа в Грузию: Тбилиси, вино и «Мимино»
Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
Начало: Владикавказ, 05:30
«Главное здание монастыря — кафедральный собор, в котором покоятся останки предвестницы христианской эпохи Нино — великой крестительницы Грузии»
9 июня в 05:30
13 июня в 08:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
799$720 за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
Очароваться Тбилиси, побывать в скальном городе и проехаться по Военно-Грузинской дороге
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«Позавтракав, отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по столице — вы пройдётесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, квартал колоритных серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
530$504 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Популярное предложение
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
650$553 за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, тёплая атмосфера Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 14:00
«Вы познакомитесь с жизнерадостным и шумным Тбилиси, европейским Владикавказом и необычным Магасом»
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
632$569 за человека
скидка
25%
Авторский тур
8 дней
8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
Узнать секреты виноделия, увидеть древние храмы и крепости и отдохнуть на побережье Чёрного моря
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
955$717 за человека
Авторский тур
7 дней
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
«После обзорной экскурсии по городу у вас будет свободное время: можно прогуляться самостоятельно, а можно вместе со мной — я покажу вам секретные локации для атмосферных кадров»
17 июня в 15:00
15 июля в 15:00
79 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Тбилис у памятника основателя города — царя Вахтанга Горгасали»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$490 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Тбилиси»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Грузией за 7 дней
Начало: Ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
«Следующая остановка будет домашнее застолье, в семье где вы познакомитесь с бытом грузинской крестьянской семьи»
Расписание: По договренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
$840 за человека
Авторский тур
9 дней
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
Начало: В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
31 авг в 16:00
€520 за человека
Авторский тур
3 дня
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
Начало: Ваш отель
«Впереди удивительное знакомство со столицей Грузии»
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
$170 за человека
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
«После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
«Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси, которая начинается от собора Самеба»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
490$441 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«И, конечно, вас ждут впечатляющие горные пейзажи и древние памятники архитектуры, знакомство со столицей и романтичным городом Сигнахи, национальные песни, тосты и танцы»
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
852$767 за человека
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Начало: Тбилиси, в течение дня
«После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
675$574 за человека
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
«Пообедав, вернёмся в Тбилиси, где вас ждёт знакомство с городом»
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Начало: Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
«Пообедав, вернёмся в Тбилиси, где вас ждёт обзорная экскурсия»
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
«После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
«Сегодня вы познакомитесь с регионом Кахетии — Кварели»
11 сен в 08:00
18 сен в 08:00
299$270 за человека
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
«Во второй половине дня отправляемся на обзорную экскурсию по городу, в завершении которой вас ждёт ужин в колоритном месте с шоу-программой»
1 ноя в 11:45
$810 за человека
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Начало: Аэропорт Тбилиси, день
«После завтрака — обзорная экскурсия по старому городу»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$1 400 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«После заселения и короткого отдыха — обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси»
27 июня в 10:00
11 июля в 10:00
290$276 за человека
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
«В Тбилиси вы познакомитесь с одним из них, получите советы опытных стилистов, сможете приобрести уникальные вещи, а также самостоятельно сделаете аксессуар из серебра»
14 сен в 08:00
$1 500 за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Начало: Тбилиси, аэропорт, любое время
«После обзорной экскурсии по столице у вас останется время для самостоятельного изучения города, а вечером можно поужинать в уютном ресторанчике»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
570$542 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
Начало: аэропорт Тбилиси, утро
«А также познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, большую часть года отрезанных от остального мира, — суровыми, но гостеприимными горцами-тушинами»
25 июля в 10:00
1 авг в 10:00
900$810 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«А также устроите SPA-процедуры в серных банях Тбилиси и исследуете главные достопримечательности на пути к Степанцминде»
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Знакомство с этой гостеприимной страной мы начнём с её сердца — Тбилиси, а затем узнаем, где была столица раньше»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Авторский тур
9 дней
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Проехать сквозь всю страну, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже
Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гид...
«К вечеру доберёмся до Боржоми, где после размещения в гостинице совершим небольшой обзорный променад»
14 сен в 08:00
€870 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Знакомство со страной продолжится в уютных городках Кахетии и не обойдётся без винной дегустации»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил6 июня 2024Экскурсия была просто замечательной! Гиды были очень информативными и увлекательными, они действительно заинтересовали нас и рассказали много интересных фактов о
- ССветлана25 мая 2024Прекрасная природа, красивые локации, колоритные улочки, вкусная еда и вино, гостеприимные люди - все это про путешествие в Грузию! Организатор
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна1 мая 2024Даже не знаю, с чего начать! Это восторг и еще раз восторг! Путешествие в Грузию было незабываемым опытом, который оставил в
- ННаталья5 апреля 2024Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси
- ЕЕлена7 марта 2024Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с
- ИИрина28 февраля 2024Сегодня вернулась из путешествия по Грузии. Очень понравилось, но особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение гиду Ираклию. Разносторонне
- ММихаил15 февраля 2024Третий раз путешествую с этим организатором, и тур как всегда прошел отлично. Я очень доволен. Ведь впечатления от тура складываются
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ВВиктория13 февраля 2024Хочу поблагодарить за теплый прием, внимательное отношение, профессионализм сотрудников! Лида - замечательный гид, человек, увлеченный своей работой, выполняющий ее с
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Обзорные»
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